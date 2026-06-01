Small Swing Indicator
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 20
Русский
Small Swing Indicator — это современный и удобный индикатор для MT5, предназначенный для определения подтвержденных swing-точек прямо на графике. Индикатор отмечает потенциальные зоны BUY и SELL, помогая трейдеру проще анализировать структуру рынка.
Логика работы основана на определении pivot-точек в сочетании с ATR-фильтром. Благодаря этому мелкие и незначительные движения рынка отфильтровываются, а на графике выделяются более важные swing-структуры. Цветная ценовая линия дополнительно показывает направление текущего движения.
Встроенная информационная панель отображает важные данные: текущий статус, цену, последнее BUY/SELL-сигнал, значение ATR, минимальное swing-движение и количество сигналов. При необходимости можно включить alerts и push-уведомления.
Функции:
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Автоматические метки BUY и SELL
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Определение подтвержденных pivot swing-точек
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ATR-фильтр для уменьшения лишних сигналов
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Встроенная панель информации на графике
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Двухцветная ценовая линия для лучшего обзора рынка
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Настройка цветов, размеров меток и позиции панели
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Опциональные alerts и push-уведомления
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Подходит для Forex, Gold, индексов и других рынков
Small Swing Indicator подходит трейдерам, которым нужны понятные swing-структуры, чистые визуальные сигналы и профессиональный вид графика.