Timeframe: M5 (default).





Инструкция по Обучению Советника NeuroProfit Catalyst_AI

NeuroCatalyst_AI обладает уникальной системой адаптивного обучения, которая позволяет ему со временем улучшать свою производительность, подстраиваясь под текущие рыночные условия. Эта инструкция поможет вам правильно активировать и настроить этот мощный инструмент.

📁 Глава 1: Включение Системы Обучения

Для активации адаптивного обучения необходимо проверить всего один входной параметр.

Откройте вкладку "Советники" в терминале MetaTrader 5. Найдите советник NeuroCatalyst_AI на графике, щелкните по нему правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". В открывшемся окне найдите группу параметров "=== AI Настройки ===". Убедитесь, что параметр "EnableLearning" (Включить адаптивное обучение) установлен в значение true . Это активирует систему сбора данных и корректировки уверенности ИИ.

Важно: Система обучения включена по умолчанию. Мы настоятельно не рекомендуем отключать ее для достижения наилучших долгосрочных результатов.

🔄 Глава 2: Как Работает Процесс Обучения

Понимание этого процесса поможет вам оценить его ценность.

Сбор Данных: Каждая сделка, открытая советником, автоматически записывается во внутреннюю базу данных с указанием: Уровня уверенности ИИ при открытии.

Результата сделки (прибыль/убыток).

Времени открытия. Анализ Результатов: После закрытия сделки советник анализирует ее успешность. Адаптация Уверенности: После убыточной сделки: Советник повышает минимальный требуемый порог уверенности ( current_ai_confidence ). Это делает его более "разборчивым" и избегает повторения ошибок в похожих рыночных условиях.

После успешной сделки: Советник может немного снизить порог уверенности, становясь более гибким для использования успешных стратегий. Обновление Производительности: Общий показатель успешности ( recent_performance ) постоянно обновляется, давая вам представление о текущей эффективности алгоритма.

Наглядный пример: Допустим, ИИ открыл сделку с уверенностью 70%, и она закрылась с убытком. Вместо того чтобы слепо повторять эту логику, советник повысит планку. В следующий раз для аналогичного сигнала ему может потребоваться уверенность уже 73%, чтобы открыть позицию.

📊 Глава 3: Мониторинг Процесса Обучения

Вы можете легко отслеживать работу системы обучения в реальном времени.

На графике: В левом верхнем углу графика советник выводит информационную панель. Ключевые метрики для наблюдения: "Уверенность ИИ" : Динамическое значение, которое меняется со временем. Его рост свидетельствует о том, что советник становится более осторожным.

"Производительность": Индекс от 0.0 до 1.0, который показывает recent success rate. Значение выше 0.5 указывает на общую прибыльность.

Пример сообщения в журнале "Эксперты":

text "Повышена уверенность ИИ после убытка: 0.728" "Снижена уверенность ИИ после прибыли: 0.691"

⚙️ Глава 4: Ручная Настройка и Оптимизация

Хотя советник учится autonomously, вы можете влиять на его "темпы обучения".

Параметр AI_Confidence_Min (Минимальная уверенность ИИ): Значение по умолчанию: 0.65 — Хороший баланс между количеством сигналов и их качеством. Для консервативной торговли: Увеличьте значение до 0.72 - 0.78 . Советник будет открывать меньше сделок, но только с самой высокой уверенностью. Для более активной торговли: Можно снизить до 0.60 . Советник будет реагировать на большее число рыночных возможностей.



Совет: Начинайте со значений по умолчанию. Проведите тестовые запуски на демо-счете в течение 1-2 месяцев, прежде чем вносить серьезные коррективы.

❌ Глава 5: Сброс Обучения (Hard Reset)

Если вы сменили торговый инструмент или рыночные условия кардинально изменились, может потребоваться сбросить накопленный опыт.

Отключите советник с графика. Удалите его с графика. Заново установите советник на график. Все накопленные данные об обучении будут обнулены, и советник начнет обучение "с чистого листа".

💎 Заключение и Рекомендации

Терпение – ключ к успеху. Не ожидайте мгновенных результатов. Системе обучения требуется время (от нескольких недель до 2-3 месяцев), чтобы набрать достаточную статистику и стабилизироваться.

Доверяйте алгоритму. Избегайте соблазна вручную вмешиваться в торговлю или постоянно менять настройки. Это сбивает процесс обучения.

Всегда начинайте с демо-счета, чтобы дать советнику "акклиматизироваться" и чтобы вы сами поняли принципы его работы без риска для реальных средств.

NeuroCatalyst_AI — это не статичный алгоритм, а живая, развивающаяся система. Правильно настроив и позволив ему обучаться, вы получите надежного и умного торгового партнера на долгие годы.