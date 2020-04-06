Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold — профессиональный подход к торговле XAUUSD


Aurelius Pro Gold — это специализированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для работы с золотом (XAUUSD) и ориентированный на дисциплинированную торговлю после импульсного движения и подтверждённого отката.

Советник создан для трейдеров, которые ценят структуру, терпение и контроль рисков, а не хаотичную торговлю и избыточное количество сделок.

Философия Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold не стремится торговать постоянно.
Он ждёт, анализирует рынок и входит в сделки только тогда, когда рыночная структура соответствует заданным условиям.

Основной принцип работы:

  • сначала — направленный импульс,

  • затем — коррекционный откат,

  • и только после этого — контролируемый вход в рынок.

Такой подход позволяет избегать случайных входов и сосредоточиться на движениях с повышенной вероятностью продолжения.

Как работает стратегия

🔹 Анализ импульса

Советник анализирует исторические данные и фиксирует ключевые ценовые экстремумы.
Когда цена формирует выраженный импульс вверх, система переходит в режим ожидания отката.

🔹 Ожидание отката

Вход в рынок не происходит на пике движения. Aurelius Pro Gold ожидает коррекцию, снижая риск входа по невыгодной цене.

🔹 Управляемая BUY-сетка

После подтверждённого отката:

  • открывается первая BUY-позиция;

  • при дальнейшем снижении цены используется BUY-сетка до 10 ордеров;

  • объём ордеров увеличивается постепенно, в соответствии с заданными параметрами.

Контроль рисков

В Aurelius Pro Gold реализованы базовые элементы управления рисками:

  • Глобальный Take Profit — закрытие всех BUY-позиций при достижении заданной суммарной прибыли.

  • Глобальный Stop Loss — ограничение максимального убытка в валюте счёта.

  • Ограниченное количество ордеров в сетке.

  • Полная настройка лотов и расстояний между уровнями.

Все параметры доступны для изменения пользователем.

Рекомендуемые условия работы

  • Инструмент: XAUUSD

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Тип счёта: Hedging

  • Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется выше)

  • Рекомендуемый стартовый депозит: от 5000 USD

  • Режим работы: 24/5 (желательно использование VPS)

Для кого создан Aurelius Pro Gold

Этот советник подойдёт трейдерам, которые:

  • предпочитают осознанную торговлю, а не постоянные сделки;

  • работают с золотом и понимают его волатильность;

  • ценят системный подход и контроль рисков;

  • готовы тестировать и настраивать стратегию под свои условия.

Заключение

Aurelius Pro Gold — это не агрессивный торговый робот и не инструмент для случайных входов.
Это системный советник, созданный для аккуратной работы с XAUUSD на основе импульса, отката и контролируемого управления позицией.


