WaveHFX Gold Striker

<div class="atten">
  <p><b>WaveHFX MT5 Expert Advisor</b> - это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, созданный для управления корзиной сделок, фильтрации рынка, Basket Take Profit, Basket Stop Loss и контролируемого риска.</p>
</div>

<div class="atten">
  <p><b>Данные демо-счета</b><br>
  Server: <b>Exness-MT5Trial9</b><br>
  Login: <b>436549081</b><br>
  Password: <b>10WINNinerStra@</b></p>
</div>

<div class="atten">
  <p>Демо-настройка оптимизирована для <b>GBPUSD</b> на демо-счете <b>$100</b>. В предоставленном отчете баланс вырос с $100 до <b>$145.03</b>, что составляет более <b>40%</b>. После покупки будет предоставлен правильный оптимизированный setfile.</p>
</div>

<h3><b>Обзор продукта</b></h3>
<p>WaveHFX анализирует направление рынка, ждет более качественные условия входа, управляет несколькими позициями как одной корзиной и закрывает корзину по заданной прибыли или убытку.</p>
<p>Это не обычный grid-робот. WaveHFX объединяет дистанционные корзинные входы, определение тренда, подтверждение pullback, зоны support, supply и demand, impulse protection, spread filter, session control и управление риском на уровне корзины.</p>
<p>WaveHFX <b>не использует martingale</b>. Трейдер контролирует базовый лот, дистанцию, максимальные уровни, количество ордеров на уровень, Basket TP, Basket SL, дневные лимиты и другие защитные параметры.</p>

<h3><b>Основная логика торговли</b></h3>
<ul>
  <li>Определение тренда с помощью настраиваемой скользящей средней.</li>
  <li>Pullback filter для более выборочных входов.</li>
  <li>Entry MA distance filter для более чистого тайминга.</li>
  <li>Фильтрация зон support, supply и demand.</li>
  <li>SMC-style zone proximity protection.</li>
  <li>Trend-side retracement gate перед открытием новой корзины.</li>
  <li>Автоматический Basket Take Profit.</li>
  <li>Автоматический Basket Stop Loss.</li>
  <li>Без martingale multiplication.</li>
</ul>

<h3><b>Supply, Demand и SMC Zone Protection</b></h3>
<p>WaveHFX сканирует зоны supply и demand. EA может блокировать новые сделки, если цена находится слишком близко к опасной противоположной зоне.</p>
<ul>
  <li>Demand zone logic для buy-контекста.</li>
  <li>Supply zone logic для sell-контекста.</li>
  <li>Fresh opposite zone protection.</li>
  <li>Возможность закрывать buys в fresh supply или sells в fresh demand.</li>
  <li>ATR-based zone proximity buffer.</li>
</ul>

<h3><b>Impulse и Volatility Protection</b></h3>
<p>EA включает фильтры больших свечей и импульсов. При обнаружении резкого движения WaveHFX может поставить торговлю на паузу, закрыть позиции при включенной настройке и дождаться окончания freeze period.</p>
<ul>
  <li>ATR-based large candle filter.</li>
  <li>Impulse move detection.</li>
  <li>Trading freeze после ненормального движения цены.</li>
  <li>Impulse basket stop loss во время freeze mode.</li>
</ul>

<h3><b>Basket Management и Risk Control</b></h3>
<ul>
  <li><b>Basket Take Profit</b> - закрывает всю корзину при достижении цели прибыли.</li>
  <li><b>Basket Stop Loss</b> - закрывает всю корзину при достижении лимита убытка.</li>
  <li><b>Daily Profit Target</b> - может остановить торговлю после дневной цели.</li>
  <li><b>Daily Loss Limit</b> - может остановить торговлю после дневного лимита убытка.</li>
  <li><b>Breakeven</b> - защищает позиции после достижения порога прибыли.</li>
  <li><b>Trailing Stop</b> - дополнительный trailing stop с шаговыми настройками.</li>
  <li><b>Cooling Period</b> - пауза после закрытия сделок.</li>
</ul>

<h3><b>Loss Eraser Function</b></h3>
<p>Loss Eraser использует выбранные прибыльные позиции, чтобы уменьшать или закрывать убыточную экспозицию внутри активной корзины.</p>

<h3><b>Session, Time и Spread Filters</b></h3>
<ul>
  <li>Контроль Asia, London и New York sessions.</li>
  <li>Пользовательское время начала и окончания торговли.</li>
  <li>Контроль торговых дней недели.</li>
  <li>Maximum spread filter.</li>
</ul>

<h3><b>Dashboard и Monitoring</b></h3>
<p>Встроенная панель показывает статус системы, spread, trend, session, basket profit, active level, waiting reason, SMC zone status и impulse filter status.</p>

<h3><b>Key Features</b></h3>
<ul>
  <li>Automated basket trading system.</li>
  <li>No martingale lot multiplication.</li>
  <li>Basket take profit и basket stop loss.</li>
  <li>Trend detection, pullback filter, SMC supply/demand zones.</li>
  <li>Large candle и impulse filters.</li>
  <li>Loss Eraser function.</li>
  <li>Daily profit/loss limits.</li>
  <li>Spread, session и trading-hour controls.</li>
  <li>Dashboard monitoring и persistence after restart.</li>
  <li>Может работать постоянно на VPS.</li>
</ul>

<h3><b>Risk Disclaimer</b></h3>
<div class="atten">
  <p>Автоматическая корзинная торговля может быть рискованной, особенно при сильных трендах, высокой волатильности, больших спредах, плохом исполнении или агрессивном лоте. Сначала протестируйте WaveHFX на демо-счете. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.</p>
</div>



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ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
XIRO Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (34)
Эксперты
XIRO Robot is a professional trading system created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD, XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable and
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.59 (29)
Эксперты
BURNING GRID UP TO 35 SYMBOLS. ONE COORDINATED GRID SYSTEM. The forex market does not move through one currency pair at a time. While one symbol is trending, another may be consolidating, reversing or building a completely different opportunity. Burning Grid was developed for this multi-pair environment. From one MetaTrader 5 chart, the EA can process up to 35 supported symbols. Different grid strategies can pursue their own opportunities, while shared controls coordinate risk, spreads, currenc
Gold House MT5
Chen Jia Qi
4.49 (59)
Эксперты
Gold House — Система торговли на пробоях свинг-структуры золота Один советник. Три торговых режима. Выберите тот, который подходит именно вам. Без сетки. Без мартингейла. Цена будет увеличиваться на 50 долларов после каждых 10 покупок. Окончательная запланированная цена: 1 999 долларов. Торговые сигналы в реальном времени: Режим Profit Priority: https://www.mql5.com/en/signals/2359124 Режим BE Priority:  https://www.mql5.com/en/signals/2372604 Адаптивный режим:   https://www.mql5.com/en/sign
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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