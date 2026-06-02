DTC Crossover Indicator
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 20
DTC Crossover — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны понятные сигналы, структурированный вид графика и визуальные торговые зоны. Индикатор разработан специально для таймфрейма M5 и может использоваться на любом графике в разных рынках.
Четкая структура вместо перегруженных графиков
Индикатор отображает потенциальные зоны BUY и SELL прямо на графике, а также показывает вход, стоп и несколько целевых уровней в понятном и структурированном виде. Встроенная информационная панель помогает быстрее оценивать текущую рыночную ситуацию — без раскрытия внутренней логики или стратегии.
- Разработан для таймфрейма M5
- Работает на любом графике
- Сигналы BUY и SELL прямо на графике
- Визуальные зоны входа, стопа и целей
- Несколько уровней Take-Profit
- Встроенная информационная панель
- Четкое отображение тренда
- Для MetaTrader 5