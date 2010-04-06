Volume profile ctrldrag

VolumeProfile CtrlDrag — Interactive Volume Profile

Version 3.20  |  MQL5  |  MT5  |  Indicator for Main Chart Window

VolumeProfile CtrlDrag  — профессиональный инструмент для построения профиля объёма на произвольном диапазоне баров. Просто удерживайте Ctrl и перетащите левую кнопку мыши  через нужный участок графика — профиль строится мгновенно.

Как использовать

  Удерживайте Ctrl  + зажмите левую кнопку мыши на начале нужного диапазона

  Перетащите курсор до конца диапазона

  Отпустите кнопку мыши — профиль строится автоматически

  Отображаются: POC (Point of Control), VAH (Value Area High)  и VAL (Value Area Low)

 Возможности

  Разделение объёма на покупки/продажи   — раздельная визуализация бычьего и медвежьего объёма

  Настраиваемое количество ценовых уровней (строк гистограммы)

  Отображение подписей объёма на барах гистограммы

  Режим накопления профилей   — "Keep Previous Profiles" позволяет хранить несколько профилей одновременно

  Поддержка реального объёма (если брокер предоставляет данные)

  Полная настройка цветов: покупки, продажи, POC, VAH/VAL, подписи и метки

Важные особенности

Конфликт мыши: Индикатор требует эксклюзивного захвата событий мыши в главном окне графика. Если в том же окне работает другой индикатор, использующий CHARTEVENT_MOUSE_MOVE, функция Ctrl+Drag может не работать корректно. При обнаружении конфликта информация выводится только в журнал Experts MT5   — экран графика остаётся чистым.

•  Устанавливайте только в главное окно графика   — индикатор не работает в подокнах

  Для очистки всех профилей — отключите и повторно подключите индикатор

  Диапазон должен содержать минимум 10 баров   — при слишком узком выделении профиль не строится (сообщение в журнале)

  Все технические сообщения и ошибки — только в журнале Experts MT5  (формат: [VP] ...)

Параметры настройки

Volume Profile

  Price Levels — количество ценовых уровней гистограммы (по умолчанию: 100)

  Split Buy/Sell — разделение объёма на покупки и продажи

  Buy/Sell/Total Bar Color — цвета баров гистограммы

  Bar Width % — ширина профиля в % от видимых баров (1–50)

  Keep Previous Profiles — сохранять предыдущие профили на графике

Key Levels

  Show POC — показывать линию Point of Control

  Show VAH/VAL — показывать уровни Value Area High и Low

  Show Level Labels — подписи POC / VAH / VAL на графике

Volume Labels

  Show Volume Labels — показывать числа объёма на барах

  Label Min Ratio % — минимальный размер бара для отображения подписи (0–100)

Volume Source

  Use Real Volume — использовать реальный объём (требует поддержки брокера)

Сообщения в журнале Experts

Все диагностические сообщения индикатора выводятся исключительно в журнал MT5 в формате

  [VP] WARN: mouse conflict detected — конфликт захвата мыши с другим индикатором

  [VP] WARN: range too narrow — выбранный диапазон менее 10 баров

  [VP] Profile built | Bars:N | POC:... | VAH:... | VAL:... — профиль успешно построен

  [VP] ERR: no volume/time/high/low data — отсутствуют данные для выбранного диапазона


Traders Market  |  Version 3.20  |  Gennadiy Stanilevych - iTC - Профиль трейдера - MQL5 Algo Trading community


