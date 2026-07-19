Polymarket Scalper Bot MT5

Polymarket Scalper Bot MT5

针对 Polymarket BTC 和 ETH 的 5 分钟"涨 / 跌"预测市场的自动交易——完全在 MetaTrader 5 内运行。机器人实时监控加密货币价格，在每个 5 分钟窗口收盘时检测决定性的走势，并对占优的结果下单。

无法在 MetaTrader 5 策略测试器中运行。 MetaTrader 没有 Polymarket 5 分钟预测窗口的概念——这些市场在 MT5 中根本不存在——因此标准的 MQL5 测试器无法复现或回测此策略。屏幕截图中显示的表现由专门的 Python 回测器生成，该回测器用于根据历史加密货币价格数据重建 Polymarket 真实的涨/跌窗口。机器人本身仅在实时图表上运行

限量副本。 为避免优势被过度稀释，只会出售有限数量的许可证。 

为什么选择这个机器人

  • 100% 自托管——在您自己的 MetaTrader 5 中运行，在您的 PC 或 VPS 上。任何第三方服务器都不会看到您的密钥。
  • 原生 MQL5——单个 .ex5 文件。无 DLL、无 Python、无需额外安装。
  • 支持新的 Polymarket 账户（邮箱 / Google 注册）。
  • 单字段设置——粘贴您的私钥，机器人会自动推导出其余所有内容。
  • 零额外 VPS 成本——它使用自己的价格数据源，因此可附加到任何图表。如果您已经运行 MetaTrader 5 或 VPS，它可与您的其他 Expert Advisors 并行工作——无需单独的服务器。

工作原理

机器人将实时价格分析与数学预测模型相结合，利用其他交易者在每个 5 分钟收盘前后的短期过度反应。当条件满足时，它会对统计上占优的结果下达限价单，并在实际下单前根据实时订单簿确认走势——从而避开定价错误的时刻。未成交的订单会在每个窗口后自动取消，结果按 Polymarket 官方链上预言机结算。确切的模型为专有内容，特意不予披露。

设计上安全：固定、有纪律的仓位管理——无马丁格尔、无网格、无逆势加仓、无危险的回补策略。
作为做市商交易：机器人使用限价单，因此您是提供流动性而非获取流动性——无吃单手续费，并且您可以赚取 Polymarket 做市商返佣，作为交易之外的额外收入

主要功能

  • 全自动——从单个图表交易 BTC 和 ETH。
  • 实时图表面板：余额、峰值、下注额、当日盈亏、盈利 / 亏损、成交和系统状态。
  • 智能仓位管理：余额百分比、最小下限、最大上限，以及可选的"棘轮"，在亏损后绝不缩减您的下注额。
  • 风险控制：每日亏损限额、低余额保护，以及在连接或数据出现问题时自动停止。
  • 推送通知至 MetaTrader 移动应用，包括成交、结果和定期摘要（可选）。
  • 自动链上赎回您的盈利（可选）。
  • 一键自检，下达并取消一个极小的订单，以在您交易前确认设置已就绪。
  • 模拟（演示）模式，可在无真实订单的情况下观察机器人工作。

设置——约 2 分钟

  1. 在 MetaTrader 中允许机器人的网络连接——首次运行时它会准确告诉您需要启用什么。
  2. 粘贴您的 Polymarket 私钥。
  3. 附加到任意图表，启用 BTC / ETH，设置您的风险。完成。

随附完整的分步设置指南。

关于测试的说明：此机器人交易的是实时的 Polymarket 预测市场，而这些市场在 MetaTrader 内置的策略测试器中并不存在——因此无法在其中进行回测。

要求

  • 已充值的 Polymarket 账户（USDC）。
  • 可访问互联网的 MetaTrader 5——Windows PC 或 VPS。建议使用 VPS 进行 7×24 交易（如果您已经拥有，则无额外成本）。
  • 您所在位置必须能够访问 Polymarket（为受限地区提供了代理选项）。


