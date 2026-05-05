Candle Pivot Points Control Et

Candle Pivot Points v8.3 — индикатор импульсов через серию контрольных пивотов

Индикатор отображает направленное движение цены через последовательность контрольных точек (пивотов) с настраиваемым шагом. Цвет точек показывает направление импульса, количество — его силу и длину.

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ОПИСАНИЕ

CandlePivotPoints строит адаптивную сетку контрольных точек от момента открытия свечи. Когда цена последовательно проходит заданное количество точек в одном направлении — индикатор фиксирует линейность (последовательность). Линейность отображается цветными точками на графике: зелёные — движение вверх (BUY), красные — движение вниз (SELL), серые — точки отката или шума.

Индикатор имеет встроенную легенду с подробной статистикой текущей свечи и историческим анализом за последние N баров (по умолчанию 200). На закрытых свечах отображаются маркеры с направлением и длиной наилучшей серии за свечу, что позволяет визуально оценить качество прошедшего движения.

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РЕЖИМЫ РАБОТЫ

1. Базовый режим
Фиксированный шаг сетки. Индикатор работает полностью автономно без дополнительных инструментов. Достаточно настроить три параметра: шаг, минимальную длину линейности и допустимый откат.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С CVET SYSTEM
Индикатор работает самостоятельно. При совместном использовании с другими инструментами CVET System возможности расширяются:

Candle Volatility ET Classifier — фильтр по классу размера свечи (Small → XL). Статистика и сигналы рассчитываются только на свечах нужной волатильности.


2. Адаптивный шаг через ET Classifier (режим ET Adaptive)
В этом режиме шаг сетки автоматически подстраивается под текущую волатильность свечи на основе её классификации. Для работы этого режима необходимо дополнительно установить на график индикатор Candle Volatility ET Classifier (доступен бесплатно) на тот же таймфрейм и настроить его под текущий рабочий период.

Доступны два подрежима:
— CURRENT: шаг обновляется в реальном времени при смене класса свечи
— PREDICTION: шаг фиксируется в начале свечи на основе предсказанного класса и не меняется до её закрытия

3. Flow Speed Filter (фильтр скорости потока)
Дополнительный фильтр, который анализирует скорость прохождения контрольных точек. Сигнал выдаётся только когда заданное количество точек пройдено за допустимое время. Позволяет отфильтровать медленные и шумные движения, оставляя только импульсные.

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ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

=== Timeframe ===
Target Period — рабочий таймфрейм индикатора. Должен совпадать с таймфреймом графика.

=== Pivot Points ===
Step Size (points) — шаг сетки в поинтах. Основной параметр для настройки под инструмент и таймфрейм.
Hysteresis Ratio — коэффициент гистерезиса (0.0–1.0). Определяет зону нечувствительности при переходе между уровнями сетки. Помогает избежать ложных переключений на шуме.

=== Linearity ===
Min Points to Confirm Linearity — минимальное количество контрольных точек для подтверждения линейности (последовательности). Чем больше значение — тем строже фильтрация.
Max Rollback — максимально допустимый откат в точках внутри линейности. При превышении — линейность считается сломанной.

=== ET Signal Filter ===
Use ET Class Filter for Signal — включить фильтрацию сигнала по классу свечи. Сигнал выдаётся только если текущая свеча соответствует заданному минимальному классу.
Min ET Class for Signal — минимальный класс свечи для разрешения сигнала (Noise / Small / Medium / Large / XL).

=== ET Adaptive Step ===
Enable ET Adaptive Step — включить адаптивный шаг через классификатор свечей.
Step Mode — режим обновления шага: CURRENT (в реальном времени) или PREDICTION (фиксируется на старте свечи).
Step for Noise / Small / Medium / Large / XL (points) — размер шага в поинтах для каждого класса свечи.

=== Flow Speed Filter ===
Enable Flow Speed Filter — включить фильтр скорости потока.
Number of Peaks per Cycle — количество контрольных точек в одном цикле замера.
Max Seconds for Cycle — максимальное время в секундах за которое должен быть пройден цикл. Если цикл завершён быстрее — сигнал считается быстрым.

=== Signal ===
Enable Signal — включить строку сигнала в легенде с отображением направления и качества линейности в процентах.
Popup Alert — всплывающий алерт при появлении сигнала.
Push Notification — push-уведомление на мобильное устройство.

=== Display ===
Show Pivots — отображать контрольные точки на графике.
Show Markers — отображать маркеры на закрытых свечах.
Show Live Label — отображать текстовую метку текущего состояния на графике.
Show Legend — отображать легенду со статистикой.
Legend Mode — режим легенды: SIMPLE (краткий) или FULL (полный с детальной статистикой).
Legend Top Offset — вертикальное смещение легенды в пикселях.

=== Statistics ===
Analysis Bars — глубина исторического анализа в барах для статистики линейностей.

