Suppy Demand KPG
- 指标
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Le Uyen Phuong Nguyen大家好！我是Billion KPG Club的创始人。
我专注于开发专家顾问（EA）和指标，帮助交易者以更简单、更有条理的方式分析市场。我的工具旨在支持新手和经验丰富的交易者进行日常交易。我始终乐于学习、分享并与交易社区交流想法。
我注重清晰度和实用性，让任何想要改进交易方法的人都能轻松进行市场分析。
- 版本: 2.10
- 更新: 3 八月 2026
Supply Demand KPG – 供需区域指标 for MetaTrader 5
Supply Demand KPG 基于价格行为和成交量自动识别供应区（阻力）和需求区（支撑）。无需手动绘制区域，指标直接在图表上显示，帮助交易者快速找到价格可能反转或突破的关键区域。
主要优势
1. 智能供需区域识别
- 供应区域显示为橙色 – 潜在阻力区。
- 需求区域显示为蓝色 – 潜在支撑区。
- 指标自动扫描图表，仅保留有效区域，删除已被突破或重叠的区域。
2. 基于成交量的区域强度评估
- 每个区域显示累积成交量及其占总量的百分比。
- 粗边框 = 高可靠性区域。
- 细边框 = 较低可靠性区域（需额外确认）。
3. 动态更新与自动删除区域
- 被突破的区域自动消失，保持图表整洁。
- 超出限制的老旧区域自动删除，聚焦最近的有效区域。
4. 总供应 / 总需求显示
- 图表左角显示两行文字（Total Supply 和 Total Demand），展示所有活跃区域的累积强度。
- 可自定义位置和字体大小。
5. 使用指南面板
- 简洁面板解释区域颜色、边框粗细及其含义。
- 可通过图表上的按钮切换显示（Guide: ON/OFF）。
6. 灵活的自定义
- 调整每侧（供应/需求）显示的最大区域数量。
- 更改颜色、高/低可靠性区域的边框粗细。
- 调整区域尺寸倍数。
7. 界面简洁，系统负载低
- 区域显示为半透明矩形，不干扰图表。
- 区域标签放置在右侧，避免遮挡K线。
重要说明
- 该指标旨在支持技术分析，并非完全自动化的交易系统。
- 有效性取决于用户的技能和风险管理策略。
- 在真实账户使用前，请务必在模拟账户上充分测试。
支持
支持通过产品评论区或 mql5.com 内部消息系统提供。不支持通过 Telegram、其他即时通讯软件或外部网站提供支持。
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