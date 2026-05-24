Killzones Play

Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator

Killzone's Play V1 是一款强大且干净的交易指标，专为智能资金（ICT/SMC）交易者设计。它能自动检测高概率 Killzone（伦敦、纽约、亚洲和伦敦收盘时段），并在这些高波动性交易时段提供清晰的买入和卖出信号。

What It Shows:

  • Enter Here Arrows – 清晰的 BUY（绿色）和 SELL（红色）信号
  • Killzone Boxes – 图表上会话时间的可视化显示
  • SL Line – 基于结构自动生成的止损线
  • Liquidity Sweeps (SSL/BSL) – 额外的反转信号
  • Live P&L Panel – 显示您当前的盈亏
  • Session Timer – 帮助您掌握时间

How to Use:

  1. 将指标附加到 M1、M5 或 M15 图表上
  2. 等待 Killzone 变为活跃状态
  3. 仅在出现 Enter Here 箭头时进场交易
  4. 使用显示的 SL 线设置止损
  5. 目标最小 1:3 风险回报比

Key Benefits:

  • 消除猜测 — 只显示高概率交易设置
  • 在伦敦和纽约交易时段效果最佳
  • 图表干净，对象最少
  • 信号出现时内置警报
  • 完美适用于剥头皮和日内交易

Best for: 遵循 ICT 概念并希望在主要市场时段获得高质量入场的 forex 交易者。


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Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. OPEN COMPLETE USER GUIDE MULTI-CONDITION SETUP ENGINE At
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
Gold Scalp MT5
Nawal Kishor Yadav
专家
Gold Scalp MT5 EA — 智能挂单式黄金（XAUUSD）剥头皮交易系统 Gold Scalp MT5 EA 是一款专为黄金（XAUUSD）短线剥头皮交易设计的全自动智能交易系统（EA），其逻辑同样适用于其他交易品种。该 EA 不会以瞬时市价单追逐行情，而是在价格前方预先挂出止损单（stop order），只有当行情真正确认突破后才会触发交易。开仓后，EA 会全程自动管理仓位：基于 ATR 的止损止盈、移动止损，以及可选的保本锁定功能——无需人工盯盘。 核心功能 三种可切换的入场策略——趋势回调（Trend Pullback）、开盘反转（Open Fade）和突破剥头皮（Breakout Scalp）——只需一个参数即可选择交易风格 全自动仓位管理：基于 ATR 的止损止盈、移动止损和保本锁定，每种模式均独立优化调整 智能入场过滤系统：点差过滤、波动率（ATR 区间）过滤、异常K线过滤、ADX 盘整过滤，使 EA 避开不利的交易环境 内置 ICT 杀伤区（killzone）时段过滤器：四个预设交易时段（亚盘、伦敦盘、纽约盘、伦敦收盘时段），或一个完全自定义时段，并支持按星期
Sweep Liquidity
Nawal Kishor Yadav
指标
Liquidity Sweep Pro v3.2 — 智能资金流动性检测 专业指标，专为实时检测机构流动性扫荡而设计。可识别买入侧流动性（BSL）和卖出侧流动性（SSL）扫荡，并自动分类为 Strong（强）和 Weak（弱）。 主要功能： • 实时检测 BSL 和 SSL 流动性扫荡 • 基于影线比例、实体收盘和成交量进行 Strong vs Weak 分类 • 内置质量过滤器：    - Wick Ratio Filter（影线比例过滤器，可为 Strong & Weak 分别调整）    - Volume Filter（tick 成交量与 MA 比较）    - Body-Close Filter（实体收盘过滤器） • 当前交易时段的扫荡计数仪表板（Strong/Weak BSL & SSL） • 非重绘箭头 — 信号在柱线收盘后确认 • 完全可自定义颜色、箭头距离、面板位置和过滤器设置 • 冷却系统，防止信号过于密集 • 轻量级，性能优化 仪表板（Dashboard） 在屏幕角落以简洁面板显示当前时段的扫荡统计、活动过滤器和配置摘要。 输入参数 Swing Strength 和
