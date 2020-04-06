Aurelius Pro Gold — профессиональный подход к торговле XAUUSD



Aurelius Pro Gold — это специализированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для работы с золотом (XAUUSD) и ориентированный на дисциплинированную торговлю после импульсного движения и подтверждённого отката.

Советник создан для трейдеров, которые ценят структуру, терпение и контроль рисков, а не хаотичную торговлю и избыточное количество сделок.

Философия Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold не стремится торговать постоянно.

Он ждёт, анализирует рынок и входит в сделки только тогда, когда рыночная структура соответствует заданным условиям.

Основной принцип работы:

сначала — направленный импульс ,

затем — коррекционный откат ,

и только после этого — контролируемый вход в рынок.

Такой подход позволяет избегать случайных входов и сосредоточиться на движениях с повышенной вероятностью продолжения.

Как работает стратегия

🔹 Анализ импульса

Советник анализирует исторические данные и фиксирует ключевые ценовые экстремумы.

Когда цена формирует выраженный импульс вверх, система переходит в режим ожидания отката.

🔹 Ожидание отката

Вход в рынок не происходит на пике движения. Aurelius Pro Gold ожидает коррекцию, снижая риск входа по невыгодной цене.

🔹 Управляемая BUY-сетка

После подтверждённого отката:

открывается первая BUY-позиция;

при дальнейшем снижении цены используется BUY-сетка до 10 ордеров ;

объём ордеров увеличивается постепенно, в соответствии с заданными параметрами.

Контроль рисков

В Aurelius Pro Gold реализованы базовые элементы управления рисками:

Глобальный Take Profit — закрытие всех BUY-позиций при достижении заданной суммарной прибыли.

Глобальный Stop Loss — ограничение максимального убытка в валюте счёта.

Ограниченное количество ордеров в сетке.

Полная настройка лотов и расстояний между уровнями.

Все параметры доступны для изменения пользователем.

Рекомендуемые условия работы

Инструмент: XAUUSD

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: Hedging

Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется выше)

Рекомендуемый стартовый депозит: от 5 000 USD

Режим работы: 24/5 (желательно использование VPS)

Для кого создан Aurelius Pro Gold

Этот советник подойдёт трейдерам, которые:

предпочитают осознанную торговлю , а не постоянные сделки;

работают с золотом и понимают его волатильность;

ценят системный подход и контроль рисков;

готовы тестировать и настраивать стратегию под свои условия.

Заключение

Aurelius Pro Gold — это не агрессивный торговый робот и не инструмент для случайных входов.

Это системный советник, созданный для аккуратной работы с XAUUSD на основе импульса, отката и контролируемого управления позицией.