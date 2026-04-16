Entry Synergy KPG - Полное руководство (MT5)





Entry Synergy KPG — это мультитаймфреймный индикатор сигналов для MetaTrader 5, который предоставляет точные точки входа BUY и SELL, а также динамически рассчитываемые уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) на основе волатильности рынка (ATR). Созданный для системного поиска высоковероятных возможностей, этот инструмент органично объединяет несколько мощных аналитических функций в едином интерфейсе.





Ключевые особенности:





1. Точные сигналы на вход

- Характерные зеленые и красные стрелки появляются прямо на графике в момент совпадения рыночных условий.

- Каждый сигнал сопровождается четкими текстовыми метками с полностью настраиваемым отступом от свечи для удобства визуального восприятия.





2. Динамическое управление рисками (SL/TP на основе ATR)

- Уровни Stop Loss и Take Profit автоматически генерируются с использованием Average True Range (ATR), что гарантирует адаптацию параметров риска к колебаниям рынка в реальном времени.

- Визуализирует до пяти различных целей прибыли (TP1–TP5) и один точный уровень Stop Loss с помощью интуитивно понятных точек и точных ценовых меток.

- Полный контроль над отображением линий SL, основного TP и расширенных TP в соответствии с вашими предпочтениями.





3. Комплексная система уведомлений

- Оставайтесь в курсе событий где бы вы ни находились благодаря многоканальной системе оповещений.

- Включает всплывающие окна на экране, прямые push-сообщения на мобильный, автоматическую отправку писем (требуется настройка SMTP) и настраиваемые звуковые сигналы.

- Предусмотрены отдельные переключатели для каждого типа уведомлений и настраиваемый период охлаждения (cooldown) для предотвращения спама на быстром рынке.





4. Панель тренда по нескольким таймфреймам

- Мгновенно оценивайте импульс рынка, агрегируя силу тренда на 11 различных таймфреймах (от M1 до MN1).

- Отображает четкий процент консенсуса покупателей и продавцов, обеспечивая быстрый обзор общего направления рынка.





5. Интерактивные подсказки на графике

- Встроенная обучающая панель прямо в вашем рабочем пространстве.

- Предлагает практические советы по фильтрации сигналов путем их совмещения с цветами встроенной трендовой линии индикатора, помогая решить, стоит ли агрессивно торговать по тренду или проявлять осторожность при контртрендовых движениях.





6. Строгая логика без перерисовки (Non-Repainting)

- Надежность превыше всего. Сигналы подтверждаются строго после закрытия свечи (опциональная проверка по закрытию бара).

- После появления стрелка навсегда остается на графике, гарантируя, что бэктестинг и реальная торговля отражают истинную историческую эффективность.





7. Глубокие возможности настройки

- Настройте визуальный опыт, изменяя размеры шрифтов, отступы меток и лимит исторических сигналов.

- Детальный контроль уведомлений: включение или отключение оповещений для конкретных таймфреймов (например, только для H1 и H4).





Важные примечания и рекомендации:

- Этот инструмент создан для улучшения вашего технического анализа, а не для его замены полностью автоматизированной системой.

- Долгосрочная прибыльность сильно зависит от вашей торговой психологии, уровня навыков и строгого риск-менеджмента.

- Все генерируемые сигналы носят аналитический характер. Финансовые рынки сопряжены с рисками, и полная ответственность за каждую сделку лежит исключительно на пользователе.

- Настоятельно рекомендуется тщательно тестировать инструмент на демо-счете перед использованием реального капитала.





Техническая поддержка:

- Помощь доступна в официальной ветке обсуждения продукта или через защищенную систему внутренних сообщений на mql5.com.

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