FREE
Advance Liquidity Sweep
Nawal Kishor Yadav
指标
Liquidity Sweep v4 – 买方与卖方流动性扫单指标 简单清晰的指标，帮助你在图表上发现流动性扫单。 它做什么 价格经常会突破波段高点（买方流动性）或波段低点（卖方流动性），吃掉止损后再反转。本指标能识别这些扫单，并评为 Strong（强）或 Weak（弱），用箭头清晰标出。 主要功能 识别 BSL（买方流动性）和 SSL（卖方流动性）扫单 找出真实的波段高低点，包括相等高低点 根据影线长度、成交量和收盘位置评为 Strong / Weak ATR 过滤，忽略微小噪音 收盘突破水平 = 结构突破（水平被取消），不算扫单 趋势过滤（市场结构或 EMA）：只关注真正有意义的扫单 下跌趋势 → 关注 BSL 上涨趋势 → 关注 SSL 逆势扫单可降级或完全隐藏 默认只在已收盘K线出信号（不重绘） 可选当前K线预览 清晰面板：趋势、关注方向、当日统计、最新信号、警报状态 可选画出被扫过的水平线 完整警报：弹窗、声音、手机推送、邮件 —— Strong/Weak BSL 和 SSL 可单独开关 灵敏度预设 Conservative — 信号少，质量高 Balanced — 推荐默
OBFVG Auto Draw
Nawal Kishor Yadav
指标
OB + FVG Zones Pro 这个指标有什么作用？ 该指标自动在您的图表上绘制两种最强大的交易区域——订单块（OB）和公允价值缺口（FVG）。这些区域标记了大型机构交易者（银行和基金）曾经大量下单的价格区域，以及未来价格可能再次做出反应的位置。无需花费数小时手动标记这些区域，指标会实时自动识别并绘制它们。 订单块（OB）——什么是订单块？ 订单块是强势价格运动之前的特定K线（或一组K线）。它代表机构大量入场的价格区域。当价格返回该区域时，往往会出现反弹或反转——使其成为寻找交易机会的高概率区域。 该指标识别三种类型的订单块： 超强订单块 — 最强大的区域；异常大的K线，并经过低周期时间框架结构确认 强势订单块 — 标准高质量的机构区域 弱势订单块 — 低优先级区域（如需可一键隐藏） 公允价值缺口（FVG）——什么是公允价值缺口？ 公允价值缺口是当价格沿一个方向快速运动、跳过某一价格区间时留下的价格"缺口"。市场往往会回来"填补"这些缺口。该指标同时标记多头和空头FVG，并追踪突破性缺口——被部分填补但仍然有效的缺口。 什么是"已缓解"区域？ 当价格完全穿越一个区域时，该区域
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ICT Enter Here Pro
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Enter Here V1.1 — 干净简洁的 ICT 交易指标 这是一款专业且对新手非常友好的 ICT 指标，能在不杂乱图表的情况下提供清晰的交易信号。 主要功能： 隐藏 Order Block 区域 — 订单块区域自动隐藏，让您的图表保持干净整洁。 清晰的买卖箭头： 绿色箭头 = 买入信号（"Enter Here"） 红色箭头 = 卖出信号（"Enter Here"） 流动性扫荡信号 (SSL/BSL) — 当价格扫荡高点或低点时，显示强大的 "Enter Here (LS)" 箭头。 强弱 Order Block 箭头 — 绿色代表看涨 OB，红色代表看跌 OB。 自动止损点 — 清晰显示建议的止损（SL）位置。 交易追踪线 — 显示从进场到出场的路径及盈亏。 实时仪表盘 — 干净的面板显示当前信号、入场价格、止损和交易状态。 实时盈亏显示 + 蜡烛计时器 + 声音和弹窗警报。 交易方法（非常简单）： 买入（做多）： 等待出现绿色 "Enter Here" 箭头 进场交易 在 SL 点下方设置止损 在下一个摆动高点（swing high）或目标位获利了结 卖出（做空）：
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Dynamic Killzones
