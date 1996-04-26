Candlestick Pattern Analytics MT4

Хватит гоняться за каждой свечой. Большинство индикаторов паттернов бесполезны, потому что они воспринимают «Молот» в середине тренда так же, как «Молот» в точке разворота. Candlestick Pattern Analytics решает эту проблему, фильтруя сигналы по структуре, силе и логике.

Почему этот индикатор уникален?

В то время как обычные инструменты заваливают график «спамом» из паттернов, этот индикатор делает ставку на качество, а не количество.

  • Интеллект на основе свингов: По умолчанию сигналы появляются только на локальных максимумах и минимумах (Swing High/Low). Он игнорирует рыночный шум, фокусируясь на реальных разворотных точках.

  • Взвешенная оценка силы: Сигналы разделены на 3 уровня силы (от 1 до 3) с настраиваемой цветовой кодировкой. Мгновенно находите сетапы с высокой вероятностью (Score 3).

  • Точная настройка: Вы сами определяете, как должен выглядеть «Молот» или «Поглощение». Настраивайте процент тела свечи, соотношение фитилей и правила гэпов под конкретный актив.

Как это упростит ваш трейдинг?

  • Мгновенный анализ Price Action: Четкие текстовые метки или стрелки для «Утренних звезд», «Поглощений» и других паттернов в момент их формирования.

  • Чистые графики: Используйте Контекстный фильтр, чтобы убрать лишнее. Если нужно увидеть все паттерны для анализа — просто отключите фильтр.

  • Сигналы по тренду: Включите опциональный фильтр тренда, чтобы бычьи развороты отображались только после нисходящего движения.

  • Умные алерты: Получайте уведомления только тогда, когда паттерн соответствует вашим критериям силы и структуры.

Примеры уровней паттернов

  • Высокая вероятность (Score 3): Утренняя/Вечерняя звезда, Модель поглощения.

  • Надежные (Score 2): Молот, Падающая звезда.

  • Вспомогательные (Score 1 — отключены по умолчанию): Харами, Просвет в облаках, Пинцет.

Важные примечания

Это инструмент подтверждения, а не «грааль». Индикатор предназначен для подтверждения Price Action на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Лучше всего работает в сочетании с:

  • Уровнями S/R

  • Рыночной структурой

  • Пониманием тренда и риск-менеджментом

Перед покупкой

Примечание: Как и в случае с большинством индикаторов, стандартное демо в тестере стратегий может не отображать реальные условия или ограничивать настройку параметров. Для получения полного доступа к тестированию со всеми параметрами, напишите мне в личные сообщения здесь на MQL5. Я помогу серьезным трейдерам оценить инструмент перед покупкой.