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ДЛЯ ЧЕГО ПОЛЕЗЕН ИНДИКАТОР

CandlePivotPoints помогает визуально определить наличие и качество направленного движения цены прямо внутри текущей свечи. Индикатор будет полезен трейдерам которые торгуют импульсные движения и хотят видеть не просто направление, но и силу, чистоту и скорость текущего движения.

Встроенная статистика по истории позволяет оценить насколько часто на данном инструменте и таймфрейме возникают чистые направленные серии, и в какую сторону они преобладают. Индикатор хорошо сочетается с другими инструментами анализа и может использоваться как фильтр входов в стратегии.

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БЫСТРЫЙ СТАРТ (совет от автора)

Для первого знакомства с индикатором рекомендуется начать с базового режима — без ET адаптивного шага и без Flow фильтра. Достаточно настроить три параметра:

1. Step Size — подберите шаг под ваш инструмент и таймфрейм. Для BTCUSD на M5 хорошей отправной точкой является значение 1500–2000 поинтов. Для других инструментов подбирайте опытным путём.

2. Min Points to Confirm Linearity (последовательность) — рекомендуемое значение для старта: 3–4. Это минимальное количество точек которое должно пройти цена чтобы линейность считалась подтверждённой.

3. Max Rollback — рекомендуемое значение: 1–2. Допустимый откат внутри линейности. При значении 2 линейность выдерживает до двух точек отката без слома.

Все остальные параметры можно оставить по умолчанию. Режимы ET Adaptive Step и Flow Filter выключены по умолчанию и активируются отдельно когда вы будете готовы к более тонкой настройке.


Если у вас возникнут вопросы по настройкам или логике работы стратегии — задавайте их в комментариях.

Автор с радостью поможет разобраться.

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За отдельную плату, могу доработать ( персонализировать ) под ваши потребности.

