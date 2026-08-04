Dual Grider RSI

DualGrider EA

DualGrider EA — это автоматизированная торговая система, использующая индикатор RSI (Relative Strength Index) в качестве основного фильтра для открытия сделок. Советник открывает позиции Buy или Sell только при совпадении сигналов RSI с текущим направлением рынка, что помогает избегать торговли против основного тренда.

Система использует усреднение только по направлению существующего тренда. Дополнительные позиции открываются исключительно в сторону движения рынка и не предназначены для усреднения против тренда. Такой подход обеспечивает более последовательное и дисциплинированное управление позициями.

DualGrider работает по принципу одного торгового цикла в день. После завершения дневного торгового цикла советник прекращает открывать новые сделки и возобновляет работу только на следующий торговый день. Это позволяет ограничить избыточное присутствие на рынке и поддерживать стабильный торговый процесс.

Советник разработан для трейдеров, предпочитающих консервативный подход к управлению рисками, а не агрессивные торговые стратегии. Несмотря на встроенные принципы управления позициями, полностью исключить рыночные риски невозможно.

Отказ от ответственности: Торговля на рынке Forex и CFD связана с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. DualGrider EA является инструментом автоматизации торговли и не гарантирует получение прибыли. Пользователь самостоятельно несет ответственность за выбор уровня риска, кредитного плеча и управления капиталом.


