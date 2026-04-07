Signal Quantum KPG

Signal Quantum KPG – Индикатор сигналов Buy/Sell с уровнями SL и TP

Signal Quantum KPG – это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 5, предоставляющий обзор силы тренда на нескольких таймфреймах одновременно. Вместо сложных формул индикатор фокусируется на том, что вы можете видеть немедленно и использовать интуитивно.

Ключевые преимущества

  1. Мультитаймфреймовая панель силы (MTF Dashboard)

  • Отображает одновременно 7 таймфреймов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.

  • Для каждого таймфрейма:

  • Сигнал тренда (BUY / SELL) с чёткими цветами.

  • Процент силы покупки и продажи на основе реальной структуры свечей.

  • Бар силы (Strength Bar) в виде блоков, показывающий уровень силы текущего тренда.

  • Строка итогов (SUMMARY) помогает быстро оценить общий тренд по всем таймфреймам.

  1. Динамическое отображение сигналов Buy/Sell

  • При развороте тренда индикатор сразу рисует стрелки (зелёная вверх, красная вниз) и текст BUY/SELL на графике.

  • Уровни Stop Loss и 5 уровней Take Profit автоматически рассчитываются и отображаются в виде цветных точек с ценовыми метками, отключаются кнопкой.

  1. Многоканальная система оповещений (Alert)

  • Поддерживаются все типы оповещений:

  • Всплывающее окно в MT5.

  • Звук (настраиваемый файл .wav).

  • Email (требуется настройка SMTP).

  • Push-уведомления на телефон через MT5 Mobile.

  • Оповещения можно включать/отключать для каждого таймфрейма отдельно (M1, M5, M15, …).

  1. Визуальная трендовая лента (EMA Ribbon)

  • Непрерывная лента из нескольких скользящих средних, автоматически меняющая цвет (зелёный – красный) в зависимости от тренда цены.

  • Помогает быстро определить основной тренд: зелёная лента = склонность к восходящему тренду, красная лента = склонность к нисходящему тренду.

  • Имеет кнопку быстрого включения/отключения на графике.

  1. Двойной динамический фильтр тренда

  • Два независимых фильтра тренда, рисуемые в виде пунктирных линий разного цвета.

  • Один фильтр генерирует основные сигналы (стрелки Buy/Sell), другой служит для дополнительного подтверждения.

  1. Гибкая настройка и оптимизированная производительность

  • Лёгкая регулировка чувствительности, периода, множителей SL/TP.

  • Ограничение количества отображаемых сигналов для избежания загромождения графика.

  • Расчёт только на достаточном количестве баров, без замедления системы.

  • Две прямые кнопки на графике: SL/TP ON/OFF и EMA ON/OFF.

Важные замечания

  • Индикатор предназначен для поддержки технического анализа, а не как полностью автоматическая торговая система.

  • Эффективность использования зависит от навыков и стратегии управления рисками каждого трейдера.

Поддержка

Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему сообщений mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.


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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
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Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
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Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
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Индикаторы
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Фильтр:
Arhyel Mshelia
480
Arhyel Mshelia 2026.06.07 18:30 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.06.08 01:32
Thank you so much for your your 5-star rating! really appreciate your feedback. It motivates me to keep improving. If you have any questions or need any assistance, please let me know. I am always happy to help!
Tamer Etisalat
35
Tamer Etisalat 2026.05.03 01:14 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.03 02:48
Thank you very much for taking the time to share your feedback! I am very glad to know that the indicator has been useful to you.
If you ever need any support, I am always ready to assist. Thank you again!
chelny666
14
chelny666 2026.05.02 16:05 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.05.02 16:15
Здравствуйте! Большое спасибо за ваш отзыв и оценку. Я очень ценю вашу обратную связь! Желаю вам всего наилучшего и успехов!
Didik
144
Didik 2026.04.28 23:32 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.29 01:06
Thank you so much for your kind words! I truly appreciate your support!
If you have any questions or need any assistance, please let me know. I am always happy to help!
Eduardo Sanchéz
176
Eduardo Sanchéz 2026.04.26 22:38 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.27 04:08
Muchas gracias por tu valoración. Me alegra mucho que el indicador te esté funcionando bien. Puedes probar también las señales en marcos de tiempo M15, M30, etc. Si tienes alguna pregunta sobre la configuración o el uso del indicador, no dudes en escribirme. Estoy siempre dispuesto a ayudarte. ¡Gracias de nuevo!
1193442978
224
1193442978 2026.04.20 18:34 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.21 04:21
Muito obrigado pelo seu feedback. Fico muito feliz que você tenha gostado. Agradeço pelo seu apoio! Desejo a você toda a sorte do mundo.
Dunstan Wafula Namusonge
1014
Dunstan Wafula Namusonge 2026.04.11 08:32 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.11 09:31
Thank you for taking the time to share your experience. I really appreciate your kind words and the 5-star rating. If you ever have any questions or need assistance, feel free to reach out. Happy trading!
A_A AAA
84
A_A AAA 2026.04.08 13:18 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.08 14:02
Thank you so much for your 5-star rating! I really appreciate your feedback. It motivates me to keep improving and developing more useful tools. Wish you all the best!
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