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Dynamic Killzones — Custom Timezone Edition 此指标在图表上绘制 ICT 风格的 Killzone 会话框，同时显示前一日高点（Previous Day High）和前一日低点（Previous Day Low）水平。专为 M1、M5 和 M15 时间框架设计。 支持的会话 指标支持以下交易会话，每种会话均可自定义颜色和标签： Asia Session（亚洲会话） London Session（伦敦会话） New York Session（纽约会话） London Close Session（伦敦收盘会话） One optional Custom Session（可选自定义会话） 每个会话以彩色框显示（可填充或仅边框），会动态更新以反映当前活跃会话的价格范围。已结束的会话将在收盘后固定。 时区配置 指标使用两个独立的偏移输入：您的本地时区 UTC 偏移和经纪商服务器 UTC 偏移。这样无论经纪商时钟如何，都能准确定位会话。 前一日高点和低点 PDH 和 PDL 线会自动从前一天的日蜡烛绘制。线的颜色、宽度、样式和射线方向均可自定义。 视
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Candle Time PNL
Nawal Kishor Yadav
指标
蜡烛计时器 + 盈亏 + 交易线指标（MT5） 这是一个适用于 MetaTrader 5 的三合一指标。它非常简单，对任何交易者都非常有用。 它的功能： 第一，它在您的图表上显示倒计时器。这个计时器告诉您当前蜡烛还有多少分钟和秒钟就会关闭。您随时都能知道下一根蜡烛什么时候到来。 第二，它在屏幕上显示实时盈亏框。如果您有未平仓交易，这个框会每秒更新一次，实时显示您当前的盈利或亏损。当您盈利时数字变为绿色，当您亏损时变为红色。您可以将这个框拖动到图表上的任意位置。 第三，如果交易仍然开着，它会在您的入场价格和当前价格之间画一条虚线。如果交易已经关闭，它会从入场价格到出场价格画一条线。在这条线旁边，还会显示您的盈利或亏损金额以及持仓时间，例如 1 小时 45 分钟。 如何使用： 只需将指标附加到 MetaTrader 5 中的任何图表上，它就会自动开始工作。无需点击或设置任何东西。如果需要，您可以在设置中更改颜色、字体大小和线条样式。 适合哪些人： 这个指标适合短线交易者、日内交易者和波段交易者。任何希望在一个屏幕上查看交易表现和蜡烛时间，而无需在不同工具之间切换的人，都会发现这个指标非常有
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ICT Synergy Suite
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT Synergy Suite — 指标描述 这是一个功能强大的全合一 ICT（Inner Circle Trader）交易指标，专为 MetaTrader 5（MT5）平台开发。它将多种专业工具整合到一个简洁的指标中，帮助您像专业交易者一样进行交易。 主要功能： 智能“Enter Here”进场箭头 图表上清晰的买入和卖出信号箭头。特别在 M5（5分钟） 时间框架上，采用智能逻辑，信号准确性高。 市场结构标签（Structure Labels） 显示重要的波段高点（红色点）和低点（绿色点），帮助您清楚了解市场结构。 订单块（Order Blocks）与公平价值缺口（FVG） 自动绘制强力支撑/阻力区域（Order Blocks）和价格失衡区域（FVG），使用不同颜色区分。 杀戮区（Killzones） 以彩色方框显示全球主要交易时段： 亚洲、伦敦、纽约，帮助您把握最佳交易时间。 多时间框架仪表盘（MTF Dashboard） 一目了然显示 15分钟、1小时、4小时、日线、周线 的趋势方向（绿色=看涨，红色=看跌）。 止损与止盈线 自动显示建议的止损（SL）和止盈（TP1、TP2）
ICT Structure Mapping
Nawal Kishor Yadav
指标
ICT 结构标签 — STH / STL / ITH / ITL 专业级 ICT 市场结构指标，可自动识别并标记图表上的短期高点 (STH)、短期低点 (STL)、中期高点 (ITH) 和中期低点 (ITL)。 工作原理 该指标检测分形摆动点，并按照真正的 ICT 方法论进行分类： STH — Short Term High（短期高点） STL — Short Term Low（短期低点） ITH — Intermediate Term High（中期高点，高于两侧相邻的高点） ITL — Intermediate Term Low（中期低点，低于两侧相邻的低点） 分类严格遵循 ICT 的相邻比较规则：每个摆动点最初被视为短期，在被周围摆动点确认后升级为中期。 主要特点： 精准的 ICT 结构逻辑，已确认的摆动点不会重绘 自适应摆动强度 — 根据时间框架自动调整（M1 至 MN1） 仅显示干净的文字标签 — 最大限度减少图表杂乱 可独立开关每种标签（STH、STL、ITH、ITL） 颜色和字体大小完全可自定义 最大摆动点数量限制，保持图表整洁 轻量且高性能 输入参数： Adaptive
