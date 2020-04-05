WaveHFX Gold Striker

< div class = "atten" >

< p >< b > WaveHFX MT5 Expert Advisor </ b > - это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, созданный для управления корзиной сделок, фильтрации рынка, Basket Take Profit, Basket Stop Loss и контролируемого риска. </ p >

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< div class = "atten" >

< p >< b > Данные демо-счета </ b >< br >

Server: < b > Exness-MT5Trial9 </ b >< br >

Login: < b > 436549081 </ b >< br >

Password: < b > 10WINNinerStra@ </ b ></ p >

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< div class = "atten" >

< p > Демо-настройка оптимизирована для < b > GBPUSD </ b > на демо-счете < b > $100 </ b > . В предоставленном отчете баланс вырос с $100 до < b > $145.03 </ b > , что составляет более < b > 40% </ b > . После покупки будет предоставлен правильный оптимизированный setfile. </ p >

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< h3 >< b > Обзор продукта </ b ></ h3 >

< p > WaveHFX анализирует направление рынка, ждет более качественные условия входа, управляет несколькими позициями как одной корзиной и закрывает корзину по заданной прибыли или убытку. </ p >

< p > Это не обычный grid-робот. WaveHFX объединяет дистанционные корзинные входы, определение тренда, подтверждение pullback, зоны support, supply и demand, impulse protection, spread filter, session control и управление риском на уровне корзины. </ p >

< p > WaveHFX < b > не использует martingale </ b > . Трейдер контролирует базовый лот, дистанцию, максимальные уровни, количество ордеров на уровень, Basket TP, Basket SL, дневные лимиты и другие защитные параметры. </ p >

< h3 >< b > Основная логика торговли </ b ></ h3 >

< ul >

< li > Определение тренда с помощью настраиваемой скользящей средней. </ li >

< li > Pullback filter для более выборочных входов. </ li >

< li > Entry MA distance filter для более чистого тайминга. </ li >

< li > Фильтрация зон support, supply и demand. </ li >

< li > SMC-style zone proximity protection. </ li >

< li > Trend-side retracement gate перед открытием новой корзины. </ li >

< li > Автоматический Basket Take Profit. </ li >

< li > Автоматический Basket Stop Loss. </ li >

< li > Без martingale multiplication. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Supply, Demand и SMC Zone Protection </ b ></ h3 >

< p > WaveHFX сканирует зоны supply и demand. EA может блокировать новые сделки, если цена находится слишком близко к опасной противоположной зоне. </ p >

< ul >

< li > Demand zone logic для buy-контекста. </ li >

< li > Supply zone logic для sell-контекста. </ li >

< li > Fresh opposite zone protection. </ li >

< li > Возможность закрывать buys в fresh supply или sells в fresh demand. </ li >

< li > ATR-based zone proximity buffer. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Impulse и Volatility Protection </ b ></ h3 >

< p > EA включает фильтры больших свечей и импульсов. При обнаружении резкого движения WaveHFX может поставить торговлю на паузу, закрыть позиции при включенной настройке и дождаться окончания freeze period. </ p >

< ul >

< li > ATR-based large candle filter. </ li >

< li > Impulse move detection. </ li >

< li > Trading freeze после ненормального движения цены. </ li >

< li > Impulse basket stop loss во время freeze mode. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Basket Management и Risk Control </ b ></ h3 >

< ul >

< li >< b > Basket Take Profit </ b > - закрывает всю корзину при достижении цели прибыли. </ li >

< li >< b > Basket Stop Loss </ b > - закрывает всю корзину при достижении лимита убытка. </ li >

< li >< b > Daily Profit Target </ b > - может остановить торговлю после дневной цели. </ li >

< li >< b > Daily Loss Limit </ b > - может остановить торговлю после дневного лимита убытка. </ li >

< li >< b > Breakeven </ b > - защищает позиции после достижения порога прибыли. </ li >

< li >< b > Trailing Stop </ b > - дополнительный trailing stop с шаговыми настройками. </ li >

< li >< b > Cooling Period </ b > - пауза после закрытия сделок. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Loss Eraser Function </ b ></ h3 >

< p > Loss Eraser использует выбранные прибыльные позиции, чтобы уменьшать или закрывать убыточную экспозицию внутри активной корзины. </ p >

< h3 >< b > Session, Time и Spread Filters </ b ></ h3 >

< ul >

< li > Контроль Asia, London и New York sessions. </ li >

< li > Пользовательское время начала и окончания торговли. </ li >

< li > Контроль торговых дней недели. </ li >

< li > Maximum spread filter. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Dashboard и Monitoring </ b ></ h3 >

< p > Встроенная панель показывает статус системы, spread, trend, session, basket profit, active level, waiting reason, SMC zone status и impulse filter status. </ p >

< h3 >< b > Key Features </ b ></ h3 >

< ul >

< li > Automated basket trading system. </ li >

< li > No martingale lot multiplication. </ li >

< li > Basket take profit и basket stop loss. </ li >

< li > Trend detection, pullback filter, SMC supply/demand zones. </ li >

< li > Large candle и impulse filters. </ li >

< li > Loss Eraser function. </ li >

< li > Daily profit/loss limits. </ li >

< li > Spread, session и trading-hour controls. </ li >

< li > Dashboard monitoring и persistence after restart. </ li >

< li > Может работать постоянно на VPS. </ li >

</ ul >

< h3 >< b > Risk Disclaimer </ b ></ h3 >

< div class = "atten" >

< p > Автоматическая корзинная торговля может быть рискованной, особенно при сильных трендах, высокой волатильности, больших спредах, плохом исполнении или агрессивном лоте. Сначала протестируйте WaveHFX на демо-счете. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. </ p >