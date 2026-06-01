Small Swing Indicator

Русский

Small Swing Indicator — это современный и удобный индикатор для MT5, предназначенный для определения подтвержденных swing-точек прямо на графике. Индикатор отмечает потенциальные зоны BUY и SELL, помогая трейдеру проще анализировать структуру рынка.

Логика работы основана на определении pivot-точек в сочетании с ATR-фильтром. Благодаря этому мелкие и незначительные движения рынка отфильтровываются, а на графике выделяются более важные swing-структуры. Цветная ценовая линия дополнительно показывает направление текущего движения.

Встроенная информационная панель отображает важные данные: текущий статус, цену, последнее BUY/SELL-сигнал, значение ATR, минимальное swing-движение и количество сигналов. При необходимости можно включить alerts и push-уведомления.

Функции:

  • Автоматические метки BUY и SELL

  • Определение подтвержденных pivot swing-точек

  • ATR-фильтр для уменьшения лишних сигналов

  • Встроенная панель информации на графике

  • Двухцветная ценовая линия для лучшего обзора рынка

  • Настройка цветов, размеров меток и позиции панели

  • Опциональные alerts и push-уведомления

  • Подходит для Forex, Gold, индексов и других рынков

Small Swing Indicator подходит трейдерам, которым нужны понятные swing-структуры, чистые визуальные сигналы и профессиональный вид графика.


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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
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Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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DTC Crossover Indicator
Auras & Bielawski GbR
Индикаторы
MT5 Индикатор · Таймфрейм M5 · Любой график DTC Crossover EMA Ribbon · Чистые сигналы · Визуальный торговый сетап DTC Crossover — это профессиональный индикатор для MetaTrader 5, созданный для трейдеров, которым важны понятные сигналы, структурированный вид графика и визуальные торговые зоны. Индикатор разработан специально для таймфрейма M5 и может использоваться на любом графике в разных рынках. Четкая структура вместо перегруженных графиков Индикатор отображает потенциальные зоны BUY и SELL
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