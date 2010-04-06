Volume profile ctrldrag

VolumeProfile CtrlDrag — Interactive Volume Profile

Version 3.20 | MQL5 | MT5 | Indicator for Main Chart Window

VolumeProfile CtrlDrag — профессиональный инструмент для построения профиля объёма на произвольном диапазоне баров. Просто удерживайте Ctrl и перетащите левую кнопку мыши через нужный участок графика — профиль строится мгновенно.

Как использовать

• Удерживайте Ctrl + зажмите левую кнопку мыши на начале нужного диапазона

• Перетащите курсор до конца диапазона

• Отпустите кнопку мыши — профиль строится автоматически

• Отображаются: POC (Point of Control), VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low)

Возможности

• Разделение объёма на покупки/продажи — раздельная визуализация бычьего и медвежьего объёма

• Настраиваемое количество ценовых уровней (строк гистограммы)

• Отображение подписей объёма на барах гистограммы

• Режим накопления профилей — "Keep Previous Profiles" позволяет хранить несколько профилей одновременно

• Поддержка реального объёма (если брокер предоставляет данные)

• Полная настройка цветов: покупки, продажи, POC, VAH/VAL, подписи и метки

Важные особенности

Конфликт мыши: Индикатор требует эксклюзивного захвата событий мыши в главном окне графика. Если в том же окне работает другой индикатор, использующий CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, функция Ctrl+Drag может не работать корректно. При обнаружении конфликта информация выводится только в журнал Experts MT5 — экран графика остаётся чистым.

• Устанавливайте только в главное окно графика — индикатор не работает в подокнах

• Для очистки всех профилей — отключите и повторно подключите индикатор

• Диапазон должен содержать минимум 10 баров — при слишком узком выделении профиль не строится (сообщение в журнале)

• Все технические сообщения и ошибки — только в журнале Experts MT5 (формат: [VP] ...)

Параметры настройки

Volume Profile

• Price Levels — количество ценовых уровней гистограммы (по умолчанию: 100)

• Split Buy/Sell — разделение объёма на покупки и продажи

• Buy/Sell/Total Bar Color — цвета баров гистограммы

• Bar Width % — ширина профиля в % от видимых баров (1–50)

• Keep Previous Profiles — сохранять предыдущие профили на графике

Key Levels

• Show POC — показывать линию Point of Control

• Show VAH/VAL — показывать уровни Value Area High и Low

• Show Level Labels — подписи POC / VAH / VAL на графике

Volume Labels

• Show Volume Labels — показывать числа объёма на барах

• Label Min Ratio % — минимальный размер бара для отображения подписи (0–100)

Volume Source

• Use Real Volume — использовать реальный объём (требует поддержки брокера)

Сообщения в журнале Experts

Все диагностические сообщения индикатора выводятся исключительно в журнал MT5 в формате

• [VP] WARN: mouse conflict detected — конфликт захвата мыши с другим индикатором

• [VP] WARN: range too narrow — выбранный диапазон менее 10 баров

• [VP] Profile built | Bars:N | POC:... | VAH:... | VAL:... — профиль успешно построен

• [VP] ERR: no volume/time/high/low data — отсутствуют данные для выбранного диапазона





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