Price Path Zone est un indicateur de signaux professionnel pour MT5, conçu pour visualiser les zones de mouvement du marché à haute probabilité. En identifiant les zones critiques d'action des prix, il projette une boîte « Chemin des Prix » où le marché est censé fluctuer, fournissant aux traders des configurations de trading claires et actionnables.

Fonctionnalité Principale
L'indicateur scanne le marché à la recherche de modèles d'épuisement des prix et de retournement basés sur une Période d'Analyse personnalisable. Lorsqu'un retournement potentiel est détecté à un niveau haut ou bas local, il génère un signal et dessine une Boîte de Cible professionnelle directement sur votre graphique, représentant la « Zone de Profit » attendue.

Caractéristiques Clés

  • Boîtes de Cible Dynamiques : Dessine automatiquement des rectangles visuels (Boîtes PZP) qui définissent le chemin de l'entrée à votre objectif de prise de profit.

  • Interface Multilingue : Le seul indicateur dont vous avez besoin qui parle votre langue ! Prend en charge 7 langues : anglais, arabe, français, espagnol, russe, turc et chinois.

  • Gestion Intelligente des Risques : Calcule automatiquement les niveaux d'Entrée, de Stop Loss (SL) et de Take Profit (TP) en fonction de votre ratio Risque/Récompense choisi.

  • Système d'Alerte Complet : Ne manquez jamais une transaction avec des alertes de bureau intégrées, des notifications par e-mail et des notifications push mobiles.

  • Pas de Redessin : Les signaux sont calculés sur la base de bougies fermées, garantissant qu'une fois qu'un signal apparaît, il reste fixe.

  • Interface Épurée : Dispose d'une étiquette « Conseil en Temps Réel » qui vous guide pour Acheter, Vendre ou Attendre un signal plus clair.

Paramètres

  • Sélection de la Langue : Choisissez votre langue préférée pour le texte à l'écran.

  • Période d'Analyse : Ajustez la sensibilité de la détection de tendance (Par défaut : 10).

  • Ratio Risque/Récompense : Définissez vos objectifs de profit (Par défaut : 2.0).

  • Paramètres d'Alerte : Personnalisez entièrement la façon dont vous souhaitez être notifié (Son, E-mail, Push).


