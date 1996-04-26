UCS Top and Bottom Candle MT4

UCS Top & Bottom Candle MT4 — это мощный индикатор, разработанный исключительно для MetaTrader 4, позволяющий трейдерам точно определять свинговые максимумы и минимумы. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои стратегии входа и выхода на рынок.

Благодаря анализу на основе импульса, UCS Top & Bottom Candle MT4 помогает вам извлекать выгоду из рыночных движений, предоставляя четкие визуальные сигналы и оповещения для своевременного принятия решений. Представьте, что вы можете быстро определять потенциальные точки разворота, тем самым улучшая свою торговую эффективность и прибыльность.

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Ключевые особенности

  • Источник сигнала: Использует анализ импульса для точного определения формирований свечей максимума и минимума, помогая выявлять потенциальные развороты на рынке.
  • Сигналы на покупку/продажу: Генерирует четкие сигналы на покупку и продажу на основе конкретных рыночных условий без перерисовки, обеспечивая надежные торговые инсайты.
  • Визуальные стрелочные сигналы: Plots отличные стрелки на графике в точках сигнала, что упрощает визуализацию потенциальных точек входа.
  • Быстрый и тестируемый: Построен на эффективном движке OnCalculate() MetaTrader, обеспечивая быстрые вычисления и полную совместимость со Стратегическим Тестером для анализа исторической производительности.
  • Всплывающие оповещения: Предоставляет всплывающие оповещения прямо в MetaTrader во время событий сигнала, гарантируя, что вы никогда не упустите возможность.
  • Push-уведомления: Отправляет оповещения в реальном времени на ваше мобильное устройство, позволяя вам отслеживать торговые сигналы на ходу.
  • Электронные оповещения: Предоставляет уведомления по электронной почте о событиях сигнала, позволяя удаленно контролировать ситуацию, когда вы находитесь вдали от торгового терминала.
  • Поддержка нескольких таймфреймов: Полностью функционален на всех стандартных таймфреймах MetaTrader, от M1 до MN, позволяя гибко использовать торговые стратегии.
  • Интеграция буферов: Предлагает доступные буферы, которые могут использоваться Expert Advisor для автоматической торговли на основе сигналов.
  • Настраиваемые параметры: Имеет регулируемые настройки для Percent K и Percent D, позволяя трейдерам адаптировать индикатор под свои конкретные торговые стили.

Откройте для себя весь потенциал ваших торговых стратегий с UCS Top & Bottom Candle MT4, разработанным специально для пользователей MetaTrader 4.

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4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Brilliant Reversals Alert MT5
Biswarup Banerjee
5 (3)
Индикаторы
Представляем вам Brilliant Reversals MT5, продвинутый торговый индикатор, разработанный для определения потенциальных точек разворота тренда на рынке. Этот мощный инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений, точно определяя критические моменты для входа или выхода из сделок. Brilliant Reversals MT5 использует сложные алгоритмы для предоставления точных сигналов, помогая трейдерам извлекать выгоду из волатильности рынка. Благодаря своей природе без пе
Moving Average Crossover EA MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Moving Average Strategy EA MT5, мощное автоматизированное торговое решение, разработанное для трейдеров, стремящихся использовать пересечения скользящих средних для повышения своей торговой эффективности. Этот экспертный советник идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, желающих оптимизировать свой торговый процесс и эффективно использовать рыночные тренды. С помощью своих сложных алгоритмов Moving Average Strategy EA MT5 обеспечивает точные точки входа и
Super Trend Alert
Biswarup Banerjee
4.33 (3)
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Представляем SuperTrend MT5, современный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в точном определении рыночных трендов. Независимо от того, являетесь ли вы forex, трейдером акций, криптовалют или товаров, этот мощный инструмент предоставляет четкие сигналы на покупку и продажу, позволяя вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваш торговый успех. С SuperTrend MT5 вы получаете значительное преимущество в вашей торговой стратегии. Пользователи сообщают о повышенной точности в опр
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Hedge Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (4)
Утилиты
Представляем вам EA HedgeTradeManager MT5, мощный Expert Advisor, разработанный для автоматизации хеджирования, предоставляя трейдерам надежный инструмент для управления неблагоприятными ценовыми движениями. Этот EA идеально подходит как для начинающих трейдеров, изучающих техники хеджирования, так и для опытных профессионалов, стремящихся улучшить свои торговые настройки. С его сложными функциями управления рисками, EA HedgeTradeManager MT5 выделяется тем, что значительно снижает потенциальные
