Aurelius Pro Gold - un enfoque profesional para el comercio XAUUSD

Aurelius Pro Gold es un asesor experto de comercio especializado para MetaTrader 5, diseñado para el comercio de oro (XAUUSD) y se centró en el comercio disciplinado después de un movimiento de impulso seguido de un retroceso confirmado.

El asesor se ha creado para los comerciantes que valoran la estructura, la paciencia y el control de riesgos en lugar de un comercio caótico y la frecuencia de negociación excesiva.

Filosofía de Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold no pretende operar constantemente.

Espera, analiza el mercado y entra en operaciones sólo cuando la estructura del mercado cumple las condiciones predefinidas.

El principio básico de la estrategia:

primero - un impulso direccional,

después, un retroceso correctivo,

y sólo después, una entrada controlada en el mercado.

Este enfoque ayuda a evitar operaciones aleatorias y a centrarse en movimientos con una mayor probabilidad de continuación.

Cómo funciona la estrategia

🔹 Análisis de impulsos

El asesor analiza los datos históricos e identifica los extremos de precios clave.

Cuando se detecta un fuerte impulso alcista, el sistema cambia al modo de monitorización de pullbacks.

🔹 Confirmación de pullback

La entrada en el mercado no se produce en el pico del movimiento. Aurelius Pro Gold espera una corrección, reduciendo el riesgo de entradas desfavorables.

🔹 Cuadrícula de COMPRA gestionada

Tras confirmarse el pullback

se abre la primera posición de COMPRA;

si el precio sigue bajando, se utiliza una parrilla de COMPRA de hasta 10 órdenes ;

el volumen de órdenes aumenta gradualmente según parámetros predefinidos.

Gestión del riesgo

Aurelius Pro Gold incluye los siguientes elementos de gestión de riesgos:

Global Take Profit - cierra todas las posiciones de COMPRA una vez que se alcanza el objetivo de beneficio total.

Stop Loss Global - limita la pérdida máxima en la divisa de la cuenta.

Número limitado de órdenes de rejilla.

Personalización total del tamaño de los lotes y de las distancias de las cuadrículas.

Todos los parámetros son ajustables por el usuario.

Condiciones de negociación recomendadas

Instrumento: XAUUSD

Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5

Tipo de cuenta: Cobertura

Apalancamiento: desde 1:100 (se recomienda más)

Depósito inicial recomendado: desde 5000 USD

Modo de funcionamiento: 24/5 (se recomienda el uso de VPS)

Para quién es Aurelius Pro Gold

Este asesor es adecuado para los comerciantes que:

prefieren el comercio deliberado en lugar de operaciones frecuentes;

trabajan con oro y entienden su volatilidad

valoran un enfoque sistemático y el control de riesgos

están dispuestos a probar y ajustar la estrategia a sus condiciones.

Conclusión

Aurelius Pro Gold no es un robot de comercio agresivo y no una herramienta para las entradas al azar.

Es un asesor sistemático diseñado para el comercio cuidadoso XAUUSD basado en el impulso, pullback, y la gestión controlada de la posición.