Volume profile ctrldrag
- Индикаторы
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Gennadiy StanilevychРазработки в области стратегии "Торговый Хаос" по технологии обработки большого объема данных с целью получения торговых сигналов и автоматизации выставления ордеров по ним.
- Версия: 3.25
- Обновлено: 31 июля 2026
- Активации: 13
Version 3.20 | MQL5 | MT5 | Indicator for Main Chart Window
VolumeProfile CtrlDrag — профессиональный инструмент для построения профиля объёма на произвольном диапазоне баров. Просто удерживайте Ctrl и перетащите левую кнопку мыши через нужный участок графика — профиль строится мгновенно.
Как использовать
• Удерживайте Ctrl + зажмите левую кнопку мыши на начале нужного диапазона
• Перетащите курсор до конца диапазона
• Отпустите кнопку мыши — профиль строится автоматически
• Отображаются: POC (Point of Control), VAH (Value Area High) и VAL (Value Area Low)
Возможности
• Разделение объёма на покупки/продажи — раздельная визуализация бычьего и медвежьего объёма
• Настраиваемое количество ценовых уровней (строк гистограммы)
• Отображение подписей объёма на барах гистограммы
• Режим накопления профилей — "Keep Previous Profiles" позволяет хранить несколько профилей одновременно
• Поддержка реального объёма (если брокер предоставляет данные)
• Полная настройка цветов: покупки, продажи, POC, VAH/VAL, подписи и метки
Важные особенности
Конфликт мыши: Индикатор требует эксклюзивного захвата событий мыши в главном окне графика. Если в том же окне работает другой индикатор, использующий CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, функция Ctrl+Drag может не работать корректно. При обнаружении конфликта информация выводится только в журнал Experts MT5 — экран графика остаётся чистым.
• Устанавливайте только в главное окно графика — индикатор не работает в подокнах
• Для очистки всех профилей — отключите и повторно подключите индикатор
• Диапазон должен содержать минимум 10 баров — при слишком узком выделении профиль не строится (сообщение в журнале)
• Все технические сообщения и ошибки — только в журнале Experts MT5 (формат: [VP] ...)
Параметры настройки
Volume Profile
• Price Levels — количество ценовых уровней гистограммы (по умолчанию: 100)
• Split Buy/Sell — разделение объёма на покупки и продажи
• Buy/Sell/Total Bar Color — цвета баров гистограммы
• Bar Width % — ширина профиля в % от видимых баров (1–50)
• Keep Previous Profiles — сохранять предыдущие профили на графике
Key Levels
• Show POC — показывать линию Point of Control
• Show VAH/VAL — показывать уровни Value Area High и Low
• Show Level Labels — подписи POC / VAH / VAL на графике
Volume Labels
• Show Volume Labels — показывать числа объёма на барах
• Label Min Ratio % — минимальный размер бара для отображения подписи (0–100)
Volume Source
• Use Real Volume — использовать реальный объём (требует поддержки брокера)
Сообщения в журнале Experts
Все диагностические сообщения индикатора выводятся исключительно в журнал MT5 в формате
• [VP] WARN: mouse conflict detected — конфликт захвата мыши с другим индикатором
• [VP] WARN: range too narrow — выбранный диапазон менее 10 баров
• [VP] Profile built | Bars:N | POC:... | VAH:... | VAL:... — профиль успешно построен
• [VP] ERR: no volume/time/high/low data — отсутствуют данные для выбранного диапазона
Traders Market | Version 3.20 | Gennadiy Stanilevych - iTC - Профиль трейдера - MQL5 Algo Trading community