BreakevenLevelBuySellOverall
- Indicateurs
- Dmitry Shmatkov
- Version: 1.0
- Activations: 5
Индикатор показывает раздельно уровни безубытка для коротких, длинных и совокупных позиций. Учитывает все текущие расходы: своп, спред, комиссии. Имеет гибкие настройки отображения линий, может использовать Magic number и задавать требуемый уровень прибыли для каждого уровня.
Список настроек:
- Target profit for Buy trades: Целевая прибыль для позиций покупки.
- Target profit for Sell trades: Целевая прибыль для позиций продажи.
- Target profit for overall break-even level: Целевая прибыль для общей точки безубытка.
- Show Buy line: Показывать линию покупки.
- Show Sell line: Показывать линию продажи.
- Show overall break-even line: Показывать общую линию безубытка.
- Show labels on chart: Показывать метки на графике.
- Labels shift: Смещение меток на графике.
- Number of decimal places: Число знаков после запятой.
- Color of Buy line: Цвет линии покупки.
- Color of Sell line: Цвет линии продажи.
- Color of overall break-even line: Цвет общей линии безубытка.
- Line type: Тип линии (сплошная, пунктирная, штриховая).
- Line thickness: Толщина линии (от 1 до 5 пикселей).