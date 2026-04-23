Suppy Demand KPG

  • 指标
  • Le Uyen Phuong Nguyen
    Le Uyen Phuong Nguyen

    Le Uyen Phuong Nguyen

    4.7 (12)
    大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
    我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
    我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
    11 产品
  • 版本: 2.10
  • 更新: 3 八月 2026

Supply Demand KPG – 供需区域指标 for MetaTrader 5

Supply Demand KPG 基于价格行为和成交量自动识别供应区（阻力）和需求区（支撑）。无需手动绘制区域，指标直接在图表上显示，帮助交易者快速找到价格可能反转或突破的关键区域。

主要优势

1. 智能供需区域识别
- 供应区域显示为橙色 – 潜在阻力区。
- 需求区域显示为蓝色 – 潜在支撑区。
- 指标自动扫描图表，仅保留有效区域，删除已被突破或重叠的区域。

2. 基于成交量的区域强度评估
- 每个区域显示累积成交量及其占总量的百分比。
- 粗边框 = 高可靠性区域。
- 细边框 = 较低可靠性区域（需额外确认）。

3. 动态更新与自动删除区域
- 被突破的区域自动消失，保持图表整洁。
- 超出限制的老旧区域自动删除，聚焦最近的有效区域。

4. 总供应 / 总需求显示
- 图表左角显示两行文字（Total Supply 和 Total Demand），展示所有活跃区域的累积强度。
- 可自定义位置和字体大小。

