NeuroCatalyst AI
- エキスパート
- Vadim Simonov
- バージョン: 1.3
- アップデート済み: 10 12月 2025
- アクティベーション: 10
NeuroCatalyst_AI：24時間365日稼働するAI取引パートナー。市場データを安定した収益へ。
#FX エキスパートアドバイザー #AI取引 #自動取引 #ニューラルネットワーク #トレーディングロボット #パッシブインカム #MT5 EA #アルゴリズム取引 #リスク管理 #FXロボット
NeuroProfit Catalyst_AIは、ニューラルネットワークのパワーと妥協のないリスク管理を融合させた次世代のエキスパートアドバイザーです。時間を大切にし、安定性を求める方のために開発され、数十の市場パラメータの分析に基づいて24時間365日稼働し、取引プロセスを完全に自動化して賢明な判断を行います。感情による取引を止めて、アルゴリズムで稼ぎ始めましょう。
NeuroCatalyst_AIとは？
NeuroCatalyst_AIは、単なる別のアドバイザーではありません。その中核にユニークなニューラルネットワーク意思決定ロジックを持つ、高度に発達した自動化システムです。複数のテクニカル指標のデータを処理し、トレンドの強さを評価し、各取引の信頼度を計算し、市場の動きから24時間利益を得ることを可能にします。
主な利点とユニークな特徴:
🧠 AIベースの知能: ニューラルネットワークが指標シグナルを組み合わせ、市場ノイズをフィルタリングし、各シグナルに信頼度レベル（弱いから強いまで）を割り当てます。
🛡️ 適応的な資金管理: システムはシグナルの強さに基づいてロットサイズを自動調整します。強いシグナル—取引量増加、弱いシグナル—取引量減少。これによりリスクリワード比が最適化されます。
⚡ 動的テイクプロフィットとトレーリングストップ: アドバイザーは価格の動きに適応する「フローティング」テイクプロフィットと、利益を保護し取引を損益分岐点に移動させるスマートトレーリングストップを使用します。
🛡️ 組み込み保護メカニズム: デポジット保護機能、1日あたりの取引制限、流動性の低い期間を避けるための取引セッションフィルター、スプレッド制御。
📊 直感的なコントロールパネル: 主要な情報は便利なグラフィカルインターフェースに表示されます：AI信頼度、パフォーマンス、市場状況、取引数など。
このアドバイザーは誰のために作られていますか？
-
初心者と忙しい人のために: 取引経験は不要です。設定して忘れてください—アドバイザーは自律的に動作します。
-
パッシブインカムを求める投資家のために: 何時間もモニターの前に座ることなく収入を得たい方に最適なソリューションです。
-
保守的で積極的なトレーダーのために: 設定により、コンサバティブからアグレッシブまでの動作モードを選択できます。
アドバイザーの動作スキーム（取引戦略）
アドバイザーの動作は、明確で論理的なサイクルに基づいています：
-
データ収集: 各ティックで、システムはテクニカル指標（RSI、MACD、ADX、EMAなど）から最新のデータを収集します。
-
AIシグナル処理: ニューラルネットワークが受け取ったシグナルを重み付けして組み合わせ、トレンドの強さを評価し、最終決定（買い、売り、または待機）を出します。各決定には信頼度レベルが割り当てられます。
-
リスク計算: 信頼度レベルに基づき、システムはあなたのデポジットに最適な取引ロットサイズを計算します。
-
取引執行と管理: 検証済みのストップロスとテイクプロフィットレベルでポジションが開かれ、その後、利益最大化とリスク最小化のためのトレーリングストップと動的テイクプロフィットメカニズムが作動します。
要件とセットアップ:
-
最低デポジット: 500ドル（安全な運用のために推奨）。
-
アカウントタイプ: 変動スプレッドのECN、Raw、またはStandard。
-
レバレッジ: 1:100以上。
-
通貨ペア: XAUUSD、EURUSDに最適化されていますが、複数通貨対応可能。
-
時間枠: M5（デフォルト）。
📘 NeuroProfit Catalyst_AI アドバイザー学習ユーザーマニュアル
はじめに
NeuroCatalyst_AIは、現在の市場条件に適応することで時間の経過とともにパフォーマンスを向上させる独自の適応学習システムを備えています。この説明書は、この強力なツールを正しく起動および設定するのに役立ちます。
📁 第1章：学習システムの有効化
