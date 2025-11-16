Scalping signals M1
- インディケータ
- Andrey Kozak
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 20
Scalping signals M1 を購入した方全員に、
本インジケーターのシグナルに基づいて自動売買を行う EAロボットを無料プレゼント します。
Scalping signals M1 — M1向けトレンドスキャルピング完全エントリーシステム
Scalping signals M1 は、チャートをわかりやすい行動マップに変えるインジケーターです。
カラートレンドチャネルが市場の方向を示し、矢印がエントリーポイントを知らせます。
チャネルの方向と矢印に従うだけでよく、初心者でも簡単に扱えます。
インジケーターは特に M1 で優れた性能を発揮し、
XAUUSD（ゴールド）、ポンド、ドルの主要通貨ペア、クロスなど、ほぼすべての通貨ペアに対応しています。
アラートとメール通知を搭載しているため、シグナルを見逃しません。
基本コンセプト
Scalping signals M1 は使いやすい外観とは対照的に、内部では高度なアルゴリズムが動作しています。
視覚的に表示されるのは以下の2つだけです。
– トレンド方向を示すチャネル
– トレンド継続が期待される位置での Buy/Sell 矢印
内部では以下を組み合わせています。
– 線形回帰によるトレンド分析
– ボラティリティに基づく適応型価格チャネル
– チャネル端付近での反転ローソク足パターン検出
– オシレーターとトレンド強度によるフィルタリング
– 現在の相場テンポに応じた動的調整
要約すると、
まずトレンドを特定 → チャネル端への押し・戻りを待つ → 反転構造が出現したら矢印が表示されます。
使い方
-
インジケーターをチャートに適用（推奨：M1）。
-
チャネルの傾きでトレンド方向を確認：
– 上向き → Buy を優先
– 下向き → Sell を優先
– 横ばい → レンジの可能性、精度に注意
-
矢印を待つ：
– 緑の Buy 矢印 → 上昇トレンドの押し完了
– 赤の Sell 矢印 → 下降トレンドの戻り完了
-
自身のリスク管理ルール（SL/TP、ロット等）に従ってエントリー。
-
アラート・メール通知をオンにすればシグナルを即時受信。
主な特徴
– トレンドチャネル + シグナル矢印の完全システム
– 矢印はリペイントなし
– M1向けに最適化
– ゴールド、主要通貨ペア、クロスに対応
– トレンド強度とボラティリティで質の低いシグナルを除外
– チャネル端でシグナル出現（順張り押し戻りエントリー）
– アラート・メール通知搭載
– 柔軟なパラメータ設定
動作原理（要約）
-
回帰モデルでトレンド方向・速度・強さを分析
-
標準偏差とボラティリティでチャネルを構築
-
反転ローソク足パターンを検出
-
RSIなどのオシレーターとトレンド強度でフィルタリング
-
条件が揃った場合に Buy/Sell 矢印を生成
アラートとメール通知
– MT4 ポップアップアラート
– メール通知（MT4のメール設定が必要）
パラメータ説明
TrendLookbackBars：トレンド分析とチャネル構築の期間
VelocityPeriod：価格速度を測定する期間
SlopePointsFor100：100%のトレンド強度とみなす傾き
VelocityPointsFor100：100%の動意とみなす平均変動幅
FlatSlopePoints：レンジ判定の傾き閾値
MinTrendStrengthForSignal：シグナル生成に必要な最小トレンド強度
MinPatternBodyPoints：ローソク足実体の最小サイズ
PinBarTailFactor：ピンバー尾部と実体の比率
SwingLookbackBars：局所高値・安値の検出期間
ChannelDeviationMult：チャネル幅の倍率
ATRPeriod：ATRの期間
AlertsOn：アラート有効/無効
EmailOn：メール通知有効/無効
推奨設定
– 推奨時間足：M1（M5も可）
– 対応通貨：ゴールド、主要通貨ペア、クロス
– 必ず個人のリスク管理（SL/TP、ロット、日次リスク制限など）を適用
– 単独システムとしても、他の戦略の補助としても使用可能
Scalping signals M1 は、明確なトレンド方向と精度の高いエントリーシグナルを求めるトレーダー向けに設計されています。
チャネル方向を確認 → 矢印を待つ → ルールに従って取引するだけです。