BTCUltra Scalp Pro

A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek.

A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülje a kereskedést oldalirányú (hullámos) piaci körülmények között.

📩 ÜGYFÉLTÁMOGATÁS ÉS BEÁLLÍTÁS

Kérlek vásárlás után írj rám privát üzenetet!

Személyes útmutatást adok az ideális kereskedési környezetről (alacsony spread ECN), hogy megfeleljen a képernyőképeken látható visszatesztelési eredményeknek. A helyes beállítás kulcsfontosságú a skalpolás teljesítményéhez.

⚠️ FONTOS: KERESKEDELMI FELTÉTELEK

Kérjük, vásárlás előtt olvassa el: Ez az algoritmus egy nagyfrekvenciás scalper, és rendkívül érzékeny a spreadekre és a végrehajtási sebességre .

A képernyőképekhez hasonló eredmények eléréséhez nagyon alacsony spreaddel rendelkező brókert (Raw/ECN számlatípus) és gyors végrehajtást kell használnia. A magas spreaddel rendelkező standard számlák használata jelentősen csökkentheti a teljesítményt vagy veszteségeket eredményezhet.

Főbb jellemzők

  • Intelligens trendészlelés: Több indikátort kombinál a piaci zaj kiszűrésére, és csak az erős trend irányába történő kereskedésre.
  • ADX volatilitás szűrő: A robot figyeli a piac erősségét. Ha a piac halott vagy ingadozik (alacsony ADX), az EA kint marad. Csak akkor aktiválódik, ha momentum van jelen.
  • Okos pénzkezelés: Beépített dinamikus lotszámítás a számlaegyenleg és a stop loss távolság alapján.
  • Fejlett követő stop: Védi a profitodat azáltal, hogy a stop loss-t a nullszaldós szintre mozgatja, és a trend alakulásával párhuzamosan követi az árat.
  • Piramis logika: Képes pozíciókat hozzáadni egy nyerő trendhez a profit maximalizálása érdekében az erős mozgások során.
  • Nincsenek veszélyes módszerek: Nincs Martingal, nincs Grid, nincs Arbitrázs. Minden kereskedéshez tartozik Stop Loss.

Ajánlások

  • Szimbólum : BTCUSD (Bitcoin).
  • Időkeret : M5 (ajánlott) vagy M15.
  • Számlatípus : ECN, Raw vagy Zero Spread számla kötelező. (Ajánlásért írj üzenetet).
  • Minimális befizetés: 100 dollár (0,01 lot felhasználásával) vagy 500 dollár+ professzionális kockázatkezelés esetén.
  • VPS : A minimális csúszás biztosítása érdekében alacsony késleltetésű VPS ajánlott a 24/7-es működéshez.

Bemeneti paraméterek

  • useDynamicLots : Állítsa igazra a százalékos alapú kockázat engedélyezéséhez (ajánlott).
  • riskPercent : A kockázathoz viszonyított egyensúly százalékos aránya kereskedésenként (pl. 1,0 = 1%).
  • MaxOpenPositions : Az egyszerre engedélyezett kereskedések maximális száma.
  • useADX : Az ADX volatilitásszűrő engedélyezése/letiltása (Ajánlott: igaz).
  • useTrailing : Engedélyezi a követő stop mechanizmust.
  • MaxSpread : A maximálisan megengedett spread pontokban a drága kereskedések elkerülése érdekében.

Jogi nyilatkozat : A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeni eredményeket. Mindig tesztelje vissza az EA-t az adott bróker adatain, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.