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LAKSHMI ILLUSION XAUUSD – Advanced Gold Trend Trading System The Ultimate M1 Sniper Scalper (All Brokers Compatible) Have you ever seen an Expert Advisor transform a very small account into significant growth within a short period of time? At first glance, it may seem unrealistic. In reality, such outcomes are often the result of structured strategy, disciplined execution, and precise trend alignment. Lakshmi Illusion XAUUSD is a high-performance, multi-timeframe trading system developed exclusi
Einstein Gold Relativity EA
Alisten A
Эксперты
Einstein Gold Relativity - Советник для XAUUSD Вдохновлённый идеями Альберта Эйнштейна, Einstein Gold Relativity — это профессиональный советник, созданный исключительно для XAUUSD. Он предназначен для трейдеров, которым нужен точный, дисциплинированный и продуманный подход к торговле золотом в реальных рыночных условиях. Система распознаёт исключительные рыночные фазы, действует точно и сохраняет строгий контроль риска на каждом этапе торгового цикла. Её сила не в хаотичной торговле, а в терпел
Botax Premium
Eka Wahyu Pujiharto St
Эксперты
BOTAX PREMIUM — Трендовая стратегия выживания на протяжении 22 лет BOTAX PREMIUM — это советник институционального уровня, разработанный специально для XAUUSD (золото). Абсолютное преимущество этого советника заключается в его устойчивости, доказанной тщательным тестированием на протяжении 22 лет (2004–2026). Этот советник доказывает, что дисциплинированная и математически обоснованная стратегия может пережить различные крупные глобальные экономические кризисы. Почему стоит выбрать BOTAX PREM
Breaker block TBM
Muhammad Fathir Al Farizi
Эксперты
This Expert Advisor is designed specifically for trading XAUUSD (Gold) with an adaptive strategy that automatically adjusts to different market conditions, including trending, ranging, and volatile environments. The EA combines multiple technical approaches to identify high-probability trade opportunities while maintaining controlled risk management. It is suitable for traders who want a more automated approach without needing constant chart monitoring. Key Features: Fully automated trading s
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BandRider
Rudi Rupian
Эксперты
BandRider EA BandRider EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 based on Bollinger Bands and an ATR volatility filter. The EA is designed to identify potential price reversal opportunities while incorporating configurable position management and risk control features. Overview The Expert Advisor monitors price interaction with the Bollinger Bands and evaluates market volatility using the Average True Range (ATR) indicator. Trading decisions are executed automatically according to the
GoodVibe
Rudi Rupian
Утилиты
====================================================  ENGLISH DESCRIPTION - MQL5 MARKET COMPLIANT ==================================================== GoodVibe EA is a trade management utility designed to assist traders in managing open positions automatically. It does not open trades on its own. All entry decisions remain with the trader. The EA runs in the background and applies the configured management rules to positions that are already open — either on the current chart symbol or across
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CampTrade Tools
Rudi Rupian
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ENGLISH DESCRIPTION CampTrader Tools is a trade management utility designed for MetaTrader 5. The tool helps traders manage existing positions by applying configurable trade management features such as stop loss, take profit, trailing stop, and position averaging. It is intended to assist with trade management and does not provide trading signals or guarantee trading results. FEATURES — AUTOMATIC SL & TP — The tool can automatically apply stop loss and take profit levels to positions that do no
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Gajah Mada
Rudi Rupian
Эксперты
====================================================  ENGLISH DESCRIPTION (Paste ke kolom English) ==================================================== Have you ever watched a trade go against you — and felt helpless, unable to do anything but wait? That frustration is exactly why GajahMada EA was built. Named after the legendary Mahapatih Gajah Mada of the Majapahit Empire — a commander who never retreated, never surrendered, and united the Nusantara archipelago through strategy and patienc
PrecisionEdge
Rudi Rupian
Эксперты
PrecisionEdge EA — RSI and Stochastic Confluence System for MT5 PrecisionEdge EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It uses two technical indicators — the Relative Strength Index (RSI) and the Stochastic Oscillator — to determine entry conditions. A trade is placed only when both indicators generate a signal at the same time on a new bar close. Entry Logic A buy order is placed when the RSI crosses upward out of the oversold level and the Stochastic %K line crosses above the %D lin
TrendHarvest
Rudi Rupian
Эксперты
TrendHarvest EA — Stochastic and ATR Averaging System for MT5 TrendHarvest EA is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5. It uses two technical indicators — the Stochastic Oscillator as the entry trigger and the Average True Range (ATR) as a volatility filter — to determine trade entry conditions. When a valid signal is confirmed, the EA opens an initial position and continues to add orders on each subsequent candle close using a fixed lot multiplier of 1.5, until the maximum averaging limi
KenArok Ichimoku
Rudi Rupian
Эксперты
==================================================== ENGLISH DESCRIPTION  ====================================================   KenArok EA is an automated trading system for MetaTrader 5, named after Ken Arok, founder of the Singasari Kingdom in East Java, Indonesia (1222 AD). The EA applies a structured averaging strategy using two indicators that must confirm simultaneously before any position is opened or averaged.   — ICHIMOKU KINKO HYO — Used as the primary trend filter. The Cloud (Senkou
IchiBandPro
Rudi Rupian
Эксперты
