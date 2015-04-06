Gold Corona

Gold Corona — это комплексный многостратегический скальпинговый советник, созданный исключительно для платформы MetaTrader 4. Он торгует только одним инструментом — золотом (XAUUSD). Разработанный специально для рынка золота, Gold Corona объединяет несколько наборов торговой логики, и благодаря систематическому взаимодействию стратегий этот единственный советник способен работать в самых разных рыночных условиях.

Для трейдеров, которые стремятся стабильно получать прибыль от внутридневной торговли золотом и ценят эффективность и качество торговли, Gold Corona, без сомнения, станет идеальным выбором.

Настройки

  • Валютная пара: XAUUSD (Золото)
  • Таймфрейм: M1 или M5
  • Минимальный депозит: 500 долларов США; верхнего ограничения нет
  • Кредитное плечо: от 1:50 до 1:1000
  • Счет: любой высокопроизводительный счет с низкими спредами (спреды менее 30 пунктов)
  • Дополнительные рекомендации: рекомендуется использовать VPS для обеспечения непрерывной круглосуточной торговли

Особенности

    Gold Corona объединяет несколько стратегий в одном продукте и гибко адаптируется к различным рыночным условиям за счет включения разнообразных подстратегий. По сравнению с традиционными советниками с единственной стратегией Gold Corona работает не только в одном типе рыночной ситуации, его гибкость значительно выше. 

Как использовать?

    После покупки продукта пожалуйста своевременно свяжитесь со мной на форуме MQL5 и предоставьте скриншот успешной активации. Мы поможем вам с настройкой (рекомендуется использовать VPS для снижения задержек и обеспечения круглосуточной торговли).

Если у вас возникнут вопросы, пожалуйста своевременно свяжитесь со мной на форуме MQL5.

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Spider Crazy Pro is at discount Price only Today, at 50% of the Original Price! Buy Now! Spider Crazy Pro is a trading robot  for the trading on forex. This is a complete system with   11 Strategy in 1 EA . This Robot opens a   large number of orders .  Important Information Revealed Leave a review and contact me via mql5 to receive a free copy of Squirrel Trader Pro ! This Expert advisor not use arbitrage or breakout, then we see an high resistance to slippage Spider  Crazy Pro  Work in  EURU
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Текущее промо: Остался только 1 по 549$ Окончательная цена: 999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) Обязательно ознакомьтесь с нашим «   комбо-пакетом Ultimate EA   » в нашем   промо-блоге   !   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro — уникальная торговая система на рынке.  Он полностью сосредоточен на использовании волатильности рынка биткойнов, торгуя на прорывах уровней поддержки и сопротивления. В центре внимания советника находится безопасность, что выражается в чрезвычайно
Forex GOLD Investor
Lachezar Krastev
4.39 (51)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex GOLD Investor with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330! ) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Forex GOLD Investor is one of the best expert advisors developed to trade on GOLD(XAUUSD) in the forex market. Forex GOLD Investor consists of 3 trading systems . The first one is based on scalping trading strat
Forex Diamond EA
Lachezar Krastev
5 (6)
Эксперты
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Forex Diamond EA with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $217 (Regular Price: $547 — You Save $330!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Live Results:   https://www.mql5.com/en/signals/2379493 Forex Diamond EA – Reliable Automated Trading Powered by Smart Algorithms Forex Diamond EA is a proven expert advisor designed to deliver consistent results us
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
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