おすすめのプロダクト
HFT PropFirm EA MT5
Dilwyn Tng
4.92 (75)
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 HFT MT5チャレンジパフォーマンスモニター（ライブアカウント用ではありません）： ブローカー：Fusion Market ログイン：89600 パスワード：Greenman89$ サーバー：FusionMarkets-demo 以前にリリースされたMT4バージョンの700以上の本物の5つ星レビュー： https://www.mql5.com/en/market/product/104871?source=Unknown#!tab=reviews 公共チャンネル： https://www.mql5.com/en/channels/hftpropfirmea MT4バージョン: https://www.mql5.com/en/market/product/104871 主要機能 HFTチャレンジ専用に設計: Prop Firmsチャレンジを低ドローダウンで効率的にクリアするように調整されています。 サポート: setファイルの提供に加え、VPSの設定、MTの設定、EAのダウン
Aureus Trader
Divyesh Pandey
エキスパート
Aureus Trader is an automated scalping robot for MetaTrader 5 designed to trade actively on liquid forex and crypto pairs with strict risk control and low latency execution. ​ What Aureus Trader does Aureus Trader focuses on short-term price movements, opening and closing trades frequently during high-liquidity sessions. ​ The algorithm uses technical filters to avoid abnormal spreads and low-volatility periods, aiming to capture quick intraday moves rather than long trends. ​ Risk management T
Robot Titan Rex
Cesar Juan Flores Navarro
エキスパート
Asesor Experto (EA) totalmente automático, opera sin ayuda del usuario, se llama Titan T-REX Robot (TTREX_EA),actualizado a la versión 2, diseñado a base de cálculos matemáticos y experiencia del diseñador plasmado en operaciones complejas que tratan de usar todas las herramientas propias posibles. Funciona con todas las criptomonedas y/o divisas del mercado Forex. No caduca, ni pasa de moda ya que se puede configurar el PERIODO desde M1..15, M30, H1.... Utiliza Scalping de forma moderada busca
FTMO passing EA High Risk MT5
Shokhboz Mamarasulov
エキスパート
FTMO passing EA (High risk) is unique Expert Advisor that continues the iBoss series of advisors. Innovative methods of the programme's approach to trading, and promising performance results are possible thanks to the use of modern technologies and methods. The iBossTrade is a fully automated EA designed to trade currencies only. Working pairs US30. EURUSD, GBPUSD, EURGBP, USDCAD. XAUUSD. Expert showed stable results on currencies in 1999-2023 period. No dangerous methods of money management use
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
エキスパート
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
ComplexEuro Edge Pro
Luke Anthony Coles
エキスパート
REAL BACKTEST / LONG TERM PROFITIBILITY Introducing ComplexEuro Edge PRO , an advanced Expert Advisor, meticulously designed 'EURUSD' trading system that specializes in executing high-precision trades by implementing a unique set of strict conditions and technical criteria.  ComplexEuro is unlike other EAs that rely on generic algorithms , martingale/grid or other 'AI' gimmicks that do not work long term. Minimum Deposit : $100 TimeFrame : M1 Pair : EURUSD VPS is recommended Auto Close at weeke
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
GER40 Nova AI
Yusuke Matsuya
エキスパート
GER40 NovaAI — 人間の感情を超えるトレーディングAI 「疑い」「恐怖」「貪欲」—— あらゆる感情を排除し、純粋な論理と精密さが支配する新時代が始まる。 GER40 NovaAI は、DAX40（GER40）専用に設計された完全自律型トレーディングAIです。 数千時間におよぶ最適化を経て、市場ノイズを徹底的に排除し、 利益の核心部分のみを狙い撃ち します。 感情でのトレードはもう終わり。 AIに意思決定を任せ、理性で資産を増やす時代へ。 NovaAIが他のEAを圧倒する理由 自律的意思決定 × 適応的進化 GER40 NovaAIは固定的なルールに依存しません。 リアルタイムで市場構造を解析し、トレンド・ボラティリティ・タイミングを自動調整します。 過去の相場に合わせたEAではなく、 “今この瞬間の相場”に適応するAI です。 ダイナミックインテリジェンス — チャンスを逃さないAI テイクプロフィットやストップロスを手動で設定する必要はありません。 AIが常にボラティリティを監視し、 強さに乗り、弱さから逃げる戦略 を自動で
