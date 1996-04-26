UCS Top and Bottom Candle MT4
- Индикаторы
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Biswarup BanerjeeHello, I'm Biswarup, a 32-year-old MQL4 and MQL5 development specialist with a proven track record of excellence. With over 150 products spanning various categories and over 300 client projects successfully delivered across multiple platforms, I am dedicated to providing high-quality trading
- Версия: 5.0
- Обновлено: 13 июля 2026
- Активации: 20
UCS Top & Bottom Candle MT4 — это мощный индикатор, разработанный исключительно для MetaTrader 4, позволяющий трейдерам точно определять свинговые максимумы и минимумы. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои стратегии входа и выхода на рынок.
Благодаря анализу на основе импульса, UCS Top & Bottom Candle MT4 помогает вам извлекать выгоду из рыночных движений, предоставляя четкие визуальные сигналы и оповещения для своевременного принятия решений. Представьте, что вы можете быстро определять потенциальные точки разворота, тем самым улучшая свою торговую эффективность и прибыльность.
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Ключевые особенности
- Источник сигнала: Использует анализ импульса для точного определения формирований свечей максимума и минимума, помогая выявлять потенциальные развороты на рынке.
- Сигналы на покупку/продажу: Генерирует четкие сигналы на покупку и продажу на основе конкретных рыночных условий без перерисовки, обеспечивая надежные торговые инсайты.
- Визуальные стрелочные сигналы: Plots отличные стрелки на графике в точках сигнала, что упрощает визуализацию потенциальных точек входа.
- Быстрый и тестируемый: Построен на эффективном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и полную совместимость со Стратегическим Тестером для анализа исторической производительности.
- Всплывающие оповещения: Предоставляет всплывающие оповещения прямо в MetaTrader во время событий сигнала, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность.
- Push-уведомления: Отправляет оповещения в реальном времени на ваше мобильное устройство, позволяя вам отслеживать торговые сигналы на ходу.
- Электронные оповещения: Предоставляет уведомления по электронной почте о событиях сигнала, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от торгового терминала.
- Поддержка нескольких таймфреймов: Полностью функционален на всех стандартных таймфреймах MetaTrader, от M1 до MN, позволяя гибко использовать торговые стратегии.
- Интеграция буферов: Предлагает доступные буферы, которые могут использоваться Expert Advisor для автоматической торговли на основе сигналов.
- Настраиваемые параметры: Имеет регулируемые настройки для Percent K и Percent D, позволяя трейдерам адаптировать индикатор под свои конкретные торговые стили.
Откройте для себя весь потенциал ваших торговых стратегий с UCS Top & Bottom Candle MT4, разработанным специально для пользователей MetaTrader 4.
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