Trade History Calendar MT4

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Trade History Calendar MT4

Trade History Calendar MT4 — это инструмент торговой аналитики и анализа эффективности, разработанный для пользователей MetaTrader 4, которым нужен более понятный способ изучения своей исторической торговой активности.

Вместо просмотра длинных списков закрытых сделок в терминале Trade History Calendar MT4 организует торговые результаты в структурированном календарном интерфейсе. Это позволяет проще увидеть, как счет работал в определенные дни, недели и месяцы.

Календарь помогает преобразовать необработанную историю торговли MT4 в наглядный обзор прибыльности, частоты торговли, активности счета и исторических закономерностей эффективности.

Просматривая результаты в календарном формате, вы можете выявлять более сильные и слабые торговые периоды, повторяющиеся закономерности, периоды повышенной активности и изменения стабильности результатов с течением времени.

Trade History Calendar MT4 предназначен для трейдеров, которые хотят анализировать свою торговую историю более организованным и наглядным способом.

Основные функции

• Календарь ежедневной прибыли и убытков

• Цветовая тепловая карта эффективности

• Ежедневные торговые результаты

• Анализ недельной эффективности

• Анализ месячной эффективности

• Годовой обзор торговли

• Отслеживание процента прибыльных сделок

• Анализ Profit Factor

• Средняя прибыльная сделка

• Средняя убыточная сделка

• Определение лучшего торгового дня

• Определение худшего торгового дня

• Анализ частоты торговли

• Аналитика торгового объема

• Мониторинг коэффициента Шарпа

• Анализ исторической эффективности

• Анализ торговых закономерностей

Календарь ежедневной прибыли и убытков

Просматривайте исторические торговые результаты непосредственно в календаре.

Каждый торговый день может отображать информацию, связанную с результатами, полученными за этот день.

Календарь помогает анализировать:

• Ежедневную прибыль

• Ежедневные убытки

• Количество сделок

• Торговую активность

• Прибыльные дни

• Убыточные дни

• Неактивные дни

• Исторические торговые закономерности

Это позволяет просматривать торговую активность без необходимости вручную искать информацию в длинном списке закрытых ордеров.

Цветовая тепловая карта эффективности

Календарь использует визуальные блоки результатов, чтобы сделать исторические данные более удобными для анализа.

Прибыльные и убыточные периоды могут отображаться с помощью различных визуальных индикаторов, позволяя быстро определять более сильные и слабые торговые дни.

Тепловая карта помогает выявлять:

• Сильные торговые дни

• Слабые торговые дни

• Последовательные прибыльные дни

• Последовательные убыточные дни

• Периоды высокой активности

• Периоды низкой активности

• Изменения стабильности торговли

Это предоставляет более быстрый способ анализа истории счета по сравнению с просмотром отдельных торговых записей по одной.

Анализ ежедневной эффективности

Просматривайте, как счет работал в отдельные торговые дни.

Ежедневный анализ может включать:

• Общую прибыль или убыток

• Количество сделок

• Прибыльные сделки

• Убыточные сделки

• Торговый объем

• Ежедневный процент прибыльных сделок

• Средний результат сделки

• Торговую активность

Это помогает сравнивать разные торговые дни и понимать, как эффективность счета менялась с течением времени.

Анализ недельной эффективности

Просматривайте историческую торговую эффективность по неделям.

Недельные сводки могут помочь анализировать:

• Недельную прибыль или убыток

• Количество торговых дней

• Количество сделок

• Недельный процент прибыльных сделок

• Частоту торговли

• Самый сильный торговый день

• Самый слабый торговый день

• Распределение недельных результатов

Это упрощает сравнение одной торговой недели с другой.

Анализ месячной эффективности

Переключайтесь на месячный режим для анализа более широких периодов торговли.

Месячный анализ может помочь изучить:

• Месячную прибыль или убыток

• Общее количество сделок

• Прибыльные дни

• Убыточные дни

• Месячный процент прибыльных сделок

• Торговый объем

• Средний ежедневный результат

• Самые сильные и слабые периоды

Просмотр результатов за более длительные периоды помогает получить более четкое представление об исторической активности счета.

Годовой обзор торговли

Используйте годовой режим для анализа долгосрочной активности счета.

Годовой обзор помогает сравнивать:

• Месячную эффективность

• Частоту торговли

• Изменения прибыльности

• Более сильные торговые периоды

• Более слабые торговые периоды

• Историческое развитие счета

Это может быть полезно трейдерам, которые хотят анализировать длительные периоды торговой истории в одном структурированном интерфейсе.