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MQL TOOLS SL
4.76 (140)
专家
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Wall Street Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.89 (18)
专家
Wall Street Robot is a professional trading system developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to operate
ORB Revolution
Haidar Lionel Haj Ali
5 (24)
专家
ORB Revolution — MetaTrader 5 专家顾问 ORB Revolution 是一款 专业级开盘区间突破（ORB）专家顾问 ，专为 MetaTrader 5 平台设计，适用于 纪律严明且风险可控的自动化交易 。该系统以机构级标准打造，优先考虑 资金保护 、 可重复执行 以及 透明的决策逻辑 ——非常适合严肃的交易者以及参与自营交易公司考核的用户。ORB Revolution 完全支持 净额（NETTING）和对冲（HEDGING）账户 ，并内置多重安全机制，以防止过度交易、过度风险以及违反规则，这些问题通常会导致自营交易公司账户被取消资格。  警告： 此为 限时优惠 价格，仅适用于接下来的 25 份或在下次更新前有效！当前价格仅剩少量名额！ EA 的默认设置适用于 Nasdaq（请根据需要调整风险）。Gold、USDJPY 和 GBPUSD 的预设文件可按需提供，其他预设将逐步发布 —  点击此处联系我们 。 实时信号监控结果   可在此查看：   MQL5 信号 。 购买 ORB Revolution 即可免费获得任意 EA - 联系我们获取更多详情 核心功能
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Golden Conqueror
Taner Altinsoy
5 (1)
专家
Welcome to Golden Conqueror , a highly advanced, fully automated active scalping algorithmic system designed exclusively for Gold (XAUUSD) . Built with institutional logic, this EA strictly avoids dangerous grid or martingale systems. Instead, it utilizes high-precision Pivot Breakouts to exploit market momentum and volume surges. To ensure absolute risk mitigation and capital protection, the algorithm strictly limits itself to a maximum of 1 open trade at a time . Furthermore, every single exe
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
专家
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
专家
Aura Black Edition 是一款完全自动化的 EA，仅用于交易黄金。专家在 2011-2020 年期间在 XAUUSD 上表现出稳定的结果。没有使用危险的资金管理方法，没有马丁格尔，没有网格或剥头皮。适用于任何经纪商条件。使用多层感知器神经网络 (MLP) 训练的 EA 是一类前馈人工神经网络 (ANN)。术语 MLP 的使用含糊不清，有时松散地指任何前馈 ANN，有时严格指由多层感知器组成的网络（具有阈值激活）。多层感知器有时被通俗地称为“原始”神经网络，尤其是当它们只有一个隐藏层时。MLP 由至少三层节点组成：输入层、隐藏层和输出层。除了输入节点之外，每个节点都是使用非线性激活函数的神经元。MLP 利用一种称为反向传播的监督学习技术进行训练。多层结构和非线性激活使 MLP 与线性感知器区别开来。它可以区分非线性可分的数据。 此价格还剩 1 份，之后价格将上涨至 3000 美元 如何设定及参数说明 (阅读这里) Live results:   https://www.mql5.com/en/signals/2313678 More Signals:   Check my
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
专家
Golden Tree 是一款专为 Gold (XAUUSD) M1 设计的激进型 多周期 剥头皮 EA。 每个周期都是 独立的 。它使用一系列订单，并拥有各自的 TP 和 SL 。它采用 马丁格尔 系统。 该 EA 利用过去的 强烈重复规律 来建仓，以实现 较高的胜率 。 开始之前，务必阅读 博客文章 。 在 1:500 杠杆下， 最低 入金为 100 美元 。已 内置 自动手数 系统。 我建议使用 低点差 的 1:500 ECN 账户和 快速的 VPS 。 该 EA 每个图表至少需要 1000 MB（1 GB）可用内存才能正常运行。 此版本新增了可选的 交互式面板 、基于 ForexFactory 的新闻过滤器 以及 FTMO 自营交易模式 （每日亏损、最大亏损、新闻暂停）。均为可选项，默认关闭。 设置和参数文件： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747168 信号： https://www.mql5.com/en/users/myxx/seller Sun 系列： Sun (EURUSD)： https://www.mql5.com/e