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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Другие продукты этого автора
Trading Chaos Chart
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Индикаторы
Основными функциями индикатора являются определение и маркировка на графиках следующих торговых сигналов по стратегии "Торговый Хаос второе издание": Бычий и медвежий разворотный бар с ангуляцией (скуат "приседающий" включительно). Бары в красной и зеленой зоне в соответствии с цветом гистограммы индикатора Awesome Oscillator. Скуат "приседающие бары" на графике независимо от цвета гистограммы индикатора Awesome Oscillator. Уровни "важных" фракталов относительно "Линии Зубов" индикатора Аллигато
Modified Awesome Oscillator
Gennadiy Stanilevych
5 (2)
Индикаторы
Основной функцией индикатора является определение и маркировка на гистограмме индикатора Awesome Oscillator торговых сигналов по стратегиям "Торговый Хаос второе издание" и "Новые измерения в биржевой торговле". Индикатор распознает и маркирует следующие торговые сигналы: "Два Пика" - Дивергенция. Сигнал "Второго мудреца" - третий последующий бар гистограммы Awesome Oscillator после смены цвета. Переход гистограммы через линию нуля. Сигнал "Блюдце". Индикатор имеет сигнальный блок, который инфор
Spread and Swap monitor
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Утилиты
Индикатор для определения размера спреда, свопа, разрешенных дилинговым центром уровней для установки стоп ордеров и стоп лоссов от текущей цены,  а также риска 1 пункта в валюте депозита. Индикатор информирует трейдера о возможных дополнительных затратах или прибылях в случае переноса позиции на следующую торговую сессию по конкретному торговому инструменту, о размерах спреда, а также о удаленности размещения отложенных ордеров, стоп лосса, трейлингу прибыли. Кроме того, индикатор сообщает трей
Alligator modified
Gennadiy Stanilevych
5 (6)
Индикаторы
Alligator Modified — модификация классического индикатора Аллигатор для визуального определения направления рынка и моментов согласованного раскрытия его линий. Помимо Челюсти, Зубов и Губ индикатор отмечает ситуации, когда линии пересекаются и выстраиваются в правильном порядке. Это помогает отличать направленное раскрытие Аллигатора от периода, когда линии переплетены и не показывают согласованного движения. Сигнал на покупку появляется, когда Губы и Зубы пересекают Челюсть снизу вверх, после
Recognizer 1 2 3 Patterns
Gennadiy Stanilevych
4.67 (36)
Индикаторы
Индикатор предназначен для распознавания и маркировки на графике 1-2-3 паттернов на покупку и продажу. Индикатор поможет трейдеру определить стартовые и сигнальные фракталы, указать возможные точки входа в рынок на всех таймфреймах программы МetaTrader 5. На чарт наносятся линии Фибоначчи, которые указывают на предполагаемые цели движения исходя из волновой теории. Особая значимость 1-2-3 формаций появляется после образования дивергнеций (конвергенций) на ценовых вершинах и впадинах. Индикатор и
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Modified Accelerator Oscillator
Gennadiy Stanilevych
5 (1)
Индикаторы
Основными функциями индикатора являются определение и маркировка на гистограмме индикатора Accelerator Oscillator торговых сигналов, описанных Биллом Вильямсом в книге "Новые измерения в биржевой торговле". А именно: Сигнал на покупку при расположении гистограммы индикатора ниже линии нуля. Сигнал на продажу при расположении гистограммы индикатора ниже линии нуля. Сигнал на продажу при расположении гистограммы индикатора выше линии нуля. Сигнал на покупку при расположении гистограммы индикатора
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Stairway
Gennadiy Stanilevych
4.75 (4)
Индикаторы
Мультитаймфреймовый индикатор Pivot Points уровней. Каждый закрытый дневной период имеет свою так называемую опорную точку - Pivot Point, которая задает уровень для более мелких, внутридневных таймфреймов следующего дня. Существующие в базе кодов индикаторы Pivot Points не имеют возможности показать динамику изменения опорных уровней на исторических данных графика цены. Формула расчета Pivot Point. Pivot=(High + Low + Close) /3 High — максимум вчерашнего дня; Low — минимум вчерашнего дня; Close
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Short term extremum
Gennadiy Stanilevych
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определяет и маркирует на графике краткосрочные минимумы и максимумы рынка в соответствии с определением, данным Ларри Вильямсом в книге "Долгосрочные секреты краткосрочной торговли". "Каждый раз, когда появляется дневной минимум с более высокими минимумами по обе стороны от него, этот минимум краткосрочный. Мы знаем это, потому что изучение поведения рынка показывает, что цены опускались в день к минимуму, затем не смогли пройти ниже и развернулись вверх, отметив этот окончательный ми
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Fifth dimension
Gennadiy Stanilevych
5 (3)
Индикаторы
Индикатор осуществляет поиск и маркировку на графике торговых сигналов "Пятое измерение". Подробное описание графических моделей, формирующих торговые сигналы можно прочитать в главе 8 "Торговля с помощью линии баланса" книги Б. Вильямса "Новые измерения в биржевой торговле". Сигнальные уровни с указанием цены на вход в позицию или установку стоп-лосса, указываются непосредственно на графике. Эта функция создает дополнительные удобства трейдеру в момент выставления отложенных ордеров. Сплошная
