Eight 8th Wonder of the World Scalping Compounding

Вот перевод текста на русский язык. Стиль сохранен — убедительный, естественный и прямой:

8-е чудо света — XAUUSD M1 Scalper

▶ Сначала протестируйте в реальном времени — прямо в Telegram

Вам не нужно верить мне на слово. Вы можете посмотреть, как советник (EA) торгует в реальном времени на вашем собственном счете, прежде чем заплатите хотя бы цент.

👉 Открыть бота: https://t.me/LeprechaunCapitalBot

Вы подключаете свой счет MetaTrader 5 прямо из Telegram, и бот запускает демо-версию за вас — никаких скачиваний, настроек VPS или мучений с терминалами только ради того, чтобы увидеть его в работе.

Пожалуйста, используйте ДЕМО-счет MT5 для пробного периода. В этом и заключается суть демо — вы видите, как именно ведет себя бот, не рискуя реальными деньгами. Как только вас устроит увиденное, тогда и поговорим о реальном счете.

Подготовьте точные данные от вашего MT5, чтобы подключение прошло гладко:

  • Логин — номер вашего счета MT5

  • Пароль — пароль от этого (демо) счета

  • Сервер — точное название MT5-сервера вашего брокера (отображается внутри терминала MT5)

Убедитесь, что данные указаны верно. Неправильное имя сервера или опечатка в логине — главная причина ошибок подключения. Лучше скопируйте их из терминала, чем вводите по памяти.

После демо-периода: когда пробный срок подойдет к концу, бот предложит вам оформить подписку для продолжения работы. Никаких скрытых списаний — вы увидите точную стоимость до продления и сами решите, продолжать ли работу.

Как работает демо-режим — шаг за шагом:

  1. Откройте бота и выберите язык.

  2. Нажмите «Бесплатный демо-триал». На один Telegram-аккаунт дается один бесплатный пробный период.

  3. Введите ваше имя и данные от счета MT5. Уделите особое внимание названию сервера — введите его точь-в-точь, символ в символ, иначе связь не установится.

  4. Нажмите «Отправить». Бот подключится к вашему счету MT5 и начнет торговать автоматически.

  5. Управляйте всем через личный кабинет. После подключения вы получите панель управления внутри Telegram для мониторинга и контроля.

Напоминание: используйте демо-счет MT5, чтобы наблюдать за работой системы с нулевым риском для реального баланса.

Я торгую уже 11 лет. Я сливал депозиты, выкарабкивался обратно и последние два года потратил на создание робота, о котором мечтал в самом начале пути. И вот он.

Это автоматический советник для MetaTrader 5, созданный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме M1. Он не пытается делать всё подряд — он делает одну вещь, но максимально качественно: ждет действительно сильных сетапов, заходит в сделку и выходит из нее сразу же, как только появляется прибыль. Никакого контроля стоп-лоссов вручную, никакой ночной тревоги из-за того, что одна плохая свеча перечеркнет неделю работы.

Если вы раньше пользовались советниками, то знаете привычную историю: на бэктесте всё выглядит красиво, а реальный рынок быстро всё разрушает. Я создал этого робота иначе и хочу честно объяснить, как именно он работает, вместо того чтобы просто просить вас поверить мне.

Идея проекта

Большинство ботов для «пассивного дохода» создаются ради красивых графиков, а не для того, чтобы приносить реальные деньги. Цифры на экране ходят вверх и вниз, но по факту для вас ничего не меняется.

Поэтому я построил систему вокруг простого принципа, который усвоил на собственном горьком опыте за десятилетие торговли: прибыль не реальна, пока она не выведена со счета.

Задача советника — находить хорошие сделки и забирать профит в тот самый момент, когда он появляется. Ваша задача (и она не менее важна) — реально забирать деньги с рынка по мере роста депозита, а не оставлять их в игре навсегда в надежде на чудо. Ниже я подробно разберу обе составляющие.

Как он находит сделки

Под капотом работают три независимых аналитических модуля:

  1. Паттерн-модуль: анализирует каждую закрытую свечу на M1 на предмет 7 классических формаций (поглощение, утренняя/вечерняя звезда, молот, падающая звезда, дожи и экстремумы стохастика). Торгуется не каждый сформированный паттерн — к рассмотрению берется только самый качественный на данном баре.