Bitcoin Scalping MT5
Lo Thi Mai Loan
5 (5)
专家
[ IMPORTANT ] REAL CLIENT FEEDBACK :  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_58814415 [ IMPORTANT ]  UPDATED (1 YEAR PERFORMANCE):  https://www.mql5.com/en/market/product/127498/comments#comment_59233853 介绍 Bitcoin Scalping MT4/MT5 – 智能加密货币交易EA 推出促销： 当前价格仅剩 3 个名额！ 最终价格：$3999.99 赠品 - 购买终身 Bitcoin Scalping 即可免费获得 EA AI VEGA BOT 算法交易（2 个账户）=> 私信咨询获取更多详情！！！ EA 实时信号 MT4 版本 为什么 Bitcoin 今天如此重要 Bitcoin 已经不仅仅是数字货币——它是一次金融革命。作为加密货币的先驱，Bitcoin 是全球交易量最大、最具认知度的加密资产。凭借其波动性和日益增长的接受度，
EA Legendary Scalper MT5
Ruslan Pishun
5 (5)
专家
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,          XAUUSD M30 SL5 For more information, please contact us via private message or in  the mql5 group. THERE   ARE   ONLY  8   OUT   OF   10   COPIES   LEFT   AT   A   PRICE   OF   920   USD ! AFTER   THAT , THE   PRICE   WILL   BE   INCREASED   TO  1420   USD . Imagine that you have an experienced trader who monitors the market every day, waits for the price to break through an important level, and instantly opens a deal. That's exactly what this advis
AI Prop Firms MT5
MQL TOOLS SL
4 (16)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continuously
AiQ
William Brandon Autry
4.87 (38)
专家
AiQ Gen 2 – 更快。更智能。前所未有的强大。 我们在2024年末用Mean Machine开启了这一变革。它是最早将真正的前沿AI引入实盘零售交易的系统之一。 AiQ Gen 2是这条路线上的下一次进化。 AiQ Gen 2为完全不同层次的速度而生。挂单是其优势的核心，使其能够在动能扩展之前精准定位，然后让自适应智能接管。 大多数AI工具回答一次就忘记一切。 AiQ Gen 2不会。 它记住每一个挂单设置、每次下单或调整背后的推理、为什么触发或为什么等待，以及市场的确切反应。每个会话的完整上下文。随时间不断累积的持久智能。 这不是另一个为了营销而添加AI的EA。 这是一个围绕精准挂单执行构建的高速专业智能。 传统EA仍然困在固定逻辑中。AiQ Gen 2从真实结果中学习，磨练其选择能力，优化执行时机，并持续改进在实盘条件下的响应方式。 它不会重置。它不会过时。它不会被淘汰。 AiQ Gen 2作为一个强大的独立系统运行，干净、精准且快速。对于希望进行可选生态系统集成的交易者，它也可以无缝接入Syna作为专属Agent，共享持久记忆并将其高速挂单优势贡献给更广泛的投资组合。
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.38 (21)
专家
Bonnitta EA 基于挂单策略 (PPS) 和非常先进的秘密交易算法。 Bonnitta EA 的策略是秘密自定义指标、趋势线、支撑和阻力位（价格行动）和上述最重要的秘密交易算法的组合。 不要在没有超过 3 个月的任何真实货币测试的情况下购买 EA，我花了超过 100 周（超过 2 年）在真实货币上测试 BONNITTA EA 并在下面的链接中查看结果。 BONNITTA EA 由爱和力量组成。 仅适用于少数买家，这是盗版算法的价格和实施的原因。 Bonnitta EA 在 22 年的时间内使用质量为 99.9% 的真实报价成功通过了压力测试，滑点和佣金接近真实市场条件。 Expert Advisor包含统计采集和滑点控制的算法，具有完整的统计控制； 此信息用于保护您免受经纪人的欺骗。 Bonnitta EA 在下订单之前控制经纪人执行的质量，它还成功地通过了历史数据和不同数据馈送的蒙特卡罗模拟方面的严格标准。 结果 策略测试器的 Expert Advisor 结果：初始存款为 1000 美元的 Bonnitta EA 在 2020 年 1 月 1 日至 2021 年
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (43)
专家
