Telegram Monitor
- 实用工具
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Aleh PiatrenkaMQL4/MQL5 developer specializing in Expert Advisors and trading utilities.
Experienced in trade copying (master/slave systems) and trading notification services.
All products are designed and personally used in real trading environments.
- 版本: 1.3
- 更新: 7 八月 2026
- 激活: 20
这是一款专业的多功能工具，将 Trading Statistics、Auto Reports、Price Alerts 和 Trade Notifications 集成到一个现代化的 Telegram 监控系统中。
该工具支持通过 Telegram 频道使用 /menu 命令进行远程控制。您无需返回 MetaTrader 5 终端，即可发送 Trade Reports、查看开放持仓、创建、删除和管理活动的 Price Alerts。
支持按计划自动发送 Telegram 报告，同时也支持直接通过 Telegram 手动发送 Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time 周期的 Trade Reports。
该工具配备现代化的交互式控制面板，支持 Dark/Light 主题、灵活的交易通知设置，以及自定义文本标签和消息语言。只要工具未从图表中移除，所有设置都会在 MetaTrader 5 重启后自动保存并恢复。控制面板还支持最小化模式，方便在图表上操作。
实时接收以下 Telegram 通知：
- 所选周期的 trading 统计：Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time
- 交易开仓和平仓
- 部分平仓
- Stop Loss 和 Take Profit 修改
- 所有交易品种或仅当前图表品种
- Price Alerts 触发通知
- 当前开放持仓列表
Telegram 远程控制：
- 发送 Daily / Weekly / Monthly / Yearly / All Time 周期的 Trade Reports
- 请求当前开放持仓列表
- 直接通过 Telegram 创建新的 Price Alerts
- 查看活动的 Price Alerts
- 删除单个或全部 Price Alerts
- Telegram 与 MetaTrader 5 之间的 Price Alerts 自动同步
- 创建 Price Alert 后自动删除服务消息
通过 MetaTrader 5 创建 Price Alerts，轻松监控重要价格水平：
- 为 Market Watch 中的交易品种手动添加提醒
- 通过图表上的线条创建提醒
- 每个交易品种支持多个提醒
- Telegram 与 MetaTrader 5 之间自动同步
- 与图表无缝集成的可视化显示
简单设置：
通过 @BotFather 创建 Telegram 机器人并获取 Bot Token。
创建 Telegram 频道（公开或私密），获取 Chat ID，并将机器人添加为具有发送消息权限的管理员。
在 MetaTrader 5 → Tools → Options → Expert Advisor 中启用 https://api.telegram.org 的 WebRequest，将工具附加到任意图表，并在输入参数中填写 Bot Token 和 Chat ID。
详细的分步说明请参见截图。
重要说明：
该工具不会开仓或修改交易。
仅在 MetaTrader 5 终端运行时工作（与其他 Advisor 相同）。
兼容所有 MT5 经纪商，并支持 netting 和 hedging 账户。