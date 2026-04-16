Entry Synergy KPG

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Entry Synergy KPG - Полное руководство (MT5)


Entry Synergy KPG — это мультитаймфреймный индикатор сигналов для MetaTrader 5, который предоставляет точные точки входа BUY и SELL, а также динамически рассчитываемые уровни Stop Loss (SL) и Take Profit (TP) на основе волатильности рынка (ATR). Созданный для системного поиска высоковероятных возможностей, этот инструмент органично объединяет несколько мощных аналитических функций в едином интерфейсе.

Ключевые особенности:

1. Точные сигналы на вход
- Характерные зеленые и красные стрелки появляются прямо на графике в момент совпадения рыночных условий.
- Каждый сигнал сопровождается четкими текстовыми метками с полностью настраиваемым отступом от свечи для удобства визуального восприятия.

2. Динамическое управление рисками (SL/TP на основе ATR)
- Уровни Stop Loss и Take Profit автоматически генерируются с использованием Average True Range (ATR), что гарантирует адаптацию параметров риска к колебаниям рынка в реальном времени.
- Визуализирует до пяти различных целей прибыли (TP1–TP5) и один точный уровень Stop Loss с помощью интуитивно понятных точек и точных ценовых меток.
- Полный контроль над отображением линий SL, основного TP и расширенных TP в соответствии с вашими предпочтениями.

3. Комплексная система уведомлений
- Оставайтесь в курсе событий где бы вы ни находились благодаря многоканальной системе оповещений.
- Включает всплывающие окна на экране, прямые push-сообщения на мобильный, автоматическую отправку писем (требуется настройка SMTP) и настраиваемые звуковые сигналы.
- Предусмотрены отдельные переключатели для каждого типа уведомлений и настраиваемый период охлаждения (cooldown) для предотвращения спама на быстром рынке.

4. Панель тренда по нескольким таймфреймам
- Мгновенно оценивайте импульс рынка, агрегируя силу тренда на 11 различных таймфреймах (от M1 до MN1).
- Отображает четкий процент консенсуса покупателей и продавцов, обеспечивая быстрый обзор общего направления рынка.

5. Интерактивные подсказки на графике
- Встроенная обучающая панель прямо в вашем рабочем пространстве.
- Предлагает практические советы по фильтрации сигналов путем их совмещения с цветами встроенной трендовой линии индикатора, помогая решить, стоит ли агрессивно торговать по тренду или проявлять осторожность при контртрендовых движениях.

6. Строгая логика без перерисовки (Non-Repainting)
- Надежность превыше всего. Сигналы подтверждаются строго после закрытия свечи (опциональная проверка по закрытию бара).
- После появления стрелка навсегда остается на графике, гарантируя, что бэктестинг и реальная торговля отражают истинную историческую эффективность.

7. Глубокие возможности настройки
- Настройте визуальный опыт, изменяя размеры шрифтов, отступы меток и лимит исторических сигналов.
- Детальный контроль уведомлений: включение или отключение оповещений для конкретных таймфреймов (например, только для H1 и H4).

Важные примечания и рекомендации:
- Этот инструмент создан для улучшения вашего технического анализа, а не для его замены полностью автоматизированной системой.
- Долгосрочная прибыльность сильно зависит от вашей торговой психологии, уровня навыков и строгого риск-менеджмента.
- Все генерируемые сигналы носят аналитический характер. Финансовые рынки сопряжены с рисками, и полная ответственность за каждую сделку лежит исключительно на пользователе.
- Настоятельно рекомендуется тщательно тестировать инструмент на демо-счете перед использованием реального капитала.

Техническая поддержка:
- Помощь доступна в официальной ветке обсуждения продукта или через защищенную систему внутренних сообщений на mql5.com.
- Обратите внимание: обслуживание клиентов осуществляется исключительно на платформе MQL5; мы не оказываем поддержку через Telegram, WhatsApp или любые сторонние каналы связи.
Отзывы 2
Suzun1982
26
Suzun1982 2026.04.22 09:23 
 

***Sharing my experience, this indicator is the best in my trading life. Thanks KPG>>

A_A AAA
84
A_A AAA 2026.04.20 08:36 
 

the accuracy is superb! and TP/SL suggestion is super safe for entry and out

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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
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Фильтр:
Suzun1982
26
Suzun1982 2026.04.22 09:23 
 

***Sharing my experience, this indicator is the best in my trading life. Thanks KPG>>

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.22 10:11
Thank you very much for sharing your experience. I'm truly honored that my indicator has been valuable to you!
Wishing you all the best in your trading journey!
A_A AAA
84
A_A AAA 2026.04.20 08:36 
 

the accuracy is superb! and TP/SL suggestion is super safe for entry and out

Le Uyen Phuong Nguyen
7625
Ответ разработчика Le Uyen Phuong Nguyen 2026.04.20 09:41
Thank you for sharing your experience. I'm truly pleased that you find the accuracy and the suggested SL/TP levels to be safe and reliable. Your feedback is very valuable to me! Thank you again!
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