量子男爵EA 石油被称为黑金是有原因的——现在，有了 Quantum Baron EA，您可以以无与伦比的精度和信心来开采它。 Quantum Baron 旨在主宰 M30 图表上 XTIUSD（原油）的高辛烷值世界，是您升级和进行精英精度交易的终极武器。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣   价格 。     每购买10件，价格增加50美元。最终价格为4999美元 量子男爵频道：       点击这里 ***购买 Quantum Baron MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私信询问！ 我是一款精心打造的网格EA，旨在最大限度地发挥您的交易潜力。我拥有超过15年的交易经验，经过精心设计，已近乎完美。我的创建者将他们丰富的市场知识和专业知识融入到我的每一行代码中，以确保我能够提供最佳的性能。 量子皇帝
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
专家
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
SmartChoise Battery
Gabriel Costin Floricel
4.8 (5)
专家
SmartChoise Battery EA 是经典 SmartChoise Expert Advisor（v8.2）的精炼且稳定的延续版本。 用户手册可以通过我个人主页上的链接获取。 本版本保留了早期的神经逻辑和经典过滤系统，许多交易者正是因为其稳定、可预测的表现而认可它。它专为偏好原始交易节奏的用户打造，更注重清晰与简洁，而不是不断的功能变动。 Battery EA 集成了 SmartChoise 全套安全层、风险控制和回撤恢复机制，确保在各种市场环境下都能进行有纪律的交易管理。它同样兼容既有的保护逻辑，例如 Hard Stops、Daily and Weekly Limits、Equity Controls 和 Safe Mode，以在长期内维持账户的安全与稳定。 与较新的版本不同，此分支将保持逻辑固定，几乎无需维护，适合希望在不改变内部逻辑和参数行为的前提下，获得稳定表现的交易者。 简单来说，SmartChoise Battery EA 在保留原始 SmartChoise 引擎可靠性的同时，结合了先进保护系统带来的安全性，以及经过验证结构的简洁性，非常适合重视信任、掌控感和
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
5 (1)
专家
精准、高效、稳定 不只是一个EA，而是一套完整的交易系统 PythonX M1 Scalper 是专为 XAUUSD 1分钟图表 设计的智能交易系统，依托高频市场结构与价格行为逻辑，结合多重指标过滤，精准捕捉高胜率交易机会。 我们在 9 家全球主流经纪商平台上进行了长达十年以上的历史测试，每次初始资金仅为 $500，均取得卓越表现，最高净利润超过 $500,000 。 无马丁，无网格，逻辑公开，稳定可控。 智能进场逻辑 —— 多指标联合过滤系统 PythonX 的进场策略并非依赖单一信号，而是通过以下指标的组合分析，提升交易信号的质量与稳定性： 吞没形态识别（Engulfing Pattern） CCI趋势确认 RSI动量支持 EMA均线趋势过滤 成交量激增检测（Volume Spike） 即便部分过滤条件在设置中关闭，它们仍辅助其它条件判断，从而强化整套交易逻辑的协同过滤效果。 风控设置概览 固定止盈：170 点 固定止损：145 点 可开启或关闭 24 小时交易 可灵活选择交易日（周一至周五） 不使用马丁策略 不使用加仓网格 此策略的交易频率适中，注重稳定回报与可控风险的结合。
Perceptrader AI MT5
Valeriia Mishchenko
4.67 (6)
专家
80 consecutive months in profit with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Perceptrader AI is a cutting-edge grid trading system that leverages the power of Artificial Intelligence, utilizing Deep Learning algorithms and Artificial Neural Networks (ANN) to analyze large amounts of market data at high speed and detect high-potential trading opportunities to exploit. Supported currency pairs: NZDUSD, USDCAD, AUDNZD, AUDCAD, NZDCAD, GBPCHF Timeframe: M5 Features: Trend , Mome
作者的更多信息
Gold Beaver
Arnold Bobrinskii
5 (2)
专家
GOLD BEAVER MT5 — XAUUSD EA 一键设置。将其拖到 XAUUSD M1 图表上即可交易。默认参数即可使用，无需调整。 非高频交易（HFT）。无需低延迟连接。交易在 M15 边界 K 线上评估，因此使用 OHLC 测试即可。 12 种可选策略，使用独立于 MT5 测试器的自研 JIT 编译 Python 研究引擎开发。它们没有人工调参，也没有过度拟合，并在 2020 至 2026 年的多个市场周期中进行了评估。 无马丁格尔。无网格。无短止损技巧。每个仓位开仓时即附带止损。 实盘表现： 实盘信号    加入社区！ 公开社区： 点击这里。   Click Here to join channel 主要功能 一个 EA 集成 12 种策略 — 下拉列表中标注 CONS / BAL / AGG 配置 基于研究开发 — 源自数千次 Python 扫描，而非凭直觉 实时 Strategy Rank 面板 — 在您自己的经纪商上按 7 / 14 / 30 天比较全部 12 种模式，一键切换 资金曲线查看器 — 在弹出窗口中显示每种模式的余额曲线 实时仪表板 — 余额、当日以美元