ENGLISH DESCRIPTION — MQL5 MARKET COMPLIANT IchiBand Pro | Rudi Rupian | camptrader.web.id ====================================================   IchiBand Pro is an automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that combines two widely respected technical analysis tools — Ichimoku Kinko Hyo and Bollinger Bands — into a single structured trading system. The EA manages positions using a systematic averaging approach with configurable cycle control, margin protection, and real-time chart panel.   — WH
Royal Strategic Investment
Rudi Rupian
Эксперты
This EA reads RSI and candle direction together. A buy entry requires consecutive candle closes below the oversold level. A sell entry requires consecutive candle closes above the overbought level. The candle close filter is the main accuracy control. A confirmed close — not just a wick or intrabar move — means the market has genuinely committed to that direction. Noise and false spikes are naturally filtered out. For best results, use this on larger timeframes where each candle carries real pri
Note EA
Rudi Rupian
Эксперты
====================================================   Note EA is an automated trading system for MetaTrader 5 that combines CCI and RSI as a dual-confirmation entry filter, paired with a structured recovery system designed to manage the outcome of losing trades.   — ENTRY LOGIC: CCI + RSI —   The CCI (Commodity Channel Index) measures the deviation of price from its statistical average. When CCI moves into extreme oversold territory below -100, it indicates that price has moved unusually far b
CampTrader Dashboard
Rudi Rupian
Утилиты
CampTrader Dashboard is an all-in-one visual indicator for MetaTrader 5 that combines three powerful technical indicators into a single clean panel — with an automatic weekly win rate tracker built in. What's Inside the Panel Bollinger Bands Section Upper, Middle, and Lower band values Price position: Above / Inside / Below the band Bandwidth % (band width relative to mid) BB Signal: BUY / SELL / Neutral Ichimoku Cloud Section Tenkan, Kijun, Span A, and Span B values Cloud status: Bullish or
Mabuk Samudra MS
Rudi Rupian
Эксперты
Mabuk Samudra V3 is a fully automated Expert Advisor for MetaTrader 5 that operates on a continuous tick-driven cycle. Every incoming tick triggers the following sequence in strict order. 1. Initialization & Safety Checks On startup, the EA loads symbol parameters, sets the magic number, configures trade deviation and order filling mode, and initialises RSI and CCI indicator handles. Persistent state — including maximum drawdown — is restored from global variables. A license and account lock che
ATR Rider
Rudi Rupian
Эксперты
ATR Rider is an automated Expert Advisor (EA) for MetaTrader 5, designed for trading XAUUSD (Gold) and other volatile instruments. It uses ATR (Average True Range) Volatility Breakout signals to detect high-momentum market moves, entering trades only after a candle fully closes — ensuring confirmation before execution. The EA features a smart averaging system that adds positions when the market moves against the initial entry, using ATR-based distance rather than fixed pips — making it adaptive
GetFund
Rudi Rupian
Эксперты
Совместное использование RSI и Стохастика: мощный синтез импульса Комбинация индекса относительной силы (RSI) и Стохастического осциллятора представляет собой одно из наиболее популярных и эффективных сочетаний в техническом анализе. Оба индикатора измеряют импульс и работают в ограниченных диапазонах, однако делают это посредством принципиально различных вычислений — что делает их совокупность особенно значимой при совпадении сигналов. RSI, разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером в 1978 году, изме
GetString
Rudi Rupian
Эксперты
Совместное использование CCI и Стохастика: синергетический подход Подлинная мощь этих двух индикаторов проявляется при их совместном использовании. Поскольку CCI является неограниченным осциллятором без фиксированных экстремумов, а Стохастик ограничен диапазоном от 0 до 100, они измеряют импульс с различных математических точек зрения. Когда оба индикатора согласуются, результирующий сигнал несёт существенно более высокую степень достоверности. Сетап с высокой вероятностью на покупку возникает,
BackDoor
Rudi Rupian
Эксперты
Use EA time frame h4 or h1 parameter setup like screan shot Introduction The H4 Moving Average (MA) Trading Method is one of the most widely used trend-following strategies in the financial markets, particularly among Forex traders. This approach utilizes Moving Averages on the 4-hour (H4) timeframe to identify market trends, determine entry and exit opportunities, and filter out short-term market noise. Unlike lower timeframes that can generate numerous false signals due to market volatility, t
Royal Sterling Intel
Rudi Rupian
Эксперты
Royal Sterling Intel – Обзор советника Royal Sterling Intel (RSI) представляет собой автоматизированную торговую систему, основанную на индикаторе Relative Strength Index (RSI), который широко используется для анализа рыночного импульса. По умолчанию советник разработан для работы на таймфрейме H4 (4 часа), что позволяет анализировать более крупные рыночные движения и снижать влияние краткосрочного ценового шума. Основная задача системы заключается в выявлении рыночных условий, при которых импул
Smart Tools Assisten
Rudi Rupian
Утилиты
OVERVIEW SmartToolsAssisten is a trading assistant EA for MetaTrader 5. It does not open trades automatically. It provides risk management tools, H1-based support and resistance zones, RSI/CCI-based trade signals, position averaging, and an on-chart dashboard. Intended for manual traders who manage their own entries and exits. SmartToolsAssisten — торговый ассистент для MetaTrader 5. Не открывает сделки автоматически. Предоставляет инструменты управления рисками, зоны поддержки и сопротивления н
Crazy Rich
Rudi Rupian
Утилиты
CrazyRich EA — профессиональный инструмент управления сделками для MetaTrader 5, разработанный для помощи трейдерам, торгующим вручную. EA не открывает позиции самостоятельно — он только управляет теми позициями, которые вы открываете вручную. Основные функции: Индивидуальный TP — автоматически устанавливает Take Profit для каждой новой позиции на основе её собственной цены открытия. Общий SL (Bulk SL) — применяет единую цену Stop Loss (рассчитанную от первой открытой позиции) ко всем позициям о
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