Gold Corona
- 专家
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- 版本: 1.0
- 激活: 10
Gold Corona是一款为 MetaTrader 4打造的剥头皮多策略Expert Advisor ， 交易黄金（ XAUUSD ）单一交易品种，针对黄金市场Gold Corona集成了多套交易逻辑，通过系统的策略协同，一个ea就能交易多种行情 。对于希望在黄金日内短线交易中稳定捕捉盈利机会、追求交易效率与质量的交易者而言， Gold Corona无疑是您的理想之选。
设置信息:
货币对 : XAUUSD (Gold)
时间范围 : M1或M5
最低入金： 低于200美金建议使用美分账户，最高不限、
杠杆： 1 ：50 至 1 ： 1000
账户：任何高性能，低点差的账户（点差低于30）
其他建议：推荐使用 VPS ，以确保全天 24 小时不间断交易
特点：
Gold Corona 集多种策略于一体，通过整合多种子策略来灵活应对不同的市场行情。相较于传统单一策略 EA，Gold Corona 并非只针对单一市场行情进行交易，灵活性得到大幅提升。
如何使用？
购买产品后，请及时在 MQL5 论坛上联系我，并提供激活成功的截图，我们会帮助您进行设置，根据设置将 ea 添加至图表中，开始自动交易（ 推荐使用 vps 降低延迟并进行 24 小时交易）
如果有任何疑问，请及时在 mql5 论坛上联系我