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Keltner Channel Indicator Alert
Biswarup Banerjee
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SuperTrend Alert
Biswarup Banerjee
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Представляем SuperTrend MT4, современный индикатор, разработанный для помощи трейдерам в точном определении рыночных трендов. Независимо от того, являетесь ли вы forex, трейдером акций, криптовалют или товаров, этот мощный инструмент предоставляет четкие сигналы на покупку и продажу, позволяя вам принимать обоснованные решения и максимизировать ваш торговый успех. С SuperTrend MT4 вы получаете значительное преимущество в вашей торговой стратегии. Пользователи сообщают о повышенной точности в опр
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Grid Trade Manager MT5
Biswarup Banerjee
4 (2)
Утилиты
Представляем вам EA GridTradeManager MT4, мощного торгового советника, разработанного для оптимизации ваших стратегий сетевой торговли на платформе MetaTrader 4. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся автоматизировать размещение и управление сетевыми ордерами, эффективно используя колебания рынка. Руководство по установке MQL продуктов | Обновление приобретенных MQL продуктов на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общее руко
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Higher High and Lows
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Higher High and Lower Low Scanner MT4 — это продвинутый торговый индикатор, разработанный для пользователей MetaTrader 4, которые стремятся улучшить свои стратегии торговли на основе ценового действия. Этот инструмент использует фрактальный анализ для эффективного определения ключевых точек разворота и паттернов, определяющих тренды, что делает его незаменимым активом для трейдеров на различных рынках, включая forex, акции и криптовалюты. Этот индикатор предлагает значительные преимущества, точн
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Trailing Stop and Breakeven Manager
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем вам Ea TrailingStop BreakEven MT5, мощный Expert Advisor, разработанный для повышения вашей торговой эффективности за счет автоматизации управления уровнями стоп-лосса. Идеально подходит как для новичков, так и для опытных трейдеров, этот EA гарантирует максимизацию ваших прибылей при минимизации рисков благодаря динамическим корректировкам уровней безубыточности и трейлинг-стопов. С Ea TrailingStop BreakEven MT5 трейдеры могут наслаждаться значительными преимуществами оптимизирован
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MT4 Local Trade Copier Pro
Biswarup Banerjee
3.82 (11)
Утилиты
Представляем Local Trade Copier Pro MT4, идеальный инструмент для трейдеров, которые хотят эффективно копировать сделки между различными MT4 аккаунтами. Этот мощный инструмент разработан для трейдеров, желающих автоматизировать свою торговую стратегию и повысить свою эффективность, используя несколько аккаунтов без усилий. Испытайте преимущества копирования сделок в реальном времени с минимальной задержкой, что гарантирует, что вы никогда не упустите прибыльную возможность. Независимо от того, у
Rsi Divergence Pro Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Представляем вам RSI Divergence MT4, мощный индикатор, разработанный для выявления разворотов тренда путем анализа взаимосвязи между движениями цен и RSI (Индекс относительной силы). Идеален для трейдеров, стремящихся улучшить свой процесс принятия решений, этот инструмент предлагает идеи о потенциальных сигналах на покупку и продажу на основе паттернов дивергенции. С его способностью обнаруживать как бычьи, так и медвежьи дивергенции, RSI Divergence MT4 дает трейдерам возможность замечать ослаб
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Double Top And Bottom Indicator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
DPO Histogram MT4 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для отображения Детрендированного Ценового Осциллятора в виде гистограммы. Этот мощный инструмент помогает трейдерам выявлять циклические ценовые движения и потенциальные изменения тренда, что делает его идеальным как для новичков, так и для опытных трейдеров. С его оповещениями в реальном времени и удобным интерфейсом DPO Histogram MT4 позволяет трейдерам быстро реагировать на изменения на рынке, улучшая их торговые стратег
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Nadaraya Watson Envelope EA
Biswarup Banerjee
Эксперты
Nadaraya Watson Envelope Strategy EA MT4 — это мощный экспертный советник, разработанный для трейдеров, которые хотят извлечь выгоду из разворотов тренда на валютном рынке. Этот EA использует индикатор Nadaraya-Watson Envelope для определения потенциальных разворотов цен на границах конверта, предоставляя простую, но эффективную торговую стратегию, специально адаптированную для пользователей MetaTrader 4. С его надежными возможностями обратного тестирования Nadaraya Watson Envelope Strategy EA M
Close Manager MT5
