Signal Quantum KPG
- Индикаторы
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Le Uyen Phuong NguyenВсем привет! Я основатель Billion KPG Club.
- Версия: 6.9
- Обновлено: 1 августа 2026
- Активации: 5
Signal Quantum KPG – Индикатор сигналов Buy/Sell с уровнями SL и TP
Signal Quantum KPG – это профессиональный торговый индикатор для MetaTrader 5, предоставляющий обзор силы тренда на нескольких таймфреймах одновременно. Вместо сложных формул индикатор фокусируется на том, что вы можете видеть немедленно и использовать интуитивно.
Ключевые преимущества
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Мультитаймфреймовая панель силы (MTF Dashboard)
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Отображает одновременно 7 таймфреймов: M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1.
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Для каждого таймфрейма:
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Сигнал тренда (BUY / SELL) с чёткими цветами.
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Процент силы покупки и продажи на основе реальной структуры свечей.
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Бар силы (Strength Bar) в виде блоков, показывающий уровень силы текущего тренда.
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Строка итогов (SUMMARY) помогает быстро оценить общий тренд по всем таймфреймам.
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Динамическое отображение сигналов Buy/Sell
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При развороте тренда индикатор сразу рисует стрелки (зелёная вверх, красная вниз) и текст BUY/SELL на графике.
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Уровни Stop Loss и 5 уровней Take Profit автоматически рассчитываются и отображаются в виде цветных точек с ценовыми метками, отключаются кнопкой.
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Многоканальная система оповещений (Alert)
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Поддерживаются все типы оповещений:
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Всплывающее окно в MT5.
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Звук (настраиваемый файл .wav).
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Email (требуется настройка SMTP).
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Push-уведомления на телефон через MT5 Mobile.
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Оповещения можно включать/отключать для каждого таймфрейма отдельно (M1, M5, M15, …).
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Визуальная трендовая лента (EMA Ribbon)
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Непрерывная лента из нескольких скользящих средних, автоматически меняющая цвет (зелёный – красный) в зависимости от тренда цены.
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Помогает быстро определить основной тренд: зелёная лента = склонность к восходящему тренду, красная лента = склонность к нисходящему тренду.
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Имеет кнопку быстрого включения/отключения на графике.
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Двойной динамический фильтр тренда
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Два независимых фильтра тренда, рисуемые в виде пунктирных линий разного цвета.
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Один фильтр генерирует основные сигналы (стрелки Buy/Sell), другой служит для дополнительного подтверждения.
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Гибкая настройка и оптимизированная производительность
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Лёгкая регулировка чувствительности, периода, множителей SL/TP.
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Ограничение количества отображаемых сигналов для избежания загромождения графика.
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Расчёт только на достаточном количестве баров, без замедления системы.
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Две прямые кнопки на графике: SL/TP ON/OFF и EMA ON/OFF.
Важные замечания
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Индикатор предназначен для поддержки технического анализа, а не как полностью автоматическая торговая система.
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Эффективность использования зависит от навыков и стратегии управления рисками каждого трейдера.
Поддержка
Поддержка осуществляется через раздел комментариев к продукту или через внутреннюю систему сообщений mql5.com. Поддержка не предоставляется через Telegram, другие мессенджеры или внешние веб-сайты.
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