Bober Lannister
Arnold Bobrinskii
5 (1)
专家
Bober Lannister MT4  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT4 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.88 (16)
专家
Bober Real MT5 是一个全自动的外汇交易智能交易系统（EA）。该机器人创建于 2014 年 ，在此期间完成了大量盈利交易，在我的个人账户上实现了超过 7000% 的收益增长 。经过多次更新， 2019 年版本 是最稳定、最优秀的。机器人可用于任何交易品种，但在 EURGBP、GBPUSD（M5 周期） 上表现最佳。使用错误的参数会导致较差结果。 真实账户的 set 文件仅提供给购买者。 ️ 主要优势 无马丁格尔、无对冲、无加仓，始终使用 SL/TP 。 高速测试与优化。 可选 Dynamic Take-Profit ，自动适应价格通道高低点。 内置 新闻日历过滤器 ，自动避开重大事件。 自动检测 GMT 偏移 。 针对实盘交易长期优化，结果稳定。 设置后可自动运行，无需干预。 参数说明 Core / Trading type_order — 订单执行类型 (默认 ORDER_FILLING_FOK)。 ReverseTrade — 反转交易方向。 ToolEnter — 入场工具 (RSI 或 None)。 RSI304 / NoRSIbars — RSI 周期与
Bober Lannister MT5
Arnold Bobrinskii
4.54 (13)
专家
Bober Lannister MT5  - is fully automated trading robot.    This robot exists more  than 3 years and proved its work on a long term distance.  The thing is many of night scalpers on mql5 market place has been made by newbies without proper researches . Don't be fooled by beautiful tester pictures or short term results. Why Bober Lannister MT5 better then other night scalpers on mql5 market? -It trades in a wide range of night time 3-6 hours per day.  (not just 1 hour catching swaps/high spread
Bober Crypto MT5
Arnold Bobrinskii
5 (3)
专家
Crypto trading with  Binance  , OKX  exchanges is available! Hurry up to get it! Limited number of copies will be sold out. Hey guys! I hope u are doing well.    I'm gonna show you new trading robot which is essentially differ from all others MQL5.com market products. The main feature of   Bober Crypto MT5  is an ability to trade with   Binance Futures and OKX futures. This product is using "Static arbitrage" strategy which is have a lot of advantages we gonna be taking profit from.  All coins
Bober Lazer
Arnold Bobrinskii
专家
Bober Lazer MT5 — 加密与外汇突破系统 Bober Lazer MT5 可在 Binance、OKX、Bybit 上进行真实交易。 在 ETHUSDT 上表现最佳，使用经过真实市场验证的突破规则。 进场快速，逻辑稳定，没有虚假回测。 真实账户链接见下方。 一年租用：500 USD 剩余 2 份（共 5 份）。 How to backtest Bober Lazer >>>   Click Live signal and Guide here >>>    Click Key Features Breakout Strategy – 使用精确价格区间捕捉真实突破。 Twin Sets Mechanism – 两套独立逻辑使交易更加稳定。 Volatility Filter – 自动识别活跃市场并选择最佳品种。 Fast Backtesting – 在 MT5 中快速、准确地回测。 Info Panel – 实时显示余额、收益、点差和波动率。 Settings Overview Crypto Platforms: 支持 Binance、OKX、Bybit。 Trade
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