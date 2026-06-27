Performance Lens
- Индикаторы
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Mohamed Amr Mohamed Osama AbdelwahabРазработчик ПО, преподаватель и технический руководитель команды с более чем 22-летним опытом в разработке настольных, веб- и финансовых приложений. Фрилансер с рейтингом Top Rated на Upwork: более 200 завершённых проектов, свыше $200K выполненных заказов и 100% успешных сделок. Специализируюсь на
- Версия: 1.10
**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности**
Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас.
Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому полностью безопасен для работы рядом с любой стратегией или советником.
**Что отслеживается по каждой сделке:**
- MFE — максимальное благоприятное отклонение (как далеко цена прошла в вашу пользу)
- MAE — максимальное неблагоприятное отклонение (как далеко цена прошла против вас)
- Оба значения измеряются в R (относительно исходного расстояния до стоп-лосса)
**Панель на графике в реальном времени показывает:**
- Всего сделок, винрейт (прибыльные/убыточные)
- Профит-фактор и чистую прибыль
- Среднюю прибыль / средний убыток
- Максимальную серию убытков подряд (предупреждение о вариативности)
- Текущие MFE и MAE открытых позиций
**Автоматический журнал сделок в CSV:**
Каждая закрытая сделка записывается в CSV-файл (тикет, символ, направление, время открытия/закрытия, цены, объём, прибыль, результат) — готовый к анализу в Excel для набора «100+ сделок».
**Гибкий охват отслеживания:**
- Отслеживать ВСЕ сделки (ручные + любой советник), или
- Отслеживать только сделки с определённым Magic-номером
- Дополнительный фильтр только по текущему символу
**Зачем это трейдерам:**
Зная свои MFE/MAE, вы понимаете, где ставить более выгодные цели. Зная винрейт и максимальную серию убытков, вы понимаете, выдержит ли система лимиты просадки проп-фирм. Это те данные, которые ведут профессионалы — собранные автоматически.
**Основные возможности:**
- 100% только измерение — никакой торговли, безопасно с любой настройкой
- Работает на любом символе и таймфрейме
- Мультивалютность — учитывает весь счёт
- Чистая настраиваемая панель (цвета, позиция, период)
- Без DLL и подключения к интернету
Настройте один раз, следуйте плану — и пусть данные покажут ваше преимущество.