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем вам Ea CloseManager MT5, специализированный Expert Advisor (EA), разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для упрощения и автоматизации процесса закрытия сделок. Этот мощный инструмент приносит пользу как для ручных, так и для автоматизированных торговых стратегий, обеспечивая точный контроль над критериями выхода, что делает его идеальным для трейдеров с различным уровнем опыта. С Ea CloseManager MT5 пользователи получают значительную экономию времени в управлении сделками и
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Fibonacci Levels Alert
Biswarup Banerjee
5 (2)
Индикаторы
Fibonacci Alert MT4 — это продвинутый торговый индикатор, разработанный для помощи трейдерам в определении ключевых Fibonacci уровней в реальном времени. Предоставляя своевременные уведомления, когда цена приближается к этим критическим уровням или пробивает их, он позволяет трейдерам принимать обоснованные решения и оптимизировать свои торговые стратегии. Этот индикатор полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, так как упрощает сложную задачу отслеживания Fibonacci уровней, предлаг
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Consecutive Candle Indicator MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам Consecutive Candle MT5, инновационный индикатор, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии путем выявления последовательностей бычьих или медвежьих свечей. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров в forex, акциях, криптовалюте и товарных рынках, предоставляя четкие сигналы и оповещения, которые помогут вам принимать обоснованные решения. Благодаря своей способности предоставлять своевременные оповещения для подтверждения трендов и потенциальных разворотов, Cons
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Nadaraya Watson Envelop Alerts
Biswarup Banerjee
2 (2)
Индикаторы
Повысьте свою торговую стратегию с помощью Nadaraya Watson Envelope Alert MT4 , передового индикатора, использующего непараметрическую ядерную регрессию для обеспечения плавного, адаптивного анализа тенденций. Вдохновленный оценщиком Надрая-Ватсона, этот инструмент применяет гауссово сглаживание ядра к ценовым данным, создавая динамические оболочки, которые адаптируются к волатильности рынка без чрезмерного запаздывания традиционных скользящих средних. Широко признанный на платформах вроде Tradi
ADX Multicurrency Scanner MT5
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Мультивалютный сканер Среднего Направленного Индекса(ADX) MT5 — это продвинутый торговый индикатор, предназначенный для одновременного анализа нескольких валютных пар. Он приносит пользу трейдерам, стремящимся улучшить процесс принятия решений, предоставляя сигналы в реальном времени на основе Среднего Направленного Индекса, что позволяет эффективно анализировать рыночные тренды. Этот инструмент упрощает торговый опыт, облегчая определение силы тренда и направленного движения, что делает его нез
Balance Martingale MT5
Biswarup Banerjee
Эксперты
Представляем вам Balanced Martingale EA MT5, сложное торговое решение, разработанное специально для платформы MetaTrader 5. Этот экспертный советник использует уникальную стратегию мартингейла и обратного мартингейла, позволяя трейдерам эффективно использовать ежедневные тренды. С помощью своих передовых алгоритмов Balanced Martingale EA MT5 предоставляет трейдерам конкурентное преимущество, управляя сделками разумно, максимизируя прибыль и минимизируя риски. Идеально подходит как для новичков,
Nadaraya Watson Envelop Alert
Biswarup Banerjee
4.75 (4)
Индикаторы
Разблокируйте потенциал вашей торговой стратегии с Nadaraya Watson Envelope MT5, инновационным индикатором, разработанным для предоставления трейдерам точного анализа трендов и динамических уровней поддержки и сопротивления. Идеален для forex, товарных рынков и криптовалютных трейдеров, этот инструмент улучшает принятие решений и точность в определении разворотов рынка и продолжений трендов. Nadaraya Watson Envelope MT5 выделяется использованием переднего края гауссовского сглаживания для создан
Ultimate Trade Panel MT5
Biswarup Banerjee
3.67 (3)
Утилиты
Ultimate Trade Panel MT5 — это мощная утилита, разработанная исключительно для MetaTrader 5, направленная на улучшение торгового опыта как для новичков, так и для опытных трейдеров. Предлагая интуитивно понятный интерфейс и мощные функции, она помогает пользователям более эффективно управлять сделками и с большей точностью. Эта утилита упрощает торговые задачи, позволяя пользователям сосредоточиться на стратегии, а не на ручных процессах. С такими функциями, как торговля в один клик и настраивае
Pip Movement Alert
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Представляем вам STC MT4, продвинутый торговый индикатор, разработанный для эффективного анализа рыночных трендов и циклов, что делает его незаменимым инструментом для трейдеров, стремящихся улучшить процесс принятия решений. Этот индикатор полезен как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые ищут оптимальные точки входа и выхода на основе циклических ценовых движений и изменений импульса. STC MT4 предлагает значительные преимущества, предоставляя своевременные сигналы, которые помогаю