5. 使用指南面板
- 简洁面板解释区域颜色、边框粗细及其含义。
- 可通过图表上的按钮切换显示（Guide: ON/OFF）。

6. 灵活的自定义
- 调整每侧（供应/需求）显示的最大区域数量。
- 更改颜色、高/低可靠性区域的边框粗细。
- 调整区域尺寸倍数。

7. 界面简洁，系统负载低
- 区域显示为半透明矩形，不干扰图表。
- 区域标签放置在右侧，避免遮挡K线。

重要说明
- 该指标旨在支持技术分析，并非完全自动化的交易系统。
- 有效性取决于用户的技能和风险管理策略。
- 在真实账户使用前，请务必在模拟账户上充分测试。

支持
支持通过产品评论区或 mql5.com 内部消息系统提供。不支持通过 Telegram、其他即时通讯软件或外部网站提供支持。
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Gold Entry Sniper – 专业多周期ATR黄金交易仪表盘，适合黄金剥头皮与波段交易 Gold Entry Sniper 是一款先进的 MetaTrader 5 指标，旨在为 XAUUSD 及其他品种提供精准的 买/卖信号 。基于 ATR 移动止损逻辑 和 多周期分析仪表盘 ，适合剥头皮交易者与波段交易者，帮助识别 高概率黄金入场点 。 主要功能与优势 多周期信号分析 – 同时显示 M1、M5、M15 趋势方向。 基于ATR的动态止损 – 根据波动性自动调整。 专业图表仪表盘 – 展示信号状态、ATR水平、线性回归中线和交易方向。 清晰买卖标记 – 自动箭头与文字标签提示。 离场提示与交易管理 – 自动检测离场信号锁定利润。 全面自定义 – 调整仪表盘位置、颜色、字体及参数。 专为黄金优化 – 适用于 M1至M15 黄金剥头皮 ，也适合外汇、指数与加密货币。 为什么选择 Gold Entry Sniper？ 为追求 快速、精准、可视化交易决策 的交易者打造，ATR 与多周期确认结合，帮助你抓住 最佳黄金入场点
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Atomic Analyst 目前价格为 $99 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $199 。 特别优惠： 购买 Atomic Analyst 后，请发送私信给我，即可免费领取 Smart Universal EA ，并将您的 Atomic Analyst 信号转换为自动交易。 Atomic Analyst 是一款不重绘、不回绘、不延迟的 Price Action 交易指标，专为手动交易、清晰信号和 EA 自动化而设计。 User manual: settings, inputs and strategy.   &   User Manual PDF . 它分析价格行为、强度、动能、多周期方向和高级过滤器，帮助交易者减少噪音，避免弱势交易机会，并做出更有结构的交易决策。 该指标将复杂的市场计算转换为简单的视觉信号、彩色K线、趋势读数、止损水平和多个止盈区域，使交易者能够快速理解并应用于真实市场环境。 主要交易用途： 剥头皮和日内交易： 专为快速决策、清晰箭头、提醒、K线颜色和
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
指标
UZFX {SSS} 超短线智能信号 v4.0 MT5 是一款无重绘的高性能交易指标，专为在快速波动的市场中需要精准、实时信号的超短线交易者、日内交易者和波段交易者设计。该指标由 (UZFX-LABS) 开发，融合了价格行为分析、趋势确认和智能过滤技术，可在所有货币对和时间周期内生成高概率的买卖信号、预警信号以及趋势延续机会。 别再对交易犹豫不决了，开始遵循这一专为追求清晰、精准和纪律性市场执行的交易者设计的结构化信号系统吧。 我的建议* 最佳时间周期：15分钟及以上。 {H1} 是我的最爱。而且效果令人惊叹……！！ 更新后的主要功能 • 自动买入和卖出信号检测 • 先进的反转识别逻辑 • 潜在市场反转前的早期预警信号 • 趋势延续确认信号 • 内置风险管理功能，包含入场点、止损点、TP1、TP2和TP3水平 • 完全可自定义的风险回报比 • 实时警报、声音提醒和移动端推送通知 • 带交易建议的专业信息面板 • 适用于所有MT5交易品种和时间周期 • 界面简洁、轻量且用户友好 为什么交易者选择 UZFX SSS？ 大多数交易者亏损的原因在于入场过晚、平仓过早，或者缺乏明确的交
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
指标
Gann Made Easy   是一个专业且易于使用的外汇交易系统，它基于使用先生理论的最佳交易原则。 W.D.江恩。该指标提供准确的买入和卖出信号，包括止损和获利水平。您甚至可以使用推送通知在旅途中进行交易。 购买后请联系我，即可免费获得交易指导和超棒的额外指标！ 您可能已经多次听说过江恩交易方法。通常 Gann 的理论不仅对于新手交易者而且对于那些已经有一定交易经验的人来说都是非常复杂的东西。这是因为江恩的交易方法在理论上并不那么容易应用。我花了几年时间来完善这些知识，并将最好的原则应用到我的外汇指标中。 该指标非常易于应用。您所需要的只是将其附加到您的图表并遵循简单的交易建议。该指标不断进行市场分析工作并寻找交易机会。当它检测到一个好的入口点时，它会为您提供一个箭头信号。该指标还显示止损和获利水平。 换句话说，当您像先生一样进行交易时，该指标会为您提供最佳江恩建议。江恩亲自告诉你此时此刻该做什么。但最好的部分是您不需要了解任何有关江恩交易原则的知识，因为该指标会为您完成整个市场分析工作。
