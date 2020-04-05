WaveHFX Gold Striker
- Эксперты
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
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<p><b>WaveHFX MT5 Expert Advisor</b> - это автоматический торговый робот для MetaTrader 5, созданный для управления корзиной сделок, фильтрации рынка, Basket Take Profit, Basket Stop Loss и контролируемого риска.</p>
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<p><b>Данные демо-счета</b><br>
Server: <b>Exness-MT5Trial9</b><br>
Login: <b>436549081</b><br>
Password: <b>10WINNinerStra@</b></p>
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<p>Демо-настройка оптимизирована для <b>GBPUSD</b> на демо-счете <b>$100</b>. В предоставленном отчете баланс вырос с $100 до <b>$145.03</b>, что составляет более <b>40%</b>. После покупки будет предоставлен правильный оптимизированный setfile.</p>
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<h3><b>Обзор продукта</b></h3>
<p>WaveHFX анализирует направление рынка, ждет более качественные условия входа, управляет несколькими позициями как одной корзиной и закрывает корзину по заданной прибыли или убытку.</p>
<p>Это не обычный grid-робот. WaveHFX объединяет дистанционные корзинные входы, определение тренда, подтверждение pullback, зоны support, supply и demand, impulse protection, spread filter, session control и управление риском на уровне корзины.</p>
<p>WaveHFX <b>не использует martingale</b>. Трейдер контролирует базовый лот, дистанцию, максимальные уровни, количество ордеров на уровень, Basket TP, Basket SL, дневные лимиты и другие защитные параметры.</p>
<h3><b>Основная логика торговли</b></h3>
<ul>
<li>Определение тренда с помощью настраиваемой скользящей средней.</li>
<li>Pullback filter для более выборочных входов.</li>
<li>Entry MA distance filter для более чистого тайминга.</li>
<li>Фильтрация зон support, supply и demand.</li>
<li>SMC-style zone proximity protection.</li>
<li>Trend-side retracement gate перед открытием новой корзины.</li>
<li>Автоматический Basket Take Profit.</li>
<li>Автоматический Basket Stop Loss.</li>
<li>Без martingale multiplication.</li>
</ul>
<h3><b>Supply, Demand и SMC Zone Protection</b></h3>
<p>WaveHFX сканирует зоны supply и demand. EA может блокировать новые сделки, если цена находится слишком близко к опасной противоположной зоне.</p>
<ul>
<li>Demand zone logic для buy-контекста.</li>
<li>Supply zone logic для sell-контекста.</li>
<li>Fresh opposite zone protection.</li>
<li>Возможность закрывать buys в fresh supply или sells в fresh demand.</li>
<li>ATR-based zone proximity buffer.</li>
</ul>
<h3><b>Impulse и Volatility Protection</b></h3>
<p>EA включает фильтры больших свечей и импульсов. При обнаружении резкого движения WaveHFX может поставить торговлю на паузу, закрыть позиции при включенной настройке и дождаться окончания freeze period.</p>
<ul>
<li>ATR-based large candle filter.</li>
<li>Impulse move detection.</li>
<li>Trading freeze после ненормального движения цены.</li>
<li>Impulse basket stop loss во время freeze mode.</li>
</ul>
<h3><b>Basket Management и Risk Control</b></h3>
<ul>
<li><b>Basket Take Profit</b> - закрывает всю корзину при достижении цели прибыли.</li>
<li><b>Basket Stop Loss</b> - закрывает всю корзину при достижении лимита убытка.</li>
<li><b>Daily Profit Target</b> - может остановить торговлю после дневной цели.</li>
<li><b>Daily Loss Limit</b> - может остановить торговлю после дневного лимита убытка.</li>
<li><b>Breakeven</b> - защищает позиции после достижения порога прибыли.</li>
<li><b>Trailing Stop</b> - дополнительный trailing stop с шаговыми настройками.</li>
<li><b>Cooling Period</b> - пауза после закрытия сделок.</li>
</ul>
<h3><b>Loss Eraser Function</b></h3>
<p>Loss Eraser использует выбранные прибыльные позиции, чтобы уменьшать или закрывать убыточную экспозицию внутри активной корзины.</p>
<h3><b>Session, Time и Spread Filters</b></h3>
<ul>
<li>Контроль Asia, London и New York sessions.</li>
<li>Пользовательское время начала и окончания торговли.</li>
<li>Контроль торговых дней недели.</li>
<li>Maximum spread filter.</li>
</ul>
<h3><b>Dashboard и Monitoring</b></h3>
<p>Встроенная панель показывает статус системы, spread, trend, session, basket profit, active level, waiting reason, SMC zone status и impulse filter status.</p>
<h3><b>Key Features</b></h3>
<ul>
<li>Automated basket trading system.</li>
<li>No martingale lot multiplication.</li>
<li>Basket take profit и basket stop loss.</li>
<li>Trend detection, pullback filter, SMC supply/demand zones.</li>
<li>Large candle и impulse filters.</li>
<li>Loss Eraser function.</li>
<li>Daily profit/loss limits.</li>
<li>Spread, session и trading-hour controls.</li>
<li>Dashboard monitoring и persistence after restart.</li>
<li>Может работать постоянно на VPS.</li>
</ul>
<h3><b>Risk Disclaimer</b></h3>
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<p>Автоматическая корзинная торговля может быть рискованной, особенно при сильных трендах, высокой волатильности, больших спредах, плохом исполнении или агрессивном лоте. Сначала протестируйте WaveHFX на демо-счете. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль.</p>
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