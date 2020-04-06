Aurelius Pro Gold
- Asesores Expertos
- Adrian Petelca
- Versión: 1.3
- Activaciones: 5
Aurelius Pro Gold - un enfoque profesional para el comercio XAUUSD
Aurelius Pro Gold es un asesor experto de comercio especializado para MetaTrader 5, diseñado para el comercio de oro (XAUUSD) y se centró en el comercio disciplinado después de un movimiento de impulso seguido de un retroceso confirmado.
El asesor se ha creado para los comerciantes que valoran la estructura, la paciencia y el control de riesgos en lugar de un comercio caótico y la frecuencia de negociación excesiva.
Filosofía de Aurelius Pro Gold
Aurelius Pro Gold no pretende operar constantemente.
Espera, analiza el mercado y entra en operaciones sólo cuando la estructura del mercado cumple las condiciones predefinidas.
El principio básico de la estrategia:
-
primero - un impulso direccional,
-
después, un retroceso correctivo,
-
y sólo después, una entrada controlada en el mercado.
Este enfoque ayuda a evitar operaciones aleatorias y a centrarse en movimientos con una mayor probabilidad de continuación.
Cómo funciona la estrategia
🔹 Análisis de impulsos
El asesor analiza los datos históricos e identifica los extremos de precios clave.
Cuando se detecta un fuerte impulso alcista, el sistema cambia al modo de monitorización de pullbacks.
🔹 Confirmación de pullback
La entrada en el mercado no se produce en el pico del movimiento. Aurelius Pro Gold espera una corrección, reduciendo el riesgo de entradas desfavorables.
🔹 Cuadrícula de COMPRA gestionada
Tras confirmarse el pullback
-
se abre la primera posición de COMPRA;
-
si el precio sigue bajando, se utiliza una parrilla de COMPRA de hasta 10 órdenes;
-
el volumen de órdenes aumenta gradualmente según parámetros predefinidos.
Gestión del riesgo
Aurelius Pro Gold incluye los siguientes elementos de gestión de riesgos:
-
Global Take Profit - cierra todas las posiciones de COMPRA una vez que se alcanza el objetivo de beneficio total.
-
Stop Loss Global - limita la pérdida máxima en la divisa de la cuenta.
-
Número limitado de órdenes de rejilla.
-
Personalización total del tamaño de los lotes y de las distancias de las cuadrículas.
Todos los parámetros son ajustables por el usuario.
Condiciones de negociación recomendadas
-
Instrumento: XAUUSD
-
Plataforma: MetaTrader 5 MetaTrader 5
-
Tipo de cuenta: Cobertura
-
Apalancamiento: desde 1:100 (se recomienda más)
-
Depósito inicial recomendado: desde5000 USD
-
Modo de funcionamiento: 24/5 (se recomienda el uso de VPS)
Para quién es Aurelius Pro Gold
Este asesor es adecuado para los comerciantes que:
-
prefieren el comercio deliberado en lugar de operaciones frecuentes;
-
trabajan con oro y entienden su volatilidad
-
valoran un enfoque sistemático y el control de riesgos
-
están dispuestos a probar y ajustar la estrategia a sus condiciones.
Conclusión
Aurelius Pro Gold no es un robot de comercio agresivo y no una herramienta para las entradas al azar.
Es un asesor sistemático diseñado para el comercio cuidadoso XAUUSD basado en el impulso, pullback, y la gestión controlada de la posición.