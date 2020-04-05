EA Golden Chest

Торговый советник
EA Golden Chest создан для торговли на золоте.
Для получения дохода выше банковского депозита на протяжении длительного времени, без вероятности потерять депозит.
В данном советнике реализован опыт и знания, приобретённые мной при  ручной торговле за многие годы.
Данный советник не использует опасные и токсичные методы торговли, такие как мартингейл, сетка и пипсовый скальпинг.
В торговом советнике EA Golden Chest применяется торговля строго 1 ордером в рынке.
На каждый ордер сразу выставляется стоп лосс и тейк профит.
Так же реализован перевод в безубыток при прохождении ценой определённого расстояния 
И трейлинг стоп. Что позволяет не только защитить ваш депозит, но и получить максимальную прибыль со всех движений рынка.

Данная версия советника является пилотной. 
В дальнейшем в планах есть несколько улучшений и дополнений, которые должны сократить возможные убытки и тем самым дать возможность увеличить прибыльность.

Цена данного советника на данный момент является презентационной. В дальнейшем она будет увеличена в соответствии ценностью данного продукта.
Данный советник, при определённых настройках, может использоваться в торговле в ПРОП компаниях.

Так же в дальнейшем  планируется адаптировать советник для работы на других инструментах. Например на Биткойн/ доллар сша.
А так же валютные пары.

Но опытные пользователи могут сами попробовать настроить советник под свои инструменты. Все настройки в советнике открыты.

Для тестирования советника в тестере стратегий и реальной торговле , достаточно установить его на график XAUUSD ТФ Н1 .
Настройки "по умолчанию" настроены для торговли золотом с котировками 2 знака после запятой. Если у вас три, то в настройках нужно изменить параметры , которые указаны в пипсах, добавив к ним 0.
По всем вопросам пишите в личные сообщения.
Приятного инвестирования.

Счёт живой торговли советника на BTCUSD https://www.mql5.com/ru/signals/2379617?source=Site+Profile