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Account Trailing Stop Manager MT5
Biswarup Banerjee
Утилиты
Представляем вам EA AccountTrailingStop MT5, продвинутый Expert Advisor, разработанный для улучшения вашей торговой стратегии за счет автоматического управления и защиты ваших прибылей на MetaTrader 5. Этот инструмент идеально подходит как для новичков, так и для профессиональных трейдеров, предлагая надежное решение для динамического блокирования прибыли в различных торговых условиях. С EA AccountTrailingStop MT5 пользователи получают значительные преимущества, такие как улучшенное удержание пр
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Volume Oscilator Indicator
Biswarup Banerjee
5 (1)
Индикаторы
Volume Oscilator is a popular indicator available in trading view which is very popular among traders Definition The Volume Oscillator is an indicator made up of two Moving Averages (MA) surrounding volume, one being fast and the other slow. The slow volume MA value is then subtracted from the value of the fastlow Moving Average. The Volume Oscillator measures volume by analyzing the relationship between the two Moving Averages mentioned. When combined with other indicators it provides a very st
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Day and Week Separator
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Улучшите свой торговый опыт с Day and Week Separator MT5, мощным индикатором, предназначенным для plot настраиваемых разделительных линий для дней и недель. Этот инструмент идеально подходит для трейдеров, стремящихся ориентироваться в сложностях различных часовых поясов брокеров, обеспечивая ясность и точность в их анализе графиков. Четко обозначая торговые сессии и переходы между днями и неделями, Day and Week Separator MT5 значительно улучшает способность трейдеров планировать и реализовывать
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STM Trade Panel
Biswarup Banerjee
5 (1)
Утилиты
Представляем STM Trade Panel MT4, необходимую утилиту, разработанную специально для трейдеров, использующих MetaTrader 4. Этот мощный инструмент упрощает выполнение и управление сделками, обеспечивая оптимизированный опыт как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся повысить свою торговую эффективность. STM Trade Panel MT4 предлагает ключевые преимущества, такие как размещение заказов в один клик и настраиваемые параметры торговли, что позволяет пользователям быстро реагировать на
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Risk Management Panel
Biswarup Banerjee
Утилиты
Risk Management Panel is unique to tool calculate your risk quickly and place trades based on your account money. There are two options for the user  Account Equity Account Balance Tools like these is specially useful when you have to take a quickly decision about your trade but dont have the time to calculate the risk. It works with magic number. So the advantage is a trade placed by this panel could be manipulated by the other expert advisors as well
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Angle Of Price
Biswarup Banerjee
1 (1)
Индикаторы
Angle of Price It is a trend following indicator. The idea behind this indicator is very simple. it calculates the angle of certain price type with its N candle back price type. When the price is moving toward upward direction positive angle histograms will be created and vice versa for downward direction. There are couple of price type supported in this indicator. Which is as follows Close Open High Low Median Typical Weighted When combined with other indicators it could be used as a very power
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Angle of Averages
Biswarup Banerjee
Индикаторы
Повысьте точность своих торговых решений с помощью   Angle of Moving Average MT4 , инновационного индикатора, который измеряет угол наклона скользящих средних, предоставляя ясное понимание направления и силы тренда. Основанный на принципе измерения углового наклона скользящих средних за определенное количество баров, этот инструмент стал основой технического анализа с момента его появления в торговых сообществах около 2010 года. Широко обсуждаемый на форумах, таких как Forex Factory, и высоко о
Hedge Range Breakout
Biswarup Banerjee
Эксперты
Description This Expert Advisor mainly works on range breakout on a particular timeframe. The logic behind the this pretty simple. When a range is formed in any time frame (e.g. the range should be less than 20 pips and there must be atleast 30 candle in that range), this ea will wait for the range to be broken out on any direction. If the range is broken on the upper side it will enter into the buy position and hedge the lower ragne with sell position(Could be martingale multiplied lots). If i
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