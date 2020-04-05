Gold Trend Repair EA MT5

黄金突破修复 EA MT5

黄金突破修复EA MT5是一款针对XAUUSD的结构化智能交易系统。它结合了M5唐奇安和ATR突破检测、M15假突破确认、M30趋势过滤、有限恢复逻辑以及基于美元的篮子追踪止盈管理。

这款EA专为希望使用基于规则的黄金突破系统并控制复苏行为的交易者而设计。它不依赖于随机的低时间框架入场。M5用于突破执行，M15用于短期确认，M30用作主要趋势过滤器。

核心战略

该EA首先利用唐奇安通道和ATR指标检测M5图表上的突破。有效突破出现后，系统会检查M15图表是否有足够的短期确认信号，以及M30图表的趋势环境是否支持该交易方向。

如果突破持续，EA 会将仓位作为趋势篮子进行管理，并使用基于美元的追踪止盈来保护浮动收益。

如果突破失败，价格回落至区间内，EA 可以切换到有限恢复模式。恢复逻辑旨在市场条件允许时，以小幅盈利平仓。恢复订单的数量受限于最大订单数量、手数倍率和风险设置。

主要特点

  • 专为 XAUUSD 设计

  • M5 Donchian 突破检测

  • ATR波动率过滤器

  • M15 假突破确认

  • M30 主趋势滤波器

  • 无 H1 趋势过滤器

  • 趋势篮子管理

  • 有限恢复模式

  • 以美元计价的投资组合的滚动利润

  • 小额利润复苏退出

  • 主要保护停止

  • 趋势失效退出

  • 扩散滤波器

  • 最高订单限额

  • 最大地块限制

  • 每日风险保障

  • 同蜡烛重复条目保护

  • 魔数订单管理

  • 图表信息面板

推荐符号

XAUUSD

建议时间范围

将EA附加到M5图表上。

EA内部使用：

  • M5 用于突破执行

  • M15 用于假突破和短期确认

  • M30 主要趋势方向

交易逻辑

购买设置：

  • M5 唐奇安上轨突破

  • ATR突破条件有效

  • M15 未显示明显的假突破

  • M30趋势允许买入方向

  • 价差在允许范围内

  • 风险保护功能未激活

销售设置：

  • M5唐奇安向下突破

  • ATR突破条件有效

  • M15 未显示明显的假突破

  • M30 趋势允许卖出方向

  • 价差在允许范围内

  • 风险保护功能未激活

退出逻辑

该EA有多种退出途径：

  1. 本金保护停止：
    如果篮子损失达到设定的保护水平，EA 可以平仓以保护账户。

  2. 趋势追踪退出：
    如果趋势篮子达到美元追踪起始水平，EA 将开始追踪最高的浮动篮子利润，并在利润回落到追踪步长时平仓。

  3. 假突破恢复退出
    如果突破失败，EA 可以进入有限恢复模式，并在达到小额盈利恢复目标后平仓。

  4. Trend invalidation repair exit
    If the trend becomes invalid, the EA can manage the basket through controlled repair logic and close after the defined recovery profit target.

Risk Notice

Gold trading is volatile. This EA uses basket and recovery logic, which may increase risk if lot size, multiplier, and maximum order settings are too aggressive.

This Expert Advisor does not guarantee profits. Past performance, backtest results, and optimized settings do not guarantee future results. Users should test the EA in the Strategy Tester and on a demo account before using it on a live account.

Recommended Usage

  • Start with a low lot size.

  • Use conservative recovery settings.

  • Test with your broker's XAUUSD spread and execution conditions.

  • Do not use excessive leverage.

  • Do not run the same Magic Number on multiple charts.

  • Avoid using aggressive multipliers on small accounts.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
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Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
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Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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