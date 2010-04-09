SharperTrader Sync Indicator
- 指标
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- 版本: 1.0
- 激活: 5
SharperTrader Sync Indicator
SharperTrader Sync Indicator 专为追求专业、整洁交易界面的交易者而设计。它允许您在主窗口保持价格图表的绝对纯净，同时将所有的技术指标和振荡指标分布在其他独立窗口中，并确保它们 100% 实时同步。
核心功能：
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纯净图表 (Clean Chart)： 摆脱视觉干扰，将振荡指标移至辅助窗口，同时保持窗口间的逻辑连接。
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品种与周期同步： 在任何窗口更改交易品种（Ticker）或时间周期（Timeframe），所有其他窗口将立即同步更新。
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全市场兼容： 适用于任何市场（外汇、股票、指数、加密货币）以及任何时间周期。
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多主控模式 (Multi-Master)： 点击任意窗口即可使其成为“主控”。如果您在 3 号窗口更改品种，1、2、4、5 和 6 号窗口将同时联动。
推荐配置（全同步模式）：
为了获得最佳体验，请在布局中的所有窗口都安装 SharperTrader Sync Indicator。
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核心优势： 您可以自由构建个性化工作空间——主屏观察价格走势，副屏观察指标分析——并确保所有数据始终保持在同一品种和周期，杜绝分析失误。