UCS Top and Bottom Candle MT4

UCS Top & Bottom Candle MT4 — это мощный индикатор, разработанный исключительно для MetaTrader 4, позволяющий трейдерам точно определять свинговые максимумы и минимумы. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои стратегии входа и выхода на рынок.

Благодаря анализу на основе импульса, UCS Top & Bottom Candle MT4 помогает вам извлекать выгоду из рыночных движений, предоставляя четкие визуальные сигналы и оповещения для своевременного принятия решений. Представьте, что вы можете быстро определять потенциальные точки разворота, тем самым улучшая свою торговую эффективность и прибыльность.

Руководство по установке MQL продуктов | Обновление купленных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Настройки индикатора / Руководство

Ключевые особенности

Источник сигнала: Использует анализ импульса для точного определения формирований свечей максимума и минимума, помогая выявлять потенциальные развороты на рынке.

Сигналы на покупку/продажу: Генерирует четкие сигналы на покупку и продажу на основе конкретных рыночных условий без перерисовки, обеспечивая надежные торговые инсайты.

Визуальные стрелочные сигналы: Plots отличные стрелки на графике в точках сигнала, что упрощает визуализацию потенциальных точек входа.

Быстрый и тестируемый: Построен на эффективном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и полную совместимость со Стратегическим Тестером для анализа исторической производительности.

Всплывающие оповещения: Предоставляет всплывающие оповещения прямо в MetaTrader во время событий сигнала, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность.

Push-уведомления: Отправляет оповещения в реальном времени на ваше мобильное устройство, позволяя вам отслеживать торговые сигналы на ходу.

Электронные оповещения: Предоставляет уведомления по электронной почте о событиях сигнала, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от торгового терминала.

Поддержка нескольких таймфреймов: Полностью функционален на всех стандартных таймфреймах MetaTrader, от M1 до MN, позволяя гибко использовать торговые стратегии.

Интеграция буферов: Предлагает доступные буферы, которые могут использоваться Expert Advisor для автоматической торговли на основе сигналов.

Настраиваемые параметры: Имеет регулируемые настройки для Percent K и Percent D, позволяя трейдерам адаптировать индикатор под свои конкретные торговые стили.

Откройте для себя весь потенциал ваших торговых стратегий с UCS Top & Bottom Candle MT4, разработанным специально для пользователей MetaTrader 4.

Вы также можете ознакомиться с версией MT5 этого продукта:

Я буду очень признателен за положительный отзыв, если вы довольны своей покупкой. Пожалуйста, свяжитесь со мной для поиска решения, если это не так. Интересует бесплатный 7-дневный пробный период? Не стесняйтесь обращаться ко мне через раздел моего профиля.

Проверьте все мои продукты: https://www.mql5.com/en/users/biswait50/seller

Свяжитесь со мной для поддержки: https://www.mql5.com/en/users/biswait50

#теги UCS Top & Bottom Candle MT4, торговый индикатор, MetaTrader 4, свинг-трейдинг, рыночный анализ, торговые сигналы, стрелки на покупку и продажу, индикатор импульса, бэктестинг, forex торговля, автоматическая торговля, push-уведомления, электронные оповещения, технический анализ, торговля на нескольких таймфреймах, торговые оповещения