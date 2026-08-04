Dual Grider RSI

DualGrider EA

DualGrider EA — это автоматизированная торговая система, использующая индикатор RSI (Relative Strength Index) в качестве основного фильтра для открытия сделок. Советник открывает позиции Buy или Sell только при совпадении сигналов RSI с текущим направлением рынка, что помогает избегать торговли против основного тренда.

Система использует усреднение только по направлению существующего тренда. Дополнительные позиции открываются исключительно в сторону движения рынка и не предназначены для усреднения против тренда. Такой подход обеспечивает более последовательное и дисциплинированное управление позициями.

DualGrider работает по принципу одного торгового цикла в день. После завершения дневного торгового цикла советник прекращает открывать новые сделки и возобновляет работу только на следующий торговый день. Это позволяет ограничить избыточное присутствие на рынке и поддерживать стабильный торговый процесс.

Советник разработан для трейдеров, предпочитающих консервативный подход к управлению рисками, а не агрессивные торговые стратегии. Несмотря на встроенные принципы управления позициями, полностью исключить рыночные риски невозможно.

Отказ от ответственности: Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. DualGrider EA является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли. Пользователь самостоятельно несет ответственность за выбор уровня риска, кредитного плеча и управления капиталом.