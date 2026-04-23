Suppy Demand KPG

Supply Demand KPG – Индикатор зон спроса и предложения для MetaTrader 5

Supply Demand KPG автоматически определяет зоны предложения (сопротивление) и спроса (поддержка) на основе поведения цены и объема. Вместо ручного рисования зон индикатор отображает их прямо на графике, помогая трейдерам быстро находить области, где цена может развернуться или пробить уровень.

Ключевые преимущества

1. Интеллектуальное определение зон спроса и предложения
- Зоны предложения отображаются оранжевым цветом – потенциальные области сопротивления.
- Зоны спроса отображаются синим цветом – потенциальные области поддержки.
- Индикатор автоматически сканирует график и оставляет только актуальные зоны, удаляя пробитые или перекрывающиеся.

2. Оценка силы зоны на основе объема
- Каждая зона показывает накопленное значение объема и процентный вклад относительно общего объема.
- Толстая граница = высокая надежность зоны.
- Тонкая граница = более низкая надежность (требуется дополнительное подтверждение).

3. Динамическое обновление и автоматическое удаление зон
- Пробитые зоны исчезают автоматически, сохраняя график чистым.
- Старые зоны удаляются, чтобы сосредоточиться на самых свежих.

4. Отображение общего предложения / общего спроса
- Две текстовые строки (Total Supply и Total Demand) отображаются в левом углу графика, показывая совокупную силу всех активных зон.
- Положение и размер шрифта настраиваются.

5. Панель руководства по использованию
- Компактная панель объясняет цвета зон, толщину границ и их интерпретацию.
- Включается/выключается кнопкой на графике (Guide: ON/OFF).

6. Гибкая настройка
- Настройка максимального количества отображаемых зон для каждой стороны (предложение / спрос).
- Изменение цветов, толщины границ для зон с высокой/низкой надежностью.
- Регулировка множителя размера зоны.

7. Чистый интерфейс, низкая нагрузка на систему
- Зоны отображаются в виде полупрозрачных прямоугольников, не загромождая график.
- Метки зон размещаются с правой стороны, не перекрывая свечи.

Важные примечания
- Индикатор предназначен для поддержки технического анализа, а не как полностью автоматизированная торговая система.
- Эффективность зависит от навыков пользователя и стратегии управления рисками.
- Всегда тестируйте на демо-счете перед использованием на реальном счете.

Поддержка
Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему сообщений mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.
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SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
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5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
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5 (1)
Индикаторы
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Фильтр:
seven dragons
28
seven dragons 2026.07.31 15:25 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.08.03 14:46
Thank you for your review! I've updated the indicator with performance improvements and a lighter chart load. Hope you enjoy the new version!
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