Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold - un enfoque profesional para el comercio XAUUSD

Aurelius Pro Gold es un asesor experto de comercio especializado para MetaTrader 5, diseñado para el comercio de oro (XAUUSD) y se centró en el comercio disciplinado después de un movimiento de impulso seguido de un retroceso confirmado.

El asesor se ha creado para los comerciantes que valoran la estructura, la paciencia y el control de riesgos en lugar de un comercio caótico y la frecuencia de negociación excesiva.

Filosofía de Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold no pretende operar constantemente.
Espera, analiza el mercado y entra en operaciones sólo cuando la estructura del mercado cumple las condiciones predefinidas.

El principio básico de la estrategia:

  • primero - un impulso direccional,

  • después, un retroceso correctivo,

  • y sólo después, una entrada controlada en el mercado.

Este enfoque ayuda a evitar operaciones aleatorias y a centrarse en movimientos con una mayor probabilidad de continuación.

Cómo funciona la estrategia

🔹 Análisis de impulsos

El asesor analiza los datos históricos e identifica los extremos de precios clave.
Cuando se detecta un fuerte impulso alcista, el sistema cambia al modo de monitorización de pullbacks.

🔹 Confirmación de pullback

La entrada en el mercado no se produce en el pico del movimiento. Aurelius Pro Gold espera una corrección, reduciendo el riesgo de entradas desfavorables.

🔹 Cuadrícula de COMPRA gestionada

Tras confirmarse el pullback

  • se abre la primera posición de COMPRA;

  • si el precio sigue bajando, se utiliza una parrilla de COMPRA de hasta 10 órdenes;

  • el volumen de órdenes aumenta gradualmente según parámetros predefinidos.

Gestión del riesgo

Aurelius Pro Gold incluye los siguientes elementos de gestión de riesgos:

  • Global Take Profit - cierra todas las posiciones de COMPRA una vez que se alcanza el objetivo de beneficio total.

  • Stop Loss Global - limita la pérdida máxima en la divisa de la cuenta.

  • Número limitado de órdenes de rejilla.

  • Personalización total del tamaño de los lotes y de las distancias de las cuadrículas.

Todos los parámetros son ajustables por el usuario.

Condiciones de negociación recomendadas

  • Instrumento: XAUUSD

  • Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

  • Tipo de cuenta: Cobertura

  • Apalancamiento: desde 1:100 (se recomienda más)

  • Depósito inicial recomendado: desde5000 USD

  • Modo de funcionamiento: 24/5 (se recomienda el uso de VPS)

Para quién es Aurelius Pro Gold

Este asesor es adecuado para los comerciantes que:

  • prefieren el comercio deliberado en lugar de operaciones frecuentes;

  • trabajan con oro y entienden su volatilidad

  • valoran un enfoque sistemático y el control de riesgos

  • están dispuestos a probar y ajustar la estrategia a sus condiciones.

Conclusión

Aurelius Pro Gold no es un robot de comercio agresivo y no una herramienta para las entradas al azar.
Es un asesor sistemático diseñado para el comercio cuidadoso XAUUSD basado en el impulso, pullback, y la gestión controlada de la posición.


