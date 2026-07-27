Turbo Scalper Avto — Хирургический Скальпер XAUUSD

Робот, который режет золотой рынок как скальпель. Turbo Scalper Avto использует молниеносную стратегию скальпинга с интеллектуальным «мягким» усреднением, что позволяет зарабатывать на небольших колебаниях цены, а не пересиживать просадки. Встроенный алгоритм защиты капитала обрубает убытки при смене тренда или превышении лимита риска ( требует активации в настройках советника). Полный автомат: установил на XAUUSD M30 и забыл.





Turbo Scalper Avto: Ваш персональный трейдер по золоту

Представьте инструмент, который не просто торгует, а препарирует рынок. Он не жадничает в ожидании мега-тренда и не сливает депозит в надежде на разворот. Его задача — дождаться хорошего момента для открытия позиции, зайти молниеносно, срезать небольшой профит и тут же выходить, наращивая доходность за счет математического преимущества.

Turbo Scalper Avto — это не «очередной Грааль», а холодный, расчетливый алгоритм, натренированный на самом волатильном инструменте — Золоте (XAUUSD).

🚀 Почему «Turbo»?

Советник создан для любителей быстрых результатов. Он не держит сделки сутками.

Чистый скальпинг: Входы осуществляются в моменты ценовых импульсов, при съёме ликвидности ММ в сторону господствующей тенденции.

Адаптивный мультивалютный режим: Хотя основная специализация робота — золото, встроенные алгоритмы позволяют масштабировать стратегию на классические валютные пары. Просто добавьте нужные пары в соответствующее окно настроек ( для валютных пар требуется оптимизация) .

Мгновенная готовность: Установите на график XAUUSD M30 с дефолтным сет-файлом — и робот сразу приступит к анализу. Никаких танцев с бубнами и недельной оптимизации.

🛡️ Защита депозита: Ваши деньги под присмотром

Большинство скальперов теряют всё в момент резкого движения без отката. Мы внедрили систему безопасности уровня «Периметр». Вы контролируете риски, даже когда спите.

Мягкое усреднение: Вместо агрессивного Мартингейла, который убивает счета, используется щадящий алгоритм математического добора. Мы не удваиваем лот против тренда, мы аккуратно усредняем вход для продолжения движения в сторону господствующей тенденции, сохраняя нагрузку на депозит минимальной. Стоп-лосс по просадке: Активируйте функцию в настройках, и советник принудительно закроет ВСЕ ордера, если плавающий убыток коснется заданного вами процента от баланса. Железный лимит потерь. Закрытие позиций при развороте тренда: Уникальная фишка. Если алгоритм детектирует глобальную смену настроения рынка (тренд пошел против вашей сетки), робот не будет ждать чуда. По вашему сигналу он экстренно закроет все позиции, чтобы уйти в кэш и дождаться новой благоприятной формации ( требуется активация функции в настройках советника).

⚙️ Технические параметры и гибкость

Торговый инструмент: XAUUSD (основной), EURUSD, GBPUSD и другие ликвидные пары.

Таймфрейм: M30 (золотая середина между шумом и запаздыванием).

Депозит: Минимальный порог входа — 10 000 единиц валюты счета (центовые счета приветствуются!). На центовом счете (USD 100) вы получаете полноценную работу профессионального робота с микро-лотами. На ECN/Standard (USD 10 000) вы получаете максимальное быстродействие и идеальное исполнение ордеров.

Ready-to-Trade: Полностью автоматический режим. Включаем и забываем.

🧠 Для кого этот советник?

Для тех, кто понимает, что заработок на бирже — это не лотерея, а статистическое преимущество. Если вы устали от сливов из-за одной черной свечи и хотите получать удовольствие от контролируемого роста счета — нажмите кнопку «Купить».





