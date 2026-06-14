Price Action Alpha Pro

PRICE ACTION PRO — MetaTrader 5 智能图表形态扫描器

使用 Price Action Pro 改变您的市场分析方式。这是一个功能强大的指标，旨在实时自动识别关键图表形态以及趋势反转或延续信号。

忘记那些手动分析图表的漫长时光吧。Price Action Pro 会持续监控市场，并直接在您的图表上高亮显示高概率交易机会。

🔍 Price Action Pro 的功能是什么？ 该指标实时扫描市场，自动识别经典价格行为 (Price Action) 形态，并提供清晰的视觉警报，以辅助您的决策。

📈 检测到的图表形态 ✅ 头肩顶 (Head and Shoulders) ✅ 头肩底 (Inverse Head and Shoulders) ✅ 双顶 (Double Top) ✅ 双底 (Double Bottom) ✅ 三重顶 (Triple Top) ✅ 三重底 (Triple Bottom) ✅ 三角形（上升、下降和对称） ✅ 楔形 (Wedges) ✅ 旗形和三角旗形 (Flags and Pennants) ✅ 菱形形态 (Diamond Pattern) ✅ 圆底 (Saucer Bottom) ✅ 上升通道和下降通道

🕯️ 已识别的蜡烛图形态 ✅ 锤子线 (Hammer) ✅ 流星线 (Shooting Star) ✅ 看涨吞没 (Bullish Engulfing) ✅ 看跌吞没 (Bearish Engulfing) ✅ 十字星 (Doji) ✅ 孕线 (Harami) ✅ Pin Bar 以及其他各种拒绝和反转信号。

独家功能 🎯 实时自动化分析： 指标全天候运行，无需您整天盯着图表即可寻找机会。 📊 兼容任何资产： 适用于外汇、指数、股票、大宗商品、加密货币和差价合约 (CFD)。 ⏱️ 多时间框架： 可用于从剥头皮到波段交易的各种策略。 🔔 智能警报： 当识别出新形态时，立即收到通知。 🎨 简洁专业的界面： 信号直观地显示在图表上，不会弄乱您的屏幕。

💡 适用人群？ ✔ 希望通过实践学习 Price Action 的新手交易者。 ✔ 希望提高分析速度的中级交易者。 ✔ 寻求额外确认以辅助交易的高级交易者。 ✔ 剥头皮交易者、日内交易者和波段交易者。

📈 收益 ✅ 节省数小时的手动分析时间。 ✅ 在大多数交易者之前发现机会。 ✅ 减少情绪化交易错误。 ✅ 更客观地解读市场。 ✅ 提高操作效率。

为什么选择 Price Action Pro？ 大多数指标仅跟随价格或趋势，而 Price Action Pro 则能够解读市场结构，并识别全球专业交易者使用的形态。拥有它，就相当于拥有了一位 24 小时随时待命的专业图表分析助理。

🚀 PRICE ACTION PRO 检测形态。预测走势。更有信心地进行交易。 “市场会留下线索。Price Action Pro 为您找到它们。”