Отслеживание процента прибыльных сделок

Отслеживайте процент прибыльных сделок в своей торговой истории.

Процент прибыльных сделок можно анализировать вместе с другими показателями для получения более полного представления об исторической эффективности счета.

Доступная информация может включать:

• Общее количество прибыльных сделок

• Общее количество убыточных сделок

• Общий процент прибыльных сделок

• Процент прибыльных сделок по периодам

• Изменения процента прибыльных сделок с течением времени

Это помогает анализировать стабильность торговли в разные периоды.

Анализ Profit Factor

Просматривайте показатель Profit Factor, рассчитанный на основе исторических торговых результатов.

Profit Factor сравнивает общую валовую прибыль с общим валовым убытком и предоставляет дополнительный способ анализа исторической торговой эффективности.

Trade History Calendar MT4 помогает просматривать:

• Общую валовую прибыль

• Общий валовой убыток

• Исторический Profit Factor

• Изменения эффективности в разные периоды

При анализе торговой истории Profit Factor следует рассматривать вместе с другими статистическими показателями счета.

Средняя прибыльная и средняя убыточная сделка

Просматривайте средний размер прибыльных и убыточных сделок.

Доступные статистические данные могут включать:

• Среднюю прибыльную сделку

• Среднюю убыточную сделку

• Соотношение между средней прибылью и средним убытком

• Исторические изменения результатов сделок

Эти показатели помогают лучше понять структуру исторической торговой эффективности.

Определение лучшего торгового дня

Определяйте самые сильные торговые дни в истории счета.

Инструмент помогает выделять дни с более высокими историческими результатами на основе доступных торговых данных.

Просматривайте такую информацию, как:

• Самая высокая ежедневная прибыль

• Количество сделок в лучший день

• Торговый объем

• Торговые символы

• Исторический контекст эффективности

Это помогает анализировать условия, связанные с более сильными торговыми периодами.

Определение худшего торгового дня

Определяйте самые слабые торговые дни в исторических данных счета.

Просматривайте такую информацию, как:

• Самый большой ежедневный убыток

• Количество сделок

• Торговый объем

• Торговая активность

• Исторический контекст эффективности

Это помогает изучать периоды, когда эффективность счета была ниже.

Анализ частоты торговли

Просматривайте, как часто вы торговали в разные периоды.

Анализ частоты торговли может включать:

• Сделки в день

• Сделки в неделю

• Сделки в месяц

• Активные торговые дни

• Неактивные торговые дни

• Периоды повышенной торговой активности

Это помогает лучше понимать историческую торговую активность и выявлять изменения в частоте торговли.

Аналитика торгового объема

Просматривайте исторический торговый объем и сравнивайте его с эффективностью счета.

Доступная информация может включать:

• Общий торговый объем

• Ежедневный торговый объем

• Недельный торговый объем

• Месячный торговый объем

• Средний размер лота

• Изменения объема с течением времени

Это помогает анализировать, как торговая активность и размеры позиций менялись в разные периоды.

Мониторинг коэффициента Шарпа

Просматривайте исторические показатели эффективности с учетом риска.

Коэффициент Шарпа может предоставить дополнительный контекст при анализе исторической эффективности счета.

Его можно рассматривать вместе с:

• Прибылью и убытком

• Просадкой

• Частотой торговли

• Процентом прибыльных сделок

• Profit Factor

• Исторической волатильностью

При оценке торговой эффективности не следует полагаться только на один показатель.

Анализ исторических торговых закономерностей

Trade History Calendar MT4 помогает трейдерам анализировать повторяющиеся закономерности в исторической активности счета.

С помощью календаря можно изучать:

• Часто прибыльные дни

• Часто убыточные дни

• Периоды повышенной торговой активности

• Периоды низкой активности

• Изменения стабильности торговли

• Серии прибыльных и убыточных сделок

• Месячные закономерности эффективности

Цель такого анализа — помочь трейдерам изучать историческое поведение с помощью организованных данных счета.

Кому подходит Trade History Calendar MT4?

Trade History Calendar MT4 может использоваться:

• Форекс-трейдерами

• Трейдерами золотом

• Трейдерами индексами

• Скальперами

• Дневными трейдерами

• Свинг-трейдерами

• Ручными трейдерами

• Алгоритмическими трейдерами

• Трейдерами проп-компаний

• Управляющими счетами

• Трейдерами, анализирующими различные периоды истории счета

Дополнительный доступ к аналитике

Trade History Calendar MT4 также может предоставлять ограниченный по времени доступ к дополнительным инструментам торговой аналитики.

