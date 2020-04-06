Aurelius Pro Gold
- Эксперты
- Adrian Petelca
- Версия: 1.3
- Активации: 5
Aurelius Pro Gold — профессиональный подход к торговле XAUUSD
🎁 Новогодние скидки на наш бот! Только до новогодней ночи — выгодная цена и максимум пользы 🚀
Aurelius Pro Gold — это специализированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для работы с золотом (XAUUSD) и ориентированный на дисциплинированную торговлю после импульсного движения и подтверждённого отката.
Советник создан для трейдеров, которые ценят структуру, терпение и контроль рисков, а не хаотичную торговлю и избыточное количество сделок.
Философия Aurelius Pro Gold
Aurelius Pro Gold не стремится торговать постоянно.
Он ждёт, анализирует рынок и входит в сделки только тогда, когда рыночная структура соответствует заданным условиям.
Основной принцип работы:
-
сначала — направленный импульс,
-
затем — коррекционный откат,
-
и только после этого — контролируемый вход в рынок.
Такой подход позволяет избегать случайных входов и сосредоточиться на движениях с повышенной вероятностью продолжения.
Как работает стратегия
🔹 Анализ импульса
Советник анализирует исторические данные и фиксирует ключевые ценовые экстремумы.
Когда цена формирует выраженный импульс вверх, система переходит в режим ожидания отката.
🔹 Ожидание отката
Вход в рынок не происходит на пике движения. Aurelius Pro Gold ожидает коррекцию, снижая риск входа по невыгодной цене.
🔹 Управляемая BUY-сетка
После подтверждённого отката:
-
открывается первая BUY-позиция;
-
при дальнейшем снижении цены используется BUY-сетка до 10 ордеров;
-
объём ордеров увеличивается постепенно, в соответствии с заданными параметрами.
Контроль рисков
В Aurelius Pro Gold реализованы базовые элементы управления рисками:
-
Глобальный Take Profit — закрытие всех BUY-позиций при достижении заданной суммарной прибыли.
-
Глобальный Stop Loss — ограничение максимального убытка в валюте счёта.
-
Ограниченное количество ордеров в сетке.
-
Полная настройка лотов и расстояний между уровнями.
Все параметры доступны для изменения пользователем.
Рекомендуемые условия работы
-
Инструмент: XAUUSD
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Тип счёта: Hedging
-
Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется выше)
-
Рекомендуемый стартовый депозит: от 5000 USD
-
Режим работы: 24/5 (желательно использование VPS)
Для кого создан Aurelius Pro Gold
Этот советник подойдёт трейдерам, которые:
-
предпочитают осознанную торговлю, а не постоянные сделки;
-
работают с золотом и понимают его волатильность;
-
ценят системный подход и контроль рисков;
-
готовы тестировать и настраивать стратегию под свои условия.
Заключение
Aurelius Pro Gold — это не агрессивный торговый робот и не инструмент для случайных входов.
Это системный советник, созданный для аккуратной работы с XAUUSD на основе импульса, отката и контролируемого управления позицией.