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
指标
我偶爾會親自使用這個系統進行交易。 請評估我在真實帳戶上進行的手動 BOMBER 交易—— LIVE SIGNAL 购买该指标的每位用户将额外免费获得以下内容： 原创工具“Bomber Utility”，该工具会自动跟踪每一笔交易，设置止损和止盈点，并根据策略规则自动平仓； 适用于不同交易品种的指标设置文件（Set 文件）； 三种不同风险模式下的 Bomber Utility 设置文件：“最低风险”、“平衡风险” 和 “观望策略”； 一套详细的 视频操作手册，帮助您快速完成安装、配置并开始使用本交易系统。 注意： 要获取以上所有赠品，请通过 MQL5 的私人消息系统联系卖家。 我为您介绍原创的自定义指标 “Divergence Bomber”（背离轰炸机），它是一套基于 MACD 背离交易策略 的“全功能”交易系统。 该技术指标的主要任务是识别 价格与 MACD 指标之间的背离，并发出交易信号（包括推送通知），指示未来价格可能的运动方向。平均而言，这些信号的准确率超过 98%。有关该指标如何工作的详细说明，请观看本页面上的视频演示。 该系统使用 止损订单 和 动态回撤平仓机制 来管理
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
指标
折扣将在 24 小时后结束——下一价格为 69 美元 ZORYK — MetaTrader 5 专用高级 XAUUSD 黄金信号系统 你一定熟悉这种感觉。 你花了很多时间分析黄金，等待合适的入场机会。终于开仓后，价格却立刻朝相反方向移动。你过早平仓、移动止损，或者只犹豫了几秒钟。随后，市场却在没有你的情况下到达了你原本预期的目标。 问题并不总是方向判断错误。 真正的问题是缺乏确定性。 你不知道准确的入场位置在哪里。 你不知道什么时候交易逻辑已经失效。 你不知道应该先锁定较近的利润，还是继续等待更大的行情。 你也不知道当前信号是否足够强，还是自己只是在强行寻找交易机会。 黄金市场变化非常快。一个没有明确计划的好想法，可能在几秒钟内变成错误的交易决定。 ZORYK 正是为了解决这个问题而开发。 什么是 ZORYK ZORYK 是一套完整的 XAUUSD 黄金信号与交易计划系统，专门为 MetaTrader 5  和 M5 时间周期 开发。 它不是一个只显示 BUY 或 SELL 箭头，然后让你独自决定其余所有内容的简单指标。 每个确认后的信号都可以在图表上显示完整的可视化交易计划，包
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
指标
趨勢捕捉指標 趨勢捕捉指標結合了作者獨有的客製化自適應趨勢分析指標，用於分析市場價格趨勢。它透過過濾掉短期噪音，並專注於潛在的動能強度、波動性擴張和價格結構行為，來識別真實的市場方向。此外，它還結合了平滑和趨勢過濾等客製化指標，例如移動平均線、相對強弱指標 (RSI) 和波動率過濾器。 您可以在這裡查看實際運行情況以及我的其他產品： https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。 重要提示！購買後請立即聯繫我，以獲取使用說明和額外獎勵！ 請注意，我不會在 Telegram 上出售 EA 或任何設置，那是騙局。所有設定都可以在我的部落格上免費取得。
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
指标
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
指标
Power Candles V3 - 自我优化的强度指标 Power Candles V3 把货币与品种的强度直接转化为图表上可执行的交易方案。指标不再仅根据强度给K线着色,而是在后台持续运行实时自动优化,为您正面对的品种给出最佳 Stop Loss、Take Profit 与信号阈值。一键采用,Entry、Stop Loss、Take Profit 线就以精确价格绘制在图表上,提醒消息中直接包含方向。 本工具是 Stein Investments 生态系统的一部分 - 18+ 款工具,加上 Max,您的一对一 AI 交易导师。  随时在线,深入了解每一款指标,在您需要梳理思路的那一刻就在那里。  立即认识他: https://stein.investments 每根收盘K线运行 3,000+ 次交易模拟。9 种强度状态。2 种策略并行测试。一键采用最优配置。 为什么需要这个 大多数强度指标只给您一个数值,然后留下三个问题:相信哪个阈值、用哪个 Stop Loss、走哪个交易方向。Power Candles V3 在每根收盘K线上自动回答这些问题。结果就是一个完整的交易方案 -
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
指标