Combo All In One MT5
Nguyen Nghiem Duy
エキスパート
Combo All In One is an EA combo 10   strategies , The EA is suitable for both beginners and experienced traders. Normally you will have to pay 10x fee to buy 10 EAs with different strategies. But with ALL IN ONE, you only need to pay 1 time to own an EA that includes 10 different strategies. This is a cost-effective solution and combines effective methods. Timeframe M15, Minimum deposit $1,000, Leverage 1:500. STRATEGY1: MOVING AVERAGE STRATEGY2: RSI STRATEGY3: MACD STRATEGY4: BOLLINGER BANDS S
RoundLock EA MT5
AW Trading Software Limited
エキスパート
Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたスマートアドバイザーです。Round Lockは、ダイナミックポジションロック機能を備えたインテリジェントなアドバイザーであり、段階的なポジション増加と市場への動的な適応を備えた双方向注文ロック戦略を実行する高度なトレーディングアドバイザーです。 ラウンドロックの利点： ポジションロックによるリスク管理、 市場のトレンド分野におけるダイナミックなボリューム成長、 制限に応じた柔軟な動作設定、 フラットとトレンドのフェーズに適しており、それぞれの状況で結果を最適化します。 保護メカニズムを備えた平均化戦略とグリッドアプローチの自動化。 MT4バージョン -> こちら / トラブルシューティング -> こちら アドバイザーは、反対方向の注文を2つオープンします。そのうちの1つが利益確定で決済されると、2つの注文が再度オープンされます。注文量は、Multiplier_Volume乗数のボリュームとアドバイザーがオープンした注文数に応じて増加します。新しいオープンペアごとに、同数の注文がオープンされ、互いにロックされます。同じ種
KingKong MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/90077 MT5バージョン： https://www.mql5.com/ja/market/product/103136 「KingKong」エキスパートアドバイザー (EA) は、外国為替市場向けに設計された洗練された取引アルゴリズムであり、市場の流動性が高まる期間に有効になるブレイクアウト戦略を活用しています。 この EA は、取引量が急増したときに発生する大きな価格変動を利用するように作られており、市場活動の最適な瞬間に取引が実行されるようにします。 主な特徴: ブレイクアウト戦略: 市場の流動性の検出: KingKong は、高度なアルゴリズムを採用して市場の流動性をリアルタイムで監視します。 これは、多くの場合、大きな価格変動の前兆となる、出来高が増加する期間を特定します。 ブレイクアウトの特定: このような流動性の高い期間中、KingKong は過去のデータとテクニカル指標に基づいて潜在的なブレイクアウト ポイントを特定します。 EA は、偽のブレイクア
Venom Us30 Scalp
Antoine Melhem
5 (8)
エキスパート
Venom US30 Scalp – VENOM LABSによる高精度なUS30スキャルピング 絶対に口座を飛ばさないEA（エキスパートアドバイザー） SIGNAL   :   https://www.mql5.com/en/signals/2339304 異なるタイムゾーンのブローカー（Exnessなど）を使用している場合、ブローカーがGMT+3でない場合は最後の入力を TRUE に設定してください。 H1 分足のみを使用してください。 ️ 警告 ：タイムゾーンまたは時間足の設定が正しくないと、EAが正しく動作しない可能性があります。 エントリープライスは24時間限定！今すぐご購入を！ Venom US30 Scalpとは？ Venom US30 Scalpは、US30（ダウ・ジョーンズ指数）の H1 時間足での取引に最適化された、完全自動型のエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、インジケーター、ニューストレード、グリッド、マーチンゲールを一切使用せず、独自の数学的アルゴリズムのみを利用しています。 Venom Labsによって開発されたこのEAは、リスクの高い戦
Whoosh MT5
Agus Santoso
エキスパート
WHOOSH – スマート平均足グリッドEA MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/142798 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/142799 WHOOSHは、市場の勢いを素早く捉え、ポジションを動的に管理し、包括的なリスク管理によってアカウントを保護するために設計された、スマートなマルチタイムフレーム平均足ベースのエキスパートアドバイザー（EA）です。 このEAは、トレンドフィルタリング、制御されたグリッド平均化、そして柔軟な資金管理の力を組み合わせることで、FX、金（XAUUSD）、指数など、様々な金融商品でスキャルピングとスイングトレードの両方を可能にします。 主な機能 マルチタイムフレーム平均足確認 3つの異なるタイムフレームでトレンドが確認された場合のみエントリーするため、誤ったシグナルを削減します。 スマートグリッドとヘッジ カスタマイズ可能なピップステップと乗数による平均化オプション。 双方向ヘッジ（買いと売りの同時実行）または排他モー
Snake Sclaper EA
Quang Thang Nguyen
エキスパート
The Snake Sclaper EA is a fully automated scalping robot that uses an optimization breakout strategy. Stop orders are utilized for the entrance to ensure the quickest execution possible. The trigger trailing stop can protect returns. Please test the EA in a demo account first. Recommend using the broker with low spread and VPS with low latency. No grid or martingale functionalities used by this EA! Monitoring: https://www.mql5.com/en/signals/1863296 https://www.mql5.com/en/signals/1873917 Rec
