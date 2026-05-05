Candle Pivot Points Control Et

Candle Pivot Points v8.3 — индикатор импульсов через серию контрольных пивотов



Индикатор отображает направленное движение цены через последовательность контрольных точек (пивотов) с настраиваемым шагом. Цвет точек показывает направление импульса, количество — его силу и длину.



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ОПИСАНИЕ



CandlePivotPoints строит адаптивную сетку контрольных точек от момента открытия свечи. Когда цена последовательно проходит заданное количество точек в одном направлении — индикатор фиксирует линейность (последовательность). Линейность отображается цветными точками на графике: зелёные — движение вверх (BUY), красные — движение вниз (SELL), серые — точки отката или шума.



Индикатор имеет встроенную легенду с подробной статистикой текущей свечи и историческим анализом за последние N баров (по умолчанию 200). На закрытых свечах отображаются маркеры с направлением и длиной наилучшей серии за свечу, что позволяет визуально оценить качество прошедшего движения.



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РЕЖИМЫ РАБОТЫ



1. Базовый режим

Фиксированный шаг сетки. Индикатор работает полностью автономно без дополнительных инструментов. Достаточно настроить три параметра: шаг, минимальную длину линейности и допустимый откат.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CVET SYSTEM

Индикатор работает самостоятельно. При совместном использовании с другими инструментами CVET System возможности расширяются:

Candle Volatility ET Classifier — фильтр по классу размера свечи (Small → XL). Статистика и сигналы рассчитываются только на свечах нужной волатильности.



2. Адаптивный шаг через ET Classifier (режим ET Adaptive)

В этом режиме шаг сетки автоматически подстраивается под текущую волатильность свечи на основе её классификации. Для работы этого режима необходимо дополнительно установить на график индикатор Candle Volatility ET Classifier (доступен бесплатно) на тот же таймфрейм и настроить его под текущий рабочий период.



Доступны два подрежима:

— CURRENT: шаг обновляется в реальном времени при смене класса свечи

— PREDICTION: шаг фиксируется в начале свечи на основе предсказанного класса и не меняется до её закрытия



3. Flow Speed Filter (фильтр скорости потока)

Дополнительный фильтр, который анализирует скорость прохождения контрольных точек. Сигнал выдаётся только когда заданное количество точек пройдено за допустимое время. Позволяет отфильтровать медленные и шумные движения, оставляя только импульсные.



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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ



=== Timeframe ===

Target Period — рабочий таймфрейм индикатора. Должен совпадать с таймфреймом графика.



=== Pivot Points ===

Step Size (points) — шаг сетки в поинтах. Основной параметр для настройки под инструмент и таймфрейм.

Hysteresis Ratio — коэффициент гистерезиса (0.0–1.0). Определяет зону нечувствительности при переходе между уровнями сетки. Помогает избежать ложных переключений на шуме.



=== Linearity ===

Min Points to Confirm Linearity — минимальное количество контрольных точек для подтверждения линейности (последовательности). Чем больше значение — тем строже фильтрация.

Max Rollback — максимально допустимый откат в точках внутри линейности. При превышении — линейность считается сломанной.



=== ET Signal Filter ===

Use ET Class Filter for Signal — включить фильтрацию сигнала по классу свечи. Сигнал выдаётся только если текущая свеча соответствует заданному минимальному классу.

Min ET Class for Signal — минимальный класс свечи для разрешения сигнала (Noise / Small / Medium / Large / XL).



=== ET Adaptive Step ===

Enable ET Adaptive Step — включить адаптивный шаг через классификатор свечей.

Step Mode — режим обновления шага: CURRENT (в реальном времени) или PREDICTION (фиксируется на старте свечи).

Step for Noise / Small / Medium / Large / XL (points) — размер шага в поинтах для каждого класса свечи.



=== Flow Speed Filter ===

Enable Flow Speed Filter — включить фильтр скорости потока.

Number of Peaks per Cycle — количество контрольных точек в одном цикле замера.

Max Seconds for Cycle — максимальное время в секундах за которое должен быть пройден цикл. Если цикл завершён быстрее — сигнал считается быстрым.



=== Signal ===

Enable Signal — включить строку сигнала в легенде с отображением направления и качества линейности в процентах.

Popup Alert — всплывающий алерт при появлении сигнала.

Push Notification — push-уведомление на мобильное устройство.



=== Display ===

Show Pivots — отображать контрольные точки на графике.

Show Markers — отображать маркеры на закрытых свечах.

Show Live Label — отображать текстовую метку текущего состояния на графике.

Show Legend — отображать легенду со статистикой.

Legend Mode — режим легенды: SIMPLE (краткий) или FULL (полный с детальной статистикой).

Legend Top Offset — вертикальное смещение легенды в пикселях.



=== Statistics ===

Analysis Bars — глубина исторического анализа в барах для статистики линейностей.



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ДЛЯ ЧЕГО ПОЛЕЗЕН ИНДИКАТОР



CandlePivotPoints помогает визуально определить наличие и качество направленного движения цены прямо внутри текущей свечи. Индикатор будет полезен трейдерам которые торгуют импульсные движения и хотят видеть не просто направление, но и силу, чистоту и скорость текущего движения.



Встроенная статистика по истории позволяет оценить насколько часто на данном инструменте и таймфрейме возникают чистые направленные серии, и в какую сторону они преобладают. Индикатор хорошо сочетается с другими инструментами анализа и может использоваться как фильтр входов в стратегии.



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БЫСТРЫЙ СТАРТ (совет от автора)



Для первого знакомства с индикатором рекомендуется начать с базового режима — без ET адаптивного шага и без Flow фильтра. Достаточно настроить три параметра:



1. Step Size — подберите шаг под ваш инструмент и таймфрейм. Для BTCUSD на M5 хорошей отправной точкой является значение 1500–2000 поинтов. Для других инструментов подбирайте опытным путём.



2. Min Points to Confirm Linearity (последовательность) — рекомендуемое значение для старта: 3–4. Это минимальное количество точек которое должно пройти цена чтобы линейность считалась подтверждённой.



3. Max Rollback — рекомендуемое значение: 1–2. Допустимый откат внутри линейности. При значении 2 линейность выдерживает до двух точек отката без слома.



Все остальные параметры можно оставить по умолчанию. Режимы ET Adaptive Step и Flow Filter выключены по умолчанию и активируются отдельно когда вы будете готовы к более тонкой настройке.





Если у вас возникнут вопросы по настройкам или логике работы стратегии — задавайте их в комментариях.

Автор с радостью поможет разобраться.



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За отдельную плату, могу доработать ( персонализировать ) под ваши потребности.

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