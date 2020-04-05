Fast Trade

⚡ Панель FastTrade MetaTrader – Руководство по эксплуатации

FastTrade — это высокопроизводительная графическая панель, разработанная для ручного исполнения ордеров и оперативного управления рисками в MetaTrader. Она заменяет стандартные команды платформы на чистый, отзывчивый и оптимизированный интерфейс, обеспечивая максимальную скорость и точность ваших операций.

### 1. Поля ввода и выбор объема
* Меню направления (вверху): Визуальное выпадающее меню для определения стратегии или рыночного уклона на графике (например, `▼ Longo` / Лонг).
* Основной лот (Lote Principal): Поле для ввода с кнопками точной настройки (`-` и `+`) для задания объема начального ордера или увеличения позиции.
* Кнопки быстрого лота (`0.05`, `0.10`, `0.15`): Визуальные ярлыки для мгновенного изменения значения основного лота в один клик.
* Частичный лот (Lote Parcial): Поле для ввода с кнопками точной настройки (`-` и `+`) для задания точного объема, который необходимо закрыть при частичном выходе.

### 2. Модуль безубытка (Интеллектуальная защита)
Когда кнопка Breakeven установлена в режим **LIGADO [ON]**, панель открывает меню выбора с 3 автоматическими режимами защиты:
1. 1- Fixos (X): Автоматически переносит Stop Loss на цену открытия позиции, как только сделка достигает точного количества пунктов, указанного в поле рядом (например, `100` пунктов).
2. 2- Auto: 50% do Alvo Real: Панель определяет вашу конечную цель (Take Profit) и автоматически переносит Stop Loss в безубыток, как только цена проходит половину пути (50% от цели).
3. 3- Auto: 80% do Alvo Real: Защита на поздней стадии. Система переносит Stop Loss на цену входа, как только сделка достигает 80% от заданной целевой дистанции.

### 3. Кнопки исполнения и управления
* C Mercado (Синяя): Мгновенное исполнение рыночного ордера на Покупку (Buy) с объемом, установленным в поле основного лота.
* V Mercado (Зеленая): Мгновенное исполнение рыночного ордера на Продажу (Sell) с объемом, установленным в поле основного лота.
* Inverter Posição (Серая): Закрывает текущую позицию по рыночной цене и одновременно открывает противоположную позицию с тем же объемом.
* Fechar Parcial ✂️ (Оранжевая): Выполняет частичное закрытие, уменьшая текущую позицию на объем, настроенный в поле частичного лота.
* Zerar Posição + Ordens (Красная): Кнопка паники. Мгновенно закрывает открытую позицию и отменяет все отложенные ордера по текущему активу.

### 4. Горячие клавиши (Прямо на графике)
* Удерживать `SHIFT` + Клик на графике: Отправляет ордер на Покупку (Buy).
* Удерживать `CTRL` + Клик на графике: Отправляет ордер на Продажу (Sell).

### 5. Панель мониторинга (Метрики в реальном времени)
* Актив (Ativo): Отображает текущий тикер на графике (например, `BTCUST.cfd`).
* Текущий результат (Resultado Aberto): Отображает плавающую прибыль или убыток текущей сделки в режиме реального времени.
* Финансовый результат дня (Financ. Dia): Отображает консолидированный финансовый результат за весь день по конкретному активу.
* ID Client: Идентификатор подключенного счета.
* Таймер свечи (Candle Timer): Обратный отсчет времени до закрытия текущей свечи — критически важно для стратегий Price Action.
* Текущий спред (Spread Atual): Мониторинг спреда брокера в реальном времени, позволяющий избегать входа в рынок в моменты низкой ликвидности.

> ⚠️ Важное примечание: Убедитесь, что кнопка "Algorithmic Trading" активирована (зеленая) в верхней панели терминала MetaTrader для корректной работы всех автоматических функций и защиты.
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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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