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Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Candle Density Series Et
Alexandru Gisca
5 (1)
Индикаторы
Candle Density Series - Определение плотности и серий однонаправленных свечей Candle Density Series — это индикатор из системы CVET, который выявляет зоны повышенной плотности однотипных свечей (серии Buy или Sell). Он отслеживает последовательности свечей в одном направлении и визуально выделяет их на графике. Это базовая версия индикатора, первая ступень в развитии механики плотности свечей внутри экосистемы CVET. Что делает индикатор Индикатор в реальном времени определяет и отслеживает сер
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Candle Time Phases Et
Alexandru Gisca
Индикаторы
Candle Time Phases Et Indicator - Разделяйте свечу на три временные фазы и контролируйте последовательность её развития в реальном времени. Candle Time Phases — точный индикатор тайминга, который делит текущую свечу на три временные фазы по процентам от длительности свечи. Индикатор помогает чётко отделять фазу свечи, а также проверяет линейность (последовательность) формирования фаз. Это позволяет видеть, развивается ли свеча чисто в одном направлении (Buy или Sell) или движение «шумное» и нели
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Candle Body Power Et
Alexandru Gisca
Индикаторы
Candle Body Power — индикатор силы тела свечи | Juravvlik Trading Tools | CVET System Индикатор классифицирует мощность тела каждой свечи в реальном времени, измеряя отношение тела к полному диапазону High–Low. Это позволяет оценивать не только направление движения, но и его качество — насколько уверенно рынок движется в текущую сторону. Три класса мощности: PL (Power Low, до 50%) — слабое тело, большие тени, шумовое движение. PM (Power Mid, 50–80%) — умеренная сила, направленность без явного
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Candle Volatility Et Classifier
Alexandru Gisca
Индикаторы
Candle Volatility ET Classifier Indicator  - Индикатор волатильности и классификации свечей для MT5, который преобразует хаотичное движение цены в структурированную модель рынка через volatility classification и ET-классификацию.   Описание / Overview Candle Volatility Structures  (CVET)— это индикатор волатильности и candle classifier, который позволяет анализировать рынок через структуру, движение и price action. В отличие от классических индикаторов, здесь ты сам задаёшь диапазоны волатильно
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Pending Order Trailing Et
Alexandru Gisca
Утилиты
Pending Stop Order Trailing Et      — это утилита для автоматического трейлинга отложенных ордеров (Buy Stop и Sell Stop) в MetaTrader 5. Инструмент позволяет динамически перемещать отложенные ордера вслед за ценой до момента их активации, улучшая точку входа и снижая риск входа по невыгодной цене. Утилита предназначена для работы с отложенными ордерами и может использоваться как в ручной торговле, так и в полуавтоматических стратегиях. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ИНТЕГРАЦИЯ Утилита полност
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Stop Loss Magic Number by juravvlik
Alexandru Gisca
Утилиты
Stop Loss Magic Number  Описание Внимание,  Все оффсеты в данной утилите рассчитываются в USD. Надежная утилита для управления Stop Loss, защиты убытка, автотрейлинга и фиксации прибыли. Подходит как для новичков, так и для продвинутых пользователей благодаря простым и расширенным режимам работы. Полностью автоматизирует сопровождение позиции и помогает исключить эмоциональные решения в торговле. Особенности утилиты   Default Mode — простой режим Режим для быстрого и удобного использования. Вкл
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Limit Order Trailing Et
Alexandru Gisca
Утилиты
Limit Order Trailing Et    — это утилита для трейлинга лимитных ордеров (Buy Limit и Sell Limit) в MetaTrader 5. Утилита автоматически перемещает лимитные ордера вслед за ценой, сохраняя заданный offset, и позволяет входить в рынок на откатах после движения цены. Этот инструмент предназначен для работы с limit orders и может использоваться как в ручной торговле, так и в полуавтоматических торговых системах MT5. В отличие от stop ордеров, лимитные ордера ориентированы на возврат цены (pullba
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Stop Loss Basic Et
Alexandru Gisca
Утилиты
Stop Loss Basic Et  для MT5   — простая и адаптивная утилита Stop Loss с автоматическим трейлингом.   Основная логика Stop Loss выполняет две ключевые функции: • защита позиции от убытка • трейлинг и защита прибыли Утилита автоматически устанавливает Stop Loss и сопровождает позицию по мере движения цены. Базовые оффсеты задаются в валюте.  Candle Classification (ET) Утилита может работать как самостоятельно, так и в связке с индикатором Candle Volatility ET Classifier (бесплатно). ET-кла
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Stop Loss Manager 4 step by juravvlik
Alexandru Gisca
Утилиты
Stop Loss Manager 4 step — ОПИСАНИЕ   Универсальный SL-менеджер (Stop Loss Manager) для автоматического контроля риска (риск-менеджмент) и сопровождения позиции. Полностью автоматизирует управление Stop Loss (SL), трейлинг стоп (trailing stop) и перевод в безубыток (break-even), помогая убрать эмоциональные решения из торговли. ⸻  Механика в 4 шага Контроль риска реализован через последовательную логику: Loss Protection → Activation → Break-Even → Trailing Stop Система последовательно переводи
Adaptive Stop Loss MultiLot
Alexandru Gisca
Утилиты
Adaptive  Stop Loss Manager Multi-Lot для MT5 Adaptive  Stop Loss Manager Multi-Lot для MT5 — адаптивная система стоп-лосса с поддержкой multi-lot и волатильностного трейлинга. Основная логика Stop Loss выполняет две ключевые функции: • защита позиции от убытка • трейлинг и фиксация прибыли Базовые оффсеты задаются в валюте. Утилита автоматически устанавливает Stop Loss и сопровождает его по мере движения цены. Multi-Lot режим (расширенный контроль) Утилита поддерживает работу с несколькими
XL Impulse Capture EA
Alexandru Gisca
Эксперты
XL Impulse Capture EA -  Советник для MT5 для импульсной торговли с использованием отложенных ордеров, трейлинг-стопа и логики пробоя/отката. Предназначен для захвата сильных движений (XL-свечей) с гибкой настройкой входа и управления рисками. --- Идея стратегии Основная идея стратегии — работа с импульсными свечами класса XL. Стратегия ориентирована на захват движения после формирования сильного ценового импульса. Вход выполняется в завершающей фазе свечи, когда движение уже сформировано
Candle Phase Control Ea
Alexandru Gisca
Эксперты
Candle Phase Control EA — Управление входами по фазам свечи Краткая суть: Советник открывает позиции строго в выбранной фазе формирования свечи. Позволяет точно контролировать момент входа (в начале фазы или перед её завершением), а также управлять каждой сделкой с помощью Stop Loss (с Breakeven и Trailing), и Take Profit. Полное описание: Candle Phase Control EA — это механический советник, построенный на авторском индикаторе «Фазы свечи». Он разделяет каждую свечу на три временные фазы и от
Candle Class Ea
Alexandru Gisca
Эксперты
Candle ET Volatility EA - Стратегия, основанная на классификации свечей: автоматический вход при достижении заданного класса с полным управлением позицией (SL, TP, trailing).   Описание Candle ET Volatility EA   — автоматическая стратегия, которая открывает сделки, когда текущая свеча достигает заданного уровня волатильности (класса) работает вместе с индикатором Candle Volatility ET Classifier Indicator (надо отдельно скачать и установить). Candle Volatility ET Classifier Indicator (бесплатно).
Candle Body Class Ea
Alexandru Gisca
Эксперты
Body Power Class EA — торговый советник на основе силы тела свечи | Juravvlik Trading Tools | CVET System Советник открывает сделки на основе классификации мощности тела свечи в реальном времени. Стратегия использует данные индикатора Candle Body Power (бесплатно) и входит в рынок в момент когда текущая свеча демонстрирует заданный уровень силы тела — от умеренного до максимального импульса. Рекомендуется использовать на таймфреймах H1 и H4. На этих периодах сигналы более надёжны и менее подве
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