Доступные инструменты могут включать:

• Полную аналитику счета

• Расширенный календарь прибыльности

• Торговый журнал

• Умные уведомления

• Инструменты копирования сделок

• Торговые калькуляторы

• Отчеты об эффективности

• Аналитику стратегий

• Отслеживание нескольких счетов

Эти дополнительные инструменты предназначены для организации, мониторинга и анализа торговой активности с разных сторон.

Доступ через веб-интерфейс

Trade History Calendar MT4 может использоваться вместе с веб-интерфейсом аналитики.

Поддерживаемые типы устройств могут включать:

• Настольные компьютеры

• Ноутбуки

• Планшеты

• Мобильные устройства

Это позволяет пользователям просматривать поддерживаемую торговую информацию через совместимые настольные и мобильные веб-браузеры.

Как это работает

1. 

Подключите Trade History Calendar MT4 к поддерживаемому счету MetaTrader 4.

2. 

Разрешите инструменту получить доступ к доступной торговой истории, необходимой для анализа.

3. 

Откройте аналитический интерфейс Trade History Calendar MT4.

4. 

Просматривайте ежедневную, недельную, месячную и годовую эффективность.

5. 

Используйте доступные статистические показатели и календарные представления для анализа исторической торговой активности.

6. 

Сравнивайте торговые периоды и изучайте закономерности эффективности счета.

Зачем использовать Trade History Calendar MT4?

Стандартная история торговли показывает отдельные сделки, но по длинному списку записей может быть трудно понять более широкие закономерности эффективности.

Trade History Calendar MT4 организует историческую активность счета в визуальном формате, который может упростить анализ торговых результатов.

Инструмент помогает:

• Просматривать прибыльные и убыточные торговые дни

• Сравнивать ежедневную, недельную и месячную эффективность

• Определять более сильные и слабые исторические периоды

• Контролировать частоту торговли

• Анализировать изменения торгового объема

• Просматривать процент прибыльных сделок и Profit Factor

• Анализировать серии прибыльных и убыточных сделок

• Организовывать историческую торговую эффективность

• Выстраивать более структурированный процесс анализа торговли

Важная информация

Trade History Calendar MT4 является инструментом торговой аналитики и анализа исторической эффективности.

Продукт не предоставляет торговые сигналы, финансовые консультации, инвестиционные рекомендации, гарантированные торговые результаты или гарантии будущей эффективности.

Торговля связана с риском, а исторические торговые результаты не гарантируют будущих результатов.

Статистика, календарные представления и исторический анализ, предоставляемые Trade History Calendar MT4, предназначены для того, чтобы помочь пользователям организовывать, визуализировать, анализировать и просматривать информацию, связанную с их торговой активностью в MetaTrader 4.

