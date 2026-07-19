Polymarket Scalper Bot MT5

针对 Polymarket BTC 和 ETH 的 5 分钟"涨 / 跌"预测市场的自动交易——完全在 MetaTrader 5 内运行。机器人实时监控加密货币价格，在每个 5 分钟窗口收盘时检测决定性的走势，并对占优的结果下单。

无法在 MetaTrader 5 策略测试器中运行。 MetaTrader 没有 Polymarket 5 分钟预测窗口的概念——这些市场在 MT5 中根本不存在——因此标准的 MQL5 测试器无法复现或回测此策略。屏幕截图中显示的表现由专门的 Python 回测器生成，该回测器用于根据历史加密货币价格数据重建 Polymarket 真实的涨/跌窗口。机器人本身仅在实时图表上运行。

限量副本。 为避免优势被过度稀释，只会出售有限数量的许可证。

为什么选择这个机器人

100% 自托管 ——在您自己的 MetaTrader 5 中运行，在您的 PC 或 VPS 上。任何第三方服务器都不会看到您的密钥。

——在您自己的 MetaTrader 5 中运行，在您的 PC 或 VPS 上。任何第三方服务器都不会看到您的密钥。 原生 MQL5 ——单个 .ex5 文件。无 DLL、无 Python、无需额外安装。

——单个 .ex5 文件。无 DLL、无 Python、无需额外安装。 支持 新的 Polymarket 账户 （邮箱 / Google 注册）。

（邮箱 / Google 注册）。 单字段设置 ——粘贴您的私钥，机器人会自动推导出其余所有内容。

——粘贴您的私钥，机器人会自动推导出其余所有内容。 零额外 VPS 成本——它使用自己的价格数据源，因此可附加到任何图表。如果您已经运行 MetaTrader 5 或 VPS，它可与您的其他 Expert Advisors 并行工作——无需单独的服务器。

工作原理

机器人将实时价格分析与数学预测模型相结合，利用其他交易者在每个 5 分钟收盘前后的短期过度反应。当条件满足时，它会对统计上占优的结果下达限价单，并在实际下单前根据实时订单簿确认走势——从而避开定价错误的时刻。未成交的订单会在每个窗口后自动取消，结果按 Polymarket 官方链上预言机结算。确切的模型为专有内容，特意不予披露。

设计上安全：固定、有纪律的仓位管理——无马丁格尔、无网格、无逆势加仓、无危险的回补策略。

作为做市商交易：机器人使用限价单，因此您是提供流动性而非获取流动性——无吃单手续费，并且您可以赚取 Polymarket 做市商返佣，作为交易之外的额外收入。

主要功能

全自动 ——从单个图表交易 BTC 和 ETH。

——从单个图表交易 BTC 和 ETH。 实时图表面板 ：余额、峰值、下注额、当日盈亏、盈利 / 亏损、成交和系统状态。

：余额、峰值、下注额、当日盈亏、盈利 / 亏损、成交和系统状态。 智能仓位管理 ：余额百分比、最小下限、最大上限，以及可选的"棘轮"，在亏损后绝不缩减您的下注额。

：余额百分比、最小下限、最大上限，以及可选的"棘轮"，在亏损后绝不缩减您的下注额。 风险控制 ：每日亏损限额、低余额保护，以及在连接或数据出现问题时自动停止。

：每日亏损限额、低余额保护，以及在连接或数据出现问题时自动停止。 推送通知 至 MetaTrader 移动应用，包括成交、结果和定期摘要（可选）。

至 MetaTrader 移动应用，包括成交、结果和定期摘要（可选）。 自动链上赎回 您的盈利（可选）。

您的盈利（可选）。 一键自检 ，下达并取消一个极小的订单，以在您交易前确认设置已就绪。

，下达并取消一个极小的订单，以在您交易前确认设置已就绪。 模拟（演示）模式，可在无真实订单的情况下观察机器人工作。

设置——约 2 分钟

在 MetaTrader 中允许机器人的网络连接——首次运行时它会准确告诉您需要启用什么。 粘贴您的 Polymarket 私钥。 附加到任意图表，启用 BTC / ETH，设置您的风险。完成。

随附完整的分步设置指南。

关于测试的说明：此机器人交易的是实时的 Polymarket 预测市场，而这些市场在 MetaTrader 内置的策略测试器中并不存在——因此无法在其中进行回测。

要求

已充值的 Polymarket 账户（USDC）。

可访问互联网的 MetaTrader 5——Windows PC 或 VPS。建议使用 VPS 进行 7×24 交易（如果您已经拥有，则无额外成本）。

您所在位置必须能够访问 Polymarket（为受限地区提供了代理选项）。





加入社区！ 公开社区： 点击这里。

公开频道 点击这里加入频道



有问题吗？给我发私信（PM）——无论购买前还是购买后，我都很乐意提供帮助。