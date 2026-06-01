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Small Swing Indicator — это современный и удобный индикатор для MT5, предназначенный для определения подтвержденных swing-точек прямо на графике. Индикатор отмечает потенциальные зоны BUY и SELL, помогая трейдеру проще анализировать структуру рынка.

Логика работы основана на определении pivot-точек в сочетании с ATR-фильтром. Благодаря этому мелкие и незначительные движения рынка отфильтровываются, а на графике выделяются более важные swing-структуры. Цветная ценовая линия дополнительно показывает направление текущего движения.

Встроенная информационная панель отображает важные данные: текущий статус, цену, последнее BUY/SELL-сигнал, значение ATR, минимальное swing-движение и количество сигналов. При необходимости можно включить alerts и push-уведомления.

Функции:

Автоматические метки BUY и SELL

Определение подтвержденных pivot swing-точек

ATR-фильтр для уменьшения лишних сигналов

Встроенная панель информации на графике

Двухцветная ценовая линия для лучшего обзора рынка

Настройка цветов, размеров меток и позиции панели

Опциональные alerts и push-уведомления

Подходит для Forex, Gold, индексов и других рынков

Small Swing Indicator подходит трейдерам, которым нужны понятные swing-структуры, чистые визуальные сигналы и профессиональный вид графика.