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We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Boring Pips MT4
Thi Thu Ha Hoang
4.6 (15)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
Fortune MT4
Shane Lee
5 (3)
Эксперты
Real Trading Account  LIVE SIGNAL VT MARKETS:  https://www.mql5.com/en/signals/2363526 Join SmiteFX Algos MQL5 Public Chat :   https://www.mql5.com/en/messages/03e4dab0b20bdd01 Fortune is an automated breakout Expert Advisor for MetaTrader 4 & 5, developed primarily for XAUUSD. The EA identifies potential breakout and breakdown zones based on recent market structure, then manages each trade according to the risk percentage set by the user. Every position is opened with predefined Stop Loss and
XGen Scalper MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Эксперты
XGen Scalper MT4 — профессиональная автоматическая торговая система XGen Scalper — это передовой экспертный советник, который сочетает в себе передовую алгоритмическую структуру и проверенный технический анализ, обеспечивая стабильные результаты на всех рынках. Эта мощная торговая система бесперебойно работает с валютными парами, драгоценными металлами, такими как золото и серебро, криптовалютами и индексами сырьевых товаров. Передовая алгоритмическая технология Запатентованный алгоритм скан
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Gold Hunter Pro MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Gold Hunter Pro — автоматизированная торговая система для XAUUSD, разработанная для MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Советник использует модель исполнения на основе пробоя. Он анализирует структурные ценовые уровни и размещает отложенные ордера только при выполнении заранее заданных рыночных условий. Система предназначена для внутридневной торговли и не использует мартингейл, сетку, усреднение, прогрессивное увеличение лота или скрытую recovery-логику. Ценовая политика Цена будет увеличиваться на 5
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (84)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (4)
Эксперты
Советник MULTI SNIPER — это точная автоматическая торговая система с точностью около 90% для платформы MT4. Этот прибыльный скальпинговый советник — одна из самых стабильных систем на рынке в настоящее время.   No grid! No martingale! Это оригинальный продукт, представленный только на этом сайте MQL5. Загрузите EA Set_files для тестирования и торговли:   GBPAUD Set_file   GBPCAD Set_file - Реализован метод сложных процентов и методы скальпинга. - Система автоматически устанавливает динамическ
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Xyron Edge MT4
Ahmad Sidik
Эксперты
Xyron Edge is a Professional breakout Expert Advisor (EA) designed to trade market structures by utilizing swing high and swing low levels. The EA places pending orders above resistance areas and below support areas to capture breakout movements while maintaining controlled risk management. --------- EA Setting & Preset :  EA Input Settings Guide Live Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2380162 FBS Performance :  https://www.mql5.com/en/signals/2385451 Eightcap Performance :  htt
Mirror EA mt4
Vasiliy Strukov
5 (1)
Эксперты
Mirror EA — это автоматизированная торговая система, разработанная для исполнения сделок на основе индикатора SmaSRS196, представляющего собой комбинацию простой скользящей средней (SMA) и индекса относительной силы (RSI), с использованием 96-периодной оптимизационной модели. Советник постоянно анализирует рыночные условия для выявления высоковероятных торговых возможностей, подтверждая направление тренда с помощью SMA и используя RSI для определения силы импульса и потенциальных условий переку
Vortex Turbo EA MT4
Stanislav Tomilov
5 (10)
Эксперты
Vortex Turbo — « управляйте вихрем» Vortex Turbo представляет собой следующий этап эволюции интеллектуальной торговли — уникальную разработку, объединяющую передовую архитектуру ИИ, адаптивную рыночную логику и точный контроль рисков. Основанный на проверенных алгоритмических принципах, он интегрирует множество стратегий в единую высокоскоростную экосистему, работающую на основе нового уровня прогнозного интеллекта. Разработанный как эксперт по скальпингу для золота XAUUSD (GOLD), Vortex Turbo
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.7 (1091)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
Trend Catcher Exp
Ramil Minniakhmetov
5 (2)
Эксперты
Советник Trend Catcher анализирует движения рыночных цен, используя собственные адаптивные индикаторы анализа тренда, разработанные автором. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Благодаря сочетанию возможностей сглаживания и фильтрации тренда специальных настраиваемых индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности, советник может автоматически со
Golden Moon Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
2.8 (5)
Эксперты
Expert Gold Moon Scalper is a fully automated Expert Advisor designed specifically for the Gold market (XAUUSD). The EA combines price action analysis, tick-based market behavior, and technical indicator confirmation to identify high-probability trading opportunities. The strategy uses Stop Orders to capture momentum during Gold's fast price movements, helping reduce premature entries in volatile conditions. Positions are managed with a combination of scalping logic, dynamic trailing, and predef
Bypass Generator MT4
Connor Michael Woodson
1 (1)
Эксперты
Bypass Generator — это детерминированная скальпинговая система для XAUUSD, основанная на алгоритмах институционального уровня. Текущий сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Это не типичный советник (EA), который бездумно открывает сделку за сделкой, уничтожая вашу маржу и подвергая депозит ненужному риску. Каждая точка входа проходит через 16 независимых уровней проверки перед открытием единственной позиции. Здесь нет сеток, и каждая сделка имеет виртуальные Take Profit и Stop Loss. Кривая результатов бэктеста
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
HFT Prop EA
Manpreet Singh
4.93 (257)
Эксперты