本产品已针对 2026 年市场进行更新，并针对最新 MT5 版本进行了优化。 价格更新通知： Smart Price Action Concepts 目前价格为 $200 。 接下来的 30 次购买 后，价格将上涨至 $299 。 特别优惠： 购买后，请发送私信给我，即可领取 免费赠品 + 礼物 。 首先需要强调的是，这款交易工具是不重绘、不回绘、不延迟的指标，因此非常适合专业交易使用。 Online course , and manual Smart Price Action Concepts 指标是一款非常强大的工具，适合新手和有经验的交易者使用。它将 20 多个实用指标整合到一个系统中，结合了 Inner Circle Trader Analysis 和 Smart Money Concepts Trading Strategies 等高级交易理念。该指标专注于 Smart Money Concepts，帮助交易者理解大型机构如何交易，并辅助预测其市场行为。 它特别擅长流动性分析，使交易者更容易理解机构交易逻辑。它也非常适合预测市场趋势并仔细分析价格走势。通过让交易与机构策略保
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
指标
使用 M1 Quantum 的实盘交易信号 ： 信号 （交易由 Quantum Trade Assistant 自动 执行，并作为本产品 免费 提供。） 最新消息： 版本 1.64 已发布。现在所有交易的止损都会设置在相应的支撑位/阻力位之后。Smart Close 功能也进行了改进，以提升此版本 EA 的性能。 自 8 月 9 日起，实盘信号一直运行在版本 1.64 上。 价格计划： 当前价格： $169 （早期用户优惠） 下一阶段计划价格： $189 计划零售价： $299 开发者提示： 购买后请联系我，以获取 最新推荐的参数设置文件（Set File） 、交易建议，以及加入 VIP 支持群组 ，与其他 M1 Quantum 用户交流经验。 常见问题 - 设置文件 - 安装指南 M1 Quantum 是一款专业的 M1 交易系统，提供快速且精准的交易信号，并内置止损（Stop Loss）、止盈（Take Profit）以及智能资金管理功能。 M1 Quantum 包含专业的资金管理系统，通过专注于 连续盈利交易 ，帮助交易者更快地增长账户资金。 M1 Quantum 指标 的主
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
指标
AtBot： 它是如何工作的以及如何使用它 ### 它是如何工作的 “AtBot”指标用于MT5平台，通过结合技术分析工具生成买入和卖出信号。它集成了简单移动平均线（SMA）、指数移动平均线（EMA）和平均真实波幅（ATR）指标，以识别交易机会。此外，它还可以利用Heikin Ashi蜡烛来增强信号的准确性。 购买后留下评论，您将获得特别的奖励礼物。 ### 主要特点： - 不重绘： 信号在绘制后不会改变。 - 不变动： 信号保持一致，不会被更改。 - 无延迟： 提供及时的信号，没有延迟。 - 多种时间框架： 可在任何时间框架上使用，以适应您的交易策略。 ### 操作步骤： #### 输入和设置： - firstkey (TrendValue)： 调整趋势检测的灵敏度。 - Secondkey (SignalValue)： 定义买入/卖出信号生成的灵敏度。 - masterkey (ExitValue)： 控制信号的退出策略。 - h： 切换是否根据Heikin Ashi蜡烛生成信号（真/假）。 - notifications： 启用或禁用信号提醒。 #### ATR计算： ATR测
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
指标
SMC PRO TOOLKIT — SMART MONEY ANALYSIS & STRUCTURED TRADE PLANNING SMC Pro ToolKit is a professional Smart Money Concepts analysis workspace for MetaTrader 5. It combines market structure, multi-timeframe analysis, institutional price zones, setup evaluation, confirmation tools, volume context, alerts, and risk planning inside one organized chart environment. One workspace. Multiple layers of confirmation. One structured trading plan. WATCH SMC PRO TOOLKIT IN ACTION Setup guides, dashboard tut
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
指标
Azimuth Pro V2：MT5合成分形结构分析与确认入场 概述 Azimuth Pro 是 Merkava Labs 推出的多层级波段结构指标。四层嵌套波段层级、锚定波段的VWAP、ABC形态识别、三时间框架结构过滤以及收盘确认入场——一个图表，一个从微观波段到宏观周期的完整工作流程。 这不是盲目的信号产品。它是一个以结构为先的工作流程，专为重视位置、背景和时机的交易者打造。 ️ 夏季促销 — 庆祝夏至与 The Oracle Pro 上市：Azimuth Pro 七折优惠，现价 279 美元（原价 399 美元）。限时夏季优惠。 1. V2的变化 合成多时间框架引擎 高时间框架分析从零开始重建，采用与Meridian Pro相同的专有合成架构。更清晰的HTF背景、稳定的实时行为、无经典MTF同步问题。合成引擎还解锁了 固定比率时间框架级联 （x2、x3、x4、x6）——不再在经纪商的固定时间框架之间任意跳转，您可以按图表时间框架的固定倍数分析结构，在每个尺度上保持相同的分形关系。 确认入场箭头 作为稳定且可恢复的执行层而设计的收盘确认箭头。当ABC设置形成且自适应确认逻辑
