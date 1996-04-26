Candlestick Pattern Analytics MT4

Хватит гоняться за каждой свечой. Большинство индикаторов паттернов бесполезны, потому что они воспринимают «Молот» в середине тренда так же, как «Молот» в точке разворота. Candlestick Pattern Analytics решает эту проблему, фильтруя сигналы по структуре, силе и логике.

Почему этот индикатор уникален?

В то время как обычные инструменты заваливают график «спамом» из паттернов, этот индикатор делает ставку на качество, а не количество.

Интеллект на основе свингов: По умолчанию сигналы появляются только на локальных максимумах и минимумах (Swing High/Low). Он игнорирует рыночный шум, фокусируясь на реальных разворотных точках.

Взвешенная оценка силы: Сигналы разделены на 3 уровня силы (от 1 до 3) с настраиваемой цветовой кодировкой. Мгновенно находите сетапы с высокой вероятностью (Score 3).

Точная настройка: Вы сами определяете, как должен выглядеть «Молот» или «Поглощение». Настраивайте процент тела свечи, соотношение фитилей и правила гэпов под конкретный актив.

Как это упростит ваш трейдинг?

Мгновенный анализ Price Action: Четкие текстовые метки или стрелки для «Утренних звезд», «Поглощений» и других паттернов в момент их формирования.

Чистые графики: Используйте Контекстный фильтр , чтобы убрать лишнее. Если нужно увидеть все паттерны для анализа — просто отключите фильтр.

Сигналы по тренду: Включите опциональный фильтр тренда, чтобы бычьи развороты отображались только после нисходящего движения.

Умные алерты: Получайте уведомления только тогда, когда паттерн соответствует вашим критериям силы и структуры.

Примеры уровней паттернов

Высокая вероятность (Score 3): Утренняя/Вечерняя звезда, Модель поглощения.

Надежные (Score 2): Молот, Падающая звезда.

Вспомогательные (Score 1 — отключены по умолчанию): Харами, Просвет в облаках, Пинцет.

Важные примечания

Это инструмент подтверждения, а не «грааль». Индикатор предназначен для подтверждения Price Action на ключевых уровнях поддержки и сопротивления. Лучше всего работает в сочетании с:

Уровнями S/R

Рыночной структурой

Пониманием тренда и риск-менеджментом

Перед покупкой

Примечание: Как и в случае с большинством индикаторов, стандартное демо в тестере стратегий может не отображать реальные условия или ограничивать настройку параметров. Для получения полного доступа к тестированию со всеми параметрами, напишите мне в личные сообщения здесь на MQL5. Я помогу серьезным трейдерам оценить инструмент перед покупкой.