  2. Модуль "Sniper Eagle" (зоны ликвидности): включается только в определенные часы, когда золото движется наиболее направленно — азиатский импульс и перехлест лондонской и нью-йоркской сессий. Он ищет решительные пробои 20-барного диапазона (моменты, когда на рынок заходят крупные деньги).

  3. Импульсный модуль (Momentum): параллельно отслеживает 5-минутный график (M5) на предмет пробойных движений, формирующихся в течение нескольких баров, которые невозможно засечь только по 1-минутным паттернам.

Самое главное: каждый сигнал от всех трех модулей должен пройти 5 отдельных фильтров, прежде чем сделка откроется:

  • Не слишком ли рано появился паттерн разворота?

  • Не слишком ли силен общий тренд, чтобы идти против него?

  • Подтверждает ли последняя свеча направление входа?

Если сигнал сбоит хотя бы на одном фильтре — он просто отбрасывается. Никакой торговли. Я лучше пропущу сетап, чем возьму плохую сделку.

Сверху накладывается оценка конфлюэнции (слияния факторов): сколько независимых сигналов сходятся воедино (паттерн, структура рынка, тренд на старших таймфреймах, дивергенция RSI, объем). Сделка допускается только при достижении минимального порога.

Также советник считывает общее «настроение» рынка (тренд вверх, тренд вниз, флэт или хаос) и разрешает только те сделки, которые логичны для текущего состояния. При всплеске хаотичной волатильности или падении ликвидности робот просто паузит торговлю. Встроена защита от новостных шпилек, первых минут открытия сессий и кульминационных рывков после резких дампов или пампов.

Как он выходит из сделок

Здесь нет стоп-лосса в традиционном понимании. Вместо этого работает система Profit Snatcher: она проверяет каждую открытую позицию на каждом тике, и как только чистая прибыль сделки (с учетом спреда, комиссии и свопа) достигает цели, позиция закрывается. Мгновенно. Без колебаний и мыслей «пусть еще немного порастет».

Так как размер лота автоматически масштабируется вместе с вашим балансом, целевая прибыль в долларах растет параллельно с депозитом — вам не придется ничего настраивать вручную.

Честно о рисках: этот бот агрессивен. Он заточен под высокую дневную доходность, способную существенно разгнать счет за одну сессию. Но агрессия работает в обе стороны. Те же настройки, что дают мощный плюс в хороший день, могут сработать против вас в неудачный. Без жесткого стоп-лосса сложная сессия может привести к глубокой просадке, а в худшем случае — к полной потере депозита. Я говорю об этом прямо, потому что именно поэтому правило вывода прибыли является обязательным. Вы фиксируете доход в хорошие дни именно для того, чтобы плохой день не забрал то, что вы успели заработать.

Честный компромисс: без жесткого стоп-лосса основную работу по контролю рисков берут на себя фильтры и определение режима рынка на входе. Это осознанный выбор, и именно поэтому дисциплина вывода средств так важна.

Самое главное: Правило вывода средств

Об этом молчат продавцы большинства роботов, хотя это ключевой элемент системы.

Бот может закрывать прибыльные сделки целыми днями, но если вы не выводите деньги, вы просто смотрите на красивую цифру на экране, которая в любой момент может уменьшиться.

Мое личное правило:

  • Депозит вырос на 50% — выводите прибыль.

  • Депозит вырос на 100% — выводите еще более агрессивно (если вам комфортно с колебаниями баланса).

  • Сбрасывайте отсчет и запускайте снова.

Если вы новичок или предпочитаете более консервативный подход — ориентируйтесь на планку 50%. Вы будете фиксировать прибыль чаще и спать спокойнее. Если у вас высокая толерантность к риску — можете давать депозиту расти до 200% перед выводом. "Правильного" варианта нет — выбирайте тот, который соответствует вашей психологической устойчивости.

Выходы на уровне отдельных сделок не дают накопиться убыткам внутри дня. Привычка регулярно выводить прибыль гарантирует, что ваш общий капитал не обнулится глобально. Это разные уровни защиты, и вам нужны оба.

Что нужно для запуска:

  • MetaTrader 5, график XAUUSD, таймфрейм M1 (на других таймфреймах и парах робот просто не инициализируется).

  • Брокер с плавающим ECN/Raw спредом и плечом желательно 1:1000 (1:500 тоже подойдет, но 1:1000 дает авто-масштабированию лота больше запаса на небольших счетах).

  • Время сервера брокера: UTC+3 (торговые окна привязаны к нему).

  • VPS-сервер, так как робот должен работать 24/7 для catch-up эффекта в свои торговые часы.

  • Депозит от $50 (хотя $100+ даст больше «запасной подушки» при сложном проценте).

В коде нет никаких настроек для пользователя — всё уже скомпилировано и оптимизировано. Вы просто вешаете советник на график и включаете «Разрешить алготорговлю».

Кому подойдет этот советник:

Будьте честны с собой, чтобы избежать разочарований:

Вам это подойдет, если:

  • У вас есть рисковый капитал, который вы хотите агрессивно приумножить.

  • Вы готовы регулярно выводить прибыль, а не просто наблюдать за ростом эквити.

  • Вы готовы настроить VPS и периодически посматривать за счетом.

  • Вы проходите челлендж в Prop-фирме и ищете инструмент для быстрого набора профита (но учтите правила просадки вашей конкретной фирмы и сначала протестируйте робота на демо).

Вам это НЕ подойдет, если:

  • Вы ищете кнопку «включил и забыл» вообще без контроля.

  • Вы психологически или финансово не готовы к возможной потере вложенных средств.

  • Вы абсолютный новичок и еще не разобрались в базовом мани-менеджменте.

Честно о рисках

Я не буду украшать реальность. Из-за отсутствия фиксированного стоп-лосса и динамического роста лота, объем риска в долларовом выражении растет вместе с депозитом. Если фильтры и алгоритмы определения состояния рынка не распознают аномальный участок вовремя, счет может получить серьезный убыток (вплоть до стоп-аута).

Это не скрытый дефект — это архитектура стратегии. Именно поэтому дисциплина вывода средств неотделима от самого бота. Относитесь к ней как к части торговой системы, а не как к опции.

Что входит в комплект:

  • Файл советника (.ex5) для MT5.

  • Пошаговое руководство по установке.

  • Чек-лист по выбору брокера (плечо, серверное время, тип спреда).

  • Гайд по стратегии вывода средств.

  • Поддержка в Telegram и бесплатные обновления (для пользователей Lifetime-лицензии).

Частые вопросы (FAQ):

  • Реально ли начать с $50?

    Да, расчет лота адаптирован под небольшие суммы. Но с $100+ у депозита будет больше запаса прочности.

  • Почему нет стоп-лосса?

    Контроль риска происходит ДО входа в рынок (через 5 фильтров) и на уровне анализа фазы рынка. А модуль Profit Snatcher забирает прибыль при первой возможности. На верхнем уровне риск регулируется вашим графиком выводов средств.

  • Поможет ли это пройти Prop-челлендж?

    Советник быстро набивает профит, что плюс для проп-счетов. Но у каждой фирмы свои жесткие лимиты по дневной и общей просадке — обязательно протестируйте бот на демо-аккаунте с правилами вашего пропа.

  • Выводить при +50%, +100% или +200%?

    Начните с +50%. Когда поймете динамику движения депозита, сможете перейти на +100% или +200%. Главное — выберите одну стратегию и придерживайтесь ее.

  • Какой процент прибыльных сделок (Win Rate)?

    (Точная цифра будет указана после финального фиксирования статистики). Но Win Rate здесь вторичен: алгоритм закрывает в плюс почти каждую отдельную сделку, главное — дисциплина вывода средств.

  • Работает ли на других парах?

    Нет. Бот жестко запрограммирован только под XAUUSD M1.

  • Как часто он торгует?

    Это скальпер. Ждите серию сделок в активные часы Лондона и Нью-Йорка, когда рынок проходит через фильтры.

  • Что происходит во время новостей?

    Встроенный новостной фильтр автоматически приостанавливает торговлю в периоды выхода важных экономических данных и на открытиях сессий.

  • Что если я потеряю деньги?

    Такой риск есть — это агрессивная система. Именно поэтому существует правило регулярного вывода: забирайте прибыль частями, чтобы плохой день не обнулил прошлые успехи.

Хотите увидеть его в деле?

Зайдите в Telegram-бот и протестируйте его прямо сейчас:

👉 https://t.me/LeprechaunCapitalBot

Подключите демо-счет MT5 и наблюдайте за торговлей со своего экрана. Приготовьте логин, пароль и точное имя сервера.

Если у вас остались вопросы перед покупкой — напишите мне в Telegram (@techdannyfx) или через личные сообщения на MQL5. С удовольствием отвечу!

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ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Lizard
Marco Scherer
4.13 (38)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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