BTCUltra Scalp Pro
- Эксперты
- Peter Labas
- Версия: 5.0
- Обновлено: 1 декабря 2025
- Активации: 5
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek.
A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülje a kereskedést oldalirányú (hullámos) piaci körülmények között.
📩 ÜGYFÉLTÁMOGATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS
Kérlek vásárlás után írj rám privát üzenetet!
Személyes útmutatást adok az ideális kereskedési környezetről (alacsony spread ECN), hogy megfeleljen a képernyőképeken látható visszatesztelési eredményeknek. A helyes beállítás kulcsfontosságú a skalpolás teljesítményéhez.
⚠️ FONTOS: KERESKEDELMI FELTÉTELEK
Kérjük, vásárlás előtt olvassa el: Ez az algoritmus egy nagyfrekvenciás scalper, és rendkívül érzékeny a spreadekre és a végrehajtási sebességre .
A képernyőképekhez hasonló eredmények eléréséhez nagyon alacsony spreaddel rendelkező brókert (Raw/ECN számlatípus) és gyors végrehajtást kell használnia. A magas spreaddel rendelkező standard számlák használata jelentősen csökkentheti a teljesítményt vagy veszteségeket eredményezhet.
Főbb jellemzők
- Intelligens trendészlelés: Több indikátort kombinál a piaci zaj kiszűrésére, és csak az erős trend irányába történő kereskedésre.
- ADX volatilitás szűrő: A robot figyeli a piac erősségét. Ha a piac halott vagy ingadozik (alacsony ADX), az EA kint marad. Csak akkor aktiválódik, ha momentum van jelen.
- Okos pénzkezelés: Beépített dinamikus lotszámítás a számlaegyenleg és a stop loss távolság alapján.
- Fejlett követő stop: Védi a profitodat azáltal, hogy a stop loss-t a nullszaldós szintre mozgatja, és a trend alakulásával párhuzamosan követi az árat.
- Piramis logika: Képes pozíciókat hozzáadni egy nyerő trendhez a profit maximalizálása érdekében az erős mozgások során.
- Nincsenek veszélyes módszerek: Nincs Martingal, nincs Grid, nincs Arbitrázs. Minden kereskedéshez tartozik Stop Loss.
Ajánlások
- Szimbólum : BTCUSD (Bitcoin).
- Időkeret : M5 (ajánlott) vagy M15.
- Számlatípus : ECN, Raw vagy Zero Spread számla kötelező. (Ajánlásért írj üzenetet).
- Minimális befizetés: 100 dollár (0,01 lot felhasználásával) vagy 500 dollár+ professzionális kockázatkezelés esetén.
- VPS : A minimális csúszás biztosítása érdekében alacsony késleltetésű VPS ajánlott a 24/7-es működéshez.
Bemeneti paraméterek
- useDynamicLots : Állítsa igazra a százalékos alapú kockázat engedélyezéséhez (ajánlott).
- riskPercent : A kockázathoz viszonyított egyensúly százalékos aránya kereskedésenként (pl. 1,0 = 1%).
- MaxOpenPositions : Az egyszerre engedélyezett kereskedések maximális száma.
- useADX : Az ADX volatilitásszűrő engedélyezése/letiltása (Ajánlott: igaz).
- useTrailing : Engedélyezi a követő stop mechanizmust.
- MaxSpread : A maximálisan megengedett spread pontokban a drága kereskedések elkerülése érdekében.
Jogi nyilatkozat : A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeni eredményeket. Mindig tesztelje vissza az EA-t az adott bróker adatain, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.