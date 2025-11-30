BTCUltra Scalp Pro
- Uzman Danışmanlar
- Peter Labas
- Sürüm: 3.0
- Etkinleştirmeler: 5
A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek.
A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy ADX szűrőt használ , hogy elkerülje a kereskedést oldalirányú (hullámos) piaci körülmények között, így tőkét takaríthat meg az erős mozgásokra.
Főbb jellemzők
-
Intelligens trendészlelés: Több indikátort kombinál a piaci zaj kiszűrésére, és csak az erős trend irányába történő kereskedésre.
-
ADX Volatilitásszűrő: A robot figyeli a piac erősségét. Ha a piac halott vagy ingadozik (alacsony ADX), az EA kint marad. Csak akkor aktiválódik, ha momentum van jelen.
-
Okos pénzkezelés: Beépített dinamikus lotszámítás. Egyszerűen beállítod a kockázati százalékot (pl. 1% kereskedésenként), és az EA automatikusan kiszámítja a megfelelő lotméretet a számlaegyenleged és a stop loss távolságod alapján.
-
Fejlett követő stop: Védi a profitját azáltal, hogy a stop loss-t a nullszaldós szintre mozgatja, és a trend alakulásával párhuzamosan követi az árat.
-
Piramis logika: Képes pozíciókat hozzáadni egy nyerő trendhez (konfigurálható maximális pozíciók) a profit maximalizálása érdekében az erős mozgások során.
-
Nincsenek veszélyes módszerek: Nincs Martingal, nincs Grid, nincs Arbitrázs. Minden kereskedéshez tartozik Stop Loss.
Ajánlások
-
Szimbólum: BTCUSD (Bitcoin).
-
Időkeret: M5 (ajánlott) vagy M15.
-
Számlatípus: Scalpinghoz erősen ajánlott az ECN, Raw vagy Low Spread számlák használata.
-
Minimális befizetés: 100 dollár (0,01 lot felhasználásával) vagy 500 dollár+ professzionális kockázatkezelés esetén.
-
VPS: Alacsony késleltetésű VPS ajánlott a 24/7-es működéshez.
Bemeneti paraméterek
-
useDynamicLots: Állítsa igaz értékre a százalékos alapú kockázat engedélyezéséhez (ajánlott).
-
riskPercent: A kockázathoz viszonyított egyensúly százalékos aránya kereskedésenként (pl. 1,0 = 1%).
-
MaxOpenPositions: Az egyszerre engedélyezett kereskedések maximális száma (piramis kereskedéshez).
-
useADX: Az ADX volatilitásszűrő engedélyezése/letiltása (Ajánlott: igaz).
-
useTrailing: Engedélyezi a követő stop mechanizmust.
-
MaxSpread: A maximálisan megengedett spread pontokban a drága kereskedések elkerülése érdekében.
Jogi nyilatkozat: A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeni eredményeket. Kérjük, tesztelje vissza az EA-t a bróker adatain, és használjon demószámlát, mielőtt valódi pénzzel kereskedne.