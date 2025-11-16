Scalping signals M1 を購入した方全員に、

本インジケーターのシグナルに基づいて自動売買を行う EAロボットを無料プレゼント します。

Scalping signals M1 — M1向けトレンドスキャルピング完全エントリーシステム

Scalping signals M1 は、チャートをわかりやすい行動マップに変えるインジケーターです。

カラートレンドチャネルが市場の方向を示し、矢印がエントリーポイントを知らせます。

チャネルの方向と矢印に従うだけでよく、初心者でも簡単に扱えます。

インジケーターは特に M1 で優れた性能を発揮し、

XAUUSD（ゴールド）、ポンド、ドルの主要通貨ペア、クロスなど、ほぼすべての通貨ペアに対応しています。

アラートとメール通知を搭載しているため、シグナルを見逃しません。

基本コンセプト

Scalping signals M1 は使いやすい外観とは対照的に、内部では高度なアルゴリズムが動作しています。

視覚的に表示されるのは以下の2つだけです。

– トレンド方向を示すチャネル

– トレンド継続が期待される位置での Buy/Sell 矢印

内部では以下を組み合わせています。

– 線形回帰によるトレンド分析

– ボラティリティに基づく適応型価格チャネル

– チャネル端付近での反転ローソク足パターン検出

– オシレーターとトレンド強度によるフィルタリング

– 現在の相場テンポに応じた動的調整

要約すると、

まずトレンドを特定 → チャネル端への押し・戻りを待つ → 反転構造が出現したら矢印が表示されます。

使い方

インジケーターをチャートに適用（推奨：M1）。 チャネルの傾きでトレンド方向を確認：

– 上向き → Buy を優先

– 下向き → Sell を優先

– 横ばい → レンジの可能性、精度に注意 矢印を待つ：

– 緑の Buy 矢印 → 上昇トレンドの押し完了

– 赤の Sell 矢印 → 下降トレンドの戻り完了 自身のリスク管理ルール（SL/TP、ロット等）に従ってエントリー。 アラート・メール通知をオンにすればシグナルを即時受信。

主な特徴

– トレンドチャネル + シグナル矢印の完全システム

– 矢印はリペイントなし

– M1向けに最適化

– ゴールド、主要通貨ペア、クロスに対応

– トレンド強度とボラティリティで質の低いシグナルを除外

– チャネル端でシグナル出現（順張り押し戻りエントリー）

– アラート・メール通知搭載

– 柔軟なパラメータ設定

動作原理（要約）

回帰モデルでトレンド方向・速度・強さを分析 標準偏差とボラティリティでチャネルを構築 反転ローソク足パターンを検出 RSIなどのオシレーターとトレンド強度でフィルタリング 条件が揃った場合に Buy/Sell 矢印を生成

アラートとメール通知

– MT4 ポップアップアラート

– メール通知（MT4のメール設定が必要）

パラメータ説明

TrendLookbackBars：トレンド分析とチャネル構築の期間

VelocityPeriod：価格速度を測定する期間

SlopePointsFor100：100%のトレンド強度とみなす傾き

VelocityPointsFor100：100%の動意とみなす平均変動幅

FlatSlopePoints：レンジ判定の傾き閾値

MinTrendStrengthForSignal：シグナル生成に必要な最小トレンド強度

MinPatternBodyPoints：ローソク足実体の最小サイズ

PinBarTailFactor：ピンバー尾部と実体の比率

SwingLookbackBars：局所高値・安値の検出期間

ChannelDeviationMult：チャネル幅の倍率

ATRPeriod：ATRの期間

AlertsOn：アラート有効/無効

EmailOn：メール通知有効/無効

推奨設定

– 推奨時間足：M1（M5も可）

– 対応通貨：ゴールド、主要通貨ペア、クロス

– 必ず個人のリスク管理（SL/TP、ロット、日次リスク制限など）を適用

– 単独システムとしても、他の戦略の補助としても使用可能

Scalping signals M1 は、明確なトレンド方向と精度の高いエントリーシグナルを求めるトレーダー向けに設計されています。

チャネル方向を確認 → 矢印を待つ → ルールに従って取引するだけです。