Price Path Zone 是一款专为MT5设计的专业信号指标，用于可视化高概率市场移动区域。通过识别关键的价格行为区域，它投射出一个“价格路径”框，显示市场预期流动的方向，为交易者提供清晰、可操作的交易设置。

核心功能

该指标基于可自定义的分析周期扫描市场，寻找价格衰竭和反转形态。当在局部高点或低点检测到潜在反转时，它会生成信号，并在您的图表上直接绘制专业的目标框，代表预期的“利润区域”。

主要特点

动态目标框 ：自动绘制可视矩形（PZP框），定义从入场点到止盈目标的路径。

多语言界面 ：唯一一款能说您语言的指标！支持7种语言：英语、阿拉伯语、法语、西班牙语、俄语、土耳其语和中文。

智能风险管理 ：根据您选择的风险/回报比自动计算入场、止损（SL）和止盈（TP）水平。

全面警报系统 ：通过内置桌面警报、电子邮件通知和移动推送通知，绝不错过任何交易机会。

无重绘 ：信号基于已关闭的蜡烛计算，确保信号一旦出现即固定不变。

简洁界面：设有“实时建议”标签，指导您买入、卖出或等待更明确信号。

参数设置