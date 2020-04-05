Fast Trade

⚡ Панель FastTrade MetaTrader – Руководство по эксплуатации





FastTrade — это высокопроизводительная графическая панель, разработанная для ручного исполнения ордеров и оперативного управления рисками в MetaTrader. Она заменяет стандартные команды платформы на чистый, отзывчивый и оптимизированный интерфейс, обеспечивая максимальную скорость и точность ваших операций.





### 1. Поля ввода и выбор объема

* Меню направления (вверху): Визуальное выпадающее меню для определения стратегии или рыночного уклона на графике (например, `▼ Longo` / Лонг).

* Основной лот (Lote Principal): Поле для ввода с кнопками точной настройки (`-` и `+`) для задания объема начального ордера или увеличения позиции.

* Кнопки быстрого лота (`0.05`, `0.10`, `0.15`): Визуальные ярлыки для мгновенного изменения значения основного лота в один клик.

* Частичный лот (Lote Parcial): Поле для ввода с кнопками точной настройки (`-` и `+`) для задания точного объема, который необходимо закрыть при частичном выходе.





### 2. Модуль безубытка (Интеллектуальная защита)

Когда кнопка Breakeven установлена в режим **LIGADO [ON]**, панель открывает меню выбора с 3 автоматическими режимами защиты:

1. 1- Fixos (X): Автоматически переносит Stop Loss на цену открытия позиции, как только сделка достигает точного количества пунктов, указанного в поле рядом (например, `100` пунктов).

2. 2- Auto: 50% do Alvo Real: Панель определяет вашу конечную цель (Take Profit) и автоматически переносит Stop Loss в безубыток, как только цена проходит половину пути (50% от цели).

3. 3- Auto: 80% do Alvo Real: Защита на поздней стадии. Система переносит Stop Loss на цену входа, как только сделка достигает 80% от заданной целевой дистанции.





### 3. Кнопки исполнения и управления

* C Mercado (Синяя): Мгновенное исполнение рыночного ордера на Покупку (Buy) с объемом, установленным в поле основного лота.

* V Mercado (Зеленая): Мгновенное исполнение рыночного ордера на Продажу (Sell) с объемом, установленным в поле основного лота.

* Inverter Posição (Серая): Закрывает текущую позицию по рыночной цене и одновременно открывает противоположную позицию с тем же объемом.

* Fechar Parcial ✂️ (Оранжевая): Выполняет частичное закрытие, уменьшая текущую позицию на объем, настроенный в поле частичного лота.

* Zerar Posição + Ordens (Красная): Кнопка паники. Мгновенно закрывает открытую позицию и отменяет все отложенные ордера по текущему активу.





### 4. Горячие клавиши (Прямо на графике)

* Удерживать `SHIFT` + Клик на графике: Отправляет ордер на Покупку (Buy).

* Удерживать `CTRL` + Клик на графике: Отправляет ордер на Продажу (Sell).





### 5. Панель мониторинга (Метрики в реальном времени)

* Актив (Ativo): Отображает текущий тикер на графике (например, `BTCUST.cfd`).

* Текущий результат (Resultado Aberto): Отображает плавающую прибыль или убыток текущей сделки в режиме реального времени.

* Финансовый результат дня (Financ. Dia): Отображает консолидированный финансовый результат за весь день по конкретному активу.

* ID Client: Идентификатор подключенного счета.

* Таймер свечи (Candle Timer): Обратный отсчет времени до закрытия текущей свечи — критически важно для стратегий Price Action.

* Текущий спред (Spread Atual): Мониторинг спреда брокера в реальном времени, позволяющий избегать входа в рынок в моменты низкой ликвидности.





> ⚠️ Важное примечание: Убедитесь, что кнопка "Algorithmic Trading" активирована (зеленая) в верхней панели терминала MetaTrader для корректной работы всех автоматических функций и защиты.