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UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
指标
FX Power：分析货币强度，助您做出更明智的交易决策 概述 FX Power 是一款专业工具，帮助您全面了解主要货币和黄金在任何市场条件下的真实强度。通过识别强势货币用于买入，弱势货币用于卖出， FX Power 简化了交易决策，并帮助您发现高概率的交易机会。不论您是想跟随趋势还是通过极端的 Delta 值预测反转，这款工具都能完美适应您的交易风格。别再盲目交易——用 FX Power 让您的交易更加智慧。 1. 为什么 FX Power 对交易者极具价值 实时货币和黄金强度分析 • FX Power 实时计算并显示主要货币和黄金的相对强度，助您全面了解市场动态。 • 监控领先或落后资产，轻松识别值得交易的货币对。 全面的多时间框架视图 • 跟踪短期、中期和长期时间框架的货币和黄金强度，以便将您的交易策略与市场趋势保持一致。 • 无论是快进快出的短线交易还是更长期的投资策略， FX Power 都能为您提供所需的信息。 Delta 动态分析用于趋势和反转 • 极端 Delta 值常常预示反转机会，而平缓的 Delta 变化则确认趋势延续。 • 使用 Delta 分析，轻
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
指标
AXIOM MATRIX MT5 首发价格：$99 Axiom Matrix 现以 $99 的首发价格提供。 前 30 次购买完成后，价格将上涨至 $199。 购买后，请直接私信我，以获取使用说明并领取您的专属赠品奖励。 Axiom Matrix 是一款适用于 MetaTrader 5 的专业多品种、多时间周期市场扫描器和决策仪表板。 它会扫描您的 Market Watch，分析多个时间周期，读取多个证据引擎，比较最强的交易机会，并在一个清晰的矩阵仪表板中显示最佳 BUY、SELL、WAIT 或被阻止的状态。 我开发 Axiom Matrix，是因为我想要一个可以替我完成繁重市场扫描工作的工具。 我不想只单独检查 RSI。 然后单独检查 MACD。 然后检查移动平均线。 然后检查成交量。 然后检查波动率。 然后检查支撑和阻力。 然后还要手动在不同品种和时间周期之间切换，只为了建立一个交易思路。 我想要一个仪表板，可以扫描市场、比较证据、排序最佳机会，并告诉我现在最强的交易设置在哪里。 这就是 Axiom Matrix 背后的核心理念。 AXIOM MATRIX 的功能 Axiom Ma
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
指标
FX Trend NG：新一代多市场趋势智能分析工具 概述 FX Trend NG 是一款专业的多时间周期趋势分析与市场监控工具，帮助您在几秒钟内全面了解市场结构。 无需在多个图表之间来回切换，您可以立即看到哪些品种处于趋势中、哪里动能正在减弱，以及哪些时间周期之间存在强烈共振。 限时发布优惠 – 仅需 $30（6个月） 或 $80 终身授权 即可拥有 FX Trend NG 。 已经是 Stein Investments 客户？ -> 发送消息 以获取专属客户群访问权限。 需要帮助或安装指导？ -> 请访问 Stein Investments 官方页面 。 1. FX Trend NG 的核心优势 三状态趋势逻辑 —— 不只是 Buy 或 Sell • 大多数指标仅显示两种状态：Buy 或 Sell。 • FX Trend NG 增加第三种状态： Fade 。 • Fade 表示趋势强度正在减弱，在完全反转之前提前发出信号。 这种结构化逻辑让您看到趋势变化过程，而不仅仅是简单方向信号。 多时间周期分析（M1 至 MN1） • 从短线交易到中长线交易全面覆盖。 • 快速识别趋势
SR Liquidity MT5
Oleg Rodin
指标
SR Liquidity   是一款旨在揭示市场流动性高度集中且价格反应最剧烈的隐蔽区域的交易指标。这些特殊的流动性区域充当着强有力的支撑位与阻力位，为您清晰呈现市场最可能发生反转的位置。 SR Liquidity 指标并非简单地绘制常规的支撑/阻力线，而是通过分析实际的价格行为，识别买卖压力积聚的区域。这些区域实际上是推动市场真实波动的流动性池。通过在图表上直观呈现这些区域，该指标能助您在价格反应发生前预判走势——这意味着它实际上能够预测价格方向可能发生的变化。它将原始的价格行为转化为清晰且具实操价值的市场蓝图，标示出那些可能成为市场转折点的关键价位。 该指标适用于任何交易品种和时间周期——包括外汇、指数、金属、加密货币等。支持任意时间周期。 购买后请联系我，以获取交易指南及免费赠送的优质附加指标！
Bill Williams Advanced
Siarhei Vashchylka
