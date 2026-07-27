Turbo scalper Avto

Turbo Scalper Avto — Хирургический Скальпер XAUUSD 

Робот, который режет золотой рынок как скальпель. Turbo Scalper Avto использует молниеносную стратегию скальпинга с интеллектуальным «мягким» усреднением, что позволяет зарабатывать на небольших колебаниях цены, а не пересиживать просадки. Встроенный алгоритм защиты капитала обрубает убытки при смене тренда или превышении лимита риска ( требует активации в настройках советника). Полный автомат: установил на XAUUSD M30 и забыл.


Turbo Scalper Avto: Ваш персональный трейдер по золоту

Представьте инструмент, который не просто торгует, а препарирует рынок. Он не жадничает в ожидании мега-тренда и не сливает депозит в надежде на разворот. Его задача — дождаться хорошего момента для открытия позиции, зайти молниеносно, срезать небольшой  профит и тут же выходить, наращивая доходность за счет математического преимущества.

Turbo Scalper Avto — это не «очередной Грааль», а холодный, расчетливый алгоритм, натренированный на самом волатильном инструменте — Золоте (XAUUSD).

🚀 Почему «Turbo»?

Советник создан для любителей быстрых результатов. Он не держит сделки сутками.

  • Чистый скальпинг: Входы осуществляются в моменты ценовых импульсов, при съёме ликвидности ММ в сторону господствующей тенденции. 

  • Адаптивный мультивалютный режим: Хотя основная специализация робота — золото, встроенные алгоритмы позволяют масштабировать стратегию на классические валютные пары. Просто добавьте нужные пары в соответствующее окно настроек ( для валютных пар требуется оптимизация) .

  • Мгновенная готовность: Установите на график XAUUSD M30 с дефолтным сет-файлом — и робот сразу приступит к анализу. Никаких танцев с бубнами и недельной оптимизации.

🛡️ Защита депозита: Ваши деньги под присмотром

Большинство скальперов теряют всё в момент резкого движения без отката. Мы внедрили систему безопасности уровня «Периметр». Вы контролируете риски, даже когда спите.

  1. Мягкое усреднение: Вместо агрессивного Мартингейла, который убивает счета, используется щадящий алгоритм математического добора. Мы не удваиваем лот против тренда, мы аккуратно усредняем вход для продолжения движения в сторону господствующей тенденции, сохраняя нагрузку на депозит минимальной.

  2. Стоп-лосс по просадке: Активируйте функцию в настройках, и советник принудительно закроет ВСЕ ордера, если плавающий убыток коснется заданного вами процента от баланса. Железный лимит потерь.

  3. Закрытие позиций при развороте тренда: Уникальная фишка. Если алгоритм детектирует глобальную смену настроения рынка (тренд пошел против вашей сетки), робот не будет ждать чуда. По вашему сигналу он экстренно закроет все позиции, чтобы уйти в кэш и дождаться новой благоприятной формации ( требуется активация функции в настройках советника).

⚙️ Технические параметры и гибкость

  • Торговый инструмент: XAUUSD (основной), EURUSD, GBPUSD и другие ликвидные пары.

  • Таймфрейм: M30 (золотая середина между шумом и запаздыванием).

  • Депозит: Минимальный порог входа — 10 000 единиц валюты счета (центовые счета приветствуются!).

    • На центовом счете (USD 100) вы получаете полноценную работу профессионального робота с микро-лотами.

    • На ECN/Standard (USD 10 000) вы получаете максимальное быстродействие и идеальное исполнение ордеров.

  • Ready-to-Trade: Полностью автоматический режим. Включаем и забываем.

🧠 Для кого этот советник?

Для тех, кто понимает, что заработок на бирже — это не лотерея, а статистическое преимущество. Если вы устали от сливов из-за одной черной свечи и хотите получать удовольствие от контролируемого роста счета — нажмите кнопку «Купить».
 



