Buy Sell Trend KPG
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Le Uyen Phuong NguyenВсем привет! Я основатель Billion KPG Club.
- Версия: 6.80
- Обновлено: 3 августа 2026
Buy Sell Trend KPG - Руководство пользователя (MT5)
Buy Sell Trend KPG — это многофункциональный индикатор для MetaTrader 5. Он отображает сигналы на покупку и продажу на графике, подает звуковые оповещения и включает панель мониторинга (дашборд), которая показывает направление тренда на нескольких таймфреймах.
Функции
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Режим реального времени: сигналы отображаются в виде цветных стрелок на ценовом графике.
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Звуковые уведомления срабатывают при появлении нового сигнала.
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Дашборд показывает направление тренда для нескольких таймфреймов (от MN1 до M1) вместе с итоговым процентом.
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Индикатор работает на любом таймфрейме, выбранном пользователем.
Типы сигналов
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Зеленая стрелка — базовый сигнал на покупку.
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Красная стрелка — базовый сигнал на продажу.
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Темно-зеленая стрелка — дополнительный сигнал на покупку.
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Темно-красная стрелка — дополнительный сигнал на продажу.
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Линия тренда — динамическая поддержка/сопротивление.
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Окрашивание баров помогает визуально определять текущий тренд.
Информация на дашборде
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Итоговый процент показывает общий рыночный уклон.
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Когда процент сигналов на покупку превышает 50%, дашборд указывает на восходящий тренд.
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Когда процент сигналов на продажу превышает 50%, дашборд указывает на нисходящий тренд.
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Прочерк (-) означает боковой рынок.
Рекомендации по использованию (только для справки)
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Используйте дашборд на H1 или H4, чтобы определить основное направление тренда.
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Ищите совпадающие сигналы на таймфреймах M5 или M15.
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Рассмотрите возможность входа, когда темно-зеленый или темно-красный сигнал совпадает с основным трендом на H1/H4.
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Устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит вручную. Звуковые оповещения указывают только на момент входа.
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Возможный уровень стоп-лосса может быть расположен ниже свечи сигнала на покупку или выше свечи сигнала на продажу.
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Соотношение риска и прибыли 1:2 или 1:3 может рассматриваться как ориентир.
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Торговля против основного тренда не рекомендуется. Избегайте шумных, очень коротких таймфреймов.
Данный инструмент предоставляет аналитическую помощь. Торговля сопряжена с риском. Управляйте своим капиталом ответственно.
Примеры входных параметров
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ShowDashboard (bool, по умолчанию = true)
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SoundAlert (bool, по умолчанию = true)
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TrendLineVisible (bool, по умолчанию = true)
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BarColorEnabled (bool, по умолчанию = true)
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SummaryTimeframes (string, по умолчанию = "MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,M5,M1")
Поддержка
Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему обмена сообщениями mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.
Best indicator ever!