Gold Catalyst EA MT5
Malek Ammar Mohammad Alahmer
エキスパート
高度な自動化ゴールド・トレーディングシステム Gold Catalyst EA MT5 は、 XAU/USD（ゴールド） に特化した 完全自動 のトレーディングソリューションです。 トレンド追随型の戦略 、 プライスアクションによるエントリー判断 、そして 動的なリスク管理 を組み合わせることで、実際の市場環境で1年以上にわたりテストされ、 安定かつ信頼性の高い パフォーマンスを示しています。 1. 戦略概要 Gold Catalyst EA MT5 は、以下の要素を組み込んだ システマチック なアプローチを採用しています: トレンド分析: あらかじめ定義された市場条件に基づき、有望な売買機会を特定。 プライスアクションのフィルタリング: 成功確率の低いシグナルを排除し、勝率の高いセットアップのみを実行。 ダイナミックなオーダー執行: リアルタイムでエントリー・エグジット水準を調整し、市場の変動を最大限に活用。 構造化されたリスクコントロール: すべてのポジションにストップロスとテイクプロフィットを設定し、 マーチンゲール、グリッド、アービトラージ は一切使用しません。 このシステムに
AI Gold Master
Jian Jie
エキスパート
AI Gold Master is an exceptional Expert Advisor specifically designed for trading XAUUSD (GOLD) on M1 and M5 timeframes. By harnessing the power of advanced GPT-based models and the deep learning capabilities of DeepSeek, AI Gold Master has been trained on over ten years of historical data, spanning from 2014 to February 2025. This strategy, tested with an initial investment of just $1000, has proven to be an absolute powerhouse, showing a staggering return of 46,000 times its original value in
EA Golden Dance h1 MT5
Sergey Demin
エキスパート
Fully automatic Advisor Portfolio for   XAUUSD (Gold)  MT5 . Timeframe   h1   - all basic strategies; Timeframe   m30   - additional strategies. I use this Advisor in my Portfolio on a prop company. I created the Advisor entirely for myself for trading on large accounts, from $60,000 and up. The Advisor is a giant ready-made portfolio that contains all profitable trading strategies specifically for Gold. The advisor is not sensitive to spread widening and slippage. The broker can be any,
Nexus Trading Pro IA
Ronaldo Castor Da Silva
エキスパート
NEXUS TRADING PRO IA - Sistema Profissional de Trading com IA Versão 4.71 | Compatível com TODOS os Ativos e Corretoras MT5 O QUE VOCÊ ESTÁ COMPRANDO Este NÃO é só um robô. É um sistema completo 3 em 1: 1. ROBÔ INTELIGENTE → Negocie automaticamente com IA 2. PAINEL OPERACIONAL → 26 botões para manual de negociação profissional 3. PAINEL DE INFORMAÇÕES → Monitoramento em tempo real de mais de 25 métricas RESULTADO: Você pode operar 100% automatizado, 100% manual OU combinando os do
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Nusa Patterns MT5
John Folly Akwetey
エキスパート
Expert advisor trades by breaking up fractals or down fractals. It is used   “Fractals ST Patterns Strategy”   or   “4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5”   fractal indicators. Also expert advisor uses standard trailing stop. Below is description of some inputs. Trade Order   – direction of trading (only buy, only sell or buy and sell) Fractal Indicator   – option of used fractal indicator (“Fractals ST Patterns” – indicator   “Fractals ST Patterns Strategy” , “Fractals Direction ST Patterns”
Envelopes Intelligent
Sabil Yudifera
エキスパート
AI forex robot is an advanced trading tool that utilizes sophisticated algorithms and machine learning techniques to analyze market data and make informed trading decisions. One of the key indicators it uses is the envelopes indicator, which plots a pair of parallel lines, usually representing a standard deviation away from a moving average. This indicator helps the robot to identify potential trend reversals or breakouts by highlighting areas of support and resistance. By continuously monitorin
