BTCUltra Scalp Pro

A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek.

A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy ADX szűrőt használ , hogy elkerülje a kereskedést oldalirányú (hullámos) piaci körülmények között, így tőkét takaríthat meg az erős mozgásokra.

Főbb jellemzők

Intelligens trendészlelés: Több indikátort kombinál a piaci zaj kiszűrésére, és csak az erős trend irányába történő kereskedésre.

ADX Volatilitásszűrő: A robot figyeli a piac erősségét. Ha a piac halott vagy ingadozik (alacsony ADX), az EA kint marad. Csak akkor aktiválódik, ha momentum van jelen.

Okos pénzkezelés: Beépített dinamikus lotszámítás. Egyszerűen beállítod a kockázati százalékot (pl. 1% kereskedésenként), és az EA automatikusan kiszámítja a megfelelő lotméretet a számlaegyenleged és a stop loss távolságod alapján.

Fejlett követő stop: Védi a profitját azáltal, hogy a stop loss-t a nullszaldós szintre mozgatja, és a trend alakulásával párhuzamosan követi az árat.

Piramis logika: Képes pozíciókat hozzáadni egy nyerő trendhez (konfigurálható maximális pozíciók) a profit maximalizálása érdekében az erős mozgások során.

Nincsenek veszélyes módszerek: Nincs Martingal, nincs Grid, nincs Arbitrázs. Minden kereskedéshez tartozik Stop Loss.

Ajánlások

Szimbólum: BTCUSD (Bitcoin).

Időkeret: M5 (ajánlott) vagy M15.

Számlatípus: Scalpinghoz erősen ajánlott az ECN, Raw vagy Low Spread számlák használata.

Minimális befizetés: 100 dollár (0,01 lot felhasználásával) vagy 500 dollár+ professzionális kockázatkezelés esetén.

VPS: Alacsony késleltetésű VPS ajánlott a 24/7-es működéshez.

Bemeneti paraméterek

useDynamicLots: Állítsa igaz értékre a százalékos alapú kockázat engedélyezéséhez (ajánlott).

riskPercent: A kockázathoz viszonyított egyensúly százalékos aránya kereskedésenként (pl. 1,0 = 1%).

MaxOpenPositions: Az egyszerre engedélyezett kereskedések maximális száma (piramis kereskedéshez).

useADX: Az ADX volatilitásszűrő engedélyezése/letiltása (Ajánlott: igaz).

useTrailing: Engedélyezi a követő stop mechanizmust.

MaxSpread: A maximálisan megengedett spread pontokban a drága kereskedések elkerülése érdekében.

Jogi nyilatkozat: A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeni eredményeket. Kérjük, tesztelje vissza az EA-t a bróker adatain, és használjon demószámlát, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.