5 (11)
指标
Bill Williams Advanced is designed for automatic chart analysis using Bill Williams' "Profitunity" system. The indicator analyzes four timeframes at once. Manual (Be sure to read before purchasing) Advantages 1. Analyzes the chart using Bill Williams' "Profitunity" system. Signals are displayed in a table in the corner of the screen and on the price chart. 2. Finds all known AO and AC signals, as well as zone signals. Equipped with a trend filter based on the Alligator. 3. Finds "Divergence Bar
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
指标
大师版是一款专业级的分析工具，旨在通过成交量和资金流向的视角来可视化市场结构。与标准的成交量指标不同，该工具直接在图表上显示每日成交量分布，让您准确看到价格发现发生的位置以及“聪明钱”的定位。 此大师版专为清晰度和速度而设计，具有独特的自动主题同步系统，加载后即刻美化您的图表布局。 主要特点： 真实资金流向计算： 超越标准的跳动量。启用“Use Money Flow”时，成交量按价格加权，揭示了特定价格水平的实际资金投入。 价值区域 (VA) 可视化： 自动计算价值区域（默认为成交量的70%）。 VA填充： 为价值区域背景着色，以便即时识别控制区域。 关键水平： 清晰标记控制点 (POC)、价值区域高点 (VAH) 和价值区域低点 (VAL)。 专业标记系统： 扫描概况结构以识别关键交易区域： HVN (高成交量节点)： 接受和盘整区域（支撑/阻力）。 LVN (低成交量节点)： 拒绝区域或“快速通过”区域。 所有标记均向右绘制延长线，便于监控。 Delta 背离（左侧直方图）： 左侧直方图可视化每个级别的买卖压力对比。这有助于识别隐藏的背离——即价格可能上涨，但卖家在这些水平上激进打
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
指标
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
指标
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
作者的更多信息
Luminus Gold Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
专家
Luminus PRO – 高性能量化算法交易系统 Luminus PRO 是一款全自动智能交易系统 (EA)，专为在全球金融市场中追求机构级稳定性与数学精准度的交易者和投资者而设计。该 EA 将宏观趋势追踪与动态波动率层相结合，进行外科手术般的精准交易，在保持风险严格控制的同时将利润潜力最大化。 告别依赖运气的策略。Luminus PRO 纯粹基于统计数据和快速执行算法，旨在从市场中获取持续稳定的回报。 经过验证的业绩（基于真实报价的历史回测结果）： 获利因子 (Profit Factor): 3.01 — 每一美元风险的回报率极高。 胜率 (Win Rate): 80.39% 的盈利交易（做多头寸的胜率高达 82.92%）。 严格风险控制: 最大净值回撤 (Max Drawdown) 仅为 11.22%。 历史数据质量: 99% 真实报价建模，确保回测的最大可靠性。 ️ 核心功能： 智能趋势过滤: EA 仅使用内置的动量和方向过滤器 (ADX/ATR)，与主导的机构资金流向保持一致时才介入交易。 内置资金保护: 具有自动保本 (Break-Even) 和 移动止损
Price Action Alpha Pro MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
PRICE ACTION PRO v4. 90 — MetaTrader 4 智能图表形态扫描指标 Price Action Pro v4. 90 是专为 MT5 打造的高级市场结构与形态识别指标， 可在实时行情中自动识别经典图表形态、 趋势反转及中继信号。 告别耗时的人工复盘。 该指标全天候监控市场， 并在图表上直接标记高概率交易机会 — 现已全面升级市场背景验证、 真突破确认及智能交易提醒功能。 核心功能 实时扫描图表， 精准识别经典价格行为（Price Action）形态， 提供直观的图表标记与交易参数辅助决策。 4. 90 版本全新特性 市场背景过滤器（Market Regime Filter） 反转形态仅在符合对应趋势背景下触发验证（双顶形态必须建立在前期上升趋势中；双底形态必须建立在前期下跌趋势中）， 大幅减少震荡市中的假信号。 （支持一键开启/关闭） 突破确认机制（Breakout Confirmation） 入场价（Entry）、 止盈目标（TP）和止损位（SL）仅在价格实质突破形态关键位（颈线、 三角形边界、 区间高低点）后才会生成， 避免
