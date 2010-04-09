SharperTrader Sync Indicator

SharperTrader Sync Indicator разработан для трейдеров, которым важен профессиональный и организованный интерфейс. Он позволяет оставлять ценовой график абсолютно чистым в одном окне, распределяя индикаторы и осцилляторы по другим окнам, сохраняя при этом их 100% синхронизацию.

Основные функции:

Чистый график (Clean Chart): Торгуйте на графике без визуального шума, перенося осцилляторы в дополнительные окна без потери связи между ними.

Синхронизация символа и таймфрейма: При смене торгового инструмента или периода в любом окне, все остальные графики синхронизируются мгновенно.

Универсальная совместимость: Работает на любых рынках (Forex, акции, индексы, крипто) и на любых таймфреймах.

Режим Multi-Master: Нажмите на любое окно, чтобы оно стало главным. Если вы измените тикер в окне №3, окна 1, 2, 4, 5 и 6 обновятся одновременно.

Рекомендуемая настройка (Полная синхронизация):

Для максимальной эффективности установите SharperTrader Sync Indicator во всех окнах вашего рабочего пространства.