UCS Top and Bottom Candle MT4

UCS顶部和底部蜡烛 MT4 是一款专为 MetaTrader 4 设计的强大指标，使交易者能够精准识别摆动顶部和底部蜡烛。这个工具非常适合希望提升市场进出策略的新手和经验丰富的交易者。

凭借其基于动量的分析，UCS顶部和底部蜡烛 MT4 帮助您利用市场波动，提供清晰的视觉信号和警报，以便及时做出决策。想象一下，能够快速识别潜在的反转点，从而提高您的交易效率和盈利能力。

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主要特点

信号来源：利用动量分析准确检测顶部和底部蜡烛形态，帮助识别潜在市场反转。

买入/卖出信号：根据特定市场条件触发清晰的买入和卖出信号，无重绘，确保可靠的交易见解。

视觉箭头信号：在信号蜡烛上 Plots 明显箭头，使潜在入场点一目了然。

快速且可回测：基于 MetaTrader 的高效 OnCalculate() 引擎构建，确保快速计算并与策略测试器完全兼容，进行历史性能分析。

弹出警报：在信号事件中直接在 MetaTrader 中提供警报弹窗，确保您不会错过任何机会。

推送通知：实时向您的移动设备发送警报，让您随时随地监控交易信号。

电子邮件警报：提供信号事件的电子邮件通知，使您在离开交易终端时也能进行远程监控。

多时间框架支持：在所有标准 MetaTrader 时间框架中完全功能，从 M1 到 MN，允许灵活的交易策略。

缓冲区集成：提供可供 Expert Advisor 用于基于信号输出的自动交易的可访问缓冲区。

可自定义参数：具有可调设置的 K 值和 D 值，允许交易者根据自己的特定交易风格调整指标。

体验 UCS顶部和底部蜡烛 MT4 的全部潜力，专为 MetaTrader 4 用户设计。

您还可以查看此产品的 MT5 版本：

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