SMC Visual indicator MT4
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator  – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市场信
QuantVortex Gold Alpha V13
Gabriel Balbino De Oliveira
专家
QUANT VORTEX ELITE V13 — XAUUSD（黄金）交易专家 QuantVortex Elite V13 是一款专为 XAUUSD（黄金） 在 M30（高度优化）和 H1 时间框架上打造的高性能算法交易系统。本系统专为职业交易员、资产管理经理和自营交易公司（Prop Firm）考核者开发，将多周期动能分析的精准度与名为 Luminus Engine 的独家结构过滤架构完美结合。 与那些会导致账户爆仓并让资金暴露在毒性回撤中的普通网格或马丁策略不同，QuantVortex 采用严格的机构级（Institutional）风控方法：单笔单持、动态保护、高度精选进场以及实时每日亏损硬锁定。 三大核心工程支柱 高级风险保护（风险严控）： 每一次市场进场都会立即受到基于真实 ATR 波动率的动态止损保护。系统内置先进的数学移动止损（Trailing Stop）机制，随着价格顺势运行自动锁定利润，大幅降低市场风险暴露并优化风险回报比。无网格。无马丁。无危险抗单。 Luminus 算法引擎（市场环境过滤器）： 底层算法通过自定义的 Z-Score 波动率和效率比（ER）矩阵
Luminus Market Regime PRO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Luminus Market Regime PRO — 交易前先知道市场在做什么 不要在错误的市场环境中交易。Luminus Market Regime PRO 能精准告诉你当前市场状态——在你下单之前。 每个交易者面临的问题 大多数指标回答的是*"价格会去哪里？"* Luminus Market Regime PRO 回答的是更重要的问题： "现在值得交易吗？" 亏损不是来自错误的信号——而是在错误的市场环境中执行了正确的信号。在震荡区间中买入突破，在强趋势中卖出反转。本指标专门消除这种错误。 功能介绍 Luminus Market Regime PRO 使用 4 个独立的量化过滤器 协同工作，将市场持续分类为 5 种精确状态： 市场状态 颜色 含义 强劲上升趋势 绿色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做多。 上行转变期 蓝色 趋势形成中。寻找做多机会。 下行转变期 橙色 弱势形成。减少多头敞口。 强劲下降趋势 红色 ADX高 + ER高 + 动能充足。做空。 横盘 / 中性 灰色 效率低。观望或谨慎交易区间。 四重过滤引擎 1.
Nexus Prime AIO
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
Nexus Quantum AIO – 您的全能交易导航仪 厌倦了杂乱的图表和令人困惑的信号吗？ 大多数交易者失败是因为他们在黑暗中摸索，盲目猜测价格走势。 Nexus Quantum AIO 是一个完整的决策视觉系统。它将复杂的机构计算转化为屏幕上简单的颜色和信号。 它能为您做什么？ 市场红绿灯： 为您的蜡烛图和背景着色。 绿色 （强劲上涨趋势）、 红色 （强劲下跌趋势）和 灰色 （横盘/危险 - 保持观望）。 三大核心均线： 使用蓝色（快速）、黄色（中速）和绿色（趋势）曲线。当它们齐头并进时，即为您指明了“黄金路径”。 自动价格墙 (S&R)： 自动绘制支撑位和阻力位。您将准确知道价格在哪里反弹或爆发。 突破信号箭头与目标位： 当价格突破“价格墙”时，它会发出箭头信号和手机预警。它甚至能预测未来目标位，让您明确止盈位置。 使用 Nexus 的交易生活： 告别焦虑。只有在颜色一致且信号箭头出现时才进场。这就像在您的交易平台中植入了一个专业的量化大脑。
SupResAI Market Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
