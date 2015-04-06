Gold Corona
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Gold Corona — это комплексный многостратегический скальпинговый советник, созданный исключительно для платформы MetaTrader 4. Он торгует только одним инструментом — золотом (XAUUSD). Разработанный специально для рынка золота, Gold Corona объединяет несколько наборов торговой логики, и благодаря систематическому взаимодействию стратегий этот единственный советник способен работать в самых разных рыночных условиях.
Для трейдеров, которые стремятся стабильно получать прибыль от внутридневной торговли золотом и ценят эффективность и качество торговли, Gold Corona, без сомнения, станет идеальным выбором.
Настройки
- Валютная пара: XAUUSD (Золото)
- Таймфрейм: M1 или M5
- Минимальный депозит: 500 долларов США; верхнего ограничения нет
- Кредитное плечо: от 1:50 до 1:1000
- Счет: любой высокопроизводительный счет с низкими спредами (спреды менее 30 пунктов)
- Дополнительные рекомендации: рекомендуется использовать VPS для обеспечения непрерывной круглосуточной торговли
Особенности
Gold Corona объединяет несколько стратегий в одном продукте и гибко адаптируется к различным рыночным условиям за счет включения разнообразных подстратегий. По сравнению с традиционными советниками с единственной стратегией Gold Corona работает не только в одном типе рыночной ситуации, его гибкость значительно выше.
Как использовать?
После покупки продукта пожалуйста своевременно свяжитесь со мной на форуме MQL5 и предоставьте скриншот успешной активации. Мы поможем вам с настройкой (рекомендуется использовать VPS для снижения задержек и обеспечения круглосуточной торговли).