Eight 8th Wonder of the World Scalping Compounding

Вот перевод текста на русский язык. Стиль сохранен — убедительный, естественный и прямой:

8-е чудо света — XAUUSD M1 Scalper

▶ Сначала протестируйте в реальном времени — прямо в Telegram

Вам не нужно верить мне на слово. Вы можете посмотреть, как советник (EA) торгует в реальном времени на вашем собственном счете, прежде чем заплатите хотя бы цент.

👉 Открыть бота: https://t.me/LeprechaunCapitalBot

Вы подключаете свой счет MetaTrader 5 прямо из Telegram, и бот запускает демо-версию за вас — никаких скачиваний, настроек VPS или мучений с терминалами только ради того, чтобы увидеть его в работе.

Пожалуйста, используйте ДЕМО-счет MT5 для пробного периода. В этом и заключается суть демо — вы видите, как именно ведет себя бот, не рискуя реальными деньгами. Как только вас устроит увиденное, тогда и поговорим о реальном счете.

Подготовьте точные данные от вашего MT5, чтобы подключение прошло гладко:

Логин — номер вашего счета MT5

Пароль — пароль от этого (демо) счета

Сервер — точное название MT5-сервера вашего брокера (отображается внутри терминала MT5)

Убедитесь, что данные указаны верно. Неправильное имя сервера или опечатка в логине — главная причина ошибок подключения. Лучше скопируйте их из терминала, чем вводите по памяти.

После демо-периода: когда пробный срок подойдет к концу, бот предложит вам оформить подписку для продолжения работы. Никаких скрытых списаний — вы увидите точную стоимость до продления и сами решите, продолжать ли работу.

Как работает демо-режим — шаг за шагом:

Откройте бота и выберите язык. Нажмите «Бесплатный демо-триал». На один Telegram-аккаунт дается один бесплатный пробный период. Введите ваше имя и данные от счета MT5. Уделите особое внимание названию сервера — введите его точь-в-точь, символ в символ, иначе связь не установится. Нажмите «Отправить». Бот подключится к вашему счету MT5 и начнет торговать автоматически. Управляйте всем через личный кабинет. После подключения вы получите панель управления внутри Telegram для мониторинга и контроля.

Напоминание: используйте демо-счет MT5, чтобы наблюдать за работой системы с нулевым риском для реального баланса.

Я торгую уже 11 лет. Я сливал депозиты, выкарабкивался обратно и последние два года потратил на создание робота, о котором мечтал в самом начале пути. И вот он.

Это автоматический советник для MetaTrader 5, созданный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме M1. Он не пытается делать всё подряд — он делает одну вещь, но максимально качественно: ждет действительно сильных сетапов, заходит в сделку и выходит из нее сразу же, как только появляется прибыль. Никакого контроля стоп-лоссов вручную, никакой ночной тревоги из-за того, что одна плохая свеча перечеркнет неделю работы.

Если вы раньше пользовались советниками, то знаете привычную историю: на бэктесте всё выглядит красиво, а реальный рынок быстро всё разрушает. Я создал этого робота иначе и хочу честно объяснить, как именно он работает, вместо того чтобы просто просить вас поверить мне.

Идея проекта

Большинство ботов для «пассивного дохода» создаются ради красивых графиков, а не для того, чтобы приносить реальные деньги. Цифры на экране ходят вверх и вниз, но по факту для вас ничего не меняется.

Поэтому я построил систему вокруг простого принципа, который усвоил на собственном горьком опыте за десятилетие торговли: прибыль не реальна, пока она не выведена со счета.

Задача советника — находить хорошие сделки и забирать профит в тот самый момент, когда он появляется. Ваша задача (и она не менее важна) — реально забирать деньги с рынка по мере роста депозита, а не оставлять их в игре навсегда в надежде на чудо. Ниже я подробно разберу обе составляющие.

Как он находит сделки

Под капотом работают три независимых аналитических модуля:

Паттерн-модуль: анализирует каждую закрытую свечу на M1 на предмет 7 классических формаций (поглощение, утренняя/вечерняя звезда, молот, падающая звезда, дожи и экстремумы стохастика). Торгуется не каждый сформированный паттерн — к рассмотрению берется только самый качественный на данном баре. Модуль "Sniper Eagle" (зоны ликвидности): включается только в определенные часы, когда золото движется наиболее направленно — азиатский импульс и перехлест лондонской и нью-йоркской сессий. Он ищет решительные пробои 20-барного диапазона (моменты, когда на рынок заходят крупные деньги). Импульсный модуль (Momentum): параллельно отслеживает 5-минутный график (M5) на предмет пробойных движений, формирующихся в течение нескольких баров, которые невозможно засечь только по 1-минутным паттернам.

Самое главное: каждый сигнал от всех трех модулей должен пройти 5 отдельных фильтров, прежде чем сделка откроется:

Не слишком ли рано появился паттерн разворота?

Не слишком ли силен общий тренд, чтобы идти против него?

Подтверждает ли последняя свеча направление входа?

Если сигнал сбоит хотя бы на одном фильтре — он просто отбрасывается. Никакой торговли. Я лучше пропущу сетап, чем возьму плохую сделку.

Сверху накладывается оценка конфлюэнции (слияния факторов): сколько независимых сигналов сходятся воедино (паттерн, структура рынка, тренд на старших таймфреймах, дивергенция RSI, объем). Сделка допускается только при достижении минимального порога.

Также советник считывает общее «настроение» рынка (тренд вверх, тренд вниз, флэт или хаос) и разрешает только те сделки, которые логичны для текущего состояния. При всплеске хаотичной волатильности или падении ликвидности робот просто паузит торговлю. Встроена защита от новостных шпилек, первых минут открытия сессий и кульминационных рывков после резких дампов или пампов.

Как он выходит из сделок

Здесь нет стоп-лосса в традиционном понимании. Вместо этого работает система Profit Snatcher: она проверяет каждую открытую позицию на каждом тике, и как только чистая прибыль сделки (с учетом спреда, комиссии и свопа) достигает цели, позиция закрывается. Мгновенно. Без колебаний и мыслей «пусть еще немного порастет».

Так как размер лота автоматически масштабируется вместе с вашим балансом, целевая прибыль в долларах растет параллельно с депозитом — вам не придется ничего настраивать вручную.

Честно о рисках: этот бот агрессивен. Он заточен под высокую дневную доходность, способную существенно разгнать счет за одну сессию. Но агрессия работает в обе стороны. Те же настройки, что дают мощный плюс в хороший день, могут сработать против вас в неудачный. Без жесткого стоп-лосса сложная сессия может привести к глубокой просадке, а в худшем случае — к полной потере депозита. Я говорю об этом прямо, потому что именно поэтому правило вывода прибыли является обязательным. Вы фиксируете доход в хорошие дни именно для того, чтобы плохой день не забрал то, что вы успели заработать.

Честный компромисс: без жесткого стоп-лосса основную работу по контролю рисков берут на себя фильтры и определение режима рынка на входе. Это осознанный выбор, и именно поэтому дисциплина вывода средств так важна.

Самое главное: Правило вывода средств

Об этом молчат продавцы большинства роботов, хотя это ключевой элемент системы.

Бот может закрывать прибыльные сделки целыми днями, но если вы не выводите деньги, вы просто смотрите на красивую цифру на экране, которая в любой момент может уменьшиться.

Мое личное правило:

Депозит вырос на 50% — выводите прибыль.

Депозит вырос на 100% — выводите еще более агрессивно (если вам комфортно с колебаниями баланса).

Сбрасывайте отсчет и запускайте снова.

Если вы новичок или предпочитаете более консервативный подход — ориентируйтесь на планку 50%. Вы будете фиксировать прибыль чаще и спать спокойнее. Если у вас высокая толерантность к риску — можете давать депозиту расти до 200% перед выводом. "Правильного" варианта нет — выбирайте тот, который соответствует вашей психологической устойчивости.

Выходы на уровне отдельных сделок не дают накопиться убыткам внутри дня. Привычка регулярно выводить прибыль гарантирует, что ваш общий капитал не обнулится глобально. Это разные уровни защиты, и вам нужны оба.

Что нужно для запуска:

MetaTrader 5 , график XAUUSD , таймфрейм M1 (на других таймфреймах и парах робот просто не инициализируется).

Брокер с плавающим ECN/Raw спредом и плечом желательно 1:1000 (1:500 тоже подойдет, но 1:1000 дает авто-масштабированию лота больше запаса на небольших счетах).

Время сервера брокера: UTC+3 (торговые окна привязаны к нему).

VPS-сервер , так как робот должен работать 24/7 для catch-up эффекта в свои торговые часы.

Депозит от $50 (хотя $100+ даст больше «запасной подушки» при сложном проценте).

В коде нет никаких настроек для пользователя — всё уже скомпилировано и оптимизировано. Вы просто вешаете советник на график и включаете «Разрешить алготорговлю».

Кому подойдет этот советник:

Будьте честны с собой, чтобы избежать разочарований:

Вам это подойдет, если:

У вас есть рисковый капитал, который вы хотите агрессивно приумножить.

Вы готовы регулярно выводить прибыль, а не просто наблюдать за ростом эквити.

Вы готовы настроить VPS и периодически посматривать за счетом.

Вы проходите челлендж в Prop-фирме и ищете инструмент для быстрого набора профита (но учтите правила просадки вашей конкретной фирмы и сначала протестируйте робота на демо).

Вам это НЕ подойдет, если:

Вы ищете кнопку «включил и забыл» вообще без контроля.

Вы психологически или финансово не готовы к возможной потере вложенных средств.

Вы абсолютный новичок и еще не разобрались в базовом мани-менеджменте.

Честно о рисках

Я не буду украшать реальность. Из-за отсутствия фиксированного стоп-лосса и динамического роста лота, объем риска в долларовом выражении растет вместе с депозитом. Если фильтры и алгоритмы определения состояния рынка не распознают аномальный участок вовремя, счет может получить серьезный убыток (вплоть до стоп-аута).

Это не скрытый дефект — это архитектура стратегии. Именно поэтому дисциплина вывода средств неотделима от самого бота. Относитесь к ней как к части торговой системы, а не как к опции.

Что входит в комплект:

Файл советника (.ex5) для MT5.

Пошаговое руководство по установке.

Чек-лист по выбору брокера (плечо, серверное время, тип спреда).

Гайд по стратегии вывода средств.

Поддержка в Telegram и бесплатные обновления (для пользователей Lifetime-лицензии).

Частые вопросы (FAQ):

Реально ли начать с $50? Да, расчет лота адаптирован под небольшие суммы. Но с $100+ у депозита будет больше запаса прочности.

Почему нет стоп-лосса? Контроль риска происходит ДО входа в рынок (через 5 фильтров) и на уровне анализа фазы рынка. А модуль Profit Snatcher забирает прибыль при первой возможности. На верхнем уровне риск регулируется вашим графиком выводов средств.

Поможет ли это пройти Prop-челлендж? Советник быстро набивает профит, что плюс для проп-счетов. Но у каждой фирмы свои жесткие лимиты по дневной и общей просадке — обязательно протестируйте бот на демо-аккаунте с правилами вашего пропа.

Выводить при +50%, +100% или +200%? Начните с +50%. Когда поймете динамику движения депозита, сможете перейти на +100% или +200%. Главное — выберите одну стратегию и придерживайтесь ее.

Какой процент прибыльных сделок (Win Rate)? (Точная цифра будет указана после финального фиксирования статистики) . Но Win Rate здесь вторичен: алгоритм закрывает в плюс почти каждую отдельную сделку, главное — дисциплина вывода средств.

Работает ли на других парах? Нет. Бот жестко запрограммирован только под XAUUSD M1.

Как часто он торгует? Это скальпер. Ждите серию сделок в активные часы Лондона и Нью-Йорка, когда рынок проходит через фильтры.

Что происходит во время новостей? Встроенный новостной фильтр автоматически приостанавливает торговлю в периоды выхода важных экономических данных и на открытиях сессий.

Что если я потеряю деньги? Такой риск есть — это агрессивная система. Именно поэтому существует правило регулярного вывода: забирайте прибыль частями, чтобы плохой день не обнулил прошлые успехи.

Хотите увидеть его в деле?

Зайдите в Telegram-бот и протестируйте его прямо сейчас:

👉 https://t.me/LeprechaunCapitalBot

Подключите демо-счет MT5 и наблюдайте за торговлей со своего экрана. Приготовьте логин, пароль и точное имя сервера.

Если у вас остались вопросы перед покупкой — напишите мне в Telegram (@techdannyfx) или через личные сообщения на MQL5. С удовольствием отвечу!