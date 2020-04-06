Aurelius Pro Gold
- 专家
- Adrian Petelca
- 版本: 1.3
- 激活: 5
Aurelius Pro Gold — 专业的 XAUUSD 交易解决方案
Aurelius Pro Gold 是一款专为 MetaTrader 5 平台开发的自动交易顾问，针对 黄金（XAUUSD） 交易设计，采用在趋势冲量之后并确认回调的纪律化交易方式。
该 EA 适合重视交易结构、耐心和风险控制的交易者，而非追求频繁和无序交易。
Aurelius Pro Gold 的交易理念
Aurelius Pro Gold 并不追求频繁交易。
它会等待、分析市场，仅在市场结构符合预设条件时才进入交易。
策略的核心原则：
-
首先 —— 方向性冲量；
-
然后 —— 价格回调；
-
最后 —— 有控制的市场入场。
这种方法有助于避免随机交易，并专注于更高概率的行情延续。
策略工作方式
🔹 冲量分析
EA 会分析历史数据并识别关键价格极值。
当检测到明显的上涨冲量后，系统进入回调等待阶段。
🔹 回调确认
EA 不会在价格高点入场，而是等待回调，从而降低不利入场的风险。
🔹 BUY 网格管理
在回调确认后：
-
开启第一笔 BUY 订单；
-
若价格继续下跌，启用最多 10 笔订单 的 BUY 网格；
-
订单手数根据参数逐步增加。
风险管理
Aurelius Pro Gold 包含以下风险控制机制：
-
全局止盈（Global Take Profit） — 达到总利润目标后关闭所有 BUY 订单；
-
全局止损（Global Stop Loss） — 限制账户货币中的最大亏损；
-
限制网格订单数量；
-
可完全自定义手数和网格间距。
所有参数均可由用户自行调整。
推荐交易条件
-
交易品种： XAUUSD
-
平台： MetaTrader 5
-
账户类型： 对冲账户（Hedging）
-
杠杆： 1:100 起（建议更高）
-
推荐初始资金： 5000 美元起
-
运行时间： 24/5（建议使用 VPS）
适合哪些交易者
该 EA 适合以下类型的交易者：
-
偏好理性、非频繁交易；
-
交易黄金并了解其波动性；
-
重视系统化交易和风险控制；
-
愿意根据自身条件进行测试和优化。
总结
Aurelius Pro Gold 不是激进型交易机器人，也不是随机入场的工具。
它是一款基于冲量、回调和受控仓位管理的系统化 XAUUSD 交易顾问。