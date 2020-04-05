EA Golden Chest
- Эксперты
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- Версия: 1.33
- Обновлено: 28 июля 2026
- Активации: 7
Торговый советник
EA Golden Chest создан для торговли на золоте.
Для получения дохода выше банковского депозита на протяжении длительного времени, без вероятности потерять депозит.
В данном советнике реализован опыт и знания, приобретённые мной при ручной торговле за многие годы.
Данный советник не использует опасные и токсичные методы торговли, такие как мартингейл, сетка и пипсовый скальпинг.
В торговом советнике EA Golden Chest применяется торговля строго 1 ордером в рынке.
На каждый ордер сразу выставляется стоп лосс и тейк профит.
Так же реализован перевод в безубыток при прохождении ценой определённого расстояния
И трейлинг стоп. Что позволяет не только защитить ваш депозит, но и получить максимальную прибыль со всех движений рынка.
Данная версия советника является пилотной.
В дальнейшем в планах есть несколько улучшений и дополнений, которые должны сократить возможные убытки и тем самым дать возможность увеличить прибыльность.
Цена данного советника на данный момент является презентационной. В дальнейшем она будет увеличена в соответствии ценностью данного продукта.
Данный советник, при определённых настройках, может использоваться в торговле в ПРОП компаниях.
Так же в дальнейшем планируется адаптировать советник для работы на других инструментах. Например на Биткойн/ доллар сша.
А так же валютные пары.
Но опытные пользователи могут сами попробовать настроить советник под свои инструменты. Все настройки в советнике открыты.
Для тестирования советника в тестере стратегий и реальной торговле , достаточно установить его на график XAUUSD ТФ Н1 .
Настройки "по умолчанию" настроены для торговли золотом с котировками 2 знака после запятой. Если у вас три, то в настройках нужно изменить параметры , которые указаны в пипсах, добавив к ним 0.
По всем вопросам пишите в личные сообщения.
Приятного инвестирования.
Счёт живой торговли советника на BTCUSD https://www.mql5.com/ru/signals/2379617?source=Site+Profile