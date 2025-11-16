每位购买 Scalping signals M1 指标的用户，都将免费获赠一款基于该指标信号自动交易的EA机器人。

Scalping signals M1 — M1趋势剥头皮完整进场系统

Scalping signals M1 将图表变成清晰的操作地图：

彩色趋势通道显示市场方向，箭头提示潜在进场点。

只需跟随通道方向和箭头即可，即使是新手也能轻松使用。

该指标在 M1 上表现最佳，也适用于几乎所有货币对，包括黄金（XAUUSD）、英镑、美元主要货币对和交叉盘。

内置弹窗提醒和电子邮件通知，确保您不会错过任何信号。

核心概念

Scalping signals M1 外观简单，但内部算法复杂。

视觉元素仅包括：

– 趋势通道方向

– Buy/Sell 方向箭头

内部算法结合：

– 线性回归趋势分析

– 自适应波动率通道

– 通道边缘的反转形态检测

– 振荡指标与趋势强度过滤

– 动态跟随市场节奏的参数调整

简而言之：

先确定趋势 → 等待价格回调至通道边缘并出现反转结构 → 箭头在符合条件时出现。

如何使用

将指标应用于图表（推荐 M1，可用于 M5 以上）。 根据通道判断趋势方向：

– 通道向上 → 优先看多

– 通道向下 → 优先看空

– 通道趋平 → 可能为震荡，需要更严格筛选 等待箭头：

– 绿色 Buy 箭头 → 上升趋势中的回调结束

– 红色 Sell 箭头 → 下降趋势中的反弹结束 根据自己的风险管理规则进场（SL/TP、手数等）。 启用提醒或邮件通知以接收实时信号。

主要特点

– 通道 + 箭头组成的完整交易系统

– 箭头不重绘

– 专为 M1 设计

– 支持黄金和所有主要货币对

– 基于趋势强度和波动性过滤假信号

– 信号出现在通道边缘，顺势回调进场

– 支持弹窗提醒与电子邮件通知

– 参数灵活，可适配不同交易风格

工作原理（简述）

趋势识别：通过回归模型分析方向、速度、强度。 通道构建：基于标准差和波动率动态调整宽度。 反转形态检测：通道边缘识别吞没、针形等形态。 信号过滤：RSI 等振荡指标 + 趋势强度过滤震荡噪音。 箭头生成：条件满足时发出 Buy 或 Sell 提示。

提醒与邮件

– MT4 弹窗提醒

– 邮件通知（需在MT4设置中启用）

参数说明

TrendLookbackBars：趋势分析与通道构建的回溯周期

VelocityPeriod：价格速度分析周期

SlopePointsFor100：定义 100% 趋势强度的斜率

VelocityPointsFor100：定义 100% 动能的价格波动

FlatSlopePoints：趋势视为横盘的斜率阈值

MinTrendStrengthForSignal：触发信号的最小趋势强度

MinPatternBodyPoints：最小K线实体大小

PinBarTailFactor：Pin Bar 尾部与实体比例

SwingLookbackBars：局部高低点窗口

ChannelDeviationMult：通道宽度倍数

ATRPeriod：ATR波动率周期

AlertsOn：是否启用弹窗提醒

EmailOn：是否启用邮件通知

使用建议

– 推荐时间周期：M1（M5亦可）

– 推荐品种：黄金、主要货币对、交叉盘

– 请搭配个人风险管理（SL/TP、手数、风险限制）

– 可作为独立系统，也可结合其他策略使用

Scalping signals M1 为想要清晰趋势方向与明确进场点的交易者而设计。

确定通道方向 → 等待箭头 → 按计划执行即可。