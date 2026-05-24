Killzones Play
- 指标
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- 版本: 1.13
Killzone's Play V1 Smart ICT Killzone Trading Indicator
Killzone's Play V1 是一款强大且干净的交易指标，专为智能资金（ICT/SMC）交易者设计。它能自动检测高概率 Killzone（伦敦、纽约、亚洲和伦敦收盘时段），并在这些高波动性交易时段提供清晰的买入和卖出信号。
What It Shows:
- Enter Here Arrows – 清晰的 BUY（绿色）和 SELL（红色）信号
- Killzone Boxes – 图表上会话时间的可视化显示
- SL Line – 基于结构自动生成的止损线
- Liquidity Sweeps (SSL/BSL) – 额外的反转信号
- Live P&L Panel – 显示您当前的盈亏
- Session Timer – 帮助您掌握时间
How to Use:
- 将指标附加到 M1、M5 或 M15 图表上
- 等待 Killzone 变为活跃状态
- 仅在出现 Enter Here 箭头时进场交易
- 使用显示的 SL 线设置止损
- 目标最小 1:3 风险回报比
Key Benefits:
- 消除猜测 — 只显示高概率交易设置
- 在伦敦和纽约交易时段效果最佳
- 图表干净，对象最少
- 信号出现时内置警报
- 完美适用于剥头皮和日内交易
Best for: 遵循 ICT 概念并希望在主要市场时段获得高质量入场的 forex 交易者。