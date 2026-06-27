Performance Lens

**Measure Utility (R-Meter) — журнал сделок MFE/MAE и панель эффективности**





Перестаньте искать «идеальный» индикатор. Ваше настоящее преимущество — это данные, и этот инструмент измеряет их за вас.





Measure Utility — это лёгкий индикатор, который работает только в режиме измерения: он автоматически отслеживает каждую вашу сделку и показывает реальную эффективность прямо на графике. Он никогда не открывает, не изменяет и не закрывает ордера — он только наблюдает и отображает данные, поэтому полностью безопасен для работы рядом с любой стратегией или советником.





**Что отслеживается по каждой сделке:**

- MFE — максимальное благоприятное отклонение (как далеко цена прошла в вашу пользу)

- MAE — максимальное неблагоприятное отклонение (как далеко цена прошла против вас)

- Оба значения измеряются в R (относительно исходного расстояния до стоп-лосса)





**Панель на графике в реальном времени показывает:**

- Всего сделок, винрейт (прибыльные/убыточные)

- Профит-фактор и чистую прибыль

- Среднюю прибыль / средний убыток

- Максимальную серию убытков подряд (предупреждение о вариативности)

- Текущие MFE и MAE открытых позиций





**Автоматический журнал сделок в CSV:**

Каждая закрытая сделка записывается в CSV-файл (тикет, символ, направление, время открытия/закрытия, цены, объём, прибыль, результат) — готовый к анализу в Excel для набора «100+ сделок».





**Гибкий охват отслеживания:**

- Отслеживать ВСЕ сделки (ручные + любой советник), или

- Отслеживать только сделки с определённым Magic-номером

- Дополнительный фильтр только по текущему символу





**Зачем это трейдерам:**

Зная свои MFE/MAE, вы понимаете, где ставить более выгодные цели. Зная винрейт и максимальную серию убытков, вы понимаете, выдержит ли система лимиты просадки проп-фирм. Это те данные, которые ведут профессионалы — собранные автоматически.





**Основные возможности:**

- 100% только измерение — никакой торговли, безопасно с любой настройкой

- Работает на любом символе и таймфрейме

- Мультивалютность — учитывает весь счёт

- Чистая настраиваемая панель (цвета, позиция, период)

- Без DLL и подключения к интернету





Настройте один раз, следуйте плану — и пусть данные покажут ваше преимущество.



