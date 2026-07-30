Volatility Signals
- Индикаторы
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- Версия: 1.0
- Активации: 10
Volatility Signals - Торговая система основанная на принципах волатильности торгового инструмента.
Включает встроенные алгоритмы для определения направления рынка и рассчитывает разворотные максимумы и минимумы на ценовом графике.
Рассчитывает ключевые целевые уровни в момент появления сигнала, при совершении трейда можно всегда увидеть потенциальный вход, уровни стоп-лосса и возможные цели по тейк-профиту.
Базовые алгоритмы в индикаторе работают в автоматическом режиме, необходимо только применить корректировку силы волатильности торгового инструмента. (параметр "Volatility adjustment" , изменяемый от 1 до 1000)
Сигнальные стрелки появляются при открытии свечи, без запаздывания.
В ходе работы индикатор может корректировать сигналы если они идут не по плану, и в некоторых случаях сигнал может исчезнуть.
Зеленые стрелки для сигналов "SELL", голубые стрелки для сигналов "BUY".
параметр "Volatility adjustment"следует корректировать при выборе торгового инструмента.
Для основных валют EURUSD, GBPUSD и других 1-5
Для Gold 250-500
Включает встроенные алгоритмы для определения направления рынка и рассчитывает разворотные максимумы и минимумы на ценовом графике.
Рассчитывает ключевые целевые уровни в момент появления сигнала, при совершении трейда можно всегда увидеть потенциальный вход, уровни стоп-лосса и возможные цели по тейк-профиту.
Базовые алгоритмы в индикаторе работают в автоматическом режиме, необходимо только применить корректировку силы волатильности торгового инструмента. (параметр "Volatility adjustment" , изменяемый от 1 до 1000)
Сигнальные стрелки появляются при открытии свечи, без запаздывания.
В ходе работы индикатор может корректировать сигналы если они идут не по плану, и в некоторых случаях сигнал может исчезнуть.
Зеленые стрелки для сигналов "SELL", голубые стрелки для сигналов "BUY".
- Индикатор подстраивается под любой выбранный инструмент.
- Оповещения для сигнальных стрелок.
- Перерисовка отсутствует, только в некоторых случаях возможна отмена сигнала.
- Целевые уровни TP 3-вариантов и SL, с изменяемой степенью риска.
- Лучше подходит для тайм-фреймов M5, M15, M30, H1 и H4.
параметр "Volatility adjustment"следует корректировать при выборе торгового инструмента.
Для основных валют EURUSD, GBPUSD и других 1-5
Для Gold 250-500