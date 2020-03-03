BTCUltra Scalp Pro

A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek.

La combinación de los indicadores rendszer mozgóátlagok, SuperTrend y Momentum ha dado lugar a un valioso kitörési y trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülje a kereskedést oldalirányú (hullámos) piaci körülmények között.

📩 ÜGYFÉLTÁMOGATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

¡Más información sobre el servicio de atención al cliente!

Személyes útmutatást adok az ideális kereskedési környezetről (alacsony spread ECN), hogy megfeleljen a képernyőképeken látható visszatesztelési eredményeknek. A helyes beállítás kulcsfontosságú a skalpolás teljesítményéhez.

⚠️ FONTOS: KERESKEDELMI FELTÉTELEK

Kérjük, vásárlás előtt olvassa el: Ez az algoritmus egy nagyfrekvenciás scalper, és rendkívül érzékeny a spreadekre és a végrehajtási sebességre .

A képernyőképekhez hasonló eredmények eléréséhez nagyon alacsony spreaddel rendelkező brókert (Raw/ECN számlatípus) és gyors végrehajtást kell használnia. A magas spreaddel rendelkező standard számlák használata jelentősen csökkentheti a teljesítményt vagy veszteségeket eredményezhet.

Főbb jellemzők

  • Tendencias inteligentes: Több indikátort kombinál a piaci zaj kiszűrésére, és csak az erős trend irányába történő kereskedésre.
  • ADX volatilitás szűrő: A robot figyeli a piac erősségét. Ha a piac halott vagy ingadozik (alacsony ADX), az EA kint marad. Csak akkor aktiválódik, ha momentum van jelen.
  • No se preocupe : El dinamismo del mercado se basa en la velocidad y el nivel de stop loss.
  • Stop de pérdidas : Para obtener un mayor beneficio, debe aplicar un stop loss a un tipo de cambio nulo y aplicar un stop loss a un tipo de cambio tendencial.
  • Piramis logika: Képes pozíciókat hozzáadni egy nyerő trendhez a profit maximalizálása érdekében az erős mozgások során.
  • Los productos más populares son: Martingal, Grid y Arbitrázs. También puede utilizar Stop Loss.

Más información en

  • Búsqueda : BTCUSD (Bitcoin).
  • Időkeret : M5 (ajánlott) vagy M15.
  • Opciones : ECN, Raw y Zero Spread. (Ajánlásért írj üzenetet).
  • Precio mínimo : 100 euros (0,01 lote) y 500 euros+ comisión profesional.
  • VPS : Un VPS de alto rendimiento con un coste mínimo y un servicio 24/7-es.

Parámetros de configuración

  • useDynamicLots : Todos los lotes están disponibles en cualquier momento .
  • riskPercent : A kockázathoz viszonyított egyensúly százalékos aránya kereskedésenként (pl. 1,0 = 1%).
  • MaxOpenPositions : Es el número máximo de posiciones que se pueden abrir.
  • useADX : La volatilidad del ADX es la misma para todos los valores (Ajánlott: igaz).
  • useTrailing : Es un mecanismo de parada obligatorio.
  • MaxSpread : El máximo ancho de vía posible en un solo pontón.

Jogi nyilatkozat : A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeni eredményeket. Mindig tesztelje vissza az EA-t az adott bróker adatain, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.