让您的交易跃升至机构级水平。SupRes AI v7 是一款专为 MetaTrader 5 打造的终极多功能指标，旨在以数学般的精准度实时解析市场。告别耗时费力的手动划线分析，本智能看板将协助您在图表上高效、精准地捕捉盈利决策。 核心功能： 动态支撑与阻力分析： 采用先进算法识别并聚合高价值核心价格区间，并自带测试次数统计（精准评估级别强度）。 线性回归趋势通道： 自动绘制上涨与下跌趋势通道，并基于统计学标准差预测未来价格走向。 全自动斐波那契（黄金分割）： 实时捕捉最新的波段高点（Swing High）与低点（Swing Low），毫厘不差地绘制斐波那契回调线与扩展线。 K线形态智能扫描器： 实时检测高概率的反转与持续形态（如：十字星、锤头线、射击之星、吞没形态及针形超长影线）。 多指标共振评分系统（本地AI）： 综合交叉复核 RSI、移动平均线（支持 MTF 多周期）、动量指标（Momentum）、ATR（波动率）及实时点差，给出智能化交易方向评分。 技术优势： 双语界面一键切换： 图表内直观集成“PT/EN”交互按钮，一键即刻切换看板语言。 清晰的订单规划参考： 自动生
SMC Visual indicator
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
SMC Visual Indicator v6 – 像机构资金一样交易 大多数交易者花费数小时分析市场结构、流动性区域、公允价值缺口（FVG）以及潜在反转机会。当分析完成时，市场往往已经发生了主要波动。 SMC Visual Indicator v6 为您完成这一切。 基于先进的 Smart Money Concepts（SMC）和 ICT 交易理念开发，该指标能够自动识别机构资金活动的重要区域。 打开图表，立即看到： Fair Value Gaps（FVG） Break of Structure（BOS） Change of Character（CHoCH） 买方流动性（BSL） 卖方流动性（SSL） AMD 周期（吸筹、操纵、派发） 所有信息以清晰、专业的方式呈现。 不再猜测，真正理解市场 市场并非随机波动。 机构资金需要流动性来执行大额订单，而这些行为会在图表上留下痕迹。 SMC Visual Indicator v6 帮助您在主要行情启动之前发现这些线索。 当大多数交易者依赖滞后指标时，您将能够观察到价格背后的真实市场结构。 智能分析面板 指标实时整合市
UpPulse
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
UpPulse Gaussian Signal – Master Trends with Mathematical Precision Are you tired of false breakouts and lagging indicators that get you into trades when the move is already over? Discover UpPulse Gaussian Signal , a high-performance indicator for MetaTrader 5 (MT5) engineered for traders who demand surgical precision and statistical validation before risking capital. UpPulse combines the advanced smoothing power of a Gaussian Filter (ALMA Core) with the institutional momentum tracking of the AD
AngleMeter Pro
Gabriel Balbino De Oliveira
指标
将市场的倾斜度转化为您最大的交易优势！ 厌倦了滞后且主观的指标？ AngleMeter Pro 旨在彻底改变您在 MetaTrader 5 中的图表分析体验。基于高级三角学与统计线性回归，它通过具有连续色彩渐变的精美可视化量角器，实时测量趋势的精确角度。 结合用于宏观大局分析的双时间框架支持、动态平分通道、内置标准化迷你图表以及多语言交互面板，AngleMeter Pro 为识别趋势反转、突破和完美盘整区提供精准切入点。立即提升您的交易一致性！ 指标概述 AngleMeter Pro 是一款专为 MetaTrader 5 (MT5) 开发的高级专业指标，旨在精确分析趋势、价格通道和市场背景。它融合了高级三角学、线性回归、量角器实时图形反馈（带连续渐变色彩）、标准化迷你图表和动态双语切换（葡萄牙语/英语），全面提升外汇、股票、股指和加密货币交易者的分析能力。 核心功能与技术细节 高级角度计算系统（三种模式）: 模式 0（极值 Max/Min）: 利用所选锚定周期内的最高价和最低价计算角度。 模式 1（开盘 → 收盘）: 专注于分析周期内初始开盘价与最终收盘价之间的纯方向性变化。 模式 2
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