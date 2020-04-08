BreakevenLevelBuySellOverall
- Indicadores
- Dmitry Shmatkov
- Versión: 1.4
- Actualizado: 25 noviembre 2025
- Activaciones: 5
El indicador muestra niveles de equilibrio separados para posiciones cortas, largas y agregadas. Tiene en cuenta todos los costes actuales: swap, spread, comisiones (incluso al cierre). Tiene ajustes flexibles para mostrar las líneas, puede utilizar el número Magic y establecer el nivel de beneficio requerido para cada nivel.
Lista de ajustes:
- Beneficio objetivo para operaciones de compra: Beneficio objetivo para posiciones de compra.
- Beneficio objetivopara operaciones de venta: Beneficio objetivo para posiciones de venta.
- Target profit for overall break-even level: Beneficio objetivo para el punto de equilibrio general.
- Mostrar línea de compra: Mostrar línea de compra.
- Mostrar línea deventa: Mostrar línea deventa.
- Mostrar línea deequilibrio general: Mostrar línea de equilibrio general.
- Show labels on chart: Mostrar etiquetas en el gráfico.
- Desplazaretiquetas: Desplazar las etiquetas del gráfico.
- Número de decimales:Número de decimales.
- Color de la línea de compra: Color de la línea de compra.
- Color de la línea de venta: Color de la línea de venta.
- Color de la línea deequilibrio general: Color de la línea deequilibrio general.
- Tipo de línea: Tipo de línea (sólida, punteada, discontinua).
- Grosor de la línea: Grosor de la línea (de 1 a 5 píxeles).
- Número mágico para filtrar órdenes: Posibilidad de seleccionar las órdenes deseadas y calcular el umbral de rentabilidad sólo para ellas (por defecto el parámetro se establece en -1 para todas las órdenes).
Por favor, escriba comentarios y valore si le ha gustado el producto o ha encontrado errores.