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Fractal breakout level
Gennadiy Stanilevych
Индикаторы
Назначение и функции индикатора Определить и промаркировать на графике момент изменения направления тренда на основе теории пробоев фрактальных уровней на любом из анализируемых таймфреймов. Если пробой фрактала по всем параметрам считается реальным, на график наносится горизонтальный луч соответствующего цвета. Если тренд вверх, то луч синего цвета. В случае пробоя уровня вниз, цвет луча красный. Синий луч по уровню преодоленного фрактала является надежным уровнем поддержки, выше которого следу
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Slider profy
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Идея расширения функций бесплатной утилиты Slider возникла после выпуска облегченной версии торговой панели-эксперта Trading Chaos Expert Lite , которая работает в режиме Current Chart, без возможности сопровождения сделок экспертом по множеству инструментов в одном окне. Назначение Slider profy Удобство поиска торговых сигналов путем автоматического поочередного показа графиков валютных пар из "Обзора рынка" с заданным интервалом времени в секундах. Автоматизация выставления отложенных ордеров
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Modified Bollinger Bands
Gennadiy Stanilevych
Индикаторы
Стандартный индикатор Bollinger Bands усовершенствован путем интеграции в него дополнительных показаний от индикатора Standard Deviation (StdDev), которые являются дополнительным фильтром для подтверждения торговых сигналов. Кроме того, индикатор цветом своих линий указывает о начале тренда, его развитии и истощении. Индикатор имеет сигнальный блок, который оповещает трейдера о начале тренда на любом таймфрейме, к которому он подключен. Н‌астройки Type of messages‌ - настройка способа оповещени
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Lifebuoy
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Прежде чем начинать торговлю на Форекс, уделите внимание анализу спреда торговых инструментов. Это поможет снизить издержки, оптимизировать стратегии и минимизировать риски, особенно для тех, кто выбирает краткосрочные или высокочастотные подходы.  Это не касается трейдеров, которые торгуют на коротких периодах EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD и другие мажоры ,  имею щие  самый низкий спред благодаря высокой ликвидност и. Возникает вопрос. Почему б рокеры с большим количеством торговых пар ценятся  бол
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Iranger
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Индикатор на базе Average True Range (ATR), предназначенный для точного определения возможного диапазона колебания цены на выбранном временном интервале. Этот инструмент идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для опытных профессионалов, стремящихся эффективно планировать свои сделки. Ключевые особенности: Отображает уровни возможного колебания цены на графике, что упрощает визуальный анализ. Использует мощь алгоритма ATR для расчета точных значений волатильности. Адаптируется под
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Slider
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Утилита для удобства просмотра графиков на планшетных компьютерах. Индикатор позволяет автоматически поочередно показывать "слайд-шоу" графиков всех валютных пар из "Обзора рынка". В настройках индикатора пользователь может установить интервал времени длительности показа графика в секундах. Кроме того, есть возможность выбора угла размещения кнопки Start/Stop, которая запускает и останавливает показ графиков. Эта функция очень полезна, если трейдер при быстром осмотре чартов заметил торговый сиг
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Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
Auto Format
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Утилита для автоматического масштабирования графика и установки в окне не менее 140 баров. Это необходимо для корректного проведения волнового анализа в соответствии со стратегией Билла Вильямса "Торговый Хаос". Утилиту можно использовать на любом из представленных в МetaТrader 5 таймфрейме. Через первый по счету бар, с которого начат расчет, проводится вертикальная линия. Эта линия позволяет увидеть предполагаемую точку начала волновой последовательности с нужным количеством отображенных на гра
Stop close only
Gennadiy Stanilevych
Утилиты
Скрипт в виде эксперта создан для возможности автоматической установки отложенных ордеров типа  Stop Close Only , которых нет в МТ5 по умолчанию. Этот тип ордеров предусматривает вход в длинную позицию в случае закрытия цены выше заданного ценового уровня и открытие короткой позиции, если цена закроется ниже заданной трейдером цены. При этом не учитываются проколы уровней. Эксперт линиями указывает   на графике   уровни, преодоление, которых активирует позицию в ту или иную сторону. Если цена за
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