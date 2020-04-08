BreakevenLevelBuySellOverall

Индикатор показывает раздельно уровни безубытка для коротких, длинных и совокупных позиций. Учитывает все текущие расходы: своп, спред, комиссии (в том числе при закрытии). Имеет гибкие настройки отображения линий, может использовать Magic number и задавать требуемый уровень прибыли для каждого уровня.

Список настроек:

  • Target profit for Buy trades: Целевая прибыль для позиций покупки.
  • Target profit for Sell trades: Целевая прибыль для позиций продажи.
  • Target profit for overall break-even level: Целевая прибыль для общей точки безубытка.
  • Show Buy line: Показывать линию покупки.
  • Show Sell line: Показывать линию продажи.
  • Show overall break-even line: Показывать общую линию безубытка.
  • Show labels on chart: Показывать метки на графике.
  • Labels shift: Смещение меток на графике.
  • Number of decimal places: Число знаков после запятой.
  • Color of Buy line: Цвет линии покупки.
  • Color of Sell line: Цвет линии продажи.
  • Color of overall break-even line: Цвет общей линии безубытка.
  • Line type: Тип линии (сплошная, пунктирная, штриховая).
  • Line thickness: Толщина линии (от 1 до 5 пикселей).
  • Magic number for filtering orders:  Возможность выбирать нужные ордера и рассчитывать безубыток только для них (по умолчанию параметр выставлен в -1 для всех ордеров).

    Пожалуйста, пишите отзывы и ставьте оценки, если продукт вам понравился или нашли ошибки.