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Прозрачная модель ценообразования.  Цена растёт с каждым этапом продаж. Следующий этап: $1500 . [  Live Signal +7 Months · 0.1% DD · +27% Growth  ] Как работает Aero Aero — полностью автоматизированный советник для XAUUSD (Gold) , торгует в обе стороны на дневном графике. В основе — пробойная стратегия . Золото пробивает ключевые уровни почти каждый день — Aero определяет, какие из них статистически стоят сделки, и игнорирует остальные. Этот отбор делает kNN (k-ближайших соседей) — метод машин
Price Action Robot MT5
MQL TOOLS SL
3.86 (7)
Эксперты
Price Action Robot is a professional trading system built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market conditio
DAX Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (3)
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the DAX 40 Index on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability trading opportunities by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot is designe
Neural Sentinel xauusd ea mt5
Dragoljub Vujcic
Эксперты
Neural Sentinel XAUUSD MT5 – Высокочастотная алгоритмическая ИИ-система для золота Neural Sentinel XAUUSD MT5 — это высокопроизводительная алгоритмическая торговая система, разработанная исключительно для рынка золота (XAUUSD). Этот советник использует передовую мультитаймфреймовую аналитическую систему, сочетающую трендово-импульсный метод с точными фильтрами волатильности и анти-разворота для фиксации быстрых внутридневных рыночных неэффективностей. Попробуйте наши другие советники:  GET ONE F
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.53 (123)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подкл
Harmonizer EA MT5
Amir Hossein Moharreri
4.55 (11)
Эксперты
Harmonizer EA — это мощный инструмент для сеточной торговли, использующий продвинутый алгоритм для расчета точек входа для каждой отдельной сделки. Он не переобучен на исторических данных, а вместо этого использует волатильность рынка для собственной оптимизации. Благодаря использованию рыночной волатильности алгоритм способен быстро и эффективно адаптироваться к изменениям рынка. Это позволяет ему использовать рыночные возможности и одновременно минимизировать риски, оставаясь в пределах заране
Apex Drawdown Zero
Tshivhidzo Moss Mbedzi
Эксперты
Apex Drawdown Zero V9 — Gold & Forex Trading Robot (XAUUSD, EURUSD, EURJPY) with Prop Firm Protection | MT5 Apex Drawdown Zero is a fully automated trading robot for MetaTrader 5, built for traders who care about drawdown control first. It trades a proprietary daily session-range model on the H1 timeframe, taking a maximum of one qualified trade per day with a fixed, percent-based risk and a structural stop-loss attached from the moment of entry. No martingale. No grid. No averaging. No recovery
Golden Tree
Arthur Hatchiguian
4.11 (18)
Эксперты
Golden Tree является агрессивным мультицикловым скальпером, созданным для Gold (XAUUSD) M1 . Каждый цикл независим . Он использует последовательность ордеров и имеет собственные TP и SL . Используется система мартингейла . Этот советник опирается на сильные повторения прошлого, чтобы открывать позиции и достигать высокого процента успеха . Очень важно прочитать блог перед началом. Минимальный депозит составляет 100 $ при кредитном плече 1:500. Система autolot включена . Рекомендую счёт 1:500 EC
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CloseProfit - э то утилита, созданная для автоматизации процесса установки стоп-лосса и закрытия ордеров при достижении определенного процента прибыли. Утилита также имеет две кнопки Buy и Sell на графике для открытия ордеров. Утилита может использоваться для закрытия ордеров, открытых другими советниками, со стоп-лоссом или процентом от увеличения депозита. Для этого вам необходимо установить в настройках магический номер, который совпадает с тем, который установлен в советнике при открытии
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EA Monolith EA monolith - полностью автоматический, мультивалютный советник, предназначенный для торговли на рынке Forex в терминале МТ5 на счетах с "неттинг" учётом ордеров, "без хеджа".  Советник подходит как для разгона небольших депозитов на центовых счетах, так и для профессионального инвестирования крупных депозитов. В советнике установлена функция закрытия всех ордеров при достижении критической просадки, размер которой устанавливается в настройках, что обеспечивает полную защиту деп
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PanelCME - это инструмент для помощи трейдеру в ручной торговле. Данная панель автоматически выставляет стоп лосс и тейк профик к каждому ордеру. Имеет функцию перевода позиции в безубыток и функцию трала стоп лосса. Основное преимущество данной панели то, что тейк профит выставляется встречным лимитным ордером , что позволяет избежать проскальзывания при закрытии позиции. Данная панель делалась для скальпинга на СМЕ, но может так же работать и на форексе.
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