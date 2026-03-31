Buy Sell Trend KPG
- 指标
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Le Uyen Phuong Nguyen大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
- 版本: 6.80
- 更新: 3 八月 2026
Buy Sell Trend KPG - 用户指南 (MT5)
Buy Sell Trend KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能指标。它在图表上显示买入和卖出信号，提供声音提醒，并包含一个仪表板，可显示多个时间框架的趋势方向。
功能
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实时信号以彩色箭头形式显示在价格图表上。
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出现新信号时播放声音通知。
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仪表板显示多个时间框架（从 MN1 到 M1）的趋势方向及汇总百分比。
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该指标可在用户选择的任何时间框架上运行。
信号类型
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绿色箭头 - 基本买入信号
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红色箭头 - 基本卖出信号
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深绿色箭头 - 额外买入信号
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深红色箭头 - 额外卖出信号
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趋势线用于指示动态支撑位和阻力位。
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条形颜色有助于直观识别当前趋势。
仪表板信息
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汇总百分比显示整体市场倾向。
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当买入信号百分比高于 50% 时，仪表板指示上升趋势。
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当卖出信号百分比高于 50% 时，仪表板指示下降趋势。
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短横线 (-) 表示横盘市场。
建议用法（仅供参考）
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使用 H1 或 H4 上的仪表板识别主要趋势方向。
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在 M5 或 M15 时间框架上寻找匹配的信号。
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当深绿色或深红色信号与 H1/H4 的主要趋势一致时，考虑入场。
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手动设置止损和止盈。声音提醒仅表示入场时刻。
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止损可设置在买入信号蜡烛下方或卖出信号蜡烛上方。
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风险回报比可考虑 1:2 或 1:3。
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不建议逆主要趋势交易。避免噪音较大的超短时间框架。
本工具提供分析辅助。交易涉及风险。请负責任地管理您的资金。
输入参数示例
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ShowDashboard (布尔值, 默认 = true)
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SoundAlert (布尔值, 默认 = true)
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TrendLineVisible (布尔值, 默认 = true)
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BarColorEnabled (布尔值, 默认 = true)
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SummaryTimeframes (字符串, 默认 = "MN1,W1,D1,H4,H1,M30,M15,M5,M1")
支持
支持通过产品评论区或 mql5.com 内部消息系统提供。不支持通过 Telegram、其他即时通讯工具或外部网站提供支持。
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