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
指标
全新王者降临 - 指标 + 订单管理提示（TP1 + TP2 + TP3）+ 可选 Telegram 信号发送器 INCLUDED（免费） (完整交易与信号系统) 我们最强的黄金 EA： Gold Slayer 该指标包含先进的交易策略、可自定义订单管理系统，以及结合 Envelope 扩展的均值回归系统，并通过 RSI 等多重智能确认过滤器进行验证，以捕捉高概率反转入场机会，提供 BUY 与 SELL 信号。 你不仅能够学习如何交易，还能学会如何高效管理多个仓位，并利用之前盈利的持仓来覆盖亏损交易。 专为 M5 周期打造并优化，在 BTCUSD 和 XAUUSD 上表现尤为出色，因为这些市场的流动性能够让信号更加干净、可靠。 该指标会自动生成清晰的多头（Long）与空头（Short）信号，同时基于 ATR 自动计算入场位、止损位和止盈位，让风险管理从一开始就融入系统之中。 多 TP 系统设有三个渐进式目标位，你可以在 TP1 锁定部分利润、在 TP2 继续持仓，并在更大的行情中将仓位持有至 TP3，而这正是平均风险回报比真正开始大放异彩的地方。 默认参数开箱即用，已经针对稳定表现进行
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
指标
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
指标
The Oracle Pro：用于 MT5 的合成多周期偏向引擎 ️ 夏季上市优惠 — 早期买家可以 199 USD 获得 The Oracle Pro。价格将随关注度上升；最终价格 399 USD。 The Oracle Pro 是一款面向高要求与专业交易者的 MetaTrader 5 高级多周期 偏向引擎 。它以纪律回答一个问题：当前每个周期的方向偏向是什么、强度如何、各周期之间的一致程度如何？一切仅在已收盘的 K 线上计算——绝不重绘。 The Oracle Pro 是一套多因子共识系统。它将专有指标与优化算法整合为单一而精密的共识向量，并在单个指标实例内，跨当前周期与更高周期的堆栈进行读取——而不是在多个图表上堆叠互不相关的工具。 它是 Oracle 共识方法的专业进化版：完整重建为高级操作控制台，面向希望在一个纪律化工作流中获得深度、多周期背景与背离洞察的交易者。 是偏向引擎，而非信号生成器 The Oracle Pro 明确自身定位。它是一款提供纪律化方向背景的 多周期多因子偏向指标 。它 不是 信号生成器：不承诺入场、出场或盈利。偏向是背景——你在其方向上交易自己的设置
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
指标
SkyHammer Signal Pro Professional No-Repaint Trend Signal Indicator with Locked Entry, SL and TP Levels SkyHammer Signal Pro is a structured trend and momentum signal indicator designed for traders who want clear, fixed, and verifiable trading signals. It works best on lower timeframes such as M1 and M5 . The indicator does not try to predict tops or bottoms. Instead, it waits for confirmed market structure, trend direction, momentum strength, volatility quality, and target space before generati
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
指标
可以说，这是您可以为MetaTrader平台找到的最完整的谐波价格形成自动识别指标。它检测19种不同的模式，像您一样认真对待斐波那契投影，显示潜在的反转区域（PRZ），并找到合适的止损和获利水平。 [ 安装指南 | 更新指南 | 故障排除 | 常见问题 | 所有产品 ] 它检测19种不同的谐波价格形态 它绘制了主要，衍生和互补的斐波那契投影（PRZ） 它评估过去的价格走势并显示每个过去的形态 该指标分析其自身的质量和性能 它显示合适的止损和获利水平 它使用突破来表明合适的交易 它在图表上绘制所有样式比率 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 受斯科特·M·卡尼（Scott M. Carney）的书的启发，该指标旨在满足最纯粹和最熟练的交易者的需求。但是，它采取了一种使交易更容易的方式：在向交易发出信号之前，它会等待Donchian朝正确方向突破，从而使交易信号非常可靠。 斐波那契投影与向量无关 它实现了电子邮件/声音/推送警报 它绘制了ABCD投影 重要提示： 为了符合 Scott M. Carney先生 的商标申诉，某些图案名称已重命名为不言自明的替代方式， Scott M.
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
指标
介绍 Quantum TrendPulse   ，这是一款终极交易工具，它将 SuperTrend   、   RSI 和 Stochastic 的强大功能整合到一个综合指标中，以最大限度地发挥您的交易潜力。该指标专为追求精准和效率的交易者而设计，可帮助您自信地识别市场趋势、动量变化以及最佳进入和退出点。 主要特点： 超级趋势整合： 轻松跟随当前的市场趋势并乘上盈利浪潮。 RSI 精度： 检测超买和超卖水平，非常适合把握市场逆转时机，可用作 SuperTrend 的过滤器 随机精度： 利用随机振荡在波动的市场中寻找隐藏的机会， 用作超级趋势的过滤器 多时间范围分析： 从 M5 到 H1 或 H4，在不同时间范围内关注市场动态。 可定制的警报： 当您的自定义交易条件得到满足时收到通知，这样您就不会错过任何交易。 无论您是新手还是经验丰富的交易员，   Quantum TrendPulse 都能为您提供所需的优势，帮助您增强策略并自信地进行交易。借助这一强大的指标，将洞察力转化为利润 — 掌控您的交易！ ***购买 Quantum TrendPulse，即可免费获得 Quantum Tr
作者的更多信息
SMC Buy Sell KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
SMC Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5) SMC Buy Sell KPG 是一款基于聪明钱概念（Smart Money Concepts）的 MetaTrader 5 指标。它在图表上显示买入和卖出信号，并可视化许多交易者用于分析价格走势的市场结构要素。 该指标旨在通过直接在图表上显示关键结构特征来辅助决策，包括市场结构突破和特性变化（CHoCH）、订单块、公允价值缺口（FVG）、等高等低水平、溢价区和折价区，以及最近的摆动点。 买入和卖出信号以彩色箭头显示。每个箭头包含一个百分比数字，反映基于当前市场条件的估计准确率。当新信号在已收盘的K线上出现时，该工具还会触发声音警报、屏幕弹窗和智能手机通知。 来自日线、周线和月线图表的更高时间周期高低点水平可以绘制在当前图表上，以提供额外参考。箭头和文字的距离会根据每个交易品种和时间周期自动调整，因此在切换市场时无需手动调整。 信号类型： - 蜡烛下方的绿色箭头及 BUY xx% 文字表示潜在的买入信号。 - 蜡烛上方的红色箭头及 SELL xx% 文字表示潜在的卖出信号。 该指标应用多个过滤器以提高信号质量：
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Buy Sell Trend KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
4.25 (4)
指标
Buy Sell Trend KPG - 用户指南 (MT5) Buy Sell Trend KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多功能指标。它在图表上显示买入和卖出信号，提供声音提醒，并包含一个仪表板，可显示多个时间框架的趋势方向。 功能 实时信号以彩色箭头形式显示在价格图表上。 出现新信号时播放声音通知。 仪表板显示多个时间框架（从 MN1 到 M1）的趋势方向及汇总百分比。 该指标可在用户选择的任何时间框架上运行。 信号类型 绿色箭头 - 基本买入信号 红色箭头 - 基本卖出信号 深绿色箭头 - 额外买入信号 深红色箭头 - 额外卖出信号 趋势线用于指示动态支撑位和阻力位。 条形颜色有助于直观识别当前趋势。 仪表板信息 汇总百分比显示整体市场倾向。 当买入信号百分比高于 50% 时，仪表板指示上升趋势。 当卖出信号百分比高于 50% 时，仪表板指示下降趋势。 短横线 (-) 表示横盘市场。 建议用法（仅供参考） 使用 H1 或 H4 上的仪表板识别主要趋势方向。 在 M5 或 M15 时间框架上寻找匹配的信号。 当深绿色或深红色信号与 H1/H4 的主要趋势一致时，
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Buy Sell Quantum KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (2)
指标
Buy Sell Quantum KPG – 多时间框架趋势线买卖指标，带智能过滤器与警报系统 Buy Sell Quantum KPG 是一款专业的 MetaTrader 5 指标，旨在帮助交易者基于多个时间框架的趋势反转识别买卖点，同时滤除虚假信号。该指标结合了先进的趋势线核心、三个独立过滤器（EMA、ADX、RSI）以及内置的多时间框架共识表。  主要优势 1. 双趋势显示 – 清晰直观 - 绿线 = 上升趋势，红线 = 下降趋势。 - 买卖信号直接以箭头形式（原始和过滤后）显示在图表上。 - 可选 EMA 50（橙色虚线）以确认趋势方向。 2. 三个智能过滤器（轻松开关） - EMA50 过滤器 – 避免逆势交易。 - ADX 过滤器（默认 14，阈值 25）– 确保仅在趋势足够强劲时交易。 - RSI 过滤器 – 防止在超买区（>70）买入和在超卖区（<30）卖出。 三个过滤器协同工作，降低噪音，提高信号质量。 3. 多时间框架共识表（8个时间框架） - 同时显示 W1、D1、H4、H1、M30、M15、M5、M1。 - 每个时间框架显示：   - 趋势线状态（B
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Quantum Intraday KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (1)
指标
Quantum Intraday KPG – 日内/波段买卖信号指标，带多时间周期预测表 Quantum Intraday KPG 是一款适用于 MT5 的指标，基于价格、成交量与波动性的结合，帮助识别短期（日内）和中期（波段）趋势。该指标专注于清晰、易于使用的信号，无需深入的编程知识。 主要优势 1. 自适应动态趋势线 - 绿线表示上升趋势。 - 红线表示下降趋势。 2. 箭头反转信号 - 当趋势改变时，指标立即在图表上绘制绿色向上箭头（潜在上涨）或红色向下箭头（潜在下跌）。 - 箭头与K线的距离基于ATR计算并可调节。 - 建议在 M5、M15、M30 或更高时间周期上使用该指标（避免使用 M1，因为噪音较大）。 3. 多时间周期预测表 - 同时显示9个时间周期：M1, M3, M5, M15, M30, H1, H2, H4, D1。 - 每个周期显示当前趋势：买入（绿色）、卖出（红色）或N/A（灰色）。 - 汇总行显示基于加权时间周期的买入/卖出百分比，快速把握整体趋势。 4. 全面的警报系统 - 支持弹窗、声音（自定义.wav文件）、电子邮件以及通过MT5应用推送
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MACD Buy Sell KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
MACD Buy Sell KPG - 用户指南 (MT5) MACD Buy Sell KPG 是一款基于成交量加权 MACD (VWMACD) 的 MetaTrader 5 多功能指标。它在价格图表和指标窗口中显示买入和卖出信号，提供声音提醒和移动推送通知，并包含一个显示多个时间周期趋势方向的仪表板。 功能特点 - 实时信号以彩色箭头形式显示在价格图表和指标子窗口中。 - 当新信号出现在已收盘的K线上时，播放声音通知和移动推送提醒。 - 水平仪表板显示 9 个时间周期（从日线到1分钟）的趋势方向及汇总百分比。 - 该指标适用于用户选择的任何时间周期。 - 信号稳定，不闪烁，不重绘。 信号类型 - 绿色箭头 – 基本买入信号。 - 红色箭头 – 基本卖出信号。 - BUY 和 SELL 文本标签显示在价格图表上箭头旁边。 直方图颜色说明 直方图使用 4 种不同颜色指示趋势强度： - 亮绿色 – 高于零轴，宽度扩大：强劲看涨动量。 - 浅绿色 – 高于零轴，宽度收窄：看涨动量减弱。 - 亮红色 – 低于零轴，宽度扩大：强劲看跌动量。 - 浅粉色 – 低于零轴，宽度收窄：
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Entry Synergy KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
5 (2)
指标
Entry Synergy KPG - 完整指南 (MT5) Entry Synergy KPG 是一款适用于 MetaTrader 5 的多时间框架信号指标，可提供精确的买入和卖出入场点，并根据市场波动率 (ATR) 动态计算止损 (SL) 和止盈 (TP) 水平。该工具旨在帮助交易者系统地发现高概率交易机会，将多个强大的分析功能无缝集成到一个统一的界面中。 主要功能： 1. 精准入场信号 - 当市场条件吻合时，图表上会直接绘制出醒目的绿色和红色箭头。 - 每个信号都伴有清晰的文本标签，与K线的间距可完全自定义，确保视觉体验整洁无干扰。 2. 动态风险管理（基于 ATR 的 SL/TP） - 止损和止盈目标使用平均真实波幅 (ATR) 自动生成，确保您的风险参数适应实时市场波动。 - 使用直观的圆点和精确的价格标签，可视化显示多达五个不同的利润目标（TP1 至 TP5）和一个精确的止损水平。 - 完全控制根据个人偏好切换 SL、主 TP 和扩展 TP 线的可见性。 3. 全面的通知系统 - 多渠道警告系统让您随时随地掌握市场动态。 - 包括屏幕弹窗、直接移动推送消息、自动
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KPG Scalper BS10
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG Scalper Bs10 – BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的自动交易解决方案 关于点差的重要说明（请参阅设置中的截图） Max Spread 参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。经验法则是，您可以将其设置为交易时间框架上工具正常点差的 2-3 倍。EA 包含多个过滤器（点差、RSI、随机振荡器、供需区域），以帮助在稳定的市场条件下入场。 总体描述 KPG Scalper Bs10 是由 BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的专家顾问（EA）。它专为黄金（XAUUSD）和主要货币对设计，重点关注风险管理和剥头皮优化。 主要功能 - 自动交易：EA 监控市场、开单并管理仓位，无需人工干预 - 完全经纪商兼容：自动检测并调整填充模式，以与所有 MT5 经纪商配合工作 - 风险管理选项：用户可以调整固定手数或根据需求调整。EA 限制同类型仓位数量，控制入场间距，并在交易之间包含冷却功能 - 利润保护工具：EA 包含基于 ATR 的追踪止损，当市场向有利方向移动时锁定利润 - 多层信号过滤：多个技术过滤器
Signal Quantum KPG
Le Uyen Phuong Nguyen
指标
Signal Quantum KPG – 带止损和止盈水平的买卖信号指标 Signal Quantum KPG 是一款面向 MetaTrader 5 的专业交易指标，可同时提供多个时间框架的趋势强度概览。该指标不深入复杂的公式，而是专注于您能即时看到并直观使用的内容。 主要优点 多时间框架力量面板 (MTF Dashboard) 同时显示 7 个时间框架：M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1。 每个时间框架包含： 趋势信号（BUY / SELL），颜色清晰。 基于实际 K 线结构的买卖力量百分比。 块状力量条 (Strength Bar)，显示当前趋势的强弱程度。 汇总行 (SUMMARY) 帮助您快速掌握所有时间框架的整体趋势。 动态买卖信号显示 当趋势反转时，指标立即在图表上绘制箭头（绿色向上、红色向下）和 BUY/SELL 文字。 自动计算止损和 5 个止盈水平，并以彩色圆点加价格标签显示，可通过按钮切换。 多渠道警报系统 (Alert) 支持所有警报类型： MT5 弹窗。 声音（可自定义 .wav 文件）。 电子邮件（需要配置 SMTP）。 通过 MT5 手机端推送通知
KPG S8 U8 Scalper
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG S8 U8 Scalper EA  (MT5) 关于点差的重要说明（请参阅设置中的截图）： Max Spread 参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。通常，您可以将其设置为交易品种在您交易时间框架上正常点差的 2-3 倍。 该 EA 包含多个过滤器（点差、波动时机、结构确认），以帮助在稳定的市场条件下进行入场。 概述 KPG S8 U8 Scalper Bot 是由 BillionKPG Club 为 MetaTrader 5 开发的专家顾问（EA）。它设计用于黄金（XAUUSD）和主要外汇货币对，侧重于选择性入场和风险管理。 主要功能 自动交易：EA 监控市场、开仓并管理持仓，无需人工干预。 全经纪商兼容性：自动检测并调整以适用于所有 MT5 经纪商。 风险管理选项：用户可根据需要调整固定手数。EA 限制同类型仓位数量，控制入场间隔，并在交易之间包含冷却功能。 利润保护工具：EA 包含基于 ATR 的移动止损，以在市场朝有利方向移动时锁定利润。 多层信号过滤：多种技术过滤器（波动时机、结构确认、点差检查）有助于避免在高波动或非规律市场噪音期间入场。
KPG Trend Hs5
Le Uyen Phuong Nguyen
专家
KPG Trend Hs5 – 适用于MT5的自动化交易解决方案 – BillionKPG Club 关于点差的重要说明（参见设置中的截图） Max Spread参数应根据您经纪商的平均点差进行设置。通常可以设置为交易时间框架上该品种正常点差的3倍。EA包含多个过滤器（峰值检测、ATR过滤器、时段过滤器），以帮助在稳定的市场条件下入场。您可以在设置部分截图中查看推荐值。 概述 KPG Trend Hs5是由BillionKPG Club为MetaTrader 5开发的专家顾问（EA）。它设计用于黄金（XAUUSD）和主要外汇货币对（EURUSD、GBPUSD、USDJPY），侧重于风险管理。 主要功能 自动化交易 EA监控市场，开仓和管理持仓，无需人工干预。 风险管理选项 用户可以选择固定手数或每笔交易的百分比风险。EA限制开仓数量，控制入场间隔，并包含亏损后的恢复机制。 利润保护工具 EA包含基于ATR的移动止损、部分平仓和保本止损。 信号过滤 多重过滤器帮助避免在高波动或市场噪音不规则期间入场。 针对黄金和外汇的优化 默认参数已针对黄金（XAUUSD）和主流外汇货币对预先
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seven dragons
28
seven dragons 2026.07.31 15:25 
 

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Le Uyen Phuong Nguyen
7842
来自开发人员的回复 Le Uyen Phuong Nguyen 2026.08.03 14:46
Thank you for your review! I've updated the indicator with performance improvements and a lighter chart load. Hope you enjoy the new version!
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