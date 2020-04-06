Aurelius Pro Gold

AU 79 Gold EA是一款专为黄金交易而设计的黄金交易专家顾问。它是一个 5 分钟时间框架黄牛，其策略是独特的，被机构用来交易黄金，它在夜间成交量较低且没有新闻的几个小时内进行交易，以最大限度地提高其准确性并最大限度地降低风险。 加入我们的 MQL5 组 为了下载回测和在真实账户上运行 EA 所需的最新设置文件。 也欢迎您加入我们的私人小组，我们在其中与其他成员讨论每日更新和新闻。联系我获取私人群组链接。 没有使用鞅、网格或任何其他危险的策略。 真实账户监控 MT4版本 限时售价仅$999 主要特征 夜间黄金大师：“AU 79 Gold EA”在夜间安静、低音量的时段蓬勃发展。在其他人休息的同时，我们的 EA 正在努力工作，在最佳交易窗口期间利用黄金市场的独特特征。 卓越的剥头皮交易：这款 EA 专门在夜间以 5 分钟的时间范围运行，是您快速而精确地剥头皮黄金的门票。利用太阳落山时的平静和利润丰厚的时刻。 挂单的精确度：我们已经掌握了使用挂单的精确度的艺术。当世界安静时，我们的 EA 可确保您始终准确进入和退出，不留任何机会。 隐藏利润预订魔法：我们的隐藏利润预订机