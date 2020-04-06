Aurelius Pro Gold — ein professioneller Ansatz für den Handel mit XAUUSD

Aurelius Pro Gold ist ein spezialisierter Expert Advisor für MetaTrader 5, entwickelt für den Handel mit Gold (XAUUSD) und ausgerichtet auf diszipliniertes Trading nach einer Impulsbewegung und bestätigtem Pullback.

Der EA richtet sich an Trader, die Struktur, Geduld und Risikokontrolle schätzen und nicht auf chaotisches oder übermäßiges Trading setzen.

Die Philosophie von Aurelius Pro Gold

Aurelius Pro Gold ist nicht darauf ausgelegt, ständig zu handeln.

Er wartet, analysiert den Markt und eröffnet Positionen nur dann, wenn die Marktstruktur den definierten Bedingungen entspricht.

Das Grundprinzip der Strategie:

zuerst — eine gerichtete Impulsbewegung,

danach — eine korrigierende Bewegung,

erst anschließend — ein kontrollierter Markteintritt.

Dieser Ansatz hilft, zufällige Trades zu vermeiden und sich auf Bewegungen mit höherer Fortsetzungswahrscheinlichkeit zu konzentrieren.

Funktionsweise der Strategie

🔹 Impulsanalyse

Der EA analysiert historische Daten und identifiziert wichtige Preisextreme.

Wird ein deutlicher Aufwärtsimpuls erkannt, wechselt das System in den Pullback-Modus.

🔹 Pullback-Abwarten

Der Markteintritt erfolgt nicht am Hochpunkt der Bewegung. Aurelius Pro Gold wartet auf eine Korrektur, um ungünstige Einstiege zu vermeiden.

🔹 Gesteuertes BUY-Grid

Nach Bestätigung des Pullbacks:

wird die erste BUY-Position eröffnet;

bei weiter fallenden Preisen wird ein BUY-Grid mit bis zu 10 Orders verwendet;

das Volumen der Orders steigt schrittweise gemäß den Einstellungen.

Risikomanagement

Aurelius Pro Gold verfügt über folgende Risikomanagement-Funktionen:

Global Take Profit — schließt alle BUY-Positionen bei Erreichen des Gesamtgewinnziels.

Global Stop Loss — begrenzt den maximalen Verlust in Kontowährung.

Begrenzte Anzahl von Grid-Orders.

Vollständig anpassbare Lotgrößen und Abstände.

Alle Parameter können vom Nutzer angepasst werden.

Empfohlene Handelsbedingungen

Instrument: XAUUSD

Plattform: MetaTrader 5

Kontotyp: Hedging

Hebel: ab 1:100 (höher empfohlen)

Empfohlenes Startkapital: ab 5 000 USD

Betriebsmodus: 24/5 (VPS wird empfohlen)

Für wen ist Aurelius Pro Gold geeignet

Dieser EA eignet sich für Trader, die:

bewusst und nicht übermäßig handeln möchten;

mit Gold arbeiten und dessen Volatilität verstehen;

einen systematischen Ansatz und Risikokontrolle schätzen;

bereit sind, die Strategie zu testen und anzupassen.

Fazit

Aurelius Pro Gold ist kein aggressiver Trading-Roboter und kein Werkzeug für zufällige Einstiege.

Es handelt sich um einen systematischen Expert Advisor für den kontrollierten Handel mit XAUUSD auf Basis von Impuls, Pullback und strukturiertem Positionsmanagement.