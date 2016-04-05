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Aegis Meridian 是一款用于 MetaTrader 5 的全自动 AUDCAD 自适应均值回归网格 EA，配备单一风险旋钮以及可选的高信心 TURBO 档位。以下所有数据均为策略测试器（回测）在真实 tick 上的结果，并非真实交易结果。过往表现不代表未来收益。

概述

Aegis Meridian 在 M15 周期交易 AUDCAD。它对统计上过度伸展的价格进行反向布局（基于线性回归通道的 z 值），用等手数的小型篮子对逆向走势进行均摊，并在价格回归均值时平掉整个篮子。内置的实时市场状态识别器会针对震荡、高波动和趋势三种状态重新调整选择性、网格间距和获利目标——在趋势中减少交易并加大间距，正是网格本会受损之时。

运行原理

入场：仅在伦敦／纽约时段对严重过度伸展的价格反向入场——高选择性是核心优势。

恢复：等手数篮子（非马丁——每一层手数相同）对逆向走势进行均摊。

离场：当整个篮子浮盈达到一个较小的净利润时一次性平仓。

自适应：每日的趋势效率与波动率识别器将市场判定为震荡／高波动／趋势，并应用各自调校好的参数；在趋势中加大间距，使篮子不会过度堆叠。

保护：按档位缩放的账户保护远高于各档位的正常浮动回撤，仅作为极端情况下的最后防线。

风险档位（单一参数）

单一的 Risk Profile 旋钮设定账户风险百分比、仓位缩放及匹配的保护机制。开箱即用：无需 set 文件即以均衡的 MEDIUM 档运行。回测、真实 tick、AUDCAD M15、2022-2026（约 4.5 年），各档位均在其推荐资金下：

LOW（约 1.5% 风险，$500 起）：测试期内净收益 +41%，约 7.9%/年，盈利因子 2.40，夏普 3.89，浮动回撤 9.7%。

MEDIUM（约 3% 风险，$1,000 起）——默认：+71%，约 12.7%/年，盈利因子 2.34，夏普 3.55，浮动回撤 17.8%。

HIGH（约 4.5% 风险，$2,000 起）：+131%，约 20.3%/年，盈利因子 2.33，夏普 3.55，浮动回撤 24.4%。

HOT（约 6% 风险，$3,000 起）：+232%，约 30.4%/年，盈利因子 2.31，夏普 3.43，浮动回撤 21.7%。

测试期内每个自然年度（2022、2023、2024、2025、2026 年初至今）每个档位均盈利，约每年 250 笔交易，胜率 81%，资金曲线近乎线性。CUSTOM 允许自定义固定手数或自定义账户风险百分比。

TURBO 档位（可选，高风险／高回报）

每个档位在同一下拉菜单中都有对应的 +TURBO 版本。它保持该档位的仓位规模，仅对信心最高的入场加大手数（平静市场中极端伸展后的回归，历史上约 76% 一层即回归）：

MEDIUM + TURBO（$1,000 起）：+89%，约 15.4%/年，盈利因子 2.40，夏普 3.39，浮动回撤 15.0%——回报更高且回撤低于普通 MEDIUM，因为仅放大最安全的交易。

HOT + TURBO（$3,000 起）：+310%，约 34.5%/年，盈利因子 2.34，夏普 3.16，浮动回撤 30.8%，已实现回撤 6.2%，每年盈利。

加仓逻辑已内置于 +TURBO 档位（设有上限）；普通档位关闭该功能，仅 CUSTOM 允许手动设置。这是高风险／高回报模式——浮动回撤更大，请在有充足保证金余量时使用。

两种回撤的解读

已实现回撤（按已平仓余额）较小（2-8%），因为篮子会回归并以盈利平仓。浮动回撤才是真正的风险标尺——指未平仓篮子在回归前的最大浮亏幅度（LOW 约 10% 至 HIGH/HOT 约 24%，HOT+TURBO 约 31%）。请按您能承受的浮动回撤选择档位，并保留保证金余量。

使用建议

品种：AUDCAD。周期：M15。单一图表。

账户类型：对冲（hedging）。建议低点差。

绝对最低资金：$300（任意档位）；各档位推荐资金见上文。

建议使用 VPS 以保证 24/5 不间断运行。

不含 DLL，不含外部／网络请求。

风险提示

网格／均摊类策略可能在篮子回归前长时间持有较大浮亏，极端且不回归的行情可能造成重大亏损。请仅使用风险资金，遵守最低资金要求，并为所选档位的浮动回撤保留保证金余量。回测结果不保证未来表现。

价格 — 上市优惠