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
エキスパート
Hamster Scalpingは、マーチンゲールを使用しない完全に自動化された取引アドバイザーです。夜のスキャルピング戦略。 RSIインジケーターとATRフィルターが入力として使用されます。アドバイザには、ヘッジ口座タイプが必要です。 実際の作業の監視、およびその他の開発については、https：// www.mql5.com/en/users/mechanic/sellerを参照してください 。 一般的な推奨事項 最小デポジット$ 100、最小スプレッドのECNアカウントを使用し、eurusd M5 gmt +3のデフォルト設定。 入力パラメータ EAは、4桁と5桁の両方の引用符で機能します。入力パラメータでは、5文字の値をポイントで示し、すべてを4文字で自動的に再計算します。 NewCycle-モードがオンの場合、アドバイザーは停止せずに動作します。モードがオフの場合、一連の取引の完了後、アドバイザーは新しい注文を開きません。 期間インジケーター1-最初のインジケーターの期間。 アップレベル-アドバイザーが売りを開始する最初のインジケーターの上位レベル。 ダウンレベル
Nusantara MT5
Agus Santoso
エキスパート
MT4バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117011 MT5バージョン: https://www.mql5.com/ja/market/product/117012 Nusantara EA – 保留注文精度を備えたスマートブレイクアウト 「Nusantara」は、ブレイクアウト ボックス戦略に基づくエキスパート アドバイザー (EA) で、距離を置いた保留注文の実行で強化され、リスク管理スイッチング システムを備えています。市場特性の変化に直面しても柔軟性を維持できる、自動化された安全な戦略を求める本格的なトレーダー向けに設計されています。 メイン戦略: ブレイクアウト + 距離バッファー ブレイクアウト中に直接エントリーする代わりに、Nusantara EA は次のことを行います: 特定の時間 (例: アジア、ロンドン、またはカスタム セッション) に基づいてボックス範囲を描画します。 価格がボックスを突破するのを待ちます。 次に、保留中の買いストップ注文と売りストップ注文を追加距離 (バッファー) で開きます。
Bit Bot
Arash Panahi
エキスパート
BitBot – BTCUSD向けのH1チャート専用の高度なトレーディングロボット BitBotは、H1タイムフレームでのビットコイン（BTCUSD）取引のために設計された、スマートで適応性のあるトレーディングロボットです。完全にテクニカル分析に基づいており、ボリューム（出来高）に基づく戦略を通じて、高精度の意思決定を実現します。これは暗号資産市場で極めて重要な要素です。 BitBotの中核となるロジックは、ビットコインおよび主要なアルトコインのリアルタイムの出来高分析にあります。複数の時間枠でのボリューム変化を継続的に監視し、それらの相関を解析することで、BitBotは市場全体の勢いの強さと方向性を判断します。 BitBotは、ブローカーからのライブデータを動的に処理し、市場のセンチメントの変化や相関関係の崩壊を検出し、より適切なトレード判断を行います。トレンドエントリーでも、出来高主導の反転でも、BitBotは技術的かつデータに基づいたアプローチを提供します。 LINKS:  Bot setting tutorial:   https://www.mql5.com/en/blo
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
エキスパート
READ THIS !! to the end Expert Advisor Description:   XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Important Note: No martingale, averaging or grid Highly dependent on execution quality & low spreads XAUUSD Reversal Pattern EA  is an advanced automated trading robot developed specifically for trading  XAUUSD  (Gold vs USD) on the  M30 timeframe . It uses a robust combination of  candlestick patterns ,  volatility/volume indicators , and  oscillator filters  to identify high-probability reversal
The Market Beast Dominator
Wilfried Ntamatungiro
5 (1)
エキスパート
The Market Beast Dominator EA is an automated trading system designed for the Forex market. It operates primarily based on market structure analysis , identifying key structural shifts such as Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH) to determine directional bias and precise entry zones. By focusing on how price behaves around structural breakpoints, the EA captures high-probability setups aligned with institutional order flow. In addition, it incorporates classic breakout patte
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
エキスパート