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AeruesRatchet
Nawal Kishor Yadav
专家
AureusRatchet 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的网格与篮子交易专家顾问（Expert Advisor）。 工作原理 该 EA 在 M1 图表上寻找 RSI 均值回归信号。只有当 ADX 显示市场不处于强趋势时，才会开启新的篮子。如果价格朝着不利方向移动，它可以添加加仓（averaging）腿。当动能仍然强劲时，RSI 过滤器会暂停这些额外的加仓。盈利的篮子可以按固定盈利目标平仓，也可以使用利润奔跑（profit-runner）模式，该模式会锁定部分利润，并让剩余部分继续奔跑，同时向上追踪锁定利润。 主要功能 RSI 均值回归入场 + ADX 趋势过滤 固定手数网格加仓，并带有 RSI 动能刹车 可选利润奔跑（追踪锁定）或固定现金目标 紧急篮子止损与保证金水平保护 交易时段过滤、周末平仓选项与新闻过滤 点差与 tick 活跃度过滤 每笔订单前进行完整保证金检查 图表仪表盘与简洁图表主题 优势 趋势过滤与 RSI 门控相结合，有助于避免在强单边行情中开仓或加仓。利润奔跑模式让盈利篮子可以继续运行，而不是在第一个目标就平仓。内置的保证金保护与紧急止损，相比没有保护的普通网格
GoldHydra
Nawal Kishor Yadav
专家
GoldHydra EA — 多策略 H1 波段突破黄金交易系统 (XAUUSD) GoldHydra 是一款专为黄金（XAUUSD）设计的专业自动交易顾问，运行在 H1（1小时）时间周期。 不同于单一入场逻辑，GoldHydra 同时运行 6 个独立的子策略 。每个策略拥有不同的波段回看周期、突破缓冲和挂单有效期，在严格控制风险的前提下捕捉高概率的黄金突破行情。 核心特点 6合1 多策略系统 六个独立的波段突破策略（A1–A3 和 B1–B3）同时运行，实现入场多样化。 无网格、无马丁 每笔交易都设有固定止损。系统不会摊平、加仓网格或加倍手数。 智能出场引擎 采用保本锁定 + 阶梯追踪止损，快速保护利润，无需固定止盈目标。 内置新闻与市场过滤器 在重大新闻（包括非农 NFP）以及每日黄金市场收盘前自动暂停交易。 适合 Prop Firm 提供可配置的每日回撤限制，帮助保护资金账户规则。 智能资金管理 支持固定手数、基于余额的自动手数，以及按风险百分比计算手数。 清晰的图表仪表盘 在图表上实时显示状态、点差、持仓数量、当日表现和策略运行情况。 推荐设置 设置项目 推荐配置 交易品种 X
Gold Breakout Straddle
Nawal Kishor Yadav
专家
GOLD BREAKOUT V1 — XAUUSD Breakout Straddle EA 完整说明和详情: https://www.mql5.com/en/blogs/post/773794 最新结果: 每周模拟(演示)报告: https://www.mql5.com/en/blogs/post/774000 实盘信号(已启动): https://www.mql5.com/en/signals/2386330 Gold Breakout V1 是一款专为 XAUUSD 设计的自动化智能交易系统（Expert Advisor）。它会在市场结构附近挂出 Buy Stop 和 Sell Stop 挂单，等待价格突破。当其中一侧成交后，交易将由硬性止损（Stop Loss）管理，并可选启用移动止损。 本 EA 专为想要清晰、规则化突破系统的交易者打造——不使用网格、马丁格尔、摊平或回本逻辑。 工作原理 EA 识别黄金最新的已确认摆动高低点。 在上方挂 Buy Stop，在下方挂 Sell Stop（带有向价格方向的小幅入场偏移）。 每笔订单都附带硬性止损。 开仓交易可根据模式启用移动止损管
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