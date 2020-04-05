Торговый советник

EA Golden Chest создан для торговли на золоте.

Для получения дохода выше банковского депозита на протяжении длительного времени, без вероятности потерять депозит.

В данном советнике реализован опыт и знания, приобретённые мной при ручной торговле за многие годы.

Данный советник не использует опасные и токсичные методы торговли, такие как мартингейл, сетка и пипсовый скальпинг.

В торговом советнике EA Golden Chest применяется торговля строго 1 ордером в рынке.

На каждый ордер сразу выставляется стоп лосс и тейк профит.

Так же реализован перевод в безубыток при прохождении ценой определённого расстояния

И трейлинг стоп. Что позволяет не только защитить ваш депозит, но и получить максимальную прибыль со всех движений рынка.





Данная версия советника является пилотной.

В дальнейшем в планах есть несколько улучшений и дополнений, которые должны сократить возможные убытки и тем самым дать возможность увеличить прибыльность.





Цена данного советника на данный момент является презентационной. В дальнейшем она будет увеличена в соответствии ценностью данного продукта.

Данный советник, при определённых настройках, может использоваться в торговле в ПРОП компаниях.





Так же в дальнейшем планируется адаптировать советник для работы на других инструментах. Например на Биткойн/ доллар сша.

А так же валютные пары.





Но опытные пользователи могут сами попробовать настроить советник под свои инструменты. Все настройки в советнике открыты.





Для тестирования советника в тестере стратегий и реальной торговле , достаточно установить его на график XAUUSD ТФ Н1 .

Настройки "по умолчанию" настроены для торговли золотом с котировками 2 знака после запятой. Если у вас три, то в настройках нужно изменить параметры , которые указаны в пипсах, добавив к ним 0.

По всем вопросам пишите в личные сообщения.

Приятного инвестирования.

Счёт живой торговли советника на BTCUSD https://www.mql5.com/ru/signals/2379617?source=Site+Profile