Buy Sell Trend KPG

4.25

Buy Sell Trend KPG - Руководство пользователя (MT5)

Buy Sell Trend KPG — это многофункциональный индикатор для MetaTrader 5. Он отображает сигналы на покупку и продажу на графике, подает звуковые оповещения и включает панель мониторинга (дашборд), которая показывает направление тренда на нескольких таймфреймах.

Функции

  • Режим реального времени: сигналы отображаются в виде цветных стрелок на ценовом графике.

  • Звуковые уведомления срабатывают при появлении нового сигнала.

  • Дашборд показывает направление тренда для нескольких таймфреймов (от MN1 до M1) вместе с итоговым процентом.

  • Индикатор работает на любом таймфрейме, выбранном пользователем.

Типы сигналов

  • Зеленая стрелка — базовый сигнал на покупку.

  • Красная стрелка — базовый сигнал на продажу.

  • Темно-зеленая стрелка — дополнительный сигнал на покупку.

  • Темно-красная стрелка — дополнительный сигнал на продажу.

  • Линия тренда — динамическая поддержка/сопротивление.

  • Окрашивание баров помогает визуально определять текущий тренд.

Информация на дашборде

  • Итоговый процент показывает общий рыночный уклон.

  • Когда процент сигналов на покупку превышает 50%, дашборд указывает на восходящий тренд.

  • Когда процент сигналов на продажу превышает 50%, дашборд указывает на нисходящий тренд.

  • Прочерк (-) означает боковой рынок.

Рекомендации по использованию (только для справки)

  1. Используйте дашборд на H1 или H4, чтобы определить основное направление тренда.

  2. Ищите совпадающие сигналы на таймфреймах M5 или M15.

  3. Рассмотрите возможность входа, когда темно-зеленый или темно-красный сигнал совпадает с основным трендом на H1/H4.

  4. Устанавливайте стоп-лосс и тейк-профит вручную. Звуковые оповещения указывают только на момент входа.

  • Возможный уровень стоп-лосса может быть расположен ниже свечи сигнала на покупку или выше свечи сигнала на продажу.

  • Соотношение риска и прибыли 1:2 или 1:3 может рассматриваться как ориентир.

  • Торговля против основного тренда не рекомендуется. Избегайте шумных, очень коротких таймфреймов.

Данный инструмент предоставляет аналитическую помощь. Торговля сопряжена с риском. Управляйте своим капиталом ответственно.

Примеры входных параметров

  • ShowDashboard (bool, по умолчанию = true)

  • SoundAlert (bool, по умолчанию = true)

  • TrendLineVisible (bool, по умолчанию = true)

  • BarColorEnabled (bool, по умолчанию = true)

  • SummaryTimeframes (string, по умолчанию = "MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,M5,M1")

Поддержка

Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему обмена сообщениями mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.


Отзывы 9
Ania C.
1799
Ania C. 2026.06.18 18:46 
 

Best indicator ever!

Vitaly Muzichenko
53136
Vitaly Muzichenko 2026.05.18 13:05 
 

Отличный индикатор - всё работает чётко!

Стрелки позволяют проводить анализ изменения цены после открытия нового бара.

Joseph Lawrence
18
Joseph Lawrence 2026.04.09 10:36 
 

MAN this your indicator is fire..... love it..... guy i recommend this indicator for you guys to use it works

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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5 (2)
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Le Uyen Phuong Nguyen
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Фильтр:
Ania C.
1799
Ania C. 2026.06.18 18:46 
 

Best indicator ever!

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.06.20 04:07
Thank you for taking the time to share your feedback! We truly appreciate it and wish you all the best in your trading journey!
Vitaly Muzichenko
53136
Vitaly Muzichenko 2026.05.18 13:05 
 

Отличный индикатор - всё работает чётко!

Стрелки позволяют проводить анализ изменения цены после открытия нового бара.

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.19 09:00
Большое спасибо за вашу оценку. Я очень рад узнать, что продукт оказался полезным для вас. Если возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, напишите мне — я с удовольствием помогу!
chandleeanlee
295
chandleeanlee 2026.05.06 14:21 
 

ty

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.06 15:19
Thank you for your feedback! If you have any issue with the product, please do not hesitate to contact me. I am always ready to assist you!
pAwkNsmR
49
pAwkNsmR 2026.04.29 13:57 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.06 15:04
Hartelijk dank voor uw mooie woorden. Ik ben blij dat de indicator nuttig voor u is. Veel succes gewenst met uw verdere trading!
Dunstan Wafula Namusonge
1014
Dunstan Wafula Namusonge 2026.04.10 16:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.10 17:13
Thank you so much for your review!
I'm really happy the indicator is working well for you, and I truly appreciate your support!
Wish you all the best!
Joseph Lawrence
18
Joseph Lawrence 2026.04.09 10:36 
 

MAN this your indicator is fire..... love it..... guy i recommend this indicator for you guys to use it works

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.09 13:29
Thank you for your great feedback — I really appreciate it.
I will continue to improve the product and provide support.
Wish you all the best!
A_A AAA
84
A_A AAA 2026.04.08 05:58 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.08 07:31
Thank you so much for your review! Your feedback is a great motivation for us to keep developing more products. Wish you all the best!
Findolin
2670
Findolin 2026.04.04 10:37 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.05 13:59
Thank you so much for your feedback! I'm really happy the indicator is working well for you, and I truly appreciate your support. I will continue working on further updates and improvements to make the indicator even better!
drw122
118
drw122 2026.04.02 13:42 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.02 14:07
Большое спасибо вам! Ваши оценки и удовлетворённость служат мотивацией для нашей команды продолжать разрабатывать ещё более качественные индикаторы!
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