クォンタムバロンEA 石油が「黒い金」と呼ばれるのには理由があります。Quantum Baron EA を使用すれば、比類のない精度と信頼性で石油を活用できます。 M30 チャートの XTIUSD (原油) の高オクタン価の世界を支配するように設計された Quantum Baron は、レベルアップしてエリート精度で取引するための究極の武器です。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引   価格 。       10回購入するごとに価格が50ドルずつ上がります。最終価格は4999ドルです。 クォンタムバロンチャンネル:       ここをクリック ***Quantum Baron MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます！*** 詳細については、プライベートでお問い合わせください。 私はグリッドEAです。あなたのトレ
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.56 (25)
エキスパート
Aria Connector EA – V4 (学習マシン + XGBoost学習モデル +112個の有料・無料AI + 投票システム + 外部・編集可能プロンプト) 市場のほとんどのEAが「AI」や「ニューラルネットワーク」を使用していると主張しながら、実際には基本的なスクリプトのみを実行している中、 Aria Connector EA V4 は真のAI駆動トレーディングの意味を再定義します。 これは理論ではなく、マーケティングの誇大宣伝でもありません。あなたのMetaTrader 5プラットフォームと112の実際のAIモデルとの直接的で検証可能な接続であり、次世代XGBoostエンジン、編集可能プロンプト、マルチAI投票システムと組み合わされています。 初日から、Ariaは透明で進化するエコシステムとして設計されました：最初は直接GPT接続、次に自動化、そして戦略監査。 現在、V4において、Ariaは真の学習マシンとなります 。市場状況に適応し、リアルタイムで戦略を最適化し、外部の編集可能プロンプトでその知能を完全にカスタマイズできます。 60,000以上のライブ取引分析 、
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
エキスパート
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30. This Expert Advisor uses advanced algorithms and carefully selected technical indicators to analyze market trends, identify optimal entry and exit points, and execute trades with high precision . One of its key features is the built-in news filter, which prevents the robot from opening new positions during high-impact economic events. This significantly reduces unnecessary risk a
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
エキスパート
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
エキスパート
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
エキスパート
AIQ バージョン 5.0 - 機関投資家アーキテクチャによる自律的インテリジェンス ルールベースの自動化から真の自律的インテリジェンスへの進化は、アルゴリズム取引の自然な進歩を表しています。機関投資家の定量デスクが10年以上前から探求してきたものが、実用的な実装として成熟しました。AIQ バージョン 5.0 はこの成熟を体現しています:洗練されたマルチモデルAI分析、独立した検証アーキテクチャ、そして広範な本番展開を通じて洗練された継続学習システム。 これはAI機能を追加した自動化ではありません。これは基礎から構築された自律的インテリジェンスであり、機関投資家のトレーディングデスクがどのように意思決定の検証を構造化し、運用の信頼性を管理し、適応学習システムを実装するかについての長年の研究に基づいています。バージョン 5.0 は、この開発アプローチの集大成を表しています。 バージョン 5.0 は、55以上の無料統合モデルを含む300以上のAIモデルへのアクセス、独立した検証を提供する二重のAIアナリストとリスクマネージャーの役割、ゼロダウンタイム運用を保証する自動フェイルオーバー付き
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
エキスパート
Bonnitta EA は、保留ポジション戦略 (PPS) と非常に高度な秘密取引アルゴリズムに基づいています。 Bonnitta EA の戦略は、秘密のカスタム指標、トレンドライン、サポートおよびレジスタンス レベル (価格アクション)、および上記の最も重要な秘密の取引アルゴリズムを組み合わせたものです。 3 か月以上のリアルマネーテストなしで EA を購入しないでください。ボニッタ EA をリアルマネーでテストするのに 100 週間以上 (2 年以上) かかりました。結果は以下のリンクで確認してください。 BONNITTA EA は愛とエンパワーメントから作られています。 少数の購入者のみを対象とした価格設定と著作権侵害アルゴリズムの実装です。 Bonnitta EA は、22 年間で 99.9% の品質を持つ本物のティックを使用してテストされ、実際の市場状況に近いスリッページとコミッションでストレス テストに合格しました。 Expert Advisor には、完全な統計制御による統計収集およびスリッページ制御のアルゴリズムが含まれています。 この情報はブローカーのトリックか
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
エキスパート
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT4 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
エキスパート
Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 日本語 Mean Machine GPT バージョン 11.0 - 機関投資家インテリジェンスと専門トレーディングの融合 アルゴリズムトレーディングにおける真のAI統合の先駆者として、私たちは複数の市場サイクル、経済体制、技術進化を通じてこのアプローチを洗練してきました。適応的機械学習が定量的トレーディングの自然な進歩を表すという私たちの確信として始まったものが、業界の方向性となりました。バージョン 11.0 は、これまでで最も洗練された実装を示します。 これはマーケティング用語としてのAIではありません。これは、変化する市場状況を通じて何年もの本番展開で洗練された、専門的なトレーディング戦略に機関投資家の厳格さで適用された計算インテリジェンスです。バージョン 11.0 をサポートするインフラストラクチャは、適応的ポジション管理、マルチモデルコンセンサスシステム、ニューラルネットワーク重み最適化における継続的な研究開発の集大成を表しています。 バージョン 11.0 は、55 以上の無料統合モデルを含む 300 以上の AI モ
