Volatility Signals

Volatility Signals - Торговая система основанная на принципах волатильности торгового инструмента.
Включает встроенные алгоритмы для определения направления рынка и рассчитывает разворотные максимумы и минимумы на ценовом графике.
Рассчитывает ключевые целевые уровни в момент появления сигнала, при совершении трейда можно всегда увидеть потенциальный вход, уровни стоп-лосса и возможные цели по тейк-профиту.
Базовые алгоритмы в индикаторе работают в автоматическом режиме, необходимо только применить корректировку силы волатильности торгового инструмента. (параметр "Volatility adjustment" , изменяемый от 1 до 1000)
Сигнальные стрелки появляются при открытии свечи, без запаздывания.
В ходе работы индикатор может корректировать сигналы если они идут не по плану, и в некоторых случаях сигнал может исчезнуть.
Зеленые стрелки для сигналов "SELL", голубые стрелки для сигналов "BUY".
 
  • Индикатор подстраивается под любой выбранный инструмент.
  • Оповещения для сигнальных стрелок.
  • Перерисовка отсутствует, только в некоторых случаях возможна отмена сигнала.
  • Целевые уровни TP 3-вариантов и SL, с изменяемой степенью риска.
  • Лучше подходит для тайм-фреймов M5, M15, M30, H1 и H4.

параметр "Volatility adjustment"следует корректировать при выборе торгового инструмента.
Для основных валют EURUSD, GBPUSD и других  1-5
Для Gold  250-500
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Yin Zhou Luo
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一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Trend Signal Advanced System
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Trend Signal Advanced System - представляет из себя торговую систему дающую входные сигналы по тренду для краткосрочных и среднесрочных сделок. Сигнальные стрелки строятся на текущей свече, формируя сигналы на верхних и нижних точках графика. Тренд основан на базе индикатора "standard deviation" с гибкими настраиваемыми параметрами для любой волатильности торгового инструмента. Торговая система включает Планировщик уровней Take Profit и Stop Loss, позволяющий подобрать подходящие уровни торго
Binary Options Channels Signals
Majeed Odubela
Индикаторы
SYSTEM INTRODUCTION:   The Binary Options Channels System Is Specifically Designed For Binary Options Trading. Unlike Other Systems And Indicators That Were Adopted From Other Trading Environments For Binary Options. Little Wonder Why Many Of Such Systems Fail To Make Money . Many End Up Loosing Money For Their Users.  A Very Important Fact That Must Be Noted Is The Fact That Application Of Martingale Is not Required. Thus Making It Safer For Traders Usage And Profitability. A Trader Can Use Fi
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow Micro Scalper - индикатор предназначенный для скальпинга и краткосрочного трейдинга, интегрируется к любому графику и финансовому инструменту(Валюты, крипта, акции, металлы). В своей работе использует волновой анализ и фильтр трендового направления. Рекомендуется использовать на Тайм-фреймах от M1 до H4. Как работать с индикатором. Индикатор содержит 2 внешних параметра для изменения настроек, остальные уже настроены по умолчанию. Большие стрелки означают о смене направлений тренда,  син
Route Lines Prices MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Route Lines Prices MT5  - индикатор разработанный для поиска потенциальных торговых сигналов. Простой интерфейс индикатора содержит в себе множество алгоритмов поведения цены, а также определение окончания сигналов и расчет пройденных траекторий. В алгоритмах содержатся расчеты волатильности и сглаживания цены в соответствии с используемыми тайм-фреймами. Индикатор имеет основной параметр для изменения значений " Calculating price values ". Значение по умолчанию 1 имеет сбалансированную автомат
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор производящий структуризацию графиков и выявляющий циклические движения цены. Может работать на любых графиках. Несколько типов оповещений. Есть дополнительные стрелки на самом графике. Без перерисовки на истории, работает на закрытии свечи. Рекомендуемые TF от M5 и выше. Прост в использовании и настройке параметров. При использовании 2 индикаторов с разными параметрами можно использовать без других индикаторов. Имеет 2 входных параметра Цикличность и Продолжительность сиг
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System MT5 " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких ст
Point Directions MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Directions MT5 - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих сред
Correction Signals In Trend MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Correction Signals In Trend MT5 - технический индикатор анализирующий динамику рынка, помогает трейдеру определять направление тренда и находить точки для открытия ордеров. Индикатор следящий за трендом в формате линий поддержки и сопротивления показывает восходящий или нисходящий тренд. В трендовом направлении после окончания коррекции совершается поиск сигналов. Стрелками указаны потенциальные моменты для совершения торговых операций. Для каждого сигнала отображаются рекомендуемые уровни устан
Wave Reversal Indicator
Vitalyi Belyh
4.33 (3)
Индикаторы
Wave Reversal Indicator - определитель направления трендовых волн и разворотов цены. Индикатор показывает волновые движения и трендовые направления. Он дает рекомендации куда следовать трейдеру, помогает следовать торговой стратегии. Является дополнением к внутри-дневной или среднесрочной стратегии. Почти все параметры подобраны к каждому тайм-фрейму и изменяются в автоматическом режиме, единственный параметр для ручной настройки - длина волны. Работает на различных торговых инструментах, и тайм
FREE
Level Breakout Indicator MT5
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Scalping and Binary Signal Detector
