Suppy Demand KPG
- Индикаторы
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Le Uyen Phuong NguyenВсем привет! Я основатель Billion KPG Club.
- Версия: 2.10
- Обновлено: 3 августа 2026
Supply Demand KPG – Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5
Supply Demand KPG автоматически определяет зоны предложения (сопротивление) и спроса (поддержка) на основе поведения цены и объема. Вместо ручного рисования зон индикатор отображает их прямо на графике, помогая трейдерам быстро находить области, где цена может развернуться или пробить уровень.
Ключевые преимущества
1. Интеллектуальное определение зон спроса и предложения
- Зоны предложения отображаются оранжевым цветом – потенциальные области сопротивления.
- Зоны спроса отображаются синим цветом – потенциальные области поддержки.
- Индикатор автоматически сканирует график и оставляет только актуальные зоны, удаляя пробитые или перекрывающиеся.
2. Оценка силы зоны на основе объема
- Каждая зона показывает накопленное значение объема и процентный вклад относительно общего объема.
- Толстая граница = высокая надежность зоны.
- Тонкая граница = более низкая надежность (требуется дополнительное подтверждение).
3. Динамическое обновление и автоматическое удаление зон
- Пробитые зоны исчезают автоматически, сохраняя график чистым.
- Старые зоны удаляются, чтобы сосредоточиться на самых свежих.
4. Отображение общего предложения / общего спроса
- Две текстовые строки (Total Supply и Total Demand) отображаются в левом углу графика, показывая совокупную силу всех активных зон.
- Положение и размер шрифта настраиваются.
5. Панель руководства по использованию
- Компактная панель объясняет цвета зон, толщину границ и их интерпретацию.
- Включается/выключается кнопкой на графике (Guide: ON/OFF).
6. Гибкая настройка
- Настройка максимального количества отображаемых зон для каждой стороны (предложение / спрос).
- Изменение цветов, толщины границ для зон с высокой/низкой надежностью.
- Регулировка множителя размера зоны.
7. Чистый интерфейс, низкая нагрузка на систему
- Зоны отображаются в виде полупрозрачных прямоугольников, не загромождая график.
- Метки зон размещаются с правой стороны, не перекрывая свечи.
Важные примечания
- Индикатор предназначен для поддержки технического анализа, а не как полностью автоматизированная торговая система.
- Эффективность зависит от навыков пользователя и стратегии управления рисками.
- Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.
Поддержка
Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему сообщений mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.
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