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
エキスパート
NEXUS – 市場とともに進化する定量アダプティブ・グリッドシステム NEXUS は、リアルタイムでルールの組み合わせを生成し、それらを アウト・オブ・サンプル（out-of-sample）検証 でフィルタし、有効な市場環境で統計的優位性が検出されたときだけエントリーする 100％自動 売買システムです。 クイックスペック システムタイプ： OOS（アウト・オブ・サンプル）検証付きアダプティブ・グリッド。ニュース・ボラティリティ・セッション/曜日・オプションの出来高バリューエリアなどの環境フィルタを搭載。 対応銘柄： 主要通貨ペアおよびクロス通貨ペア（EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, EURJPY, AUDCHF, GBPCAD, AUDUSD）に加え、セットに応じて XAUUSD に対応。 リスクプロファイル： Conservative（保守）、Classic（標準）、Aggressive（攻撃）的の3種類を同梱。 時間足： 各セットをロードした際に 自動で設定 されます（チャートの時間足を手動で変更する必要はありません）。 セット検証： すべてのセッ
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
エキスパート
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) XAUUSD のための精密トレーディング Live Signal Avalut X1 は、MetaTrader 5 上で XAUUSD（ゴールド）の自動売買を行うプロフェッショナル向けエキスパートアドバイザーです。1 つの EA に 4 つの相補的な戦略を統合し、さまざまな相場局面に対応します。MT5 用に自己完結しており、外部 DLL やサードパーティーインストーラーは不要です。 主な機能 1 つの EA に 4 戦略: 連携する戦略でトレンド、レンジ、ボラティリティ局面に対応。 特化したリスク管理: すべての取引でハード・ストップロスとテイクプロフィットを設定；ダイナミック X トレーリングストップ。 高度なフィルター手法: 最適なエントリーのための高度な EZ フィルター。 自動タイムゾーン処理: 戦略は GMT+3 を前提に開発、ブローカーのオフセットを自動検出・調整。 豊富なパラメータ: 設定用の入力が充実；外部の set ファイルなしで既定値をそのまま利用可能。 EA パネ
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
エキスパート
" Silicon Ex ": Your Reliable Assistant in the World of Forex Silicon Ex is a modern trading bot, specially created for traders in the Forex market. This innovative tool serves as a reliable partner for those who strive for efficient and automated trading. Key Features of "Silicon Ex": Reliability and Stability: Created using advanced technologies that ensure stable and reliable operation in the market. Intelligent Risk Management: Built-in money management system (Money Management) allows you
MasterEA trustfultrading
Tobias Christian Witzigmann
5 (1)
エキスパート
Hi, I'm an algo trader from Germany and I'm offering my own EA here, which I use daily for my trading and which I've been continuously developing for several years. It is important to understand that this EA is a very complex tool that can be used to trade different strategies. Different entry and exit signals can be combined with different filters. There is also an extensive stop loss and take profit management system. I use the Master EA daily for my own trading. I test and develop new strat
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Discover Pips Maven: Your Premier Trend Analysis Bot for Currency Trading In the dynamic realm of currency trading, the right tools can make all the difference. Introducing Pips Maven , an avant-garde trend analysis bot meticulously designed for traders who seek to master the intricate dance of the forex market. Harnessing sophisticated algorithms rooted in geometric virtual patterns, Pips Maven serves as a comprehensive solution, empowering you to refine your trading strategies effortlessly. Wh
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
エキスパート
ジャッカルエキスパートアドバイザー – トレーディング戦略 4ヶ月間の実稼働 購入後、全製品が永久無料で利用可能  設定ファイルをダウン ロード 金1分足 | ECN口座：全ブローカー対応 ジャッカルEAは、多層かつインテリジェントなブレイクアウト戦略に基づいており、高度なリスク管理と利益管理を組み合わせて市場のダイナミクスに適応します。 1. ブレイクアウトトラップ戦略 市場条件が確認されると、EAは同時に反対方向に2つのペンディング注文を出します： Buy Stop ：現在の価格の上に Sell Stop ：現在の価格の下に 強い方向性の動きが発生した際に、予測せず即座に市場に参入します。 2. スマートトレード管理 初期ストップロス（SL）： リスクを制限するために固定のストップロスを設定します。 トレーリングストップ： 利益が出た際にストップロスが価格に追従し、利益を確保します。 リスクフリーモード： 取引が定義された利益閾値に達すると、ストップロスをエントリーポイントの少し上に移動し、最悪の場合でも純利益で終了します。 3. リカバリー＆利益保護システム スマートクロ
