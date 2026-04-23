Suppy Demand KPG

Supply Demand KPG – Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5

Supply Demand KPG автоматически определяет зоны предложения (сопротивление) и спроса (поддержка) на основе поведения цены и объема. Вместо ручного рисования зон индикатор отображает их прямо на графике, помогая трейдерам быстро находить области, где цена может развернуться или пробить уровень.





Ключевые преимущества





1. Интеллектуальное определение зон спроса и предложения

- Зоны предложения отображаются оранжевым цветом – потенциальные области сопротивления.

- Зоны спроса отображаются синим цветом – потенциальные области поддержки.

- Индикатор автоматически сканирует график и оставляет только актуальные зоны, удаляя пробитые или перекрывающиеся.





2. Оценка силы зоны на основе объема

- Каждая зона показывает накопленное значение объема и процентный вклад относительно общего объема.

- Толстая граница = высокая надежность зоны.

- Тонкая граница = более низкая надежность (требуется дополнительное подтверждение).





3. Динамическое обновление и автоматическое удаление зон

- Пробитые зоны исчезают автоматически, сохраняя график чистым.

- Старые зоны удаляются, чтобы сосредоточиться на самых свежих.





4. Отображение общего предложения / общего спроса

- Две текстовые строки (Total Supply и Total Demand) отображаются в левом углу графика, показывая совокупную силу всех активных зон.

- Положение и размер шрифта настраиваются.





5. Панель руководства по использованию

- Компактная панель объясняет цвета зон, толщину границ и их интерпретацию.

- Включается/выключается кнопкой на графике (Guide: ON/OFF).





6. Гибкая настройка

- Настройка максимального количества отображаемых зон для каждой стороны (предложение / спрос).

- Изменение цветов, толщины границ для зон с высокой/низкой надежностью.

- Регулировка множителя размера зоны.





7. Чистый интерфейс, низкая нагрузка на систему

- Зоны отображаются в виде полупрозрачных прямоугольников, не загромождая график.

- Метки зон размещаются с правой стороны, не перекрывая свечи.





Важные примечания

- Индикатор предназначен для поддержки технического анализа, а не как полностью автоматизированная торговая система.

- Эффективность зависит от навыков пользователя и стратегии управления рисками.

- Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.





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