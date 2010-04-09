SharperTrader Sync Indicator

SharperTrader Sync Indicator

SharperTrader Sync Indicator разработан для трейдеров, которым важен профессиональный и организованный интерфейс. Он позволяет оставлять ценовой график абсолютно чистым в одном окне, распределяя индикаторы и осцилляторы по другим окнам, сохраняя при этом их 100% синхронизацию.

Основные функции:

  • Чистый график (Clean Chart): Торгуйте на графике без визуального шума, перенося осцилляторы в дополнительные окна без потери связи между ними.

  • Синхронизация символа и таймфрейма: При смене торгового инструмента или периода в любом окне, все остальные графики синхронизируются мгновенно.

  • Универсальная совместимость: Работает на любых рынках (Forex, акции, индексы, крипто) и на любых таймфреймах.

  • Режим Multi-Master: Нажмите на любое окно, чтобы оно стало главным. Если вы измените тикер в окне №3, окна 1, 2, 4, 5 и 6 обновятся одновременно.

Рекомендуемая настройка (Полная синхронизация):

Для максимальной эффективности установите SharperTrader Sync Indicator во всех окнах вашего рабочего пространства.

  • Преимущество: Вы получаете свободу в настройке интерфейса — цена на одном экране, индикаторы на другом — с полной уверенностью, что все данные всегда соответствуют одному и тому же активу и периоду.


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Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
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Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
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Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
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