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
エキスパート
NorthEastWay MT5は完全自動の「プルバック」トレーディングシステムであり、特に人気の「プルバック」通貨ペア（AUDCAD、AUDNZD、NZDCAD）での取引に効果的です。このシステムは、外国為替市場の主要なパターンである、価格が急激に動いた後に元の位置に戻るという特性を活用しています。 タイムフレーム: M15 主要通貨ペア: AUDNZD、NZDCAD、AUDCAD 追加通貨ペア: EURUSD、USDCAD、GBPUSD、EURCAD、EURGBP、GBPCAD EA購入後、必ず私にプライベートメッセージを送ってください。プライベートグループに追加し、設定ファイルや詳細な説明を送付します。 EAのインストールや設定について、購入者全員をサポートします。 EAを初めて使う方には、使用方法を丁寧にお教えします。 EA設定: OneChartSetupを使用すれば、単一のチャート上で全ての通貨ペアを取引できます（M15タイムフレームのみ）。 このEAはスプレッド、スリッページ、またはブローカーに関連する他の変数に影響を受けません。 推奨される通貨ペアのみを使用してくだ
Golden Venom
Natoya N Barnes
エキスパート
GOLDEN VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic — Fully Automated & Validation-Safe Unlock institutional-grade trading with the Golden Venom  SMC EA, a precision-engineered automated system built to dominate XAUUSD and perform powerfully across all forex pairs. Designed using pure price action and Smart Money Concepts (SMC), this bot eliminates lagging indicators and trades using the same logic used by professional proprietary desks. Whether you're an experienced trader or a beginner
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
エキスパート
Beware of SCAMS! SCIPIO GOLD BOT is distributed only on MQL5.com This is not a commercial BOT, but it is professional, distribution is limited to 100 copies in total and the price may increase without notice. The differences that make SCIPIO EA unique are: + no variable settings or settings that the TRADER has to enter + opens only 1 trade at a time + always use close and fixed STOP LOSS + adapt SL and TP to the volatility of the day + SCIPIO EA is truly an EA that trades automatically without
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
エキスパート
Ksm: Smart Solution for Automated Forex Trading Ksm is a tool designed for automating Forex trading, using modern methods of time-series data analysis to work with multiple currency pairs across different timeframes. Key Features and Benefits Multi-currency support : Ksm enables trading across multiple currency pairs, helping traders adapt their strategies to various market conditions. New currency pairs can be easily added. Time-series data analysis : Utilizing advanced algorithms, Ksm analyze
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
エキスパート
This expert advisors trades in medium timeframes trying to catch big movements. Live setup The EA is very easy to configure, and can be used with the default parameters. Only the parameters related to the size of orders should be checked. The EA should be attached to ONLY one chart, for example a BTCUSD chart on   M5 timeframe. The EA is very light on resource demand, and can be used with other EAs.
EA Maling Gold
Felin Sitohang
エキスパート
EA Maling Gold  is a fully automated EA designed to trade GOLD only. Suitable for any broker conditions.  Info Working symbol XAUUSD Working Timeframe: D1 Min deposit:  $400   For 0.01 Lot Min leverage 1:200 Features: Martingale Maximum positions at a time is 3 positions. Set your own risk Not sensitive to broker conditions  Easy to install Time Filters And Spread Limits
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信