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Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
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Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
Другие продукты этого автора
SMC Analytics MT5
Lim Wei Liang
5 (27)
Индикаторы
SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса. С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью. Преи
FREE
SMC Analytics MT4
Lim Wei Liang
5 (4)
Индикаторы
SMC All-in-One: Институциональная структура рынка и ликвидность Индикатор SMC (Smart Money Concept) — это комплексный инструмент для автоматизации вашего графического анализа. Забудьте о ручной разметке: индикатор в реальном времени определяет внутреннюю и внешнюю структуру рынка, разворотные паттерны и зоны интереса. С помощью этого инструмента вы сможете видеть, где институциональные игроки размещают свои ордера, что позволит вам находить оптимальные точки входа (POI) с высокой точностью. Преи
FREE
Trade Assistant Manager MT5
Lim Wei Liang
Утилиты
Название: Менеджер торговых операций MT5 Менеджер торговых операций — оцените свой риск перед нажатием кнопки Визуальный менеджер рисков — это графический инструмент MetaTrader 5 для дискреционных трейдеров, которым нужен наглядный способ определения размера позиций. Разместите точку входа, стоп-лосс и тейк-профит прямо на графике. На панели отображается размер лота, сумма риска, целевая прибыль в денежном выражении и соотношение прибыли к риску — обновляется по мере перемещения линий. Что вы по
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Bollinger RSI Momentum Reversal Signal for MT5
Lim Wei Liang
Индикаторы
Bollinger RSI Momentum Reversal: Индикатор прецизионных сигналов Хватит гоняться за каждым ценовым всплеском. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что входят в сделку сразу при касании полосы Боллинджера, не дожидаясь сдвига импульса. Индикатор Bollinger RSI Momentum Reversal решает эту проблему, требуя подтверждения «двойного замка» перед выводом сигнала. Как это работает Этот индикатор сочетает в себе границы волатильности полос Боллинджера с силой смены режима индекса относительной сил
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Candlestick Pattern Analytics MT5
Lim Wei Liang
Индикаторы
Хватит гоняться за каждой свечой. Большинство индикаторов паттернов бесполезны, потому что они воспринимают «Молот» в середине тренда так же, как «Молот» в точке разворота. Candlestick Pattern Analytics решает эту проблему, фильтруя сигналы по структуре, силе и логике. Почему этот индикатор уникален? В то время как обычные инструменты заваливают график «спамом» из паттернов, этот индикатор делает ставку на качество, а не количество . Интеллект на основе свингов: По умолчанию сигналы появляются т
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Bollinger RSI Momentum Reversal Signal for MT4
Lim Wei Liang
Индикаторы
Bollinger RSI Momentum Reversal: Индикатор прецизионных сигналов Хватит гоняться за каждым ценовым всплеском. Большинство трейдеров теряют деньги, потому что входят в сделку сразу при касании полосы Боллинджера, не дожидаясь сдвига импульса. Индикатор   Bollinger RSI Momentum Reversal   решает эту проблему, требуя подтверждения «двойного замка» перед выводом сигнала. Как это работает Этот индикатор сочетает в себе границы волатильности   полос Боллинджера   с силой смены режима   индекса относит
FREE
Trade Assistant Manager for MT4
Lim Wei Liang
Утилиты
Title : Trade Assistant Manager for MT4 Trade Assistant Manager   — See your risk before you click Trade Assistant Manager is a MetaTrader 4 chart utility for discretionary   traders who want a clear, visual way to size positions . Place your Entry, Stop Loss, and Take Profit directly on the chart. The panel shows the lot size, the money at risk, the profit target in money, and the reward-to-risk ratio — updated as you move the lines. What you gain   Faster decisions   : - Automatically   calcu
FREE
SuperTrend MTF Analytics MT5
Lim Wei Liang
Индикаторы
SuperTrend MTF Analytics is a high-performance trend intelligence system engineered to eliminate chart switching and bring institutional-grade multi-timeframe alignment directly to a single workspace. By combining a proprietary, noise-filtering modified ATR algorithm with advanced multi-timeframe overlays, this utility transforms the classic SuperTrend from a simple lagging indicator into a definitive trend-alignment and entry engine. JOIN OUR SUPERTREND MTF COMMUNITY Stop trading in a silo. Con
FREE
SuperTrend MTF Analytics MT4
Lim Wei Liang
Индикаторы
SuperTrend MTF Analytics   is a high-performance trend intelligence system engineered to eliminate chart switching and bring institutional-grade multi-timeframe alignment directly to a single workspace. By combining a   proprietary, noise-filtering modified ATR algorithm   with advanced multi-timeframe overlays, this utility transforms the classic SuperTrend from a simple lagging indicator into a definitive trend-alignment and entry engine. JOIN OUR SUPERTREND MTF COMMUNITY Stop trading in a sil
FREE
RSI Trend Scalper MTF
Lim Wei Liang
Индикаторы
RSI Trend Scalper MTF — Мультитаймфреймовая архитектура институционального импульса и паттернов RSI Trend Scalper MTF — это элитный универсальный алгоритмический торговый движок, разработанный для точного исполнения на любых активах. Сочетая в себе фирменные высокочастотные импульсные фильтры с глубокой мультитаймфреймовой (MTF) валидацией направления, эта система изолирует взрывные, высоковероятностные институциональные сетапы, оставаясь при этом невероятно структурированной и простой в исполь
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