Trade History Calendar MT4

Trade History Calendar MT4 — это инструмент торговой аналитики и анализа эффективности, разработанный для пользователей MetaTrader 4, которым нужен более понятный способ изучения своей исторической торговой активности.

Вместо просмотра длинных списков закрытых сделок в терминале Trade History Calendar MT4 организует торговые результаты в структурированном календарном интерфейсе. Это позволяет проще увидеть, как счет работал в определенные дни, недели и месяцы.

Календарь помогает преобразовать необработанную историю торговли MT4 в наглядный обзор прибыльности, частоты торговли, активности счета и исторических закономерностей эффективности.

Просматривая результаты в календарном формате, вы можете выявлять более сильные и слабые торговые периоды, повторяющиеся закономерности, периоды повышенной активности и изменения стабильности результатов с течением времени.

Trade History Calendar MT4 предназначен для трейдеров, которые хотят анализировать свою торговую историю более организованным и наглядным способом.

Основные функции

• Календарь ежедневной прибыли и убытков

• Цветовая тепловая карта эффективности

• Ежедневные торговые результаты

• Анализ недельной эффективности

• Анализ месячной эффективности

• Годовой обзор торговли

• Отслеживание процента прибыльных сделок

• Анализ Profit Factor

• Средняя прибыльная сделка

• Средняя убыточная сделка

• Определение лучшего торгового дня

• Определение худшего торгового дня

• Анализ частоты торговли

• Аналитика торгового объема

• Мониторинг коэффициента Шарпа

• Анализ исторической эффективности

• Анализ торговых закономерностей

Календарь ежедневной прибыли и убытков

Просматривайте исторические торговые результаты непосредственно в календаре.

Каждый торговый день может отображать информацию, связанную с результатами, полученными за этот день.

Календарь помогает анализировать:

• Ежедневную прибыль

• Ежедневные убытки

• Количество сделок

• Торговую активность

• Прибыльные дни

• Убыточные дни

• Неактивные дни

• Исторические торговые закономерности

Это позволяет просматривать торговую активность без необходимости вручную искать информацию в длинном списке закрытых ордеров.

Цветовая тепловая карта эффективности

Календарь использует визуальные блоки результатов, чтобы сделать исторические данные более удобными для анализа.

Прибыльные и убыточные периоды могут отображаться с помощью различных визуальных индикаторов, позволяя быстро определять более сильные и слабые торговые дни.

Тепловая карта помогает выявлять:

• Сильные торговые дни

• Слабые торговые дни

• Последовательные прибыльные дни

• Последовательные убыточные дни

• Периоды высокой активности

• Периоды низкой активности

• Изменения стабильности торговли

Это предоставляет более быстрый способ анализа истории счета по сравнению с просмотром отдельных торговых записей по одной.

Анализ ежедневной эффективности

Просматривайте, как счет работал в отдельные торговые дни.

Ежедневный анализ может включать:

• Общую прибыль или убыток

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Торговый объем

• Ежедневный процент прибыльных сделок

• Средний результат сделки

• Торговую активность

Это помогает сравнивать разные торговые дни и понимать, как эффективность счета менялась с течением времени.

Анализ недельной эффективности

Просматривайте историческую торговую эффективность по неделям.

Недельные сводки могут помочь анализировать:

• Недельную прибыль или убыток

• Количество торговых дней

• Количество сделок

• Недельный процент прибыльных сделок

• Частоту торговли

• Самый сильный торговый день

• Самый слабый торговый день

• Распределение недельных результатов

Это упрощает сравнение одной торговой недели с другой.

Анализ месячной эффективности

Переключайтесь на месячный режим для анализа более широких периодов торговли.

Месячный анализ может помочь изучить:

• Месячную прибыль или убыток

• Общее количество сделок

• Прибыльные дни

• Убыточные дни

• Месячный процент прибыльных сделок

• Торговый объем

• Средний ежедневный результат

• Самые сильные и слабые периоды

Просмотр результатов за более длительные периоды помогает получить более четкое представление об исторической активности счета.

Годовой обзор торговли

Используйте годовой режим для анализа долгосрочной активности счета.

Годовой обзор помогает сравнивать:

• Месячную эффективность

• Частоту торговли

• Изменения прибыльности

• Более сильные торговые периоды

• Более слабые торговые периоды

• Историческое развитие счета

Это может быть полезно трейдерам, которые хотят анализировать длительные периоды торговой истории в одном структурированном интерфейсе.

Отслеживание процента прибыльных сделок

Отслеживайте процент прибыльных сделок в своей торговой истории.

Процент прибыльных сделок можно анализировать вместе с другими показателями для получения более полного представления об исторической эффективности счета.

Доступная информация может включать:

• Общее количество прибыльных сделок

• Общее количество убыточных сделок

• Общий процент прибыльных сделок

• Процент прибыльных сделок по периодам

• Изменения процента прибыльных сделок с течением времени

Это помогает анализировать стабильность торговли в разные периоды.

Анализ Profit Factor

Просматривайте показатель Profit Factor, рассчитанный на основе исторических торговых результатов.

Profit Factor сравнивает общую валовую прибыль с общим валовым убытком и предоставляет дополнительный способ анализа исторической торговой эффективности.

Trade History Calendar MT4 помогает просматривать:

• Общую валовую прибыль

• Общий валовой убыток

• Исторический Profit Factor

• Изменения эффективности в разные периоды

При анализе торговой истории Profit Factor следует рассматривать вместе с другими статистическими показателями счета.

Средняя прибыльная и средняя убыточная сделка

Просматривайте средний размер прибыльных и убыточных сделок.

Доступные статистические данные могут включать:

• Среднюю прибыльную сделку

• Среднюю убыточную сделку

• Соотношение между средней прибылью и средним убытком

• Исторические изменения результатов сделок

Эти показатели помогают лучше понять структуру исторической торговой эффективности.

Определение лучшего торгового дня

Определяйте самые сильные торговые дни в истории счета.

Инструмент помогает выделять дни с более высокими историческими результатами на основе доступных торговых данных.

Просматривайте такую информацию, как:

• Самая высокая ежедневная прибыль

• Количество сделок в лучший день

• Торговый объем

• Торговые символы

• Исторический контекст эффективности

Это помогает анализировать условия, связанные с более сильными торговыми периодами.

Определение худшего торгового дня

Определяйте самые слабые торговые дни в исторических данных счета.

Просматривайте такую информацию, как:

• Самый большой ежедневный убыток

• Количество сделок

• Торговый объем

• Торговая активность

• Исторический контекст эффективности

Это помогает изучать периоды, когда эффективность счета была ниже.

Анализ частоты торговли

Просматривайте, как часто вы торговали в разные периоды.

Анализ частоты торговли может включать:

• Сделки в день

• Сделки в неделю

• Сделки в месяц

• Активные торговые дни

• Неактивные торговые дни

• Периоды повышенной торговой активности

Это помогает лучше понимать историческую торговую активность и выявлять изменения в частоте торговли.

Аналитика торгового объема

Просматривайте исторический торговый объем и сравнивайте его с эффективностью счета.

Доступная информация может включать:

• Общий торговый объем

• Ежедневный торговый объем

• Недельный торговый объем

• Месячный торговый объем

• Средний размер лота

• Изменения объема с течением времени

Это помогает анализировать, как торговая активность и размеры позиций менялись в разные периоды.

Мониторинг коэффициента Шарпа

Просматривайте исторические показатели эффективности с учетом риска.

Коэффициент Шарпа может предоставить дополнительный контекст при анализе исторической эффективности счета.

Его можно рассматривать вместе с:

• Прибылью и убытком

• Просадкой

• Частотой торговли

• Процентом прибыльных сделок

• Profit Factor

• Исторической волатильностью

При оценке торговой эффективности не следует полагаться только на один показатель.

Анализ исторических торговых закономерностей

Trade History Calendar MT4 помогает трейдерам анализировать повторяющиеся закономерности в исторической активности счета.

С помощью календаря можно изучать:

• Часто прибыльные дни

• Часто убыточные дни

• Периоды повышенной торговой активности

• Периоды низкой активности

• Изменения стабильности торговли

• Серии прибыльных и убыточных сделок

• Месячные закономерности эффективности

Цель такого анализа — помочь трейдерам изучать историческое поведение с помощью организованных данных счета.

Кому подходит Trade History Calendar MT4?

Trade History Calendar MT4 может использоваться:

• Форекс-трейдерами

• Трейдерами золотом

• Трейдерами индексами

• Скальперами

• Дневными трейдерами

• Свинг-трейдерами

• Ручными трейдерами

• Алгоритмическими трейдерами

• Трейдерами проп-компаний

• Управляющими счетами

• Трейдерами, анализирующими различные периоды истории счета

Дополнительный доступ к аналитике

Trade History Calendar MT4 также может предоставлять ограниченный по времени доступ к дополнительным инструментам торговой аналитики.

Доступные инструменты могут включать:

• Полную аналитику счета

• Расширенный календарь прибыльности

• Торговый журнал

• Умные уведомления

• Инструменты копирования сделок

• Торговые калькуляторы

• Отчеты об эффективности

• Аналитику стратегий

• Отслеживание нескольких счетов

Эти дополнительные инструменты предназначены для организации, мониторинга и анализа торговой активности с разных сторон.

Доступ через веб-интерфейс

Trade History Calendar MT4 может использоваться вместе с веб-интерфейсом аналитики.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Это позволяет пользователям просматривать поддерживаемую торговую информацию через совместимые настольные и мобильные веб-браузеры.

Как это работает

1.

Подключите Trade History Calendar MT4 к поддерживаемому счету MetaTrader 4.

2.

Разрешите инструменту получить доступ к доступной торговой истории, необходимой для анализа.

3.

Откройте аналитический интерфейс Trade History Calendar MT4.

4.

Просматривайте ежедневную, недельную, месячную и годовую эффективность.

5.

Используйте доступные статистические показатели и календарные представления для анализа исторической торговой активности.

6.

Сравнивайте торговые периоды и изучайте закономерности эффективности счета.

Зачем использовать Trade History Calendar MT4?

Стандартная история торговли показывает отдельные сделки, но по длинному списку записей может быть трудно понять более широкие закономерности эффективности.

Trade History Calendar MT4 организует историческую активность счета в визуальном формате, который может упростить анализ торговых результатов.

Инструмент помогает:

• Просматривать прибыльные и убыточные торговые дни

• Сравнивать ежедневную, недельную и месячную эффективность

• Определять более сильные и слабые исторические периоды

• Контролировать частоту торговли

• Анализировать изменения торгового объема

• Просматривать процент прибыльных сделок и Profit Factor

• Анализировать серии прибыльных и убыточных сделок

• Организовывать историческую торговую эффективность

• Выстраивать более структурированный процесс анализа торговли

Важная информация

Trade History Calendar MT4 является инструментом торговой аналитики и анализа исторической эффективности.

Продукт не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации, гарантированные торговые результаты или гарантии будущей эффективности.

Торговля связана с риском, а исторические торговые результаты не гарантируют будущих результатов.

Статистика, календарные представления и исторический анализ, предоставляемые Trade History Calendar MT4, предназначены для того, чтобы помочь пользователям организовывать, визуализировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 4.