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4.77 (128)
Эксперты
Quantum Bitcoin EA   : нет ничего невозможного, вопрос лишь в том, как это сделать! Шагните в будущее торговли   биткойнами   с   Quantum Bitcoin EA   , последним шедевром от одного из лучших продавцов MQL5. Разработанный для трейдеров, которым нужна производительность, точность и стабильность, Quantum Bitcoin переопределяет возможности в изменчивом мире криптовалют. ВАЖНО!   После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке. Цена
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.32 (53)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Daytrade Pro Algo MT5
Profalgo Limited
4.18 (11)
Эксперты
Запустить промо: Ограниченное количество копий по текущей цене Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: получите 1 EA бесплатно!   (за 2 торговых счета) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Добро пожаловать в DayTrade Pro Algo!   После многих лет изучения рынков и программирования различных стратегий я нашел алгоритм, в котором есть все, что нужно хорошей торговой системе: Не зависит от брокера Распрост
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.76 (140)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
One Man Army
Ihor Otkydach
4.74 (23)
Эксперты
БОНУС ДЛЯ КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ: Покупатель этого бота получает в подарок GRABBER BOT : Акция имеет временные ограничения. Поэтому поспешите! Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рын
The Gold Phantom
Profalgo Limited
4.7 (44)
Эксперты
ГОТОВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕКВИЗИТА! -->   СКАЧАТЬ ВСЕ ФАЙЛЫ ДЛЯ СЪЕМОК ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ НОВИНКА (от 399$)   : Выберите 1 советника бесплатно! (ограничено 2 номерами торговых счетов, любые мои советники, кроме UBS) Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Live Signal 2 !! ЗОЛОТОЙ ФАНТОМ УЖЕ ЗДЕСЬ !! После оглушительного
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CloseProfit
Vasiliy Kolesov
Утилиты
CloseProfit - э то утилита, созданная для автоматизации процесса установки стоп-лосса и закрытия ордеров при достижении определенного процента прибыли. Утилита также имеет две кнопки Buy и Sell на графике для открытия ордеров. Утилита может использоваться для закрытия ордеров, открытых другими советниками, со стоп-лоссом или процентом от увеличения депозита. Для этого вам необходимо установить в настройках магический номер, который совпадает с тем, который установлен в советнике при открытии
FREE
PanelManual
Vasiliy Kolesov
Утилиты
Панель для терминала МТ4, предназначена для помощи трейдеру быстро установить отложенные ордера на пробой предыдущего бара. Утилита сама рассчитывает лот ордера по заданной цене стоп лосса и процента максимального убытка. Так же на панели есть кнопка перевода в безубыток. При нажатии стоп лосс открытой позиции переводится на цену открытия ордера. Мониторинг работы советника, а также другие мои разработки можно посмотреть по адресу  https://www.mql5.com/ru/users/vkprofit/seller#products
FREE
Yellow mouse scalping
Vasiliy Kolesov
5 (2)
Эксперты
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YellowMouseManual
Vasiliy Kolesov
Утилиты
Yellow mouse manual - утилита для ручного управления торговлей по стратегии EA Yellow mouse scalping. Время торговли и направление выбирается пользователем кнопками на экране: "Trade" (разрешить торговлю), "Buy" (разрешить торговлю только в направлении Buy), "Sell" (разрешить торговлю только в направлении Sell) и "Close" (закрыть все сделки). После чего утилита начнёт торговать в выбранном направлении по установленным настройкам. После закрытия ордеров любым способом (по тейк-профиту, стоп-лоссу
Mr Martin
Vasiliy Kolesov
5 (2)
Эксперты
Mr Martin MT4   EA Mr.Martin MT4   - полностью автоматический советник, который предназначен для спокойной, инвестиционной торговли на длительном промежутке времени. Советник использует в своей стратегии принципы усреднения убыточных позиций, но за счёт уникальной системы  входов, нескольких фильтров, один из которых уникальный индикатор, авторской разработки, не используемый больше ни в одном советнике,а также системе защиты депозита, выраженной параметром   SL_percent_balans ,   является дост
EA Monolith
Vasiliy Kolesov
5 (1)
Эксперты
EA Monolith EA monolith - полностью автоматический, мультивалютный советник, предназначенный для торговли на рынке Forex в терминале МТ5 на счетах с "неттинг" учётом ордеров, "без хеджа".  Советник подходит как для разгона небольших депозитов на центовых счетах, так и для профессионального инвестирования крупных депозитов. В советнике установлена функция закрытия всех ордеров при достижении критической просадки, размер которой устанавливается в настройках, что обеспечивает полную защиту деп
Yellow mouse scalping MT5
Vasiliy Kolesov
5 (2)
Эксперты
Yellow mouse scalping   Yellow mouse scalping - полностью автоматический советник, предназначенный для торговли в ночное время на спокойном рынке. Стратегия - ночной скальпинг. Для поиска точек входа используются стандартные индикаторы RSI и ATR. Закрытие сделок происходит по авторскому алгоритму, что значительно улучшает возможности контроля рисков и безопасности депозита.  Рискованные стратегии типа "мартингейл" не используются. Мониторинг работы советника, а также другие мои разработки можно
PanelCME
Vasiliy Kolesov
Утилиты
PanelCME - это инструмент для помощи трейдеру в ручной торговле. Данная панель автоматически выставляет стоп лосс и тейк профик к каждому ордеру. Имеет функцию перевода позиции в безубыток и функцию трала стоп лосса. Основное преимущество данной панели то, что тейк профит выставляется встречным лимитным ордером , что позволяет избежать проскальзывания при закрытии позиции. Данная панель делалась для скальпинга на СМЕ, но может так же работать и на форексе.
Mr Martin MT5
Vasiliy Kolesov
Эксперты
Mr Martin MT5   EA Mr.Martin MT5   - полностью автоматический советник, который предназначен для спокойной, инвестиционной торговли на длительном промежутке времени. Советник использует в своей стратегии принципы усреднения убыточных позиций, но за счёт уникальной системы  входов, нескольких фильтров,а также системе защиты депозита, выраженной параметром   SL_percent_balans ,   является полностью безопасным для вашего депозита. Настройки "по умолчанию" предназначены для работы на   EURUSD M1 GM
Yellow mouse NEO MT5
Vasiliy Kolesov
Эксперты
Yellow mouse Neo   Yellow mouse Neo   - полностью автоматический советник, предназначенный для тестирования стратегии советника Yellow mouse scalping c расширенными настройками и дополнительными фильтрами . По вопросам приобретения данной версии можно обратиться в личку. Для поиска точек входа используются стандартные индикаторы RSI и ATR. Закрытие сделок происходит по авторскому алгоритму, что значительно улучшает возможности контроля рисков и безопасности депозита.  Рискованные стратегии типа
Turbo scalper Avto
Vasiliy Kolesov
Эксперты
Turbo Scalper Avto   — Хирургический Скальпер XAUUSD  Робот, который режет золотой рынок как скальпель.   Turbo Scalper Avto   использует молниеносную стратегию скальпинга с интеллектуальным «мягким» усреднением, что позволяет зарабатывать на небольших колебаниях цены, а не пересиживать просадки. Встроенный алгоритм защиты капитала обрубает убытки при смене тренда или превышении лимита риска ( требует активации в настройках советника). Полный автомат: установил на XAUUSD  M30 и забыл. Turbo Sc
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