HFT PROP EA is the High Frequency Trading Expert Advisor (EA/bot) designed to pass proprietary trading firms (prop firms) challenges which use stop orders to enter the trades when market is trending, It is basically designed for US30 just at opening of US30 in New York Session till it remain in its trending nature for 15-30 minutes, and using HFT PROP EA you can pass the challenge within few minutes for prop firms who doesn't have any lot size cap. To see its Live working you may check by signin
Scalp On Scalp Off MT4
Connor Michael Woodson
Эксперты
Настроение рынка FastBull — это поток данных, который агрегирует тысячи позиций с общей стоимостью счетов более 500 миллионов долларов США. Scalp On Scalp Off может мгновенно получать эти данные через прямую интеграцию API и использовать их при совершении сделок. Настроение рынка отображается непосредственно на вашем графике в настраиваемой и удобной панели. Живой сигнал: НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ Одиночные сделки управляются без использования сетки или мартингейла. Адаптивный, динамический трейлинг-стоп и
Adaptive Gold Scalper MT4
Fan Yang
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience.   With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalp
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
EA Black Dragon
Ramil Minniakhmetov
4.74 (568)
Эксперты
EA Black Dragon работает на трендовом индикаторе. Советник открывает сделку по цвету индикатора, далее имеется возможность наращивать сеть ордеров или работать со стоп-лоссом.  ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут:  https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller   Входящие параметры: ·         Open new series – True/False –вкл/выкл начало новой серии после закрытия всех орде
BF Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.05 (56)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy BF Scalper PRO with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $177 (Regular Price: $447 — You Save $270!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! For Settings, Instructions and LIVE Results Click Here! BF Scalper PRO is the professional version of the very popular EA - BF Scalper EA. We have implemented a lot of new additional features and systems in this PRO v
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
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Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногд
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Price Alert MT5 — купите один раз, получайте оповещения навсегда. Когда-то, чтобы быть в курсе рынка, приходилось платить за дорогие платформы: $20 здесь, $50 там — всего лишь за несколько оповещений в день. Вы платили не за ценность, а за отсутствие альтернатив. До сих пор. Созданный трейдером для трейдеров, этот инструмент позволяет вам полностью контролировать свои оповещения — и получать уведомления в миллисекунды, как только цена входит в ваш интересующий диапазон. Представьте: выставили це
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Performance Tracker MT4
Ian Nganga Comba
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Performance Tracker для MT4 Performance Tracker — это инструмент аналитики торговли и мониторинга производительности торгового счета для MetaTrader 4. Он помогает трейдерам анализировать исторические результаты, оценивать поведение рисков и улучшать процесс принятия решений с помощью визуальных отчетов и подробной торговой статистики. Продукт создан для трейдеров, которые хотят понимать свою торговую активность в структурированном и понятном виде. Основные функции Панель аналитики счета Просматр
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Gold Diggers
Ian Nganga Comba
Утилиты
ВЫБОР ДЛЯ PROP-ФИРМ  Готовы раскрыть свой финансовый потенциал? Приобретите Gold Digger сегодня и станьте настоящим ЗОЛОТОИСКАТЕЛЕМ! Описание Gold Digger EA: Использует тщательно анализируемую сеточную систему для достижения ежемесячной прибыли в размере 4-8%. Обзор Gold Digger — это сложный экспертный советник (EA), который использует передовую сеточную торговую систему, специально разработанную для торговли XAUUSD (Золотом). Цель EA — обеспечить стабильную ежемесячную прибыль в диапазоне 4-8%.
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Trend Teller MT4
Ian Nganga Comba
Индикаторы
Trend Teller — Узнайте направление тренда за считанные секунды! Trend Teller   — это мощная и интуитивно понятная панель, созданная для того, чтобы дать вам полное представление о рыночных трендах по всем основным валютным парам и таймфреймам — от M1 до MN1. Созданный трейдерами для трейдеров, этот инструмент устраняет догадки при анализе тренда и помогает вам оставаться в курсе общей картины. Большинство начинающих трейдеров испытывают трудности при определении направления рынка — с этим иногда
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Fast Alert MT4
Ian Nganga Comba
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Fast Alerts MT4 — Купи один раз. Будь на чеку всю жизнь. Раньше, чтобы быть в курсе рыночных движений, приходилось ежемесячно подписываться на дорогие платформы… $20 здесь, $50 там — всё ради нескольких оповещений в день. Вы платили не за ценность — вы платили, потому что не было альтернативы. До сих пор. Созданный трейдером для трейдеров, этот инструмент предоставляет вам полную свободу устанавливать оповещения на любые интересующие вас ценовые уровни — и получать уведомления в ту же миллисекун
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Funding EA
Ian Nganga Comba
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FUNDING EA полностью устарел на сегодняшний день, а PROP FIRM SAVER EA создан на его основе с улучшенной функциональностью. Мы распространяем его бесплатно, чтобы показать, как новая версия работает в реальном времени. Устали покупать проп-фирменные челленджи и в итоге терпеть убытки? FUNDING EA поможет изменить ситуацию. Этот советник не только способен успешно пройти ваши проп-челленджи, но и гарантирует возврат средств, если не удастся пройти. С FUNDING EA вы можете пробовать столько челленд
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rodneyw958
14
rodneyw958 2026.08.10 13:35 
 

not fr me, thanks

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