適応学習を有効にするには、1つの入力パラメータを確認するだけです。
-
MetaTrader 5ターミナルの「エキスパートアドバイザー」タブを開きます。
-
チャート上のNeuroCatalyst_AIアドバイザーを見つけ、右クリックして「プロパティ」を選択します。
-
開いたウィンドウで、「=== AI設定 ===」パラメータグループを見つけます。
-
"EnableLearning" パラメータが true に設定されていることを確認してください。これにより、データ収集とAI信頼度調整システムが有効になります。
重要: 学習システムはデフォルトで有効になっています。長期的に最良の結果を得るため、無効にしないことを強くお勧めします。
🔄 第2章：学習プロセスの仕組み
このプロセスを理解することで、その価値を認識できるようになります。
-
データ収集: アドバイザーによって開かれた各取引は、内部データベースに自動的に記録されます。記録内容：オープン時のAI信頼度、取引結果（利益/損失）、オープン時間。
-
結果分析: 取引終了後、アドバイザーはその成否を分析します。
-
信頼度適応:
-
損失が出た取引後: アドバイザーは必要な最低信頼度の閾値（ current_ai_confidence ）を上げます。これにより、より「厳選」されるようになり、同様の市場条件下でのミスの繰り返しを避けます。
-
利益が出た取引後: アドバイザーは信頼度の閾値をわずかに下げ、成功した戦略を使用する際により柔軟になることがあります。
-
-
パフォーマンス更新: 全体的な成功率指標（ recent_performance ）は常に更新され、アルゴリズムの現在の効率性を示します。
分かりやすい例: AIが70％の信頼度で取引を開始し、それが損失で終了したとします。アドバイザーはこのロジックを盲目的に繰り返す代わりに、基準を引き上げます。次回、同様のシグナルに対しては、ポジションを開くのに73％の信頼度を必要とするかもしれません。
📊 第3章：学習プロセスの監視
学習システムの動作をリアルタイムで簡単に追跡できます。
-
チャート上: チャートの左上隅に、アドバイザーが情報パネルを表示します。
-
監視すべき主要指標:
-
「AI信頼度」：時間とともに変化する動的な値。その上昇は、アドバイザーがより慎重になっていることを示します。
-
「パフォーマンス」：最近の成功率を示す0.0から1.0の指数。0.5を超える値は全体的な収益性を示します。
-
-
「エキスパート」ジャーナル内のメッセージ例:
-
"損失後、AI信頼度が上昇：0.728"
-
"利益後、AI信頼度が低下：0.691"
-
⚙️ 第4章：手動調整と最適化
アドバイザーは自律的に学習しますが、その「学習ペース」に影響を与えることができます。
-
パラメータ AI_Confidence_Min （AI最小信頼度）:
-
デフォルト値：0.65 — シグナルの数と質の良いバランス。
-
保守的な取引のため: 値を 0.72 - 0.78 に上げてください。アドバイザーは取引数を減らしますが、最高の信頼度でのみ取引します。
-
より活発な取引のため: 0.60 に下げることができます。アドバイザーはより多くの市場機会に反応します。
-
-
ヒント: デフォルト値から始めてください。重大な調整を行う前に、デモ口座で1〜2か月間テストを行ってください。
❌ 第5章：学習リセット（ハードリセット）
取引通貨ペアを変更した場合、または市場状況が劇的に変化した場合、蓄積された経験をリセットする必要があるかもしれません。
-
チャートからアドバイザーを無効にします。
-
チャートから削除します。
-
チャートにアドバイザーを再インストールします。蓄積されたすべての学習データはゼロにリセットされ、アドバイザーは「ゼロから」学習を開始します。
💎 結論と推奨事項
-
忍耐が成功への鍵です。 即効性を期待しないでください。学習システムには、十分な統計を収集し安定するまでに（数週間から2〜3か月）の時間が必要です。
-
アルゴリズムを信頼してください。 取引に手動で介入したり、常に設定を変更したりする誘惑を避けてください。それは学習プロセスを妨げます。
-
常にデモ口座から始めてください。 アドバイザーが「環境に順応」し、あなたが実際の資金をリスクにさらすことなくその動作原理を理解することを可能にします。
NeuroCatalyst_AIは静的アルゴリズムではなく、生きて進化するシステムです。正しく設定し、学習を許可することで、あなたは今後何年にもわたって信頼できる賢い取引パートナーを得ることでしょう。