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Scalping and Binary Signal Detector - Скальперский индикатор дающий направленные сигналы для открытия позиций по тренду. Индикатор представляет собой полную торговую систему, которую можно использовать для Forex и бинарных опционов. Система алгоритмов позволяет распознавать интенсивные движения цены в несколько последовательных баров. Индикатор предоставляет несколько типов оповещений для стрелок. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах (рекомендуется M5 или Выше). Как использ
Trade Balance Indicator
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
A trend indicator showing the strength of bulls and bears in a trading range. Consists of two lines: The green line is a balanced overbought/oversold condition. The red line is the direction of trading activity. Does not redraw calculations. Can be used on all Symbols/Instruments/Time Frames. Easy to use and set up. How to use the indicator and what it determines. The basic rule is to follow the direction of the red line: if it crosses the green line from the bottom up, the market is dominat
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ZigZag on Trend
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Индикатор " ZigZag on Trend " представляет из себя помощника в определении направления движения цены, а так же калькулятора баров и пунктов. Состоит из трендового индикатора, следящей за направлением цены трендовой линией представленной в виде зигзага и счетчика вычисляющего число баров пройденных в направлении тренда и количество пунктов по вертикальной шкале.(расчеты ведутся по открытию бара) Индикатор не перерисовывается. Для удобства исполнен в виде окрашенных баров или в виде линий. Можно и
Entry Point Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Arrow indicator with trend filter. Generates trend input without delays or delays - on the emerging candle. Suitable for use on any trading tools and timeframes. Easy to use, contains the direction of the trend in the form of a histogram lines and signal generator. Input parameters Period Trend Line - Period of the Histogram Line Signal Generator Period - If the period is longer, then the arrows are less Play sound Display pop-up message Send push notification Send email Sound file signal - Fi
Channel Cluster
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Кластерный индикатор работающий в ценовом канале. Для работы индикатор строит канальную линию - (пунктирная линия). Внутри канала строятся кластерные участки определяющие направление движения цены - (гистограммы в двух направлениях), начинаются с крупных стрелок. Над/под каждой гистограммой строятся маленькие стрелки - показатель повышения волатильности. Индикатор не перерисовывает значений. работает на любых инструментах и таймфреймах. Входы осуществляются при появлении крупных стрелок, внутри
Indicator Line laser
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear indicator for trend trading together with scalping method. The yellow line is used to calculate the long-term price trend. As the yellow line moves, a scalper signal line is applied - a thin red one. A zero level is applied to confirm signals. If the yellow line crossed the zero level upwards, the trend is up. If the yellow line crossed the zero level from top to bottom, the trend is down. The signal red line works in a similar way, only its sensitivity to price movements is higher. Re
Volume Trend Channel
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. Имеет осцилляторную линию двигающуюся вслед за изменением объемов. Большие стрелки на линии показывают разворотные значения. Вокруг линии построен канал с маленькими стрелками показывающими усиление движения цены в направлении увеличения объемов. Индикатор не перерисовывает значений. Работает на любых инструментах и таймфреймах. Может дополнять любую стратегию торговли нахождением тренда или осуществлять входы по направлению
Entry Scalping Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
This indicator is based on a trend guide line and a special oscillator, defining entry points at the moments of potential price movement. The indicator does not redraw. Works on any instrument. The most preferred time frames to use are M5, M15, M30, H1, H4. The guide trend line of the indicator gives an idea about the movement of the market. When the green line crosses the zero level from top to bottom - the market is bearish when it crosses from bottom to top - bull market. The oscillator is
Trend Entry Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Developed methods for trading collected in one indicator. In the form of arrows, it defines entries in the direction of the trend. It has 2 types of arrows - trend and signal guides, informing about the potential movement in the direction of the trend. Works without redrawing, ready for use on all symbols/tools. The most suitable time frames to use are M15, M30, H1, H4. How to use The indicator finds the direction of the trend in the form of a signal arrow, a graphic rectangle stretches along
Max Min Cycle
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Цикличный индикатор для торговли и прогнозирования направления рынка. Показывает цикличное поведение цены в виде осциллятора. Дает сигналы открытия сделок при отбое от верхних и нижних границ осциллятора. В виде гистограммы показывает сглаженную силу тренда. Дополнит любую стратегию торговли, от скальпинга до внутри-дневной. Индикатор не перерисовывается. Подходит для использования на всех символах/инструментах. Подходящие тайм-фреймы для краткосрочного трейдинга M5, M15, M30. Для дневной и боле
Max Min Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Max Min Reversal Arrows - стрелочный разворотный индикатор для прогнозирования движения цены. Индикатор строится по уровням поддержки и сопротивления по локальным минимумам и максимумам цены. Возможности продукта Стрелки появляются на текущей свече. Индикатор не перерисовывается. Может использоваться на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые тайм-фреймы для использования M30, H1, H4. Точечные линии - это уровни поддержки и сопротивления в пределах сигнала. Движение цены от
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Scalping Entry Points - ручная торговая система, которая может подстраиваться под движения цены и давать сигналы для открытия сделок без перерисовки. Направление тренда индикатор определяет центральным уровнем поддержки и сопротивления. Точечный индикатор предоставляет сигналы для входов и выходов. Подходит для ручной торговли внутри дня, скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Индикатор дает несколько типов оповещений. Как использовать продукт Си
Candle Binary Scalper
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Binary Scalper - продукт технического анализа для форекс и бинарных опционов. Включает в себя нескольно технических индикаторов объединенных в торговую систему. Подходит для ручной торговли внутри тренда, для скальпинга и бинарных опционов. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Рекомендуемые Тайм-фреймы для торговли M15, M30, H1 и H4, M5 и M1 использовать при высокой волатильности. Имеется несколько типов оповещений. Как использовать продукт Оптимальные настройки уже по
Point Directions
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Point Directions - Индикатор показывающий точечные уровни поддержки и сопротивления при движении цены. Стрелками показывает отскоки цены в указанных направлениях. Стрелки не перерисовываются, формируются на текущей свече. Работает на всех тайм-фреймах и торговых инструментах. Имеется несколько типов оповещений. Имеет расширенные настройки чтобы настроить сигналы для любого графика. Можно настроить для торговли по тренду и на коррекциях. Для построения стрелок имеется 2 вида скользящих средних
Binary Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Binary Lines - индикатор технического анализа для валюты, товаров, криптовалют, акций, индексов и любых финансовых инструментов. Можно использовать для бинарных опционов или скальпинга на Forex. Показывает точки входа и выхода в фиксированные промежутки времени и предоставляет трейдерам необходимую информацию о результатах возможных сделок. Точки входа формируются в самом начале свечи, по направлению линии MA, длительность сделок в барах можно отрегулировать вручную и подстроить под любой финанс
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Технический индикатор рассчитывающий свои показания на объемах торгов. В виде гистограммы показывает накопление силы движения торгового инструмента. Имеет независимые системы расчета для бычьего и медвежьего направления. Работает на любых торговых инструментах и тайм-фреймах. Может дополнить любую торговую систему. Индикатор не перерисовывает своих значений, сигналы появляются на текущей свече. Прост в использовании и не загружает график, не  требует производить дополнительные расчеты параметров
Line Breakouts
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Line Breakouts - Система для торговли по тренду. Содержит определитель тренда, который можно адаптировать к любому графику и торговому инструменту с помощью периода и функции сглаживания. И определитель уровней поддержки и сопротивления. При нахождении цены ниже линии сопротивления - открывать сделки Sell, а при нахождении цены выше  линии поддержки - открывать сделки Buy. Стоп-лосс ставить в несколько пунктов от линий, Тейк-профит фиксировать через несколько свечей(3-10-15), исходя из тайм-фрей
Point Trend Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Point Trend Indicator - Индикатор верхнего и нижнего уровня тренда, который может определить трендовое направление и указать его усиление. Трендовое направление определяется круглыми точками, если точки выше нулевой линии - тренд бычий, если ниже - медвежий. Усиление направленного движения показывается стрелками. Имеет единственный параметр для ручной настройки - Продолжительность трендового направления.   Возможности Работает на всех тайм-фреймах Подстраивается под любой финансовый инструмент
Candle Power Signals
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Candle Power Signals - трендовый индикатор использующий стратегию поиска потенциальных волатильных сигналов для принятия торговых решений. Анализируя рынок индикатор определяет зоны повышенной и пониженной волатильности в пределах направленного трендового движения. Основные параметры генерации сигналов уже настроены, оставшиеся настройки и периоды проиндексированы в 2 параметра для ручной настройки: 1. "Candle calculation method" - 2 режима генерации сигналов, рекомендуется использовать обычны
Level Breakout Indicator
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Level Breakout Indicator - продукт для технического анализа, работающий от верхних и нижних границ, который может определять направление тренда. Работает на 0 свече без перерисовки и запаздываний. В своей работе использет систему разных индикаторов, параметры которых уже настроены и объединены в единственный параметр - " Scale ", выполняющий градацию периодов. Индикатор прост в использовании, не требует проведения никаких вычислений, с помощью единственного параметра необходимо подобрать нужную
Indicator Waiting Volatility
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Indicator Waiting Volatility - индикатор для определения зон волатильности и состояния флета. На протяжении времени цена на графике находится в разных тенденциях, идет вниз, вверх или остается на месте. Индикатор помогает трейдеру определить в какой тенденции находится цена. В своей работе использует несколько инструментов для технического анализа, сначала определяется направление тренда, затем по этому направлению индикатор